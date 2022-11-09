Зеленский сменил позицию по переговорам с Россией после визита советника Байдена Салливана, - Politico
Подталкивание администрации президента Байдена привело к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Politico.
Так, ссылаясь на два источника издания отмечает в понедельник Зеленский указал на пять условий для переговоров, в том числе озвученные ранее. Среди них – восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и репарации. В отличие от прошлых заявлений, Зеленский не сказал о том, что Путин должен уйти с поста, прежде чем такие переговоры могут состояться.
Это изменение, пишет Politico, произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в частности после личного визита в Зеленский советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан.
По словам высокопоставленного чиновника администрации, чиновники США не говорили Зеленскому и его помощникам напрямую, чтобы они изменили свою позицию, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну. В администрации надеются, что это покажет миру, что именно Украина, а не Россия, хочет закончить войну.
"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны показать готовность разрешить конфликт, потому что никто не хочет, чтобы этот конфликт закончился больше, чем Украина", - отметил чиновник на условиях анонимности.
Совет национальной безопасности США отказался комментировать эту историю, но указал на высказывания Салливана, сделанные им в Киеве на прошлой неделе.
"Разговор, который нам необходимо провести с международным сообществом в поддержку Украины, заключается в том, каковы условия справедливого и крепкого мира для Украины? … Это то, к чему мы намерены стремиться, это то, что мы поддержим, и это то, к чему, как мы верим, могут помочь наши коллективные усилия", - сказал Салливан во время своего визита в Киев.
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2 рочкі ще до чи буде чи ні,
а бубенцю ще 100 днів дайте, а потім ще 100, а потім ще, а потім а?
і знову кляті меріканці винуваті, ну що ти будеш робити?
можна з політика зробити клована - з клована політика? - ніколи.
Правда, тут весь месседж в том что позиция Зели это позиция Зели. А закон, есть закон.
1.
8.07.2022
Фейк. Захід хоче укласти терміновий мирний договір з Росією, оскільки Україну чекає катастрофа - Politico.
Російські ЗМІ та соцмережі поширили цей меседж з посиланням на видання Politico. На сайті, який нібито опублікував цю новину, немає жодного матеріалу про можливість миру між Заходом і РФ, пишуть фактчекери проєкту StopFake після перевірки публікацій видання.
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2.
Меседж. Європа піде на поступки Кремлю, коли настане холод.
Таку тезу поширюють російські пропагандисти. У своїх матеріалах вони нібито посилаються на статтю в американському виданні Politico. Пропагандисти стверджують, що начебто внаслідок антиросійських санкцій під час опалювального сезону Європі доведеться піти на поступки Росії, щоб отримати газ.
Насправді ж, як пише Центр протидії дезінформації, союзники України продовжують працювати над черговим пакетом антиросійських санкцій, а міністр економіки Німеччини Хабек, коментар якого наводить Politico, заявив, що він буде першим, хто виступить за ще один жорсткий пакет санкцій Євросоюзу.
Перше - політична заява, а друге - реальні дії.
Помните Порошенко?
"Минские договорённости мы вынуждено подписали, но выполнять не собирались".
С волками жить - по волчьи выть!
Главная задача, показать моли, что бы он ***л русню, но свое рыло даже не смел пихать к нам. Пусть этих рабов доит по максимуму, компенсируя последствия санкций. А наказание он свое получит уже на том свете.
Нет, Саливан!
Не об этом ты сейчас должен говорить с Украиной и с коалицией!
Ты должен говорить о Победе над Путиным.
А не о мире с ним.
Это две большие разницы.
Ты должен говорить о безоговорочной и мощной помощи Украине как Гарант Будапешского Меморандума.
Ты должен говорить о Победе Украины над Россией которая есть врагом Запада и США в первую очередь.
Ты должен говорить о новом Нюренберге для Путинского режима.
Вместе к Победе. А не вместе «за стол переговоров с агрессором».
Побутує думка" це калька з русіш. У Вашому дописі за контекстом "Існує думка". З повагою.
Грьобані подвійні стандарти - Україну виходить можно стирати з лиця землі ракетами і ії народ вбивати геноцидом, а Україні не можна бомбити територію росії (не кажу міста, кажу інфраструктуру) ❓
Йшли би ви лісом з такими стандартами - як тільки в України зявляться ракети середньої дальності вони полетять по всій території росії, я за такий сценарій. Це називається ПРИМУШЕННЯ ДО МИРУ,
кацапи розуміють тільки силу і тільки так війна закінчиться в інтересах України.
навіщо цитувати проросійську газету ?
США, як і інші так звані гаранти будапештського меморандуму не роблять нам послугу, а роблять мізерний мінімум з того, що зобовязалися зробити підписуючи той меморандум.
Тому отримуючи від них допомогу, в нас не має бути ніякого відчуття провини, чи зобовязання їм дякувати. Ми отримуємо допомогу, бо ми маємо право її отримувати.
А на майбутнє просто робити висновки відносно подібних меморандумів, і ніколи на них не розраховувати, а просто озброюватись. От і все.
>США зробили абсолютно все під чим підписалися в Будапештському меморандумі.
США зробили набагато більше. По меморандуму вони зобов'язались лише виявити глибоку стурбованість.
>Які ще питання по меморандуму?
Такі самі, як і до туалетного паперу: щоб пом'якший був.
>США пропонували Україні фінансування знищення 30-40% стратегічного ядерного озброєння України в обмін на членство в НАТО
Відверто, я такого не чув (а якби чув, то не повірив). Прибалтійським країнам запропонували вступити у 1994, Польщі - у 1999. А ці країни куди дальше просунулись у подоланні комуністичної ідеології.
Ось розсекречений натівський документ, який докладно описує, які плани мало НАТО стосовно приєднання України. З нього випливає, що початково НАТО тримало двері відчиненими для усіх країн т.з. СНГ і сподівалось, що до 2005 року демократія у цих країнах дозріє до такого рівня, що НАТО може розпочати поетапну процедуру приєднання Россії, України і Білорусі:
https://nsarchive.gwu.edu/document/16374-document-02-strategy-nato-s-expansion-and Strategy for NATO's Expansion and Transformation | National Security Archive (gwu.edu)
Стверджувати, що україні пропонувалось банально придбати членство у НАТО просто за знищення ядерної зброї - це видавати бажане за дійсне.
Це не означає, що Україні не пропонувались якісь вигоди. Можливо, золоті гори. Але більш ймовірно, що її просто залякували. Лідерам України треба було мати стальні яйця, але Україна поміж Чорноволом, Симоненком і Кучмою вибрала останнього. Він був добрим директором підприємства, але народжений повзати літати не може.
> Про це на днях заявив Юрій Костенко
Я думаю, що ви його неправильно зрозуміли.
Костенко вже з десять років чи й більше дає стереотипні інтерв'ю, вже навіть і книжку написав.
Він дуже обережний у висловлюваннях, навіть Кравчук у нього в принципі свідомий українець, який потрапив під вплив комуняк (а він сам не комуняка?) і російських агентів.
Ось одне, з Радіо Свободи:
https://www.radiosvoboda.org/a/27256528.html Замість того, щоб знищити ядерну зброю, Україна передала її агресору - Костенко (radiosvoboda.org)
Стосовно НАТО він каже наступне:
"США пропонували нам переробку ядерних матеріалів, пропонували, як захистити себе, коли у нас не буде ядерної зброї - вони казали чітко: «в НАТО»".
Дивимось уважно, що ж він насправді тут сказав?
- Що хтось із США сказав йому, що Україні треба йти до НАТО.
Файно.
Але це що - називається пропозиція до вступу?
Ні, бо ми бачимо з американських першоджерел, що ніхто Україні пропозицій вступати до НАТО ні тоді, ні зараз не робив.
Звичайно, кожен чує те, що він хоче почути. Не обманюйтесь, будьте більш критичні до почутого.
Офіційна пропозиція вступу не робиться в односторонньому порядку без погодження іншої сторони. Тому і немає в американських документах пропозицій вступу України до НАТО.
Якби промосковські комуністи в українській владі не чинили перешкод, Україна уже давно була б членом НАТО, разом із пропозицією до вступу.
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=100039
Найкраще, що мав би зробити Зе! це стулити писок і прислухатись до порад ЗСУ.
17.10.2022 за засіданні Радбезу РФ відповідаючи на питання Путіна "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов єдиний генерал на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу . Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає Путін особисто. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для Путіна.
Путін почув його. Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга. "
Из-за одного овоща остались без крыма, из-за другого подлеца-популиста рискуем остаться без Херсона, Мариуполя и Мелитополя.
Думаю народ України захоче повільних та неймовірно жорстоких страт для цих тварюк та їх родин.