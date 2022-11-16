ВСУ ударили по позициям врага на левом берегу Днепра, - ОК "Південь"

На юге Силы обороны Украины нанесли новые огневые удары по позициям и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения российских войск на левом берегу Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом оперативное командование "Південь" сообщает в фейсбуке.

"Наши ракетчики и артиллеристы в течение ночи выполняли огневые задачи и наносили огневые поражения по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники, вооружения, развернутых на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Потери российских войск вследствие нанесенных за минувшую ночь ударов доразведываются.

Отмечается, что по состоянию на вечер 16 ноября враг не прекращает обстреливать позиции Сил обороны и населенные пункты, прилегающие к линии столкновения.

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В течение ночи из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии разных калибров российские войска наносили удары по населенным пунктам Бериславского района Херсонской области и Никопольского района Днепропетровской области.

С целью разведки позиций Сил обороны и корректировки артиллерийского огня противник продолжал ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Более 20 беспилотников зафиксированы вдоль всей линии разграничения войск в Бериславском, Херсонском и Каховском районах Херсонской области.

Авиацией Воздушных сил Украины нанесены два удара по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2", "ТОР" и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь" в Каховском районе.

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