Последствия вражеского удара по Днепру. ФОТО
Полиция работает на месте ракетного удара в Днепре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Как отмечается, вследствие попадания в дома в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе есть пострадавшие.
"26 ноября враг ударил в жилые дома мирных жителей города. Сейчас известно о 7 разрушенных домах в частном секторе. На месте попадания возник пожар. На месте преступления работают все профильные службы. Правоохранители тщательно фиксируют преступления военных РФ", - говорится в сообщении.
Как отмечалось, днем 26 ноября в Днепре прогремели взрывы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий26.11.2022 14:51 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Igor Grytselyak
показать весь комментарий26.11.2022 14:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vasyl A_Vinn
показать весь комментарий26.11.2022 15:06 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
neverlok lok
показать весь комментарий26.11.2022 15:14 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль