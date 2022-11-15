Песков о резолюции ООН по репарациям: Запад пытается ограбить Россию
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал резолюцию Генассамблеи ООН по репарациям Украине со стороны России формализацией ограбления российского государства.
Об этом он сказал на брифинге во вторник, 15 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Кореспондент.
"Конечно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, незаконно заблокированных. Это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Россия категорически против", - сказал Песков журналистам.
По его мнению, Запад использует "рейдерские методы захвата российских золотовалютных резервов".
"Безусловно, Россия будет делать все возможное", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о шансах не допустить изъятие замороженных Западом российских резервов.
Песков добавил, что "на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата".
"Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий", – резюмировал он.
Напомним, 14 ноября Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которой предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате войны, развязанной Россией. Документ поддержали 94 страны, воздержались - 74, против - 13.
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Последняя волна в 1991г.
Письков проснись
Просто твари
ще глянь на ..бала соловйова і скабеєвої
цей хоч зробив морду розумну а ті взагалі в акує, їх колотить і трясе...
особливо унітази , пральні машини і жіночі прокладки
Крадії унітазів і електрочайників щось ******* про грабунок.
Уйобки які повністю ігнорують будь-які міжнародні домовленості, ниють про міжнародне право...
аіськов, найкраще що ти міг би зробити для людства - з розбігу ******** своїм ********** йоршиком об камінну стіну. І так аж допоки стіна не почервоніє.
Читай історичні книжки піськов...
А з цього місця трохи повільніше та розлогіше: що там про міжнародно визнані кордони України, про змародерену та зруйновану приватну власність українців?
Я вже мовчу про те, що тварюки триколорні з людьми роблять!
Оруел рве на собі волосся і плаче крокодилячами сльозами: він сподівався, що його твори попередять і зроблять неможливим те, про що вони написані. Але андрофаги вирішили втілити його твори в життя.
Для збереження обличчя кремлівського недопалка та спокою у світі московії потрібна евтаназія!
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid0243RUv5w5btW2nZBbGxodb6Q8c3Qwgb3ZhL8obw2htAqmTPUFkeTRuFo9uchkjJrPl?__cft__[0]=AZU6x37i5aqhKTfrDklQdX0ALbAclZRO4yeJEzggYZsGBnmvFIs0luaMpYBCk4lHTVgZqN4CEqtJfXV4hQzE_C79OqQa0pFcHhgrFIzimUMSCBNczw5rQRMrlJ8LSpnrazaRKG7PYZTE_1pe9flGTv7F58ZAi_33-FgGPn3wiUXEdQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д.
Русские либералы:
В нападении России на Украину виноват только Запад, который развратил Путина, покупая у России нефть и газ.
В том, что перебежчику разнесли голову кувалдой виноваты украинцы, которые не смогли его защитить.
И эти люди еще смеялись над глубинным российским народом, которым в лифтах ссыт Обама?
Интересно, кто виноват в том, что Петров И Баширов ездят по миру и убивают людей? Туристические компании? Или лоукостеры? Точно какие-то жадные капиталисты. Гретта Тумберг не даст соврать.
А в том, что российские солдаты устроили геноцид в Буче, может виноват Голливуд, который провоцирует насилие? Это явно еврейский заговор в Голливуде, еще Гитлер о нем говорил.
А кто виноват в том, что Медведев борется с Сатаной? Неужели можно винить только Джека Дениелса? Чертов англо-сакс.
И может тогда Навальным виноват в том, что он сидит в тюрьме? Или там все-таки Путин. Но точно не русские, которые делают Путина легитимным диктатором. Только Путин. Но только в этом. Во всем остальном виноват Запад, капиталисты и украинцы. Да и Навальный тоже сидит потому что Запад развратил Путина, а украинцы его не отбили.
Российский центробанк редко публикует данные о структуре своих резервов. Последние данные относятся к 30 июня 2021 года.
Тогда на доллар https://www.rbc.ru/economics/10/01/2022/61dc54729a794754ec63d6b4 приходилось всего 16,4% золотовалютных резервов РФ. Доля евро составляла 32,3%, китайского юаня - 13,1%, фунта стерлингов - 6,5%, золота - 21,7%. Остальное приходилось на активы, номинированные в других валютах.
Вероятно, готовясь к войне с Украиной, Россия могла дополнительно уменьшить свои резервы в долларах и евро, нарастив вложения в золото и китайскую валюту.
По подсчетам научного сотрудника Гуверовского института Стэнфордского университета Майкла С. Бернстама, под западные санкции попадет около двух третей золотовалютных резервов РФ.
Речь идет о более чем 400 млрд долл в эквиваленте, доступ к которым потеряет ЦБ ФР
А ніфіга. Насмокчешся ти ще уя без солі.
А потім залити нах*й усе бетоном аж до уралу...
Це ж треба, виявляється він таки може правду казати - так влучно власні расєянські дії змалював, що навіть майже нема чого додати
Репарації бувають як в грошовій формі так і в натурі тобто ( сировина ) це може бути газ і Росію звісно примусять виплачувати репарації звісно не при владі ПУТЛЕРА а вже при новій владі поставлять умови МИ МОЖЕМО ЗНІМАТИ З ВАС САНКЦІЇ І ВИ ВИПЛАЧУЄТЕ РЕПАРАЦІЇ АБО ЩЕ БІЛЬШЕ ЗАНУРИТЕСЬ В ГЛУБОКУ ЕКОНОМІЧНУ КРИЗУ.
Змусити виплачувати репарації Україні може цивілізований світ а для цього спочатку треба звільнити всі території і Україна буде на переговорах в сильній позиції а Росія коли вона зазнає поразки жодне слово не буде вартим.
НАТО, бойові комарі та інша маячня...
Догралися.
Сиділи б тихо, на шматку ЛуганДи та в Криму, так ні, поперлися в Україну.
А зараз пізно пити Боржомі - армії у вас немає, економіка в дупі, авторитет на міжнародному рівні - під плінтусом, а тепер ще й ЗВР заберуть.
Не потрібно винуватити когось, винуватьте свого придурка Путіна, та і свою роль не забувайте.
Золотовалютные - эт цветочки. С каждого заработанного вне рф лаптями рубля нужно брать 1000 рублей репараций )))
И посадим. Обоих.
- Не зможете!
- Эта пачиму?
- Не встигнете! Ви туди поперед нас претеся і місце зайнять спішите…