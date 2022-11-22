МЗС Румунії про шарф Орбана з "Великою Угорщиною": Будь-які прояви ревізіоністського характеру є неприйнятними
Міністерство закордонних справ Румунії розкритикувало появу угорського прем’єра Віктор Орбана з шарфом "Великої Угорщини". Там заявили, що "будь-які прояви ревізіоністського характеру є неприйнятними".
Про це йдеться у заяві, опубліковані 22 листопада на сайті міністерства закордонних справ Румунії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
"Будь-які прояви ревізіоністського характеру, незалежно від того, якої форми вони набувають, є неприйнятними та суперечать сучасним реаліям і спільно взятим Румунією та Угорщиною зобов’язанням щодо розбудови двосторонніх відносин у визначальних параметрах базового документа, що регулює двосторонні відносини, а саме – Договору про взаєморозуміння, співробітництво і добросусідство між Румунією та Угорською Республікою, підписаного у м. Тімішоара 16 вересня 1996 року, та Стратегічного партнерства, якому цього року виповнюється два десятиліття", - йдеться у заяві.
Зазначається також, що послу Угорщини в Бухаресті передали "своє рішуче несхвалення жесту угорського урядовця, оскільки така позиція явно контрастує з атмосферою відкритості та пожвавлення двостороннього діалогу" між двома країнами.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 21 листопада прийшов на футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта так званої "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі, включаючи території сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Словенії, Сербії та України.
Міністерство закордонних справ України заявило, що "пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин" та зажадало офіційних вибачень.
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Шо там хорвати з сербами так довго мовчать?!
бабло кремлівського карлика ,
Фу гидота ....))🙁
Бо венгри не менше палили і розстрілювали чим і SS!
Клоун має бути вдягнений як клоун!
Робота така...)))
Румынам можно подарить Вите шарфик с Европой, где его страны ещё ВООБЩЕ НЕТ!
Или шарфик с Уралом и местом, откуда родом его племя.