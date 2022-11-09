РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12320 посетителей онлайн
Новости Война
58 234 194

Зеленский сменил позицию по переговорам с Россией после визита советника Байдена Салливана, - Politico

рнбо,зеленський

Подталкивание администрации президента Байдена привело к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Politico.

Так, ссылаясь на два источника издания отмечает в понедельник Зеленский указал на пять условий для переговоров, в том числе озвученные ранее. Среди них – восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и репарации. В отличие от прошлых заявлений, Зеленский не сказал о том, что Путин должен уйти с поста, прежде чем такие переговоры могут состояться.

Это изменение, пишет Politico, произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в частности после личного визита в Зеленский советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока не вижу возможности переговоров с Путиным, - президент Финляндии Ниинисте

По словам высокопоставленного чиновника администрации, чиновники США не говорили Зеленскому и его помощникам напрямую, чтобы они изменили свою позицию, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну. В администрации надеются, что это покажет миру, что именно Украина, а не Россия, хочет закончить войну.

"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны показать готовность разрешить конфликт, потому что никто не хочет, чтобы этот конфликт закончился больше, чем Украина", - отметил чиновник на условиях анонимности.

Совет национальной безопасности США отказался комментировать эту историю, но указал на высказывания Салливана, сделанные им в Киеве на прошлой неделе.

"Разговор, который нам необходимо провести с международным сообществом в поддержку Украины, заключается в том, каковы условия справедливого и крепкого мира для Украины? … Это то, к чему мы намерены стремиться, это то, что мы поддержим, и это то, к чему, как мы верим, могут помочь наши коллективные усилия", - сказал Салливан во время своего визита в Киев.

Читайте: Советник Байдена Салливан ведет переговоры с Кремлем для предотвращения эскалации, - WSJ

Зеленский Владимир (20530) путин владимир (31355) россия (95740) США (26901) Салливан Джейк (257) переговоры с Россией (985)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+57
"Politico" - ця помийка досить часто публікує прокацапські вкиди.
показать весь комментарий
09.11.2022 09:40
+54
Чомусь США ні з Усама Бен Ладеном ні з Саддамом Хусейном не домовлялись, і готовність до переговорів їм не демонстрували
показать весь комментарий
09.11.2022 09:43
+43
Ми повністю залежимо від США. Якщо їм набридне нас фінансувати, то довго ми не протримаємося. Треба дякувати тим хто віддав третій в світі ядерний арсенал.
показать весь комментарий
09.11.2022 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ну і де ви бачите трампа?
2 рочкі ще до чи буде чи ні,
а бубенцю ще 100 днів дайте, а потім ще 100, а потім ще, а потім а?
показать весь комментарий
09.11.2022 09:53 Ответить
И где он вернулся?
показать весь комментарий
09.11.2022 09:54 Ответить
А што Трамп? Пры ім Пуцін і Расея сядзелі ціха. Нафта была па 40. Паміралі вагнераўцы ў Сірыі а не ўкраінцы ў Марыюпалі. Так ці інакш, хто б ня быў у Белым Доме, спадзявацца на Захад - гэта хадзіць у ружовых акулярах (яны інтуітыўна хацелі каб спраўдзілася "за тры дні вазьмуць Кіеў"). Захад стаў разбэшчаным і слабым, але думаць пра сябе высока не перастаў. Заходняя Еўропа - гэта пенсіянерскі "дыснэйлэнд" для багацеяў, а ЗША перажываюць глыбокі ўнутраны крызіс, з якога яшчэ невядома калі выйдуць і што гэта будзе (калі будзе ўвогуле). Таму геапалітыку трэба (было) будаваць з суседзямі, у якіх супольныя інтарэсы і небяспека (Расея).
показать весь комментарий
09.11.2022 15:14 Ответить
бубі змінити позицію, тільки перевернутися на другий бік...
і знову кляті меріканці винуваті, ну що ти будеш робити?
показать весь комментарий
09.11.2022 09:51 Ответить
Також не не впевнений, що його потрібно «підштовхувати». Вони (ОПа) не з тими грають в «ігри», дограються..
показать весь комментарий
09.11.2022 10:22 Ответить
а зелені не можуть не гратися, в них кавене all the way non stop.
можна з політика зробити клована - з клована політика? - ніколи.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:27 Ответить
*********** должен сдохнуть в сортире-тогда переговоры..........................................начинается........................
показать весь комментарий
09.11.2022 09:52 Ответить
Зеленский может сменить себе памперсы. Рашисты убили моих близких. Договора не будет
показать весь комментарий
09.11.2022 09:53 Ответить
Политико те еще *********.
Правда, тут весь месседж в том что позиция Зели это позиция Зели. А закон, есть закон.
показать весь комментарий
09.11.2022 09:56 Ответить
кроме Politico уже последних несколько дне йочень многие заговорили о переговорах, просто так дыма без огня не бывает
показать весь комментарий
09.11.2022 10:00 Ответить
Украина никогда неее отказывалась от переговоров, просто главным условием для их проведения был вывод войск и выход на границы что были утверждены еще в белозерской пуще.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:56 Ответить


1.

8.07.2022

Фейк. Захід хоче укласти терміновий мирний договір з Росією, оскільки Україну чекає катастрофа - Politico.

Російські ЗМІ та соцмережі поширили цей меседж з посиланням на видання Politico. На сайті, який нібито опублікував цю новину, немає жодного матеріалу про можливість миру між Заходом і РФ, пишуть фактчекери проєкту StopFake після перевірки публікацій видання.

-------------

2.

Меседж. Європа піде на поступки Кремлю, коли настане холод.

Таку тезу поширюють російські пропагандисти. У своїх матеріалах вони нібито посилаються на статтю в американському виданні Politico. Пропагандисти стверджують, що начебто внаслідок антиросійських санкцій під час опалювального сезону Європі доведеться піти на поступки Росії, щоб отримати газ.

Насправді ж, як пише Центр протидії дезінформації, союзники України продовжують працювати над черговим пакетом антиросійських санкцій, а міністр економіки Німеччини Хабек, коментар якого наводить Politico, заявив, що він буде першим, хто виступить за ще один жорсткий пакет санкцій Євросоюзу.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:00 Ответить
Если страны перестанут нас поддерживать, то сколько мы сможем сопротивляться??Вот как такой вариант событий?Дуже легко щось казати.., особливо, якщо це-лише мрії..
показать весь комментарий
09.11.2022 10:01 Ответить
Опять вброс. Politico - та же газета "Правда". Накануне 15 ноября руские истерят поносом, вот такие вбросы делают.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:02 Ответить
А як можна змінити те, чого в природі не існує?
показать весь комментарий
09.11.2022 10:03 Ответить
Наші умови це для рашні -лише глузування..
показать весь комментарий
09.11.2022 10:03 Ответить
ну це таке... "готовність до мирних переговорів з кінченим маніяком" і "переговори з кінченим маніяком" - різні речі.
Перше - політична заява, а друге - реальні дії.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:09 Ответить
Перед тим як коментувати пройдіться до початку джерела інформації і не забудьте, що усі смі публікували про нову атаку орків в інформації. Так що Україна знає,що робити без політіко і явно не на користь оркам. А позиція зе,так її в нього не має.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:10 Ответить
Я володію і італійською і англійскою. У Ла Републіка геть такого не було. А зміст Вошингтон Пост переклали ЕП неправильно, так як оно потрібно Арахамії.
показать весь комментарий
09.11.2022 17:52 Ответить
Я про це пишу регулярно. Я читаю португальську, італьянську, іспанську і трохи французьку. Так що ціну переводу знаю
показать весь комментарий
09.11.2022 19:11 Ответить
Тільки спробуй....
показать весь комментарий
09.11.2022 10:15 Ответить
Позиція Зермаків стосовно "боргів ЖКГ" не пом'якшилася і потребує подальшого з'ясування. Крім того треба зрозуміти які у них насправді рейтинги.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:15 Ответить
А чего вы задёргались?
Помните Порошенко?
"Минские договорённости мы вынуждено подписали, но выполнять не собирались".
С волками жить - по волчьи выть!
показать весь комментарий
09.11.2022 10:17 Ответить
А я наоборот за то, чтобы путин оставался как можно больше. Если придет какой-то Навальный, то все будут говорить "Ну вот, Раися освободилась", начнут снимать санкции, и у свиномордых будет шанс вообще не ощутить последствия того, что они сделали.
Главная задача, показать моли, что бы он ***л русню, но свое рыло даже не смел пихать к нам. Пусть этих рабов доит по максимуму, компенсируя последствия санкций. А наказание он свое получит уже на том свете.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:18 Ответить
Двухголовый петух аж разрывается, как хочет переговоров.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:21 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 10:21 Ответить
та вот же они
показать весь комментарий
09.11.2022 10:23 Ответить
Volynianyn 6 , ні ,ні і ще раз ні . Зараз такий час , що як раз навпаки ,США залежать від України, бо якщо наши Воїни зупиняться використовувати західну зброю , расія победить , та піде далі . На Захід , вже с людським ресурсом України в якості трофея. Усе відносно, хто вигулює собацю, хазяїн, чи собака його . Зброя без воїнів лише тільки зброя .
показать весь комментарий
09.11.2022 10:28 Ответить
Нет. Всё абсолютно, пример с собакой в топку. Если бы нас погнали на Польшу после оккупации,, ложились бы уже штабелями украинцы от натовского оружия в Западной Украине, как кацапы на севере, востоке и юге. Не надо манипулировать
показать весь комментарий
09.11.2022 17:08 Ответить
и нато бы тоже ложилось от кацапского оружия. Ведь что-то, а ракеты большой дальности они даже не израсходовали. И жирному европейцу 1 прилета хватит чтобы ус*ться.
показать весь комментарий
09.11.2022 22:32 Ответить
только вы не учли их ВВС, ПВО и ПРО против тупых кацапоракет
показать весь комментарий
10.11.2022 11:40 Ответить
учел. 100% защиты не существует
показать весь комментарий
10.11.2022 20:24 Ответить
Перепрошую, переможе
показать весь комментарий
09.11.2022 10:30 Ответить
Салліван - мохровий ватник!
показать весь комментарий
09.11.2022 10:30 Ответить
Прекрасно просто, переговоры с террористами захватившими областной центр и ядерную АЭС, атакующую энергосистему страны.и это на фоне того, что рашка использовала все что могла, сейчас бы ещё напрячься чуток и переломать ей хребет. Но нет, давайте все заморозим, чтобы через 8 лет снова кацапье напало на Украину и ещё кусок урвало. Так кусочек по кусочку гляди и через сто лет от Украины останется один Львов. Тем временем пока США и Европа жмутся на ракеты 300км, Иран отдает кацапам 600+. Китай смотрит на это все и делает выводы.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:31 Ответить
Внесите это в головы простым обывателям (избирателям в западных странах) у вас это не получиться и только потому что они не видят всего. Большинство политикой в принципе не интересуется, но при этом они чувствуют это на своих карманах. Плюс - в такой ситуации любой опозиции в любой стране выгодно использовать тему войны в своих интересах.
показать весь комментарий
09.11.2022 16:35 Ответить
Це ініціатіва Зелі. Західу це не потрібно.
показать весь комментарий
09.11.2022 16:35 Ответить
Побутує думка, що однією з причин поразки демократів на виборах є оця політика Байдена, що включаж обережну і тому запізнілу реакцію на прлцеси в кацапо-українській війні, яка веде лише до її затягування і збвльшення ціни не лише для України, а й для американських платників податків. Якщо б адміністрація Байдена швидше надала важку бронетехніку, включаючи танки, авіацію, включаючи повітрянв платіорми для крилатих ракет середньої дальності і самі ракети, включаючи АТАСМS, то війна не затягувплася б так довго і це не привело б до такої високої вюінфляції зокрема у самих США. Вмовляння Зєлєнского Салліваном - з тої ж опери. До речі, схоже, всі невдалі кроки Байден робив за порадами Саллівана. Схоже, Салліван - це такий собі байденівський Єрмак. Не дивно, що ці два ммм... суб'єкти підтримують такий тісний зв'язок. Цілком можливо, що у них є спільне джерело зарплатні на кацапії.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:40 Ответить
«Розмова, яку нам необхідно провести з міжнародною спільнотою на підтримку України, полягає в тому, якими є умови справедливого та міцного миру для України? ...».

Нет, Саливан!

Не об этом ты сейчас должен говорить с Украиной и с коалицией!

Ты должен говорить о Победе над Путиным.
А не о мире с ним.
Это две большие разницы.

Ты должен говорить о безоговорочной и мощной помощи Украине как Гарант Будапешского Меморандума.

Ты должен говорить о Победе Украины над Россией которая есть врагом Запада и США в первую очередь.

Ты должен говорить о новом Нюренберге для Путинского режима.

Вместе к Победе. А не вместе «за стол переговоров с агрессором».
показать весь комментарий
09.11.2022 14:37 Ответить
Перепрошую. "

Побутує думка" це калька з русіш. У Вашому дописі за контекстом "Існує думка". З повагою.
показать весь комментарий
09.11.2022 16:02 Ответить
Ви справлі вважаєте, що українське" побутує думка" є калькою з кацапського "битуєт мнєніє"? Чи просто скористалися гугл-перекладачем? Українська мова багатша за гугл-перекладач.
показать весь комментарий
09.11.2022 18:00 Ответить
А зруйнувати москву і кремль за все їми зроблене ЦЕ НЕРАЗУМНО ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ ?

Грьобані подвійні стандарти - Україну виходить можно стирати з лиця землі ракетами і ії народ вбивати геноцидом, а Україні не можна бомбити територію росії (не кажу міста, кажу інфраструктуру) ❓
Йшли би ви лісом з такими стандартами - як тільки в України зявляться ракети середньої дальності вони полетять по всій території росії, я за такий сценарій. Це називається ПРИМУШЕННЯ ДО МИРУ,
кацапи розуміють тільки силу і тільки так війна закінчиться в інтересах України.
показать весь комментарий
09.11.2022 11:12 Ответить
Зеленський змінив позицію щодо переговорів з Росією після візиту радника Байдена Саллівана, - PoliticoДжерело:
навіщо цитувати проросійську газету ?
показать весь комментарий
09.11.2022 11:18 Ответить
Киев должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну. Это как всё простить и отдать свои территории ?
показать весь комментарий
09.11.2022 11:18 Ответить
Ага, застрелиться ещё вчера!((((
показать весь комментарий
09.11.2022 12:36 Ответить
Голубь мира из США оставил помет.
показать весь комментарий
09.11.2022 11:35 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 11:35 Ответить
Зе полетит на Бали и будет там начальником двадцатки...зуб даю...J7 Зеля уже победил...😛🤣а J20 то семечки...
показать весь комментарий
09.11.2022 11:42 Ответить
та он и тридцатку потянет, возмужавше-посидевший всё таки)
показать весь комментарий
10.11.2022 20:52 Ответить
ПУТИНЫМ МОЖЕТ ВЫСЛУШАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ЗЕЛЕНСКОГО И КАК ВАМПИР НАСЛАДИТЬСЯ ЭТИМ !!! НО КАК ОН БЫЛ УПОРОТЫМ УБИЙЦЕЙ, ТАК ОН ИМ И ЗДОХНЕТ !!!
показать весь комментарий
09.11.2022 12:29 Ответить
Хутина треба вбити
показать весь комментарий
09.11.2022 12:51 Ответить
treba pryvyazuvaty polonenyh orkiv do obyektiv yaki bomblyat moskali
показать весь комментарий
09.11.2022 13:07 Ответить
Що значить «ми повинні дякувати США»?
США, як і інші так звані гаранти будапештського меморандуму не роблять нам послугу, а роблять мізерний мінімум з того, що зобовязалися зробити підписуючи той меморандум.
Тому отримуючи від них допомогу, в нас не має бути ніякого відчуття провини, чи зобовязання їм дякувати. Ми отримуємо допомогу, бо ми маємо право її отримувати.
А на майбутнє просто робити висновки відносно подібних меморандумів, і ніколи на них не розраховувати, а просто озброюватись. От і все.
показать весь комментарий
09.11.2022 13:41 Ответить
Так, бо на роззброєнні України, за ті роки США зекономили мінімум 1000 мільярдів доларів!
показать весь комментарий
09.11.2022 14:20 Ответить
США зробили абсолютно все під чим підписалися в Будапештському меморандумі. До них там була усього 1 вимога - у випадку нападу на Україну скликати Радбез ООН. І все. Вони його скликали. Все. Які ще питання по меморандуму?
показать весь комментарий
09.11.2022 15:17 Ответить
@

>США зробили абсолютно все під чим підписалися в Будапештському меморандумі.

США зробили набагато більше. По меморандуму вони зобов'язались лише виявити глибоку стурбованість.

>Які ще питання по меморандуму?

Такі самі, як і до туалетного паперу: щоб пом'якший був.
показать весь комментарий
09.11.2022 17:57 Ответить
США пропонували Україні фінансування знищення 30-40% стратегічного ядерного озброєння України в обмін на членство в НАТО, однак комуністи Кравчук і Кучма за вказівкою з Кремля переграли все не на користь України і замість знищення за рахунок США лише частини стратегічного ядерного озброєння, передали підарашії все стратегічне і тактичне ядерне озброєння, порізали і віддали кацапам конвенційне неядерне стратегічне озброєння і відмовилися від членства в НАТО, натомість запропонували якийсь незрозумілий Будапештський меморандум
показать весь комментарий
09.11.2022 23:45 Ответить
@

>США пропонували Україні фінансування знищення 30-40% стратегічного ядерного озброєння України в обмін на членство в НАТО

Відверто, я такого не чув (а якби чув, то не повірив). Прибалтійським країнам запропонували вступити у 1994, Польщі - у 1999. А ці країни куди дальше просунулись у подоланні комуністичної ідеології.

Ось розсекречений натівський документ, який докладно описує, які плани мало НАТО стосовно приєднання України. З нього випливає, що початково НАТО тримало двері відчиненими для усіх країн т.з. СНГ і сподівалось, що до 2005 року демократія у цих країнах дозріє до такого рівня, що НАТО може розпочати поетапну процедуру приєднання Россії, України і Білорусі:

https://nsarchive.gwu.edu/document/16374-document-02-strategy-nato-s-expansion-and Strategy for NATO's Expansion and Transformation | National Security Archive (gwu.edu)

Стверджувати, що україні пропонувалось банально придбати членство у НАТО просто за знищення ядерної зброї - це видавати бажане за дійсне.

Це не означає, що Україні не пропонувались якісь вигоди. Можливо, золоті гори. Але більш ймовірно, що її просто залякували. Лідерам України треба було мати стальні яйця, але Україна поміж Чорноволом, Симоненком і Кучмою вибрала останнього. Він був добрим директором підприємства, але народжений повзати літати не може.
показать весь комментарий
10.11.2022 00:19 Ответить
Про це на днях заявив Юрій Костенко, який у той час був міністром охорони навколишнього середовища і брав безпосередню участь у цих переговорах по ядерному роззброєнню, поки його не усунули від цих питань внаслідок різкої зміни курсу по даному шляху роззброєння. Можливо десь є запис його радіо-інтерв'ю.
показать весь комментарий
10.11.2022 01:58 Ответить
@

> Про це на днях заявив Юрій Костенко

Я думаю, що ви його неправильно зрозуміли.

Костенко вже з десять років чи й більше дає стереотипні інтерв'ю, вже навіть і книжку написав.
Він дуже обережний у висловлюваннях, навіть Кравчук у нього в принципі свідомий українець, який потрапив під вплив комуняк (а він сам не комуняка?) і російських агентів.

Ось одне, з Радіо Свободи:

https://www.radiosvoboda.org/a/27256528.html Замість того, щоб знищити ядерну зброю, Україна передала її агресору - Костенко (radiosvoboda.org)

Стосовно НАТО він каже наступне:

"США пропонували нам переробку ядерних матеріалів, пропонували, як захистити себе, коли у нас не буде ядерної зброї - вони казали чітко: «в НАТО»".

Дивимось уважно, що ж він насправді тут сказав?
- Що хтось із США сказав йому, що Україні треба йти до НАТО.
Файно.
Але це що - називається пропозиція до вступу?

Ні, бо ми бачимо з американських першоджерел, що ніхто Україні пропозицій вступати до НАТО ні тоді, ні зараз не робив.

Звичайно, кожен чує те, що він хоче почути. Не обманюйтесь, будьте більш критичні до почутого.
показать весь комментарий
10.11.2022 03:11 Ответить
Фраза пропонували захистити себе в НАТО не може бути неправильно зрозумілою, є чіткою і однозначною.

Офіційна пропозиція вступу не робиться в односторонньому порядку без погодження іншої сторони. Тому і немає в американських документах пропозицій вступу України до НАТО.

Якби промосковські комуністи в українській владі не чинили перешкод, Україна уже давно була б членом НАТО, разом із пропозицією до вступу.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:44 Ответить
Ви ж не порівняєте США із цим сумнівним презєдентом, який пише заявку на вступ без попереднього погодження з партнерами?
показать весь комментарий
10.11.2022 12:47 Ответить
Тут є свіже інтерв'ю Костенка

http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=100039
показать весь комментарий
10.11.2022 16:59 Ответить
Муйня, якась знову... І Байден, І Блінкен зробили заяви, про необхідність притягнення путінської рф до відповідальності - дійсно при чому тут путін до рф?) Тут, Салліван, радник перевертає ситуацію із ніг на голову?! Може це та сторона так трактує, тому що в США за зміну позиції під час виборчих компаній можна собі №не мягко підстелити". І знову із посиланням на https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/9/7150281/ ЄП , про це пише Politico. Два джерела, особливо першу в посиланні - просто джерела правди і прозорої політики.... в Україні. Скоро G20, все випливе на поверхню...
показать весь комментарий
09.11.2022 14:22 Ответить
Салліван то є скритий республіканець. Так само як Єрмак є скритий агент х$йла.

Найкраще, що мав би зробити Зе! це стулити писок і прислухатись до порад ЗСУ.
показать весь комментарий
09.11.2022 18:00 Ответить
Агресивний путинський режим має змінитися . Путін має піти . Перемовини мають бути з іншим президентом росії і тоталітарний терористичний путинський режим має бути змінений на демократичний . Путін - недогінтлер , недофюрер , міжнародний терорист і вбивця має сидіти на лаві підсудних на воєнному Трибуналі в Гаазі разом з кремлівської бандою терористів !
показать весь комментарий
09.11.2022 15:04 Ответить
ви реально вірите в якийсь режим після майже 9 років війни? Який в біса режим, ви про що? А "демократичним" він як стане? Типу треба дать росіянам проголосувать? Ну так вони за путіна постійно голосують абсолютно добровільно.
показать весь комментарий
09.11.2022 15:19 Ответить
Ланцюг вибудовується...." tZE: Хроника одного президента

17.10.2022 за засіданні Радбезу РФ відповідаючи на питання Путіна "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов єдиний генерал на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу . Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає Путін особисто. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для Путіна.

Путін почув його. Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга. "
показать весь комментарий
09.11.2022 15:14 Ответить
переговоры, чтобы дать России накопить сил для следующего броска этой крысы по захватыванию больших территорий... Может быть или полная победа или полное поражение, по другому война не прекратиться никогда!
показать весь комментарий
09.11.2022 15:15 Ответить
Саме так. Я не можу собі уявити, що б "насьогодні" у договорі з кацапами були пункти про вивід орків, виплати Україні компенсацій, повернення Криму. А тоді які ж умови у такому договорі?
показать весь комментарий
09.11.2022 15:37 Ответить
Этот нехороший человек, который три года обкрадывал украинцев покупая кацапский асфальт и сворачивал оборонку, полностью зависит от США. Это трагедия для Украины.

Из-за одного овоща остались без крыма, из-за другого подлеца-популиста рискуем остаться без Херсона, Мариуполя и Мелитополя.
показать весь комментарий
09.11.2022 15:44 Ответить
Які репарації? Теля в ср..ці!а вже хотять бабла.прочитайте інтерв'ю командувача вдв рф.вони реально прогнозують війну на 5-7 років.і хрен зупиняться самі.чи з допомогою переговорів.це не понос,і ,,таблетки " не допожуть,тільки ракетна ,,клізма" по москві і решті міст рф.
показать весь комментарий
09.11.2022 16:32 Ответить
Зеля так таки проведе капітуляцію, а скаже що його підштовхнув Салліван.
показать весь комментарий
09.11.2022 16:47 Ответить
Politico на прикормці у москалів, те ще джерело... А місцеві порохоботи тільки й раді.
показать весь комментарий
09.11.2022 17:08 Ответить
та ты гонишь. Хуже не будет, чем при порохе. Ведь не хуже, опэшный ?
показать весь комментарий
09.11.2022 17:27 Ответить
Настав час перервати згубну для україни тактику московії по обдурюванні та шантажуванні нас. для перемоги над нами. Всю історію нашого протистояння поневоленню московією. вони вигадували всілякі уловки щоб ми не досягли своєї мети і не перемогли їх. Ніяких перемовин з душогубцем поки він в твоїц хаті з топором у крові від вбивств наших родичів. Досить бути дурнями ДОСИТЬ!!!
показать весь комментарий
09.11.2022 17:42 Ответить
Це ніякі не уловки, а звичайна корупція українських колаборантів у владі і недолугі казочки для виправдання своєї зради.
показать весь комментарий
09.11.2022 23:50 Ответить
Что то мне не нравится эта возня с переговорами......
показать весь комментарий
09.11.2022 17:48 Ответить
Не можна змінити те, чого не існує. У хлопця з кварталу немає ніяких позицій, лише хотілки його друзів і спонсорів.
показать весь комментарий
09.11.2022 17:50 Ответить
какие ***** переговоры когда враг оккупировал землю Украины?!
показать весь комментарий
09.11.2022 17:51 Ответить
Ну сказали же что Украина не отказывается от переговоров - рашка на *** с Украины и сразу будут переговоры. Причём первый вопрос о репарациях. Что ещё надо
показать весь комментарий
09.11.2022 18:10 Ответить
Коли на тебе нападають, пропозиція переговорів лишається за нападаючим, а не за тим хто захищається. Але русня і так під зовнішнім керівництвом сша ще з часів Єльцина. І виходить що, кацапи являються таким собі "ручним пітбулем" сша. Дуже зручно, просити про брудні справи таких виконавців.
показать весь комментарий
09.11.2022 18:33 Ответить
Русней управляют 12 сионских мудрецов и для этого они тайно короновали Зеленского в Омане.
показать весь комментарий
09.11.2022 19:01 Ответить
Мовчіть вже, може зійдете за розумного.
показать весь комментарий
10.11.2022 01:15 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 01:29 Ответить
Що, знову почнеться активний пошук троянд в сфінктері *****? Цього разу ліхтар треба взяти міцніший.
показать весь комментарий
09.11.2022 18:37 Ответить
Думаю для парашії буде найкорисніше самотужки стратити всіх персон безпосередньо пов'язаних з хремлем та військових, також кожному силовику відрубати одну руку.
Думаю народ України захоче повільних та неймовірно жорстоких страт для цих тварюк та їх родин.
показать весь комментарий
09.11.2022 19:56 Ответить
Дурня якась. Україна нічого не повинна демонструвати xyūлу, тим паче жодних перемовин з організатором геноциду.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:48 Ответить
Боже, якого кончалигу ми вибрали...
показать весь комментарий
10.11.2022 14:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 