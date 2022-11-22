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Новини
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МЗС Румунії про шарф Орбана з "Великою Угорщиною": Будь-які прояви ревізіоністського характеру є неприйнятними

орбан

Міністерство закордонних справ Румунії розкритикувало появу угорського прем’єра Віктор Орбана з шарфом "Великої Угорщини". Там заявили, що "будь-які прояви ревізіоністського характеру є неприйнятними".

Про це йдеться у заяві, опубліковані 22 листопада на сайті міністерства закордонних справ Румунії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Будь-які прояви ревізіоністського характеру, незалежно від того, якої форми вони набувають, є неприйнятними та суперечать сучасним реаліям і спільно взятим Румунією та Угорщиною зобов’язанням щодо розбудови двосторонніх відносин у визначальних параметрах базового документа, що регулює двосторонні відносини, а саме – Договору про взаєморозуміння, співробітництво і добросусідство між Румунією та Угорською Республікою, підписаного у м. Тімішоара 16 вересня 1996 року, та Стратегічного партнерства, якому цього року виповнюється два десятиліття", - йдеться у заяві.

Зазначається також, що послу Угорщини в Бухаресті передали "своє рішуче несхвалення жесту угорського урядовця, оскільки така позиція явно контрастує з атмосферою відкритості та пожвавлення двостороннього діалогу" між двома країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поінформуємо сусідів, що Транслейтанії вже немає, - МЗС Австрії про шарф Орбана

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 21 листопада прийшов на футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта так званої "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі, включаючи території сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Словенії, Сербії та України.

Міністерство закордонних справ України заявило, що "пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин" та зажадало офіційних вибачень.

Автор: 

Угорщина (2338) Румунія (1191) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+12
Еще один «вяликий» народ объявился.
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22.11.2022 23:11 Відповісти
+8
коли вже цього дебіла оголосять персоною нон грата в ЄС ?
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22.11.2022 23:20 Відповісти
+7
Гидко і бридко дивитися на цього клоуна з шарфіком , який відпрацьовує
бабло кремлівського карлика ,
Фу гидота ....))🙁
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22.11.2022 23:33 Відповісти
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Вже всі "стурбованість" висловили ?!
Шо там хорвати з сербами так довго мовчать?!
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22.11.2022 23:03 Відповісти
Дебілкуватий Орбан хоче відродити Австо Угорську імперію мабуть 😆
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22.11.2022 23:05 Відповісти
только армии у него нет,так что пускай дальше мечтает клоун
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22.11.2022 23:07 Відповісти
Угорщина поки- що в НАТО
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22.11.2022 23:34 Відповісти
шо за БРЕД???))) Я из Каринтии Родом КлагенфуртШтадт! Бабушка из *******. такой Карты БРЕД Расии! Выкинь ее.
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23.11.2022 02:38 Відповісти
Еще один «вяликий» народ объявился.
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22.11.2022 23:11 Відповісти
ot smoktanija u puila zarazilzia orbik imperskim sindromom...
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23.11.2022 13:53 Відповісти
коли вже цього дебіла оголосять персоною нон грата в ЄС ?
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22.11.2022 23:20 Відповісти
це за визначенням неможливо, бо він громадянин ЄС
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23.11.2022 00:50 Відповісти
грохнуть агента фсб орбана!
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22.11.2022 23:29 Відповісти
где венгры нашли такого долбодятла...
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22.11.2022 23:31 Відповісти
как где ? путлер подогнал !
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23.11.2022 01:17 Відповісти
Гидко і бридко дивитися на цього клоуна з шарфіком , який відпрацьовує
бабло кремлівського карлика ,
Фу гидота ....))🙁
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22.11.2022 23:33 Відповісти
Бачу сусідні народи зберуть манатки мадярам і відправлять на Урал , хай серед кацапів попробують повийожуватися .
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22.11.2022 23:35 Відповісти
Почитайте про "венгрию". https://oper-1974.livejournal.com/758392.html
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22.11.2022 23:40 Відповісти
радянське лайно 👎👎
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23.11.2022 00:18 Відповісти
Ну идиоты. Уже два раза, в 1918 и 1945 годах наказывали мадьяр за это территориальное жлобство. А им все мало. Битому не ймется. Ну сколько можно биться лбом о стенку?
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22.11.2022 23:51 Відповісти
Перевірити, мабуть дедушка цього Орбана під час Другої світової прислужував Гітлеру!
Бо венгри не менше палили і розстрілювали чим і SS!
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23.11.2022 00:10 Відповісти
була директива через проявлені венграми звірства у полон їх не брати.
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23.11.2022 00:36 Відповісти
пускай трусы покажет
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23.11.2022 00:15 Відповісти
Заспокойтесь!!!
Клоун має бути вдягнений як клоун!
Робота така...)))
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23.11.2022 00:21 Відповісти
Там залишилось за малим - "пред'явити" претензії на існування Золотої орди 2.0. Попіл половецьких князьків стукає в груди цих двох *******. Правда на болотах зірка їх єдинокровного брата тухне, якщо вже весь не протух. В комуні остановка, на концертах Йоські Кабзона
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23.11.2022 00:31 Відповісти
ой, та що ви до нього причепились, воно подрочить свій ЧСВ і спати піде
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23.11.2022 00:52 Відповісти
Этот недоумок крепко сидит на кукане у своего хозяина из Кремля - моль кремлёвская имеет на него "папочку" с компроматом о криминальных связях Вити с Семёном Могилевичем.
Румынам можно подарить Вите шарфик с Европой, где его страны ещё ВООБЩЕ НЕТ!
Или шарфик с Уралом и местом, откуда родом его племя.
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23.11.2022 06:49 Відповісти
Слышать такое румын, с их жадным оскалом на Молдову хехе.
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23.11.2022 07:16 Відповісти
чому ??? так звана Молдова це привінція Румунії ...
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23.11.2022 08:01 Відповісти
Окстись. Даже топоним Молдова применительно к нынешней территории Молдовы - это выдумка советов. Княжество Молдова - это территория от Днестра и черного моря до западных Карпат. Большая часть Молдовы - это территория современной Румынии. А Басарабия - это всего лишь часть Молдовы, которую оттяпали сперва царёк расейский в 19 веке, а потом советы.
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23.11.2022 09:22 Відповісти
Велика Циганська імперія!
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23.11.2022 08:38 Відповісти
 
 