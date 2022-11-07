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Новости Война
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Передача Минобороны активов пяти стратегических предприятий состоялась согласно действующим законам и поможет сектору обороны Украины, - Зеленский

зеленський

Отчуждение на период военного времени акций ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", ЧАО "Запоріжтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ" и АО "Мотор Січ" в собственность государства осуществляют согласно действующим в стране законам.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным. На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО "Мотор Січ", ЧАО "Запоріжтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта".

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Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны.

В эти трудные времена должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии.

Выстоим! Победим!" – заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" передадут в собственность государства. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что предприятия переданы Минобороны.

Зеленский Владимир (20500) Мотор Січ (126) национализация (238) Укрнафта (198) Укртатнафта (77) АвтоКрАЗ (11) Запорожтрансформатор (2)


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Топ комментарии
+11
через пару місяців суд відшкодує бабломойскому лярдів 4 зелених із кишень українського народу.
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07.11.2022 19:40
+9
Самий простий і ефективний дерибан через державні підприємства. Вся влада в руках зельоних, і ніхто не завадить. Ні контролю, ні крайніх.
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07.11.2022 19:40
+9
Щось мені підказує,що не для захисту,а мародерства це зроблено!
Нефіг комусь заробляти,коли в слуг вибори на черзі,і гроші їм потрібніші!
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07.11.2022 19:42
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а бене як допоможе-і до бабки не ходи
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07.11.2022 19:37 Ответить
...вальдемар, а як же ж бородата бабуся?
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07.11.2022 19:37 Ответить
через пару місяців суд відшкодує бабломойскому лярдів 4 зелених із кишень українського народу.
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07.11.2022 19:40 Ответить
Сначала дадут пару недель распродать все оборудование и станки, сдать в долгосрочную аренду все помещения (получив бабло сразу за год), а вот затем уже якобы национализируют и выплатят компенсацию. Само собой за новое оборудование и решать вопрос с арендополучателями будут за народные деньги. Никуда не делись те люди, кто ради тысячи долларов от взятки или лишнего дохода полностью готов нанести стране ущерба на миллион. Они очень, очень тщательно различают копейку в своем кошельке и миллионы народных денег в бюджете. На народ им всем плевать, они давно мысленно живут на Лазурном побережье и в Швейцарии или в худшем случае в Кипре. Туда и выводят все, что смогли украсть. Суд и прокуратура до сих пор под их влиянием, ведь нету не массовых увольнений, ни даже расследований.
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07.11.2022 20:51 Ответить
Тю. Навіщо? Всі борги за рахунок держави спишуть, а потім повернуть бородатій бабці в наступному році.
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07.11.2022 22:16 Ответить
От же ж і Зєля! Порох не зміг ,а він раз-і всьо!
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07.11.2022 20:12 Ответить
Головне, не питати у цього, що раз і фсЬо, хто дав дозволи на поставку двигунів кацапам, хто відшкодує Україні списані бабломойському заборгованості, на 10,9 млрд гривень, ну і інші неприємні питання.
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07.11.2022 20:26 Ответить
А компенсировать будут в десятикратном размере?
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07.11.2022 19:40 Ответить
Самий простий і ефективний дерибан через державні підприємства. Вся влада в руках зельоних, і ніхто не завадить. Ні контролю, ні крайніх.
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07.11.2022 19:40 Ответить
Особливо за зруйновані!
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07.11.2022 20:15 Ответить
Щось мені підказує,що не для захисту,а мародерства це зроблено!
Нефіг комусь заробляти,коли в слуг вибори на черзі,і гроші їм потрібніші!
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07.11.2022 19:42 Ответить
Довели до банкрутства, а точніше вкрали мільярди з тими менеджерами, що були, а зараз пепредають ніби в міністерство оборони з нулями заборгованності по бухгалтерії і вже через нових своїх менеджерів будуть далі по-новому пиляти мільярди. Чому ми не в НАТО?
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07.11.2022 19:43 Ответить
Потому шо в НАТО в министерства обороны не содержат предприятия местных олигархов!
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07.11.2022 19:56 Ответить
Схоже це останній призидент України. Зеленський усе для цього робить, як власними руками так і своїх поплічників. Україні встоїть, але якою ціною.
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07.11.2022 19:48 Ответить
Вартість НПЗ з пакету "Укртатнафти", на разі становить, скоріше, від'ємну цифру - він зруйнований.
На "Мотор Січ" теж були прильоти... Додамо МЕРЕЖІ заправок "Укрнафти" та "Укртатнафти" по всій території України, частина з яких також зруйнована. А бюджет МО - йой який великий! Тож "а чом би не попиляти"? А на армію волонтери та західні партнери скинуться!

А як Бєня радіє - тіко ЗЕ і знає!
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07.11.2022 19:48 Ответить
Какой там дерибан! Все эти предприятия убыточные! А сейчас государство берет на себя головную боль в содержании производственных мощностей и содержания работников. А если еще и разбомбят Укрататнафту то Беня потом скажет: !Я вам отдавал целоехонькой, вот и верните мне такую же"...
Спасают от убытков олигархов!
Они бы еще фабрику по пошиву бюстгальтеров передали министерству обороны...
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07.11.2022 19:49 Ответить
"Квартал" - теж збиткове... По папірцях... Але це ніяк не заважає одному акторішці мати і вілли, і квартири за кордоном...
А от "прібарахліться" цій наволочі дєрьмово-зеленій на цьому можна так, що і пра-пра-пра онуки не будуть горя знати.
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07.11.2022 19:54 Ответить
Потому что фильмы студии "Квартал 95" снимаются в Раше и вовсю крутятся по российскому телевидению сейчас и приносят нехилый доход...
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07.11.2022 19:57 Ответить
Очікуємо на вилучення "Рошен" на потреби оборони
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07.11.2022 19:58 Ответить
Не втомились "ківити" в очікуванні?
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07.11.2022 20:28 Ответить
Не вірю! Не допоможе. Це для відновлення підприємств за рахунок бюджету з наступним поверненням олігархам.
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07.11.2022 19:58 Ответить
что там с электричеством? клоун квартальный
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07.11.2022 20:04 Ответить
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07.11.2022 20:13 Ответить
Яке ж воно кончене. Там ті підприемства расхерачені рифою. Нічого не працює - яким чином отий мотлох допоможе оборонці. І знову вони зробили це разом - 2 еврея - українців, з їх згоди у 19.
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07.11.2022 20:28 Ответить
Где Оманский Нарко-Осел, а где сектор обороны???
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07.11.2022 21:03 Ответить
Це перекладання збитків на бюджет. Коли вийдуть в плюс, бєня собі забере…
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07.11.2022 21:26 Ответить
Невже після 2019 року буде на кінець куплений хоч один снаряд?
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07.11.2022 22:22 Ответить
 
 