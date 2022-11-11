Западное оружие может попасть из Украины в Иран. Это риск, на который мы пошли с расчетом, - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что риск попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран существует, но такое оружие не содержит передовых технологий, и поэтому большого беспокойства этот факт не вызывает.

Об этом Уоллес сказал в интервью Sky News в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава Минобороны Великобритании сообщил, что его ведомство изучает сообщения о том, что Москва доставила британские и американские противотанковые и зенитные ракеты в Иран вместе со 140 миллионами евро в обмен на десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.

"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но, по сути, это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", - подчеркнул Уоллес.

Он отметил, что этот феномен имеет и обратный эффект: Британии и ее союзники по НАТО смогли научиться на российском оружии, захваченном украинцами.

Также читайте: В Бундестаге инициировали проверку поставок боеприпасов после задержки с передачей Украине

"Россия потеряла значительное количество своих возможностей класса А - они были захвачены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, которые используются в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем", - пояснил министр.

Уоллес пояснил, что противотанковые ракеты NLAW, которые Великобритания передала Украине и которые могли оказаться в руках Ирана, являются чрезвычайно эффективным вооружением, которое все же не оснащено технологиями следующего поколения.

"Это будет означать, что будут существовать различия между тем, что разрабатывают иранцы - если они имеют ядерное оружие, - и тем, что имеем мы, и то же самое касается американских Javelin... Поэтому я не особо беспокоюсь. Но, конечно, это был риск, на который мы пошли с расчетом", - отметил он.

Читайте также: США выполняют далеко не все просьбы Украины по вооружению, - Байден