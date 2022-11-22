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МИД Румынии о шарфе Орбана с "Великой Венгрией": Любые проявления ревизионистского характера неприемлемы

орбан

Министерство иностранных дел Румынии раскритиковало появление венгерского премьера Виктора Орбана с шарфом "Великой Венгрии". Там заявили, что "любые проявления ревизионистского характера неприемлемы".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 ноября на сайте Министерства иностранных дел Румынии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Любые проявления ревизионистского характера, независимо от того, какую форму они приобретают, неприемлемы и противоречат современным реалиям и совместно взятым Румынией и Венгрией обязательствам по развитию двусторонних отношений в определяющих параметрах базового документа, регулирующего двусторонние отношения, а именно - Договор о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве между Румынией и Венгерской Республикой, подписанный в г. Тимишоара 16 сентября 1996 года, и Стратегического партнерства, которому в этом году исполняется два десятилетия", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что послу Венгрии в Бухаресте было передано "свое решительное неодобрение жеста венгерского чиновника, поскольку такая позиция явно контрастирует с атмосферой открытости и оживления двустороннего диалога" между двумя странами.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 ноября пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта так называемой "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, включая территории современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Словении, Сербии и Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений" и потребовало официальных извинений.

Автор: 

Венгрия (2003) Румыния (1117) Виктор Орбан (480)


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Топ комментарии
+12
Еще один «вяликий» народ объявился.
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22.11.2022 23:11 Ответить
+8
коли вже цього дебіла оголосять персоною нон грата в ЄС ?
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22.11.2022 23:20 Ответить
+7
Гидко і бридко дивитися на цього клоуна з шарфіком , який відпрацьовує
бабло кремлівського карлика ,
Фу гидота ....))🙁
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22.11.2022 23:33 Ответить
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Вже всі "стурбованість" висловили ?!
Шо там хорвати з сербами так довго мовчать?!
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22.11.2022 23:03 Ответить
Дебілкуватий Орбан хоче відродити Австо Угорську імперію мабуть 😆
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22.11.2022 23:05 Ответить
только армии у него нет,так что пускай дальше мечтает клоун
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22.11.2022 23:07 Ответить
Угорщина поки- що в НАТО
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22.11.2022 23:34 Ответить
шо за БРЕД???))) Я из Каринтии Родом КлагенфуртШтадт! Бабушка из *******. такой Карты БРЕД Расии! Выкинь ее.
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23.11.2022 02:38 Ответить
Еще один «вяликий» народ объявился.
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22.11.2022 23:11 Ответить
ot smoktanija u puila zarazilzia orbik imperskim sindromom...
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23.11.2022 13:53 Ответить
коли вже цього дебіла оголосять персоною нон грата в ЄС ?
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22.11.2022 23:20 Ответить
це за визначенням неможливо, бо він громадянин ЄС
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23.11.2022 00:50 Ответить
грохнуть агента фсб орбана!
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22.11.2022 23:29 Ответить
где венгры нашли такого долбодятла...
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22.11.2022 23:31 Ответить
как где ? путлер подогнал !
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23.11.2022 01:17 Ответить
Гидко і бридко дивитися на цього клоуна з шарфіком , який відпрацьовує
бабло кремлівського карлика ,
Фу гидота ....))🙁
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22.11.2022 23:33 Ответить
Бачу сусідні народи зберуть манатки мадярам і відправлять на Урал , хай серед кацапів попробують повийожуватися .
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22.11.2022 23:35 Ответить
Почитайте про "венгрию". https://oper-1974.livejournal.com/758392.html
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22.11.2022 23:40 Ответить
радянське лайно 👎👎
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23.11.2022 00:18 Ответить
Ну идиоты. Уже два раза, в 1918 и 1945 годах наказывали мадьяр за это территориальное жлобство. А им все мало. Битому не ймется. Ну сколько можно биться лбом о стенку?
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22.11.2022 23:51 Ответить
Перевірити, мабуть дедушка цього Орбана під час Другої світової прислужував Гітлеру!
Бо венгри не менше палили і розстрілювали чим і SS!
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23.11.2022 00:10 Ответить
була директива через проявлені венграми звірства у полон їх не брати.
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23.11.2022 00:36 Ответить
пускай трусы покажет
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23.11.2022 00:15 Ответить
Заспокойтесь!!!
Клоун має бути вдягнений як клоун!
Робота така...)))
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23.11.2022 00:21 Ответить
Там залишилось за малим - "пред'явити" претензії на існування Золотої орди 2.0. Попіл половецьких князьків стукає в груди цих двох *******. Правда на болотах зірка їх єдинокровного брата тухне, якщо вже весь не протух. В комуні остановка, на концертах Йоські Кабзона
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23.11.2022 00:31 Ответить
ой, та що ви до нього причепились, воно подрочить свій ЧСВ і спати піде
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23.11.2022 00:52 Ответить
Этот недоумок крепко сидит на кукане у своего хозяина из Кремля - моль кремлёвская имеет на него "папочку" с компроматом о криминальных связях Вити с Семёном Могилевичем.
Румынам можно подарить Вите шарфик с Европой, где его страны ещё ВООБЩЕ НЕТ!
Или шарфик с Уралом и местом, откуда родом его племя.
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23.11.2022 06:49 Ответить
Слышать такое румын, с их жадным оскалом на Молдову хехе.
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23.11.2022 07:16 Ответить
чому ??? так звана Молдова це привінція Румунії ...
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23.11.2022 08:01 Ответить
Окстись. Даже топоним Молдова применительно к нынешней территории Молдовы - это выдумка советов. Княжество Молдова - это территория от Днестра и черного моря до западных Карпат. Большая часть Молдовы - это территория современной Румынии. А Басарабия - это всего лишь часть Молдовы, которую оттяпали сперва царёк расейский в 19 веке, а потом советы.
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23.11.2022 09:22 Ответить
Велика Циганська імперія!
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23.11.2022 08:38 Ответить
 
 