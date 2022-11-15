Песков о резолюции ООН по репарациям: Запад пытается ограбить Россию

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал резолюцию Генассамблеи ООН по репарациям Украине со стороны России формализацией ограбления российского государства.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 15 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Кореспондент.

"Конечно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, незаконно заблокированных. Это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Россия категорически против", - сказал Песков журналистам.

По его мнению, Запад использует "рейдерские методы захвата российских золотовалютных резервов".

"Безусловно, Россия будет делать все возможное", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о шансах не допустить изъятие замороженных Западом российских резервов.

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Песков добавил, что "на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата".

"Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий", – резюмировал он.

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Напомним, 14 ноября Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которой предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате войны, развязанной Россией. Документ поддержали 94 страны, воздержались - 74, против - 13.