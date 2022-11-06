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Новости Война
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Жителям Никополя ночь лучше провести в убежище, - глава РВА Евтушенко

нікополь

Глава районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя на Днепропетровщине провести ночь в убежище.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, есть информация о возможном передвижении техники врага на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий оставить улицы и находиться в зданиях. Ночь желательно провести в убежище", - отметил Евтушенко.

Напомним, в ночь на 6 ноября российская армия восемь раз обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. РФ нанесла удары с РСЗО и тяжелой артиллерии по Никопольской, Марганецкой и Мировской громадам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ снова ударили по Марганецкой громаде на Днепропетровщине

Автор: 

Никополь (1035) Днепропетровская область (3992)


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Топ комментарии
+12
***
наші трохи пошуміли в Енергодарі...

https://t.me/nu_i_novyny/18459

Повідомляють про знищення колони кацапської техніки в Енергодарі.
(дай Боже щоби це й насправді було так!!!)
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06.11.2022 20:36
+5
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06.11.2022 20:44
+3
https://www.youtube.com/watch?v=UluUFsm1iDA Червона Калина. Гимн УПА
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06.11.2022 20:39
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Есть информация о перемещении и все...
Где контрбатарейная работа?
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06.11.2022 20:35 Ответить
как раз на сайте напишут "враги передвигаются, мы поехали встречать ... и дальше напишут координаты по геолокации, ага

працюють хлопці по організації комітету по зустрічі мовчки = хай прицюють, аби працювали
вдача любить тишу
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06.11.2022 20:42 Ответить
Вообще то я тут живу и и как працюють хлопці мовчки тоже слышу,т.е. не слышу отлетов.
Пару месяцев назад слышал хаймарс и видел отлёт экскалибура.сейчас ничего этого нет.забили болт на город.
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08.11.2022 09:53 Ответить
***
наші трохи пошуміли в Енергодарі...

https://t.me/nu_i_novyny/18459

Повідомляють про знищення колони кацапської техніки в Енергодарі.
(дай Боже щоби це й насправді було так!!!)
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06.11.2022 20:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1589190223057268736 ))
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06.11.2022 20:52 Ответить
взгляд красноречивый ))))
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06.11.2022 20:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UluUFsm1iDA Червона Калина. Гимн УПА
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06.11.2022 20:39 Ответить
https://twitter.com/i/status/1518998400385101824
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06.11.2022 20:54 Ответить
наші рідні клопи...
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06.11.2022 21:01 Ответить
но жалю до бобрів. - постріл і пішов далі....
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06.11.2022 20:43 Ответить
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06.11.2022 20:44 Ответить
А эти укрытия есть в наличии? И не просто для "галочки", а с возожностью провести там ночь?
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06.11.2022 20:45 Ответить
Та нету нихуя,подвалы панельных школ с одним выходом.
Осталось процентов тридцать жителей,а власть умудряется ещё и свет экономить по графику и это в городе где каждую ночь обстрелы.
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08.11.2022 09:57 Ответить
так я и думал. В моем сити та же херня
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08.11.2022 17:29 Ответить
степи ваши оплакані слозами дитей ваших і жінками вашими,
яких кацапня вбила і згвалтувала - но жалю...
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06.11.2022 20:48 Ответить
12го ноября будет 4 месяца ежедневных обстрелов Никополя!
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06.11.2022 20:55 Ответить
Тоже мне юбилей. С 24 02.22 в Николаеве только 44 дня не было обстрелов...
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08.11.2022 17:31 Ответить
більшого, шо злупилося вже не злупиться...
і ніяких відосиків - спімав кацапа? - виключ телефон і вбий .
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06.11.2022 21:07 Ответить
 
 