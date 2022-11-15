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Новости Война
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Песков о резолюции ООН по репарациям: Запад пытается ограбить Россию

пєсков

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал резолюцию Генассамблеи ООН по репарациям Украине со стороны России формализацией ограбления российского государства.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 15 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Кореспондент.

"Конечно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, незаконно заблокированных. Это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Россия категорически против", - сказал Песков журналистам.

По его мнению, Запад использует "рейдерские методы захвата российских золотовалютных резервов".

"Безусловно, Россия будет делать все возможное", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о шансах не допустить изъятие замороженных Западом российских резервов.

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Песков добавил, что "на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата".

"Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий", – резюмировал он.

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Напомним, 14 ноября Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которой предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате войны, развязанной Россией. Документ поддержали 94 страны, воздержались - 74, против - 13.

ООН (4181) Песков Дмитрий (1924) россия (96038) репарации (34)


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Топ комментарии
+48
Злодій волає, що його хочуть пограбувати.
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15.11.2022 14:01
+37
Шо с ****** письков?
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15.11.2022 14:00
+31
Ахахаха
Крадії унітазів і електрочайників щось ******* про грабунок.
Уйобки які повністю ігнорують будь-які міжнародні домовленості, ниють про міжнародне право...

аіськов, найкраще що ти міг би зробити для людства - з розбігу ******** своїм ********** йоршиком об камінну стіну. І так аж допоки стіна не почервоніє.
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15.11.2022 14:01
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Правила форума Совет форумчан
Шо с ****** письков?
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15.11.2022 14:00 Ответить
Походу, в лобешню уже схлопотал, мож по пьяне не вписался в одвiрки.
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15.11.2022 14:15 Ответить
експроріація власності - це їм помста за Єнота!
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15.11.2022 14:50 Ответить
Грабить Росию начали еще давно.
Последняя волна в 1991г.
Письков проснись
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15.11.2022 15:20 Ответить
И месть за хомячков краснокнижных !
Просто твари
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15.11.2022 16:01 Ответить
Законнік виявився, мля! А руйнувати Україну це що? Дебіл.
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15.11.2022 14:23 Ответить
а саме так виглядають ібала голубих, рашиських підарасів коли вони обсираються
ще глянь на ..бала соловйова і скабеєвої
цей хоч зробив морду розумну а ті взагалі в акує, їх колотить і трясе...
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15.11.2022 14:42 Ответить
Ще нехай скаже, де єнот?
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15.11.2022 15:40 Ответить
Песьков , ви голодранці , бо ваші всраті воіни грабують Украіну 😠
особливо унітази , пральні машини і жіночі прокладки
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15.11.2022 16:00 Ответить
унітази - то ніц. Нанесена шкода нашій економиці, критичній інфраструктурі. Ми понесли невідновлюванні втрати - нашіх людей.
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15.11.2022 19:46 Ответить
Злодій волає, що його хочуть пограбувати.
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15.11.2022 14:01 Ответить
Не просто злодій, а бандит, розбійник.
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15.11.2022 14:07 Ответить
Ґвалтівник, кат, вбивця, клятво порушник - все це як раз точно висловлено у слові касаб, яке трансформувалося у кацап.
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15.11.2022 15:02 Ответить
Ахахаха
Крадії унітазів і електрочайників щось ******* про грабунок.
Уйобки які повністю ігнорують будь-які міжнародні домовленості, ниють про міжнародне право...

аіськов, найкраще що ти міг би зробити для людства - з розбігу ******** своїм ********** йоршиком об камінну стіну. І так аж допоки стіна не почервоніє.
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15.11.2022 14:01 Ответить
Ви ж грабуєте, ось і вас грабонуть і не кажіть що мало.
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15.11.2022 14:02 Ответить
ні, їх власність, красиво за законом, експроприюють
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15.11.2022 14:49 Ответить
Не грабонуть, а законно заберут назад эквивалент ими украденного и разрушенного.
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15.11.2022 16:07 Ответить
Ну так був же прецедент в історії, - спецоперація Барбароса, опіздюлювання операторів, суд репарації.
Читай історичні книжки піськов...
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15.11.2022 14:03 Ответить
давай піськов вперед по курсу російського корабля
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15.11.2022 14:04 Ответить
Ви сами себе пограбували, коли напали на Україну. Зараз б жили з віллами в Лондоні та яхтами в Барселоні і пальцями ніхто б не трогав , шизоїди
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15.11.2022 14:04 Ответить
За свою дурість мусять заплатити... І то ще не все.. Далі буде
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15.11.2022 14:04 Ответить
висери кацапів навіть читати вже несмішно, нахєра новини про це? новини до фігурують кацапи повинні бути тільки про смерті кацапів
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15.11.2022 14:07 Ответить
пєсков, куєсос ссучєний, а шо йбана рузька орда робе в Україні?
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15.11.2022 14:08 Ответить
Вони заперечують, що вони В Україні. Вони думають, що вони НА Україні. А це на їхню думку не є порушенням міжнародного права. Дибіли, сер! 😊
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15.11.2022 15:43 Ответить
Нравится, не нравится ...
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15.11.2022 14:08 Ответить
(продолжение). ...терпи письков хер в заднице.
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15.11.2022 14:33 Ответить
Соболезнование исполнителю.
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15.11.2022 16:47 Ответить
Вам не понравилось, так и скажите, широ, видверто, без абиняков.
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15.11.2022 18:24 Ответить
Не то, чтобы не понравилось в отношении Ёршика. Но я представил себе эту картину - кто-то ведь должен это исполнить
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15.11.2022 18:32 Ответить
...під егідою ООН починається дефінансизація ерєфіі
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15.11.2022 14:09 Ответить
А ЗСУ продовжує демілітарізацію.
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15.11.2022 14:24 Ответить
воно ще заікається, про якесь міжнародне право...сволота
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15.11.2022 14:09 Ответить
от хто вас намагався пограбувати до 24.02.2022?...
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15.11.2022 14:10 Ответить
"зневажання в останні півроку всіх основ та правил приватної власності, міжнародного права і так далі..." Джерело:

А з цього місця трохи повільніше та розлогіше: що там про міжнародно визнані кордони України, про змародерену та зруйновану приватну власність українців?
Я вже мовчу про те, що тварюки триколорні з людьми роблять!

Оруел рве на собі волосся і плаче крокодилячами сльозами: він сподівався, що його твори попередять і зроблять неможливим те, про що вони написані. Але андрофаги вирішили втілити його твори в життя.
Для збереження обличчя кремлівського недопалка та спокою у світі московії потрібна евтаназія!
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15.11.2022 14:10 Ответить
А цікаво чи були дипломати СССР поголовно членами КПСС та співробітниками(сексотами) КДБ? А сам Піськов мусів бути хоча б камсамольцем. Інакше йому б дипломатична служба не світила
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15.11.2022 14:12 Ответить
"Хулиганы зрения лишают!"
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15.11.2022 14:13 Ответить
Медведев о резолюции Генассамблеи ООН по репарациям Украины: Англосаксы и печенеги пытаются украсть российские активы
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15.11.2022 14:13 Ответить
А сами енота сперли
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15.11.2022 14:14 Ответить
.. кацапы, не ссыте - краденые у украинцев стиралки-смартфоны никто у вас искать не будет.. - ответите просто по закОну за всЁ и всЕ сразу
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15.11.2022 14:14 Ответить
да вот сейчас массовый ракетный обстрел Украины.. и что оплачивать никто не должен вот же шобла евбанная кстати как там Хло парализован и лежит как истукан..
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15.11.2022 14:16 Ответить
***** было на Украину нападать,дебилы.
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15.11.2022 14:17 Ответить
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Русские либералы:

В нападении России на Украину виноват только Запад, который развратил Путина, покупая у России нефть и газ.

В том, что перебежчику разнесли голову кувалдой виноваты украинцы, которые не смогли его защитить.

И эти люди еще смеялись над глубинным российским народом, которым в лифтах ссыт Обама?

Интересно, кто виноват в том, что Петров И Баширов ездят по миру и убивают людей? Туристические компании? Или лоукостеры? Точно какие-то жадные капиталисты. Гретта Тумберг не даст соврать.

А в том, что российские солдаты устроили геноцид в Буче, может виноват Голливуд, который провоцирует насилие? Это явно еврейский заговор в Голливуде, еще Гитлер о нем говорил.

А кто виноват в том, что Медведев борется с Сатаной? Неужели можно винить только Джека Дениелса? Чертов англо-сакс.

И может тогда Навальным виноват в том, что он сидит в тюрьме? Или там все-таки Путин. Но точно не русские, которые делают Путина легитимным диктатором. Только Путин. Но только в этом. Во всем остальном виноват Запад, капиталисты и украинцы. Да и Навальный тоже сидит потому что Запад развратил Путина, а украинцы его не отбили.
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15.11.2022 14:18 Ответить
Можна було й стисло написати в дусі "хто всрався невістка звісно".
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15.11.2022 15:00 Ответить
Это обогащение...отрицательное. Так что ершик может не волноваться.
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15.11.2022 14:19 Ответить
И у тебя, Дима, тоже все отберут..
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15.11.2022 14:20 Ответить
У нього вже Навка все відібрала. При розлученні. Якщо ще і ні, то скоро. Нафіг він їй такий обісраний треба.
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15.11.2022 15:47 Ответить
"грабь награблєнноє! експропріация експропріаторов!" (С)
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15.11.2022 14:20 Ответить
Єнота поверни, гад.
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15.11.2022 14:21 Ответить
Дебилы которые воруют украинское зерно, металл и детей заикаются о рейдерстве, ахаха
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15.11.2022 14:23 Ответить
А шо вони чекали -- усілєнноє пропитаніє .
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15.11.2022 14:23 Ответить
На триста двадцать млрд. долларов в ценных бумагах, которые хранятся в США.
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15.11.2022 14:41 Ответить
Золотовалютные резервы не существуют только в виде иностранной валюты и монетарного золота. Центробанки размещают свои накопления в ценных бумагах с высоким кредитным рейтингом (таких, как казначейские обязательства США) или на депозитах в банках.

Российский центробанк редко публикует данные о структуре своих резервов. Последние данные относятся к 30 июня 2021 года.

Тогда на доллар https://www.rbc.ru/economics/10/01/2022/61dc54729a794754ec63d6b4 приходилось всего 16,4% золотовалютных резервов РФ. Доля евро составляла 32,3%, китайского юаня - 13,1%, фунта стерлингов - 6,5%, золота - 21,7%. Остальное приходилось на активы, номинированные в других валютах.

Вероятно, готовясь к войне с Украиной, Россия могла дополнительно уменьшить свои резервы в долларах и евро, нарастив вложения в золото и китайскую валюту.

По подсчетам научного сотрудника Гуверовского института Стэнфордского университета Майкла С. Бернстама, под западные санкции попадет около двух третей золотовалютных резервов РФ.

Речь идет о более чем 400 млрд долл в эквиваленте, доступ к которым потеряет ЦБ ФР
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15.11.2022 15:40 Ответить
Вовик, невже ти думаєш, що вдасться уникнути репарацій за розбомблену українську власність ?
А ніфіга. Насмокчешся ти ще уя без солі.
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15.11.2022 17:01 Ответить
Було би всерівно, то нічого би не писав.
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15.11.2022 17:15 Ответить
Ми хочемо вас виї*ать, висушить, втопить на*уй у бочці з гівном й спалити на "вічному вогні" перед мавзолеєм!
А потім залити нах*й усе бетоном аж до уралу...
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15.11.2022 14:29 Ответить
Та ні капапе, захід не збирається грабувати ніщеброда і терориста, просто за те, що натворили, прийдеться відповідати і не тільки кримінальним законом, а і цивільним.
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15.11.2022 14:30 Ответить
Ні рижа **** ви будете десятиріччя платити репарації за смерті і руйнування що ваші варвари наробили ,а тебе і всю злочину путінську кліку чекає міжнародний трибунал.
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15.11.2022 14:30 Ответить
мінімум на 100 років репарацій і виплат загиблим та пораненим, а ви дебіли і дальше руйнуйте міста та села. кожен ваш постріл це один плюс до репарацій.
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15.11.2022 14:32 Ответить
Пєсков додав, що "на тлі абсолютного зневажання в останні півроку всіх основ та правил приватної власності, міжнародного права і так далі, звичайно, превалюють такі рейдерські методи захоплення"

Це ж треба, виявляється він таки може правду казати - так влучно власні расєянські дії змалював, що навіть майже нема чого додати
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15.11.2022 14:40 Ответить
Тільки заморожені активи знаходяться на закордонних рахунках і Росія жодним чином не зможе перешкодити передати їх Україні -але цих заморожених активів замало для відбудови України тому треба вимагати ще більше репарацій.
Репарації бувають як в грошовій формі так і в натурі тобто ( сировина ) це може бути газ і Росію звісно примусять виплачувати репарації звісно не при владі ПУТЛЕРА а вже при новій владі поставлять умови МИ МОЖЕМО ЗНІМАТИ З ВАС САНКЦІЇ І ВИ ВИПЛАЧУЄТЕ РЕПАРАЦІЇ АБО ЩЕ БІЛЬШЕ ЗАНУРИТЕСЬ В ГЛУБОКУ ЕКОНОМІЧНУ КРИЗУ.
Змусити виплачувати репарації Україні може цивілізований світ а для цього спочатку треба звільнити всі території і Україна буде на переговорах в сильній позиції а Росія коли вона зазнає поразки жодне слово не буде вартим.
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15.11.2022 14:42 Ответить
А хто вам-придуркам лікар?
НАТО, бойові комарі та інша маячня...
Догралися.
Сиділи б тихо, на шматку ЛуганДи та в Криму, так ні, поперлися в Україну.
А зараз пізно пити Боржомі - армії у вас немає, економіка в дупі, авторитет на міжнародному рівні - під плінтусом, а тепер ще й ЗВР заберуть.
Не потрібно винуватити когось, винуватьте свого придурка Путіна, та і свою роль не забувайте.
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15.11.2022 14:42 Ответить
А можна, персонально для Пєскова, єлектричний стул, по фіналу цієї війни? Як військового злочинця. Путіна згоден на шибеницю. А от Пєскова, та пропагандистів дуужє хочеться на єлекричному стільці побачити
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15.11.2022 14:43 Ответить
А что вы твари думали вам за все что вы натворили и продолжаете творить ничего не будет?
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15.11.2022 14:45 Ответить
Типо, спать негде будет?
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15.11.2022 16:05 Ответить
Как говорил мой папа: - Москали як жиди, б'ють и волають "рятуйте!".
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15.11.2022 14:47 Ответить
А кто там еще дает писькову слово, если он сидит с подругой , как в штаны навалили, https://youtu.be/5tYYhqXsIsU делают вид , шо им весело, бо об них, под музыку из рок-оперы джезус крист суперстар(наш колхоз, наш колхоз, выполнил план по надою коз), даже КВНщики вытирают ноги... Я не понимаю, зачем у нас на писькова так обращают внимание.
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15.11.2022 14:48 Ответить
https://youtu.be/xX9fLQjqIZA "наш колхоз, наш колхоз" - стой лишь разницей, шо песьков - не Иисус, все остальное - по сценарию...
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15.11.2022 15:07 Ответить
кацапы ведь не столб.получим все.
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15.11.2022 14:58 Ответить
Давненько не грабили Россию.
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15.11.2022 15:03 Ответить
Украине ничего чужого не нужно. Но России придется оплатить все разрушения, всякие сворованные унитазы, стиральные машины, все те убытки, которые она нанесла Украине. Так, что копите деньги. Придет еще возвратить исконно украинскую Кубань
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15.11.2022 15:07 Ответить
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15.11.2022 15:22 Ответить
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15.11.2022 15:26 Ответить
Супернаглость-напердеть в автобусе и больше всех возмущаться! А челочка прорастающие рожки уже не может скрыть.... видать Навка пастаралась...
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15.11.2022 15:39 Ответить
Кожна притомний українець на планеті повинен намагатися вбити руснявого
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15.11.2022 15:48 Ответить
Альтернативно одарённый ёршик удивляется? С вас ещё всей Европой за проказни руководителей и быдла СССР постригут. Весь следующий век будете пахать за еду.
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15.11.2022 16:38 Ответить
доигрался потц на скрыпке
Золотовалютные - эт цветочки. С каждого заработанного вне рф лаптями рубля нужно брать 1000 рублей репараций )))
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15.11.2022 16:55 Ответить
А орки забули як США вкидали грОші в 90 х?Коли вони були на грані голоду і дефолту країни?Забули як на колінах просили гроші і а в Україні їжу?Ви Забули тварюки як вас з багна витягнули США і еарозона?Ви забули собаки скільки вам дали коштів і інвестицій щоб економіка запрацювала?Ви забули тварюки як просили захід компаній на ваш ринок?СУКИ ВИ !
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15.11.2022 17:44 Ответить
Тебя и твого критина-начальника добираються на кол посадить, идиот!

И посадим. Обоих.
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15.11.2022 18:18 Ответить
А украсть страну и народ это нормально?
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15.11.2022 19:15 Ответить
письков учитывай только одно-ты являешься незаконорожденнным свинособачьей шлюхи!а впрочем иди ***** кремлевский *********................................
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15.11.2022 19:24 Ответить
- Хахлы! Да мы вас в каменный век загоним!

- Не зможете!

- Эта пачиму?

- Не встигнете! Ви туди поперед нас претеся і місце зайнять спішите…
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15.11.2022 20:17 Ответить
 
 