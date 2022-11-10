РУС
Россия накапливает ракеты, чтобы нанести массированный удар, - Воздушные силы

іскандер

Этой ночью россияне не проводили атак с воздуха. Россия начала экономить "Искандеры". Военные заводы работают в три смены для восполнения потерь ракет.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг не оставляет попыток атаковать на Донецком направлении. Здесь очень жесткие бои. Привлечено немало авиационных подразделений со стороны противника. Работает и наша авиация. Истребители наши тоже продолжают делать свое дело", – сообщил он.

По словам спикера Воздушных сил, россияне увидели, что результатов от единичных ударов ракетами или беспилотниками не так много. Потому, скорее всего, российские военные пытаются нарастить запасы.

"А вот собственно когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре – враг несколько месяцев накапливал свои средства", – отметил он.

Смотрите также: Эскалация Россией ракетного и дронового террора привела к увеличению помощи Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Сейчас российские заводы для пополнения потерь крылатых ракет работают в три смены.

"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что враг не оставил своих намерений нарушить нашу критическую инфраструктуру", - подчеркнул он.

Автор: 

Топ комментарии
+37
Кучма знает где наши ракеты. Гнида рыжая...когда уже посадят подонка
10.11.2022 10:04 Ответить
+32
Асфальта.
10.11.2022 09:59 Ответить
+28
"Зараз російські заводи, для поповнення втрат крилатих ракет, працюють у три зміни" ---- а у нас які заводи з виробництва чи зброї,чи патронів,чи снарядів працюють у три зміни?
10.11.2022 09:57 Ответить
https://t.me/generalsvr Генерал СВР https://t.me/generalsvr

Положение дел складывается для президента России Владимира Путина как нельзя хуже, по всем без исключения направлениям. Вчера с утра пришли плохие новости из Ирана, где секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев ведёт переговоры. Патрушев сообщил, что не удается договориться с иранским руководством о поставках баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в количествах необходимых для решения даже минимальных задач, поставленных Путиным на фронте в Украине.

Плохие новости с Ирана стали «последней каплей» в принятии решения Путиным о сдаче Херсона. Ситуация на фронте такова, что при текущих тенденциях российские войска к лету следующего года будут вынуждены покинуть все оккупированные территории Украины и попытаться закрепиться в обороне в Крыму.

Несмотря на требование подготовки очередного массированного ракетного удара остатками ракет и беспилотных летательных аппаратов по энергетической инфраструктуре Украины, которое вчера выдвинул Путин, энергетический «апокалипсис» в Украине устроить не удалось, по крайней мере в тех масштабах, которые были утверждены.
Теперь здоровье президента, которое на фоне постоянного стресса все чаще вызывает обеспокоенность врачей и близких Путина. К этому стоит добавить возросшие риски в плане личной безопасности. Весь комплекс проблем привел президента к принятию решения после Нового года перейти в режим «самоизоляции» и проводить большую часть времени в одной из резиденций, оборудованных так называемым «бункером». Будет это решение реализовано сразу после Нового года или через короткий период после, президент пообещал сообщить непосредственно перед «самоизоляцией». Как сказал Игорь Сечин по этому поводу: «Натворил делов пи…ор, и сдрыснуть в норку решил. А расхлебывать кто будет?»
10.11.2022 10:07 Ответить
хенерал СВР то ,як наш Арєстовіч з Фейгіним і картами Таро
10.11.2022 10:16 Ответить
До речі , за чутками - кацапські заводи можуть виробляти на місяць - не більше 120 ракет різних типів . .
10.11.2022 10:08 Ответить
Щось забагато. Є інформація, що "калібри" кацапи виготовляють не більше 20 на квартал
10.11.2022 12:04 Ответить
это понятно и ***** с радостью пойдёт на новые массированные удары. прямое следствие таких ударов - массовое увеличение потока беженцев в течении короткого времени. это также перенапрягает систему их приёма. вчера пришлось поездить и по радио постоянно обсуждалась проблема размещения и переразмещения. так что при резком увеличении потока, европа начнёт давить на заключение перемирия, работая этим самым на парашу и ***** ((.
10.11.2022 10:09 Ответить
А на *уйла Европі надавити слабо?
10.11.2022 10:17 Ответить
а два года назад ты бы сам надавил допустим на Иран из-за Сирии?
сидит на диване и важно рассуждает о надавлении.
еще поди смеялся шо Германия каски дала, 5000, а вот сколько жизней спасли они, то так, с дивана не видно.
кстати я видел список шо дала Германия - ты сто дней должен ползать возле посольства и кричать там не знаю, гИмны про фридриха и что то типо - Аллах, Шольца храни
10.11.2022 10:26 Ответить
слабо. годы годы цивильной жизни с благами цивилизации, розбалувалы европейцев. имхо - сегодня не надавит, но есть надежда, что миллионы не вернувшився обратно беженцев, в будущем интегрируются и изменят европейское общество. как больше 100 лет назад, миллионы украинских эмигрантов изменили канаду. есть шанс, что произойдёт то же самое, как есть сегодня украинская кананада, так с годами возникнет украиская европа, которая будет давить на европейских политиков в проукраинском русле. но не сегодня ((. сегдня эти миллионы не знают ни языка, ни своих прав и возможностей здесь. но украинцы быстро учатся и в основной своей массе умеют работать парой голова-руки. это не афганские, сирийские и прочие подобные беженцы. тут другая ментальность. за несколько лет, украинцы изменили польшу, дальше они начнут менять ментальность европы. уже сегодня начато формирование проукраинской европы.
10.11.2022 10:27 Ответить
ну хз, украинские беженцы европе только в плюс, имхо. даже в очень короткосрочной перспективе. то что у нас "не смогли" в человеческий капитал (потому что делиться надо) не значит что все такие же тупые\жадные.
10.11.2022 11:39 Ответить
языковой барьер притормаживает процесс. другая языковая группа. но это быстро исправится.
10.11.2022 12:03 Ответить
А де ж знаходяться ті воєнні заводи ?
Там же вибухівка, а курять безбожно ....
10.11.2022 10:09 Ответить
Які ракети Байден и Мілли хоче компроміссу і переговорів
10.11.2022 10:14 Ответить
Нічого !! Наш Гундос не спить і усе контролює : ОПУ було замовлено тисчі мангалів і мільйони шампурів !!
10.11.2022 10:41 Ответить
Воєнні заводи працюють у три зміни для поповнення втрат ракет. Разбомбить военные заводы шоб работали в три смены ) Здесь и сейчас ...........
10.11.2022 10:43 Ответить
не работали в три смены....
10.11.2022 10:50 Ответить
Да, штука файна і вона справді є...але ж на якому етапі...а так бімба
10.11.2022 11:11 Ответить
В России заговорили об «ответке» за Херсон и «рассекретили» российскую стратегию при отводе войск из города

Председатель Госдумы РФ Луговой предложил добивать энергосистему Украины в предверии зимы: «Мы готовы посеять хаос и панику...Добивать энергетическую инфраструктуру».

А еще угрожает взрывать мосты через реку Днепр в Украине, чтобы «отрезать логистику ВСУ, которые находятся с левобережной части реки». Якобы с этим же и связан отвод войск РФ с Херсона.
10.11.2022 10:44 Ответить
Этот луговой ******* забыл, что логистика у нас идёт с Запада, лол... И это.... выйдут на левый берег далеко не все... а тех, кто выйдет, ВСУ будут как в тире *******, включая Армянск...
показать весь комментарий
10.11.2022 10:55 Ответить
маразматикбидон уже слился..договорняк треба США відмовилися надати Україні безпілотники Gray Eagle через побоювання ескалації
10.11.2022 10:57 Ответить
Чувачок, а ты точно не орк? Чтой-то у тебя зрадные посты как под кальку. Слился, маразматик, бидон, договорняк...
показать весь комментарий
10.11.2022 11:14 Ответить
пиши на украинском сын королевы помпадур ..больне
10.11.2022 21:33 Ответить
а у нас асфальтные заводы работают в три смены
10.11.2022 10:46 Ответить
Кацапи накопичують ракети, а ми що?
10.11.2022 10:48 Ответить
только угроза ответного удара может это притормозить. ну и уничтожение носителей, удар по которым болюч так как они исп. для запуска яо также
10.11.2022 10:49 Ответить
9 місяць війни ..наше МО хоть один гвинт виточило до майбутньої ракети ? Навіть Гітлер в останні роки війни робив ракети
10.11.2022 11:06 Ответить
Основные характеристики беспилотника "ACE ОNE":
Максимальная высота полета: 13700 метровОперативный радиус: 1500 кмВес: 7,5 тонныДлина: 11 метровШирина: 8,5 мМаксимальная скорость: 0,95 Маха (почти 1000 км/ч)

ACE ONE предназначен для выполнения операций: стратегической, оперативной и тактической разведки, штурмовых операций в широком диапазоне высот, подавление противника противовоздушной обороны Украинский беспилотник "ACE ОNE":
10.11.2022 11:08 Ответить
10.11.2022 11:10 Ответить
10.11.2022 11:25 Ответить
А максимальна дальність польоту яка?
10.11.2022 12:06 Ответить
Основные характеристики беспилотника "ACE ОNE":
Максимальная высота полета: 13700 метровОперативный радиус: 1500 км
10.11.2022 12:13 Ответить
Норм. До Поволжжя і Півн.Кавказу вистачить. Але є куди збільшувати
10.11.2022 12:23 Ответить
багатофункціонального бойового літального апарату, що здатний застосовувати різноманітні види важкого ********* й перспективного озброєння проти цілей як на землі, так і у повітрі й виконувати функції притаманні літакам бойової авіації презентації безпілотного комплексу на виставці "Зброя та Безпека-2021".
10.11.2022 12:32 Ответить
вітчизняний ударний stealth-дрон ACE ONE: вага - 7,5 т, дальність - 1500 км, висота - 13,7 км, швидкість - 0,95М, ********** - 900 кг
10.11.2022 12:35 Ответить
Ну чому ми не можемо вдарити по скупченню цих ракет? Чекаємо,поки прилетить і завдасть горя людям? Розвідка зараз надважлива...
10.11.2022 11:15 Ответить
Чим?
10.11.2022 11:33 Ответить
10.11.2022 11:23 Ответить
JAS.39E/F Gripen
10.11.2022 11:26 Ответить
Чуть напомню ещё раз. Ребятки- октябрятки- жовтэнятки, помните старую прописную тему. Судя по коментам забыли слегка. Несёт остапов по Нью -васюкам крепко. Так вот. Не выдавайте желаемое за действительное! Многое только начинается. И зима в том числе.
10.11.2022 11:29 Ответить
НЕ с сать в компот там порвав🙃 ноги моет
10.11.2022 11:46 Ответить
Якщо нам не дають ракети і дозвіл на враження критичної інфраструктури на росії, то виникає запитання , що більше, ракет російських, які будуть знищувати зимою критичну інфраструктуру в Україні, чи трансформатори,котельні тощо, які зможе поставляти нам Світ...???? Тільки дзеркальні враження їх інфраструктури може зупинити гопників...?! "Око за око зуб за зуб" Чи потім заговорять: " та миріться ж ви, що є то є...?
10.11.2022 15:08 Ответить
Тільки дзеркальні враження їх інфраструктури може зупинити гопників..💯👍
10.11.2022 18:07 Ответить
Літаки їх треба знищувати.
10.11.2022 13:15 Ответить


Christian Wolff

@AidanPrime

·

https://twitter.com/AidanPrime/status/1590641228441616385 3 ч

Удари по території України росіськими та придбаними у Ірану ракетами це не ескалація, а удари Україною американськими ракетами вглиб орди - це ескалація. Важливо не переплутати кожний раз.
10.11.2022 15:35 Ответить
Знову США та NATA вінуваті. Чому зеленський зупинив українськи ракетни программи - ППО-ПРО Кільчень та ракети Грім2 ?
10.11.2022 19:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q&ab_channel=%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
10.11.2022 16:02 Ответить
По словам спикера Воздушных сил, россияне увидели, что результатов от единичных ударов ракетами или беспилотниками не так много.

Серьезно?
А много, по мнению спикера - это сколько???

10.11.2022 16:09 Ответить
А не можна по цим заводам їхнім жахнути? Може безпілотниками? Чи диверсантів якихось туди відправити? Бо вони ж і далі їх будуть клєпати....

До речі, хто запустив цю качку про те, що у них ракети закінчуються? Так, закінчуються, а потім вони нові роблять. Навіщо тожі ці всі розмови???
10.11.2022 16:56 Ответить
Дристович для рейтингу )
Потім Зе для рейтингу, потім Подоляк, рейтенгулися і заглохли.
11.11.2022 01:06 Ответить
послухайте Петра Черника в Ютубі. Він про це каже.
11.11.2022 07:14 Ответить
От би ******* цей потяг з цими іскандерами та на території рашки.
10.11.2022 20:06 Ответить
Если серьёзно,то непонятна цель звиздежу речныка.Будет гораздо хуже и повитряни силы могут не справится?У него есть разведданные о состоянии ракетных арсеналов и производства рашки?Около военные речники несут ахинею,губернаторы выхваляются разрушениями и прилетами.Ау,граждане,у нас война.Работать надо больше а звиздеть меньше!Но что ты будешь делать,если тон задаёт зелёный.
10.11.2022 22:36 Ответить
я ненавижу рашу и всех ее жителей правителей но позвольте один вопрос, если мы не можем им ничего противопоставить, то может стоит подумать о переговорах? мой сосед болеет туберкулезом, из-за войны у него обострилась болезнь, работы нет, кушает плохо, света практически тоже нет, котел не работает и он мне говорит, что эту зиму скорее всего не переживет... что делать?
10.11.2022 22:40 Ответить
Ну переговоры, о чем? Теперь надо подумать сколько наших солдат и мирных жителей не переживет наступление рашистов, когда РФ воспользуется перемирием, сделает работу над ошибками, накопит оружие ударит по новой, сколько больных тем же туберкулезом, онкобольных умрёт от того что наша медицина погрязнет в невиданной коррупции и отсталостии технологий, в случае превращения Украины в страну подконтрольную рф, ведь ориентироваться на Европу уже никто не будет. Будет только пилится бабло. Склько ни в чем не повинных людей будет замучено в застенках наших РОВД, для улучшения раскрываемости преступлений, ещё больше умрёт в наших ИТК от того же туберкулеза. А главное, у нас второй шанс стать цивилизованной европейской страной появится очень нескоро. Лет эдак 50.... Если вообще появится... По поводу соседа, дабы улучшить его ситуацию можно выйти на волонтеров, дать теплую ненужную одежду подкормить , поделится дровами, и возможно он переживет зиму. У самого имеется такая соседка.
показать весь комментарий
11.11.2022 01:23 Ответить
11.11.2022 01:05 Ответить
нужно подтягивать ПВО. не известно, что есть на западе из интеграционных средств для разных типов ПВО, но при желании можно и у нас разработать, подключив солидную, а не прикормленную фирму. закон о гостайне, конечно, нужно при этом строго соблюдать
11.11.2022 13:04 Ответить
