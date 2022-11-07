Передача Минобороны активов пяти стратегических предприятий состоялась согласно действующим законам и поможет сектору обороны Украины, - Зеленский

Отчуждение на период военного времени акций ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", ЧАО "Запоріжтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ" и АО "Мотор Січ" в собственность государства осуществляют согласно действующим в стране законам.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным. На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО "Мотор Січ", ЧАО "Запоріжтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта".

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Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны.

В эти трудные времена должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии.

Выстоим! Победим!" – заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" передадут в собственность государства. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что предприятия переданы Минобороны.