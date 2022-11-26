РУС
Последствия вражеского удара по Днепру. ФОТО

Полиция работает на месте ракетного удара в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, вследствие попадания в дома в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе есть пострадавшие.

"26 ноября враг ударил в жилые дома мирных жителей города. Сейчас известно о 7 разрушенных домах в частном секторе. На месте попадания возник пожар. На месте преступления работают все профильные службы. Правоохранители тщательно фиксируют преступления военных РФ", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Взрывы в Днепре: частично разрушены 7 частных домов, шестеро пострадавших. Вспыхнул пожар. ФОТО

Последствия вражеского удара по Днепру 01

Последствия вражеского удара по Днепру 02
Последствия вражеского удара по Днепру 03

Как отмечалось, днем 26 ноября в Днепре прогремели взрывы.

взрыв (6913) Днепр (4502) обстрел (29653)
РусоФашисти , коли ви всі здохнете ?
26.11.2022 14:51 Ответить
26.11.2022 14:51 Ответить
Фото для підтвердження москальської пропаганди,що вони нищать військову інфраструктуру вважаючи на життя мирних українців(((((((((((((
26.11.2022 14:57 Ответить
26.11.2022 14:57 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
26.11.2022 15:06 Ответить
26.11.2022 15:06 Ответить
Так що то було ..тривога спрацювала через 2 хв
26.11.2022 15:14 Ответить
26.11.2022 15:14 Ответить
 
 