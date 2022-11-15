Пєсков про резолюцію ООН щодо репарацій: Захід намагається пограбувати Росію
Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні з боку Росії формалізацією пограбування російської держави.
Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 15 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.
"Звичайно, організатори цього процесу намагаються завершити грабіж наших золотовалютних резервів, які були незаконно заблоковані. Це формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Росія категорично проти", - сказав Пєсков журналістам.
На його думку, Захід використовує "рейдерські методи захоплення російських золотовалютних резервів".
"Безумовно, Росія робитиме все можливе", - заявив представник Кремля, відповідаючи на запитання про шанси не допустити вилучення заморожених Заходом російських резервів.
Пєсков додав, що "на тлі абсолютного зневажання в останні пів року всіх основ та правил приватної власності, міжнародного права і так далі, звичайно, превалюють такі рейдерські методи захоплення".
"Усе це ми враховуватимемо під час визначення наших подальших дій", - резюмував він.
Нагадаємо, 14 листопада Генасамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією. Документ підтримали 94 країни, утрималось - 74, проти - 13.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Последняя волна в 1991г.
Письков проснись
Просто твари
ще глянь на ..бала соловйова і скабеєвої
цей хоч зробив морду розумну а ті взагалі в акує, їх колотить і трясе...
особливо унітази , пральні машини і жіночі прокладки
Крадії унітазів і електрочайників щось ******* про грабунок.
Уйобки які повністю ігнорують будь-які міжнародні домовленості, ниють про міжнародне право...
аіськов, найкраще що ти міг би зробити для людства - з розбігу ******** своїм ********** йоршиком об камінну стіну. І так аж допоки стіна не почервоніє.
Читай історичні книжки піськов...
А з цього місця трохи повільніше та розлогіше: що там про міжнародно визнані кордони України, про змародерену та зруйновану приватну власність українців?
Я вже мовчу про те, що тварюки триколорні з людьми роблять!
Оруел рве на собі волосся і плаче крокодилячами сльозами: він сподівався, що його твори попередять і зроблять неможливим те, про що вони написані. Але андрофаги вирішили втілити його твори в життя.
Для збереження обличчя кремлівського недопалка та спокою у світі московії потрібна евтаназія!
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid0243RUv5w5btW2nZBbGxodb6Q8c3Qwgb3ZhL8obw2htAqmTPUFkeTRuFo9uchkjJrPl?__cft__[0]=AZU6x37i5aqhKTfrDklQdX0ALbAclZRO4yeJEzggYZsGBnmvFIs0luaMpYBCk4lHTVgZqN4CEqtJfXV4hQzE_C79OqQa0pFcHhgrFIzimUMSCBNczw5rQRMrlJ8LSpnrazaRKG7PYZTE_1pe9flGTv7F58ZAi_33-FgGPn3wiUXEdQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д.
Русские либералы:
В нападении России на Украину виноват только Запад, который развратил Путина, покупая у России нефть и газ.
В том, что перебежчику разнесли голову кувалдой виноваты украинцы, которые не смогли его защитить.
И эти люди еще смеялись над глубинным российским народом, которым в лифтах ссыт Обама?
Интересно, кто виноват в том, что Петров И Баширов ездят по миру и убивают людей? Туристические компании? Или лоукостеры? Точно какие-то жадные капиталисты. Гретта Тумберг не даст соврать.
А в том, что российские солдаты устроили геноцид в Буче, может виноват Голливуд, который провоцирует насилие? Это явно еврейский заговор в Голливуде, еще Гитлер о нем говорил.
А кто виноват в том, что Медведев борется с Сатаной? Неужели можно винить только Джека Дениелса? Чертов англо-сакс.
И может тогда Навальным виноват в том, что он сидит в тюрьме? Или там все-таки Путин. Но точно не русские, которые делают Путина легитимным диктатором. Только Путин. Но только в этом. Во всем остальном виноват Запад, капиталисты и украинцы. Да и Навальный тоже сидит потому что Запад развратил Путина, а украинцы его не отбили.
Российский центробанк редко публикует данные о структуре своих резервов. Последние данные относятся к 30 июня 2021 года.
Тогда на доллар https://www.rbc.ru/economics/10/01/2022/61dc54729a794754ec63d6b4 приходилось всего 16,4% золотовалютных резервов РФ. Доля евро составляла 32,3%, китайского юаня - 13,1%, фунта стерлингов - 6,5%, золота - 21,7%. Остальное приходилось на активы, номинированные в других валютах.
Вероятно, готовясь к войне с Украиной, Россия могла дополнительно уменьшить свои резервы в долларах и евро, нарастив вложения в золото и китайскую валюту.
По подсчетам научного сотрудника Гуверовского института Стэнфордского университета Майкла С. Бернстама, под западные санкции попадет около двух третей золотовалютных резервов РФ.
Речь идет о более чем 400 млрд долл в эквиваленте, доступ к которым потеряет ЦБ ФР
А ніфіга. Насмокчешся ти ще уя без солі.
А потім залити нах*й усе бетоном аж до уралу...
Це ж треба, виявляється він таки може правду казати - так влучно власні расєянські дії змалював, що навіть майже нема чого додати
Репарації бувають як в грошовій формі так і в натурі тобто ( сировина ) це може бути газ і Росію звісно примусять виплачувати репарації звісно не при владі ПУТЛЕРА а вже при новій владі поставлять умови МИ МОЖЕМО ЗНІМАТИ З ВАС САНКЦІЇ І ВИ ВИПЛАЧУЄТЕ РЕПАРАЦІЇ АБО ЩЕ БІЛЬШЕ ЗАНУРИТЕСЬ В ГЛУБОКУ ЕКОНОМІЧНУ КРИЗУ.
Змусити виплачувати репарації Україні може цивілізований світ а для цього спочатку треба звільнити всі території і Україна буде на переговорах в сильній позиції а Росія коли вона зазнає поразки жодне слово не буде вартим.
НАТО, бойові комарі та інша маячня...
Догралися.
Сиділи б тихо, на шматку ЛуганДи та в Криму, так ні, поперлися в Україну.
А зараз пізно пити Боржомі - армії у вас немає, економіка в дупі, авторитет на міжнародному рівні - під плінтусом, а тепер ще й ЗВР заберуть.
Не потрібно винуватити когось, винуватьте свого придурка Путіна, та і свою роль не забувайте.
Золотовалютные - эт цветочки. С каждого заработанного вне рф лаптями рубля нужно брать 1000 рублей репараций )))
И посадим. Обоих.
- Не зможете!
- Эта пачиму?
- Не встигнете! Ви туди поперед нас претеся і місце зайнять спішите…