Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией - Байден о последних переговорах с Путиным

Соединенные Штаты Америки действительно проводили переговоры с Россией на высшем уровне последние месяцы, но ключевым вопросом обсуждений были отношения между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы оставляем за собой право говорить прямо на высшем уровне по вопросам, вызывающим беспокойство у Соединенных Штатов. Это произошло в течение последних нескольких месяцев. Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией", - заявил президент.

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