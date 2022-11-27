Субботний обстрел Днепра оккупантами унес жизнь одного человека, - ОВА
Вследствие обстрела Днепра известно об одном погибшем.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Субботний удар россиян по Днепру унес жизнь одного человека. Спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов.
В ходе атаки пострадали 13 человек. Трое все еще находятся в больницах", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 ноября российские оккупанты нанесли удар по Днепру. 13 человек получили ранения, в том числе 17-летний юноша.
