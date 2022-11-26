Последствия вражеского удара по Днепру. ФОТО

Полиция работает на месте ракетного удара в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, вследствие попадания в дома в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе есть пострадавшие.

"26 ноября враг ударил в жилые дома мирных жителей города. Сейчас известно о 7 разрушенных домах в частном секторе. На месте попадания возник пожар. На месте преступления работают все профильные службы. Правоохранители тщательно фиксируют преступления военных РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, днем 26 ноября в Днепре прогремели взрывы.