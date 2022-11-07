Передача Минобороны активов пяти стратегических предприятий состоялась согласно действующим законам и поможет сектору обороны Украины, - Зеленский
Отчуждение на период военного времени акций ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", ЧАО "Запоріжтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ" и АО "Мотор Січ" в собственность государства осуществляют согласно действующим в стране законам.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным. На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО "Мотор Січ", ЧАО "Запоріжтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта".
Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны.
В эти трудные времена должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии.
Выстоим! Победим!" – заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" передадут в собственность государства. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что предприятия переданы Минобороны.
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Нефіг комусь заробляти,коли в слуг вибори на черзі,і гроші їм потрібніші!
На "Мотор Січ" теж були прильоти... Додамо МЕРЕЖІ заправок "Укрнафти" та "Укртатнафти" по всій території України, частина з яких також зруйнована. А бюджет МО - йой який великий! Тож "а чом би не попиляти"? А на армію волонтери та західні партнери скинуться!
А як Бєня радіє - тіко ЗЕ і знає!
Спасают от убытков олигархов!
Они бы еще фабрику по пошиву бюстгальтеров передали министерству обороны...
А от "прібарахліться" цій наволочі дєрьмово-зеленій на цьому можна так, що і пра-пра-пра онуки не будуть горя знати.