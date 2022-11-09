Зеленский сменил позицию по переговорам с Россией после визита советника Байдена Салливана, - Politico

Подталкивание администрации президента Байдена привело к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Politico.

Так, ссылаясь на два источника издания отмечает в понедельник Зеленский указал на пять условий для переговоров, в том числе озвученные ранее. Среди них – восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и репарации. В отличие от прошлых заявлений, Зеленский не сказал о том, что Путин должен уйти с поста, прежде чем такие переговоры могут состояться.

Это изменение, пишет Politico, произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в частности после личного визита в Зеленский советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан.

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По словам высокопоставленного чиновника администрации, чиновники США не говорили Зеленскому и его помощникам напрямую, чтобы они изменили свою позицию, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну. В администрации надеются, что это покажет миру, что именно Украина, а не Россия, хочет закончить войну.

"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны показать готовность разрешить конфликт, потому что никто не хочет, чтобы этот конфликт закончился больше, чем Украина", - отметил чиновник на условиях анонимности.

Совет национальной безопасности США отказался комментировать эту историю, но указал на высказывания Салливана, сделанные им в Киеве на прошлой неделе.

"Разговор, который нам необходимо провести с международным сообществом в поддержку Украины, заключается в том, каковы условия справедливого и крепкого мира для Украины? … Это то, к чему мы намерены стремиться, это то, что мы поддержим, и это то, к чему, как мы верим, могут помочь наши коллективные усилия", - сказал Салливан во время своего визита в Киев.

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