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Мешканцям Нікополя ніч краще провести в сховищі, - голова РВА Євтушенко

нікополь

Голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко закликав мешканців Нікополя на Дніпропетровщині провести ніч у сховищі.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, є інформація щодо можливого пересування техніки ворога на протилежному березі водосховища. Прошу жителів прибережних територій залишити вулиці та перебувати в будівлях. Ніч бажано провести в сховищі", - зазначив Євтушенко.

Також дивіться: Ліквідовано наслідки ворожих атак у Нікопольському районі, - ДСНС. ФОТО

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російська армія вісім разів обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. РФ завдала ударів з РСЗВ та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Автор: 

Нікополь (1204) Дніпропетровська область (3766)


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Топ коментарі
+12
***
наші трохи пошуміли в Енергодарі...

https://t.me/nu_i_novyny/18459

Повідомляють про знищення колони кацапської техніки в Енергодарі.
(дай Боже щоби це й насправді було так!!!)
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06.11.2022 20:36
+5
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06.11.2022 20:44
+3
https://www.youtube.com/watch?v=UluUFsm1iDA Червона Калина. Гимн УПА
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06.11.2022 20:39
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Есть информация о перемещении и все...
Где контрбатарейная работа?
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06.11.2022 20:35 Відповісти
как раз на сайте напишут "враги передвигаются, мы поехали встречать ... и дальше напишут координаты по геолокации, ага

працюють хлопці по організації комітету по зустрічі мовчки = хай прицюють, аби працювали
вдача любить тишу
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06.11.2022 20:42 Відповісти
Вообще то я тут живу и и как працюють хлопці мовчки тоже слышу,т.е. не слышу отлетов.
Пару месяцев назад слышал хаймарс и видел отлёт экскалибура.сейчас ничего этого нет.забили болт на город.
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08.11.2022 09:53 Відповісти
***
наші трохи пошуміли в Енергодарі...

https://t.me/nu_i_novyny/18459

Повідомляють про знищення колони кацапської техніки в Енергодарі.
(дай Боже щоби це й насправді було так!!!)
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06.11.2022 20:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1589190223057268736 ))
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06.11.2022 20:52 Відповісти
взгляд красноречивый ))))
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06.11.2022 20:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UluUFsm1iDA Червона Калина. Гимн УПА
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06.11.2022 20:39 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1518998400385101824
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06.11.2022 20:54 Відповісти
наші рідні клопи...
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06.11.2022 21:01 Відповісти
но жалю до бобрів. - постріл і пішов далі....
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06.11.2022 20:43 Відповісти
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06.11.2022 20:44 Відповісти
А эти укрытия есть в наличии? И не просто для "галочки", а с возожностью провести там ночь?
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06.11.2022 20:45 Відповісти
Та нету нихуя,подвалы панельных школ с одним выходом.
Осталось процентов тридцать жителей,а власть умудряется ещё и свет экономить по графику и это в городе где каждую ночь обстрелы.
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08.11.2022 09:57 Відповісти
так я и думал. В моем сити та же херня
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08.11.2022 17:29 Відповісти
степи ваши оплакані слозами дитей ваших і жінками вашими,
яких кацапня вбила і згвалтувала - но жалю...
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06.11.2022 20:48 Відповісти
12го ноября будет 4 месяца ежедневных обстрелов Никополя!
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06.11.2022 20:55 Відповісти
Тоже мне юбилей. С 24 02.22 в Николаеве только 44 дня не было обстрелов...
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08.11.2022 17:31 Відповісти
більшого, шо злупилося вже не злупиться...
і ніяких відосиків - спімав кацапа? - виключ телефон і вбий .
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06.11.2022 21:07 Відповісти
 
 