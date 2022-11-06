Жителям Никополя ночь лучше провести в убежище, - глава РВА Евтушенко
Глава районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя на Днепропетровщине провести ночь в убежище.
Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Друзья, есть информация о возможном передвижении техники врага на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий оставить улицы и находиться в зданиях. Ночь желательно провести в убежище", - отметил Евтушенко.
Напомним, в ночь на 6 ноября российская армия восемь раз обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. РФ нанесла удары с РСЗО и тяжелой артиллерии по Никопольской, Марганецкой и Мировской громадам.
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+12 Вася Шевченко #371210
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Где контрбатарейная работа?
працюють хлопці по організації комітету по зустрічі мовчки = хай прицюють, аби працювали
вдача любить тишу
Пару месяцев назад слышал хаймарс и видел отлёт экскалибура.сейчас ничего этого нет.забили болт на город.
наші трохи пошуміли в Енергодарі...
https://t.me/nu_i_novyny/18459
Повідомляють про знищення колони кацапської техніки в Енергодарі.
(дай Боже щоби це й насправді було так!!!)
Осталось процентов тридцать жителей,а власть умудряется ещё и свет экономить по графику и это в городе где каждую ночь обстрелы.
яких кацапня вбила і згвалтувала - но жалю...
і ніяких відосиків - спімав кацапа? - виключ телефон і вбий .