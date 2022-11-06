Мешканцям Нікополя ніч краще провести в сховищі, - голова РВА Євтушенко
Голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко закликав мешканців Нікополя на Дніпропетровщині провести ніч у сховищі.
Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Друзі, є інформація щодо можливого пересування техніки ворога на протилежному березі водосховища. Прошу жителів прибережних територій залишити вулиці та перебувати в будівлях. Ніч бажано провести в сховищі", - зазначив Євтушенко.
Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російська армія вісім разів обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. РФ завдала ударів з РСЗВ та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах.
Топ коментарі
+12 Вася Шевченко #371210
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+5 Перехватчик
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+3 три - пятнадцать
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Где контрбатарейная работа?
працюють хлопці по організації комітету по зустрічі мовчки = хай прицюють, аби працювали
вдача любить тишу
Пару месяцев назад слышал хаймарс и видел отлёт экскалибура.сейчас ничего этого нет.забили болт на город.
наші трохи пошуміли в Енергодарі...
https://t.me/nu_i_novyny/18459
Повідомляють про знищення колони кацапської техніки в Енергодарі.
(дай Боже щоби це й насправді було так!!!)
Осталось процентов тридцать жителей,а власть умудряется ещё и свет экономить по графику и это в городе где каждую ночь обстрелы.
яких кацапня вбила і згвалтувала - но жалю...
і ніяких відосиків - спімав кацапа? - виключ телефон і вбий .