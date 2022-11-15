Пєсков про резолюцію ООН щодо репарацій: Захід намагається пограбувати Росію

Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні з боку Росії формалізацією пограбування російської держави.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 15 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.

"Звичайно, організатори цього процесу намагаються завершити грабіж наших золотовалютних резервів, які були незаконно заблоковані. Це формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Росія категорично проти", - сказав Пєсков журналістам.

На його думку, Захід використовує "рейдерські методи захоплення російських золотовалютних резервів".

"Безумовно, Росія робитиме все можливе", - заявив представник Кремля, відповідаючи на запитання про шанси не допустити вилучення заморожених Заходом російських резервів.

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Пєсков додав, що "на тлі абсолютного зневажання в останні пів року всіх основ та правил приватної власності, міжнародного права і так далі, звичайно, превалюють такі рейдерські методи захоплення".

"Усе це ми враховуватимемо під час визначення наших подальших дій", - резюмував він.

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Нагадаємо, 14 листопада Генасамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією. Документ підтримали 94 країни, утрималось - 74, проти - 13.