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Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией - Байден о последних переговорах с Путиным

байден

Соединенные Штаты Америки действительно проводили переговоры с Россией на высшем уровне последние месяцы, но ключевым вопросом обсуждений были отношения между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы оставляем за собой право говорить прямо на высшем уровне по вопросам, вызывающим беспокойство у Соединенных Штатов. Это произошло в течение последних нескольких месяцев. Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией", - заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Путин не желает ядерного удара, почему он продолжает говорить о нем? – Байден

Байден Джо (2790) переговоры (4986) россия (95683) США (26853)


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Топ комментарии
+9
Іншими словами, мав же хтось пуйлу донести наслідки від постійного брязкання ядерною бімбою. Так що не варто тут шукати якусь зраду. хоча, насправді всього ми і не знаємо. та й і не дізнаємось.
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07.11.2022 22:37
+5
Это ответ тем дебилам, которые верещат, что Штаты уговаривают Украину "дагаварица с Куйлом пасредине" (по Днепру). Насколько я помню, эти слова не Байдену принадлежат, а одному известному дегенерату.
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07.11.2022 23:06
+4
Шо ж тьі фраер сдал назад?
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07.11.2022 22:42
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І про що ви там домовилися Діду Джо з дідом Хлом?
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07.11.2022 22:34 Ответить
Іншими словами, мав же хтось пуйлу донести наслідки від постійного брязкання ядерною бімбою. Так що не варто тут шукати якусь зраду. хоча, насправді всього ми і не знаємо. та й і не дізнаємось.
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07.11.2022 22:37 Ответить
Хрен его знает. О чем вообще можно говорить с ушлепком, который два слова без бумажки сказать не может, и два шага без фекального чемодана ступить.
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07.11.2022 22:38 Ответить
ну о поставка в США алюминия, титана. никеля, платины, нефти о чем же еще
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08.11.2022 01:04 Ответить
Шо ж тьі фраер сдал назад?
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07.11.2022 22:42 Ответить
це оригінальна доктрина "керованої ескалації" (за висловом Ллойда Остина)
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07.11.2022 23:25 Ответить
Сподіваюся. Св. Джо відомий своїми публічними обмовками, за які доводиться потім вибачатися іншим членам адміністрації.
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08.11.2022 00:08 Ответить
гм, а мені він запам'ятався саме своїми публічними обмовками - більше нічим))

ну держдеп уже кинувся міняти йому памперси, авжеж
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08.11.2022 00:33 Ответить
подумал:
Ворон Курице, глаз не выклюет!
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07.11.2022 22:50 Ответить
но натянет на шпагу - как кадыровцы натягивают свиноцабак...!)
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07.11.2022 23:02 Ответить
Дайте вгадаю- кожне речення Байдена закінчувалося "і в цьому випадку тобі теж пздць"?)
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07.11.2022 22:49 Ответить
Это ответ тем дебилам, которые верещат, что Штаты уговаривают Украину "дагаварица с Куйлом пасредине" (по Днепру). Насколько я помню, эти слова не Байдену принадлежат, а одному известному дегенерату.
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07.11.2022 23:06 Ответить
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07.11.2022 23:07 Ответить
Непонятно почему демонтаж нельзя сделать до, а не после. Причем поделив тушу медведя между USA и UA, оставив немного посредине земель многстраждальньім хантам, мантам, якутам и чукчам.
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07.11.2022 23:19 Ответить
Що має статись, щоб Джо перестав розмовляти з пуйлом на рівних, і різко збільшив військову допомогу Україні, задіявши той самий ленд-ліз?
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07.11.2022 23:16 Ответить
Ще раз: ленд-ліз - це не кількість зброї, а спосіб оплати!!! Кількість зброї визначається можливістю ВПК Америки і Пентагона. Іншою мовою - якщо танка нема, то його треба зробити. А як його тобі потім дадуть - в подарунок (як зараз), чи в прокат за гроші (ленд-ліз) - це інша справа.

Питаєте, чому ж всі радіють ленд-лізу, якщо він за гроші? Спробую відповісти. Зараз, щоб виготовити дня нас потрібну нам зброю, Штати лізуть у кишеню до "простого американця" і кожен раз Конгрес і Сенат повинен давати добро на ті мільйони. Ви вже знаєте, що республіканці проти. А кишені України, на жаль, не такі глибокі, щоб купувати у Штатів потрібну зброю у потрібній кількості. І якраз на цей випадок є ленд-ліз: ми одержуємо зброю незалежно від "хотєлок" американського виборця, те, що буде витрачено в бою, для нас безкоштовно, а те, що залишиться після перемоги, ми повинні чи повернути у Штати, чи залишити собі за невеликі, але гроші. А найважливіше, що, по-перше, ці витрати на зброю Дядько Сем дістає з іншої кишені, а по-друге, закон вже підтриманий обома гілками (і демократами, і республіканцями) і підписаний - тож ніякий собака вже не гавкне: "не дамо гроші - і ніякої зброї!".
Але Байден ще не задіяв ленд-ліз, бо намагається якнайдовше домовлятися з Конгресом і давати нам зброю безкоштовно, за гроші з американського бюджету.

Тож, наполягаючи на ленд-лізі, ви насправді кажете: "Ну дайте ж мені купувати те, що зараз даєте задарма!"
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08.11.2022 09:21 Ответить
в такому віці як Байда і на такій посаді,котру він займає , не навчитися "вішати лапшу" на вуха світовій спільноті неможливо.
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08.11.2022 00:42 Ответить
Стратегія Путіна "прінуждєнієкміру" приносить плоди?
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08.11.2022 07:15 Ответить
Если демократы проиграют, а пока опросы показывают, что они прилетают с треском, то может наступить печалька.
На данный момент они ведут переговоры с РФ, но и одновременно помогают Украине.
Условный Трамп, на фоне кризиса в США, может убрать один из этих двух пунктов. И что-то подсказывает, что переговоры он не уберёт.
Демократам нужно срочно искать выход из этой ситуации.
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08.11.2022 08:06 Ответить
 
 