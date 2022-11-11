Западное оружие может попасть из Украины в Иран. Это риск, на который мы пошли с расчетом, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что риск попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран существует, но такое оружие не содержит передовых технологий, и поэтому большого беспокойства этот факт не вызывает.
Об этом Уоллес сказал в интервью Sky News в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Глава Минобороны Великобритании сообщил, что его ведомство изучает сообщения о том, что Москва доставила британские и американские противотанковые и зенитные ракеты в Иран вместе со 140 миллионами евро в обмен на десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.
"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но, по сути, это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", - подчеркнул Уоллес.
Он отметил, что этот феномен имеет и обратный эффект: Британии и ее союзники по НАТО смогли научиться на российском оружии, захваченном украинцами.
"Россия потеряла значительное количество своих возможностей класса А - они были захвачены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, которые используются в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем", - пояснил министр.
Уоллес пояснил, что противотанковые ракеты NLAW, которые Великобритания передала Украине и которые могли оказаться в руках Ирана, являются чрезвычайно эффективным вооружением, которое все же не оснащено технологиями следующего поколения.
"Это будет означать, что будут существовать различия между тем, что разрабатывают иранцы - если они имеют ядерное оружие, - и тем, что имеем мы, и то же самое касается американских Javelin... Поэтому я не особо беспокоюсь. Но, конечно, это был риск, на который мы пошли с расчетом", - отметил он.
Що таке дрон? Повітряний модель літака з вибухівкою. Водний - скутер з дистанційним керуваням і вибухівкою.
Єрмак !!!
Іде війна. І бува таке , що наша зброя потрапляє до ворогів. А Саудівська Аравія воює в Йємені з хуті. І воює не один рік.
але і наша подяка теж є... бо саме вчасною і такою необхідною нам ******** зброєю, в самі важкі часи і місяці ви допомогли нам бити кацапню і в хвіст і в гриву, з завзяттям і впертістю, з самопожертвою наших Героїв і лютою ненавистю до русні... і саме цим ми змогли знизити ризики попадання вашої зброї ворогу... хоча повністю виключити таке ніколи неможливо...
США не постачали зброю подібну до тієї яку постачають Україні!
Взагалі афгану постачали хуню!
І щодо коштівлярдів на афган...
США витратили 90% на СВОЮ Армію-крапка!
Вас Зе-ботів з ПТУ набирають тут коментувати?
Реальной ценой от раши есть системы(способы) активизации реакции ядерного взрыва!
Только такие дебилы как ты считают,что достаточно свалить в кучу "критическую массу" и она бахнет.
А образцы оружия,которое получали иранцы из Афганистана,Пакистана ты правильно перечислил.
стойлоспам. Мову вивчі нормальну а потім будеш писати про "дебільних".
Більше відповіді тобі бидло дурне не буде.
Середній палець бичиш?
Більш 50 років тому фантасти писали про використаня побутових пристроїв у терактах чи війні.
І ось ********** втілила фантазії у реальність.