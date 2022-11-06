Мешканцям Нікополя ніч краще провести в сховищі, - голова РВА Євтушенко

Голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко закликав мешканців Нікополя на Дніпропетровщині провести ніч у сховищі.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, є інформація щодо можливого пересування техніки ворога на протилежному березі водосховища. Прошу жителів прибережних територій залишити вулиці та перебувати в будівлях. Ніч бажано провести в сховищі", - зазначив Євтушенко.

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Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російська армія вісім разів обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. РФ завдала ударів з РСЗВ та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах.