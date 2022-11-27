РУС
Субботний обстрел Днепра оккупантами унес жизнь одного человека, - ОВА

дніпро

Вследствие обстрела Днепра известно об одном погибшем.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Субботний удар россиян по Днепру унес жизнь одного человека. Спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов.

В ходе атаки пострадали 13 человек. Трое все еще находятся в больницах", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября российские оккупанты нанесли удар по Днепру. 13 человек получили ранения, в том числе 17-летний юноша.

Смотрите также: Последствия вражеского удара по Днепру. ФОТО

Эти ссуки , стреляют по гражданским , там же в радиусе 2 км нет ни одного военного объекта
27.11.2022 13:05 Ответить
Эти ссуки , стреляют по гражданским , там же в радиусе 2 км нет ни одного военного объекта я не знаю , наверно используют карты за 1942 год , там наверно немцы стояли,
27.11.2022 13:07 Ответить
Ракетами, «Градами», артилерією: окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину і Запоріжжя (відео)

І Запоріжчину.
27.11.2022 13:21 Ответить
 
 