Наслідки ворожого удару по Дніпру. ФОТО

Поліція працює на місці ракетного удару в місті Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок влучання в будинки у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі є постраждалі.

"26 листопада ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста. Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа. На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи у Дніпрі: частково зруйновано 7 приватних будинків, шестеро постраждалих. Здійнялася пожежа,. ФОТО







Як зазначалося, вдень 26 листопада у Дніпрі прогриміли вибухи.