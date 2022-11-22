МИД Румынии о шарфе Орбана с "Великой Венгрией": Любые проявления ревизионистского характера неприемлемы
Министерство иностранных дел Румынии раскритиковало появление венгерского премьера Виктора Орбана с шарфом "Великой Венгрии". Там заявили, что "любые проявления ревизионистского характера неприемлемы".
Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 ноября на сайте Министерства иностранных дел Румынии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
"Любые проявления ревизионистского характера, независимо от того, какую форму они приобретают, неприемлемы и противоречат современным реалиям и совместно взятым Румынией и Венгрией обязательствам по развитию двусторонних отношений в определяющих параметрах базового документа, регулирующего двусторонние отношения, а именно - Договор о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве между Румынией и Венгерской Республикой, подписанный в г. Тимишоара 16 сентября 1996 года, и Стратегического партнерства, которому в этом году исполняется два десятилетия", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что послу Венгрии в Бухаресте было передано "свое решительное неодобрение жеста венгерского чиновника, поскольку такая позиция явно контрастирует с атмосферой открытости и оживления двустороннего диалога" между двумя странами.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 ноября пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта так называемой "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, включая территории современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Словении, Сербии и Украины.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что "пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений" и потребовало официальных извинений.
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Шо там хорвати з сербами так довго мовчать?!
бабло кремлівського карлика ,
Фу гидота ....))🙁
Бо венгри не менше палили і розстрілювали чим і SS!
Клоун має бути вдягнений як клоун!
Робота така...)))
Румынам можно подарить Вите шарфик с Европой, где его страны ещё ВООБЩЕ НЕТ!
Или шарфик с Уралом и местом, откуда родом его племя.