Западное оружие может попасть из Украины в Иран. Это риск, на который мы пошли с расчетом, - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что риск попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран существует, но такое оружие не содержит передовых технологий, и поэтому большого беспокойства этот факт не вызывает.

Об этом Уоллес сказал в интервью Sky News в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава Минобороны Великобритании сообщил, что его ведомство изучает сообщения о том, что Москва доставила британские и американские противотанковые и зенитные ракеты в Иран вместе со 140 миллионами евро в обмен на десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.

"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но, по сути, это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", - подчеркнул Уоллес.

Он отметил, что этот феномен имеет и обратный эффект: Британии и ее союзники по НАТО смогли научиться на российском оружии, захваченном украинцами.

"Россия потеряла значительное количество своих возможностей класса А - они были захвачены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, которые используются в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем", - пояснил министр.

Уоллес пояснил, что противотанковые ракеты NLAW, которые Великобритания передала Украине и которые могли оказаться в руках Ирана, являются чрезвычайно эффективным вооружением, которое все же не оснащено технологиями следующего поколения.

"Это будет означать, что будут существовать различия между тем, что разрабатывают иранцы - если они имеют ядерное оружие, - и тем, что имеем мы, и то же самое касается американских Javelin... Поэтому я не особо беспокоюсь. Но, конечно, это был риск, на который мы пошли с расчетом", - отметил он.

Топ комментарии
+29
Нехай згадає, скільки зброї самі американці талібам залишили.
11.11.2022 19:35 Ответить
+28
А з Афгану вона туди потрапити не могла ще раніше хіба, що за дурні балачки?
11.11.2022 19:34 Ответить
+13
А який сенс розробляти самі просунуті зразки зброї і боятися, що ці зразки можуть потрапити в руки ворогів на полі бою? Вони ніби розробляються, щоб просто були і своєю наявністю лякали ворогів чи як?
11.11.2022 19:31 Ответить
Може років через 10 щось і скопіюють. А поки що максимум на що вони здатні - чіпляти двигуни від газонокосилок на безпілотники та ракети.
11.11.2022 19:29 Ответить
До тогож двигуни європейського виробництва!
Що таке дрон? Повітряний модель літака з вибухівкою. Водний - скутер з дистанційним керуваням і вибухівкою.
11.11.2022 19:51 Ответить
Є !!!

Єрмак !!!
11.11.2022 20:29 Ответить
Та ****** бери вище. Пряміком на сєвєрний полюс уйдьот ..
11.11.2022 19:31 Ответить
А який сенс розробляти самі просунуті зразки зброї і боятися, що ці зразки можуть потрапити в руки ворогів на полі бою? Вони ніби розробляються, щоб просто були і своєю наявністю лякали ворогів чи як?
11.11.2022 19:31 Ответить
Да.
11.11.2022 19:39 Ответить
для себя
11.11.2022 20:03 Ответить
А з Афгану вона туди потрапити не могла ще раніше хіба, що за дурні балачки?
11.11.2022 19:34 Ответить
А з Саудівській Аравії , чі з Єгипту?
11.11.2022 19:42 Ответить
Саудити вороги з Іраном, так що навряд чи
11.11.2022 20:53 Ответить
А ми друзі з рашкой?
Іде війна. І бува таке , що наша зброя потрапляє до ворогів. А Саудівська Аравія воює в Йємені з хуті. І воює не один рік.
11.11.2022 21:03 Ответить
А у вас команда президента Мородери, а можливо й він сам.
11.11.2022 21:51 Ответить
а можливо й він сам через йо..баря дЄрьмака й передав...
12.11.2022 10:43 Ответить
І потрапляла! 20 років.
11.11.2022 19:43 Ответить
І з Сірії потрапляля потрапляла, і з Іраку де 30 відсотків шиітів персів могла, могла
11.11.2022 21:33 Ответить
А потрапляння з ірану зброї на кацапію вас не хвилюють?
11.11.2022 19:34 Ответить
ризик завжди є... тут нічого не спрогнозувати...
але і наша подяка теж є... бо саме вчасною і такою необхідною нам ******** зброєю, в самі важкі часи і місяці ви допомогли нам бити кацапню і в хвіст і в гриву, з завзяттям і впертістю, з самопожертвою наших Героїв і лютою ненавистю до русні... і саме цим ми змогли знизити ризики попадання вашої зброї ворогу... хоча повністю виключити таке ніколи неможливо...
11.11.2022 19:35 Ответить
Нехай згадає, скільки зброї самі американці талібам залишили.
11.11.2022 19:35 Ответить
І яку зброю! Іран мав до неї вільний доступ кілька років,а не остані місяці!
11.11.2022 19:41 Ответить
Про те саме подумав
11.11.2022 19:48 Ответить
Хкйню написав ти і декілька подібних до тебе горекоментаторів)
США не постачали зброю подібну до тієї яку постачають Україні!
Взагалі афгану постачали хуню!
І щодо коштівлярдів на афган...
США витратили 90% на СВОЮ Армію-крапка!
11.11.2022 21:00 Ответить
Тобто в Україні ЗСУ помахали щось серйозніше, ніж самі ж американці у Афганістані?щось більше за Джавелін? Чи крутіше за Хамві?
11.11.2022 22:49 Ответить
дела плохи если такое говорит министр обороны... джавелины и энлавы это прошлый век как и стингер... в афгане уже стингером сбивали совковую авиацию...
11.11.2022 19:36 Ответить
В Україну поставляється все гавно, яке давно застаріло і не цікавить. І нічого страшного еcли це потрапить в Іран або в якийсь Ірак.
11.11.2022 20:02 Ответить
Але й того "лайно" виявилось достатньо щоб "вялікая втарая армія міра" тікала від ЗСУ!
11.11.2022 22:00 Ответить
Зброя ваша - стала наша -- в кожніи віині таке буває .
11.11.2022 19:36 Ответить
Він мабуть забув,що це все,і навіть більш *********, іранці вільно отримували з Афганістану.
11.11.2022 19:39 Ответить
💯
11.11.2022 19:47 Ответить
Та ти що...? Й яка ж зброя з Афганістану потрапили до Ірану? Арта м777, чи "Хаймарси" , а може системи ПРО та ППО???
Вас Зе-ботів з ПТУ набирають тут коментувати?
11.11.2022 21:58 Ответить
Ты,лапоть дебильный, просто лапшу пытаешся вешать!
Реальной ценой от раши есть системы(способы) активизации реакции ядерного взрыва!
Только такие дебилы как ты считают,что достаточно свалить в кучу "критическую массу" и она бахнет.
А образцы оружия,которое получали иранцы из Афганистана,Пакистана ты правильно перечислил.
12.11.2022 09:05 Ответить
Бидло накуй у стойло спам. Мову вивчі нормальну а потім будеш писати про "дебільних".
12.11.2022 21:18 Ответить
Расеянчик захрюкал!
12.11.2022 21:25 Ответить
Ні, ти реально дурне якесь.... я "раззєянчік" 🤣🤣🤣
Більше відповіді тобі бидло дурне не буде.
13.11.2022 01:36 Ответить
Поясню на пальцях.
Середній палець бичиш?
13.11.2022 10:34 Ответить
і шо? мля китайози не все можуть повторити а тут вшиві бармалєї
11.11.2022 19:45 Ответить
Єдина новина кацапської зброї- вкрадене і зроблене на коліні
11.11.2022 19:48 Ответить
Питаня в іншому! Які побутові тенології є військовими? Які товари підпадають під визначеня "подвійне призначеня"!
Більш 50 років тому фантасти писали про використаня побутових пристроїв у терактах чи війні.
І ось ********** втілила фантазії у реальність.
11.11.2022 20:39 Ответить
Не з розрахунком пішли на ризик, а свідомо. Панство редактори Цензора - підправте у тексті.
11.11.2022 19:48 Ответить
Бред, рассчитанный на интеллект "бабушек у подъезда" ... или на ручного журналиста https://news.sky.com/story/uk-missiles-captured-by-russia-for-iran-do-not-contain-cutting-edge-technology-12743890 Sky News , который не нашел мужества задать простой вопрос: Если на Британию нападут, то Британия не будет воевать, т.к. "новейшие образцы оружия могут попасть в руки врага"?
11.11.2022 19:53 Ответить
Ти тупе. Зовсім. Але поясню раз тобі, якщо нападуть на Британію тоді вже буде пох#й а з за команди зе-мородерів ніхто не бажає ризикувати СВОЇМ, щоб не потрапило до нападу на Британію.
11.11.2022 21:56 Ответить
С Оманским Ослом, фсбэшником Елдаком, Хламидией и т.д оно попадет в ПИ...рашу 100%....
11.11.2022 20:01 Ответить
ой зрада уже и Воллес говорит что зэ-Иудам веры нету -поэтому и грей-игл ре пришел потому как сразу попал бы в руки Ирану с дальнейшим производством Так что у запада дилема с одной стороны храбрый украинский народ сражающийся за свою землю а с другой зэ-Иуды подкремлевские
11.11.2022 20:09 Ответить
Зе-Мородери.
11.11.2022 21:53 Ответить
Чё за бред?
11.11.2022 22:24 Ответить
Перекажіть Воллесу - щоб зброя не потрапляла до ворога, треба давати далекобійну, а щоб ворог не зміг скористатися зброєю, треба давати ту, володінню якою потрібно довго навчатися, на кшталт F16.
11.11.2022 22:26 Ответить
Вы в Ираке и Афгане оружия на 2-3 армии оставили. У нас столько за всю войну наверное небыло. А там еще и авиация и танки. Мы такого в глаза не видели и наверное не увидим.
11.11.2022 22:45 Ответить
И кому оставили. Талибам Карл!!!
11.11.2022 22:48 Ответить
плохое заявление
12.11.2022 14:47 Ответить
 
 