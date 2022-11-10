Россия накапливает ракеты, чтобы нанести массированный удар, - Воздушные силы
Этой ночью россияне не проводили атак с воздуха. Россия начала экономить "Искандеры". Военные заводы работают в три смены для восполнения потерь ракет.
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг не оставляет попыток атаковать на Донецком направлении. Здесь очень жесткие бои. Привлечено немало авиационных подразделений со стороны противника. Работает и наша авиация. Истребители наши тоже продолжают делать свое дело", – сообщил он.
По словам спикера Воздушных сил, россияне увидели, что результатов от единичных ударов ракетами или беспилотниками не так много. Потому, скорее всего, российские военные пытаются нарастить запасы.
"А вот собственно когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре – враг несколько месяцев накапливал свои средства", – отметил он.
Сейчас российские заводы для пополнения потерь крылатых ракет работают в три смены.
"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что враг не оставил своих намерений нарушить нашу критическую инфраструктуру", - подчеркнул он.
Положение дел складывается для президента России Владимира Путина как нельзя хуже, по всем без исключения направлениям. Вчера с утра пришли плохие новости из Ирана, где секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев ведёт переговоры. Патрушев сообщил, что не удается договориться с иранским руководством о поставках баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в количествах необходимых для решения даже минимальных задач, поставленных Путиным на фронте в Украине.
Плохие новости с Ирана стали «последней каплей» в принятии решения Путиным о сдаче Херсона. Ситуация на фронте такова, что при текущих тенденциях российские войска к лету следующего года будут вынуждены покинуть все оккупированные территории Украины и попытаться закрепиться в обороне в Крыму.
Несмотря на требование подготовки очередного массированного ракетного удара остатками ракет и беспилотных летательных аппаратов по энергетической инфраструктуре Украины, которое вчера выдвинул Путин, энергетический «апокалипсис» в Украине устроить не удалось, по крайней мере в тех масштабах, которые были утверждены.
Теперь здоровье президента, которое на фоне постоянного стресса все чаще вызывает обеспокоенность врачей и близких Путина. К этому стоит добавить возросшие риски в плане личной безопасности. Весь комплекс проблем привел президента к принятию решения после Нового года перейти в режим «самоизоляции» и проводить большую часть времени в одной из резиденций, оборудованных так называемым «бункером». Будет это решение реализовано сразу после Нового года или через короткий период после, президент пообещал сообщить непосредственно перед «самоизоляцией». Как сказал Игорь Сечин по этому поводу: «Натворил делов пи…ор, и сдрыснуть в норку решил. А расхлебывать кто будет?»
Председатель Госдумы РФ Луговой предложил добивать энергосистему Украины в предверии зимы: «Мы готовы посеять хаос и панику...Добивать энергетическую инфраструктуру».
А еще угрожает взрывать мосты через реку Днепр в Украине, чтобы «отрезать логистику ВСУ, которые находятся с левобережной части реки». Якобы с этим же и связан отвод войск РФ с Херсона.
Удари по території України росіськими та придбаними у Ірану ракетами це не ескалація, а удари Україною американськими ракетами вглиб орди - це ескалація. Важливо не переплутати кожний раз.
