Россия накапливает ракеты, чтобы нанести массированный удар, - Воздушные силы

Этой ночью россияне не проводили атак с воздуха. Россия начала экономить "Искандеры". Военные заводы работают в три смены для восполнения потерь ракет.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг не оставляет попыток атаковать на Донецком направлении. Здесь очень жесткие бои. Привлечено немало авиационных подразделений со стороны противника. Работает и наша авиация. Истребители наши тоже продолжают делать свое дело", – сообщил он.

По словам спикера Воздушных сил, россияне увидели, что результатов от единичных ударов ракетами или беспилотниками не так много. Потому, скорее всего, российские военные пытаются нарастить запасы.

"А вот собственно когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре – враг несколько месяцев накапливал свои средства", – отметил он.

Смотрите также: Эскалация Россией ракетного и дронового террора привела к увеличению помощи Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Сейчас российские заводы для пополнения потерь крылатых ракет работают в три смены.

"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что враг не оставил своих намерений нарушить нашу критическую инфраструктуру", - подчеркнул он.