МИД Румынии о шарфе Орбана с "Великой Венгрией": Любые проявления ревизионистского характера неприемлемы

Министерство иностранных дел Румынии раскритиковало появление венгерского премьера Виктора Орбана с шарфом "Великой Венгрии". Там заявили, что "любые проявления ревизионистского характера неприемлемы".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 ноября на сайте Министерства иностранных дел Румынии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Любые проявления ревизионистского характера, независимо от того, какую форму они приобретают, неприемлемы и противоречат современным реалиям и совместно взятым Румынией и Венгрией обязательствам по развитию двусторонних отношений в определяющих параметрах базового документа, регулирующего двусторонние отношения, а именно - Договор о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве между Румынией и Венгерской Республикой, подписанный в г. Тимишоара 16 сентября 1996 года, и Стратегического партнерства, которому в этом году исполняется два десятилетия", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что послу Венгрии в Бухаресте было передано "свое решительное неодобрение жеста венгерского чиновника, поскольку такая позиция явно контрастирует с атмосферой открытости и оживления двустороннего диалога" между двумя странами.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 ноября пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта так называемой "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, включая территории современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Словении, Сербии и Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений" и потребовало официальных извинений.