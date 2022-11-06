Жителям Никополя ночь лучше провести в убежище, - глава РВА Евтушенко

Глава районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя на Днепропетровщине провести ночь в убежище.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, есть информация о возможном передвижении техники врага на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий оставить улицы и находиться в зданиях. Ночь желательно провести в убежище", - отметил Евтушенко.

Напомним, в ночь на 6 ноября российская армия восемь раз обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. РФ нанесла удары с РСЗО и тяжелой артиллерии по Никопольской, Марганецкой и Мировской громадам.

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