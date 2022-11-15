Россияне не собираются покидать остальную часть оккупированной Украины. Будут тяжелые бои, - Пентагон
Освобождение Херсона стало значительным достижением для Украины, но россияне, похоже, не собираются покидать остальные оккупированные территории и за них предстоят тяжелые бои.
Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Хотя мы продолжаем наблюдение, по нашим оценкам, российские войска переместились на восточный берег реки и установили свои оборонительные линии, уступив таким образом украинцам значительную часть территории, включая ваш город Херсон", - сказал он.
По словам чиновника, украинские силы продолжают закреплять достигнутые успехи и сейчас заняты расчисткой препятствий и мин, оставленных россиянами. Украинцы также оценивают ущерб, нанесенный российскими оккупантами перед их уходом; по словам чиновника, есть основания полагать, что россияне нанесли значительный ущерб гражданской инфраструктуре Херсона, включая водоснабжение и другие коммунальные системы.
"Русские, похоже, не собираются покидать остальную часть оккупированной Украины, и там, несомненно, еще предстоят тяжелые бои. Но освобождение города Херсона - это значительное достижение и свидетельство стойкости, решимости и упорства украинского народа и его вооруженных сил в борьбе за защиту своей страны", - сказал он.
В Пентагоне считают, что с приближением зимы возможно, что боевые действия в Украине могут замедлиться. Однако, по словам чиновника, не прогнозируется замедление темпов роста поддержки со стороны США, поскольку эта поддержка зависит не от погоды, а от того, в чем, по словам украинцев, они нуждаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Моя хата скраю, першим ворога зустрічаю».
респект. справедливi слова.
по лозицi тих, хто говорить що Будпештський меморандум нiчого не вартий,
це лише намiри, цим самим дають пiдтвердження словам, що гарантii та слово президента США
нiчого не вартi.
Ось тобі те, чого ти не осягнеш: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E Укладання меморандуму про співпрацю
А не впізнав посилання з котрого копіпастив, винні кроти із дятлами, зебільне.
Коли це кацапи добровільно залишали захвачені території?
Ви може ще очікуєте що вони унітази повернуть?
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jaki_litaki_potribni_ukrajini_dlja_strimuvnnja_rosiji_zakordonni_otsinki_nashih_pragnen-3521.html
В командовании ВСУ объяснили, какие самолеты необходимы для деоккупации украинских территорий
https://ru.slovoidilo.ua/2022/08/07/novost/bezopasnost/komandovanii-vsu-obyasnili-kakie-samolety-neobxodimy-deokkupacii-ukrainskix-territorij
Если бы запад (болеемвсего США) хотели бы действительно помочь победить рашку, то дали бы то и сколько Украина просит....
Щодо лівого берега то він впаде після того як звільнять Запорізьку область
Залишили нас на поталу кацапам.. Тішилися і укріплювали кацапію..
Не треба нас дурити, як з Будапештом.. Слава ЗСУ!!