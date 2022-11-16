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Новости Война
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ВСУ ударили по позициям врага на левом берегу Днепра, - ОК "Південь"

зсу

На юге Силы обороны Украины нанесли новые огневые удары по позициям и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения российских войск на левом берегу Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом оперативное командование "Південь" сообщает в фейсбуке.

"Наши ракетчики и артиллеристы в течение ночи выполняли огневые задачи и наносили огневые поражения по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники, вооружения, развернутых на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Потери российских войск вследствие нанесенных за минувшую ночь ударов доразведываются.

Отмечается, что по состоянию на вечер 16 ноября враг не прекращает обстреливать позиции Сил обороны и населенные пункты, прилегающие к линии столкновения.

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В течение ночи из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии разных калибров российские войска наносили удары по населенным пунктам Бериславского района Херсонской области и Никопольского района Днепропетровской области.

С целью разведки позиций Сил обороны и корректировки артиллерийского огня противник продолжал ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Более 20 беспилотников зафиксированы вдоль всей линии разграничения войск в Бериславском, Херсонском и Каховском районах Херсонской области.

Авиацией Воздушных сил Украины нанесены два удара по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2", "ТОР" и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь" в Каховском районе.

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Днепр (4437) обстрел (27685) ВСУ (6673)


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Оркам там будет весело правый берег выше а на левом даже не спрячешься,хоть они и на десяток километров отошли.
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16.11.2022 21:05 Ответить
.
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16.11.2022 21:13 Ответить
Смоленские «мобики» сбежали с позиций на левом берегу Днепра и записали видео бунта
Мы занимались своими бытовыми делами, и по нам был нанесен довольно мощный минометный обстрел --видео
https://charter97.org/ru/news/2022/11/16/524445/
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16.11.2022 21:13 Ответить
битовухой они мля занимались
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16.11.2022 21:14 Ответить
мирно целовались и чпокались в окопах, а тут на тебе, прилетьі
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16.11.2022 21:34 Ответить
Сдавайся касап.. Сдавайся, а то тупо сдохнешь...
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16.11.2022 21:16 Ответить
https://ukranews.com/ua/news/895516-zsu-zatrofeyily-ridkisnu-rosijsku-tehniku-yakoyi-u-rf-bulo-menshe-pivsotni-na-shho-zdatna-mashyna?fbclid=************************************************************* https://ukranews.com/.../895516-zsu-zatrofeyily-ridkisnu...





UKRANEWS.COM

ЗСУ "затрофеїли" рідкісну російську техніку, якої у РФ було менше півсотні. На що здатна машина.
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16.11.2022 21:44 Ответить
 
 