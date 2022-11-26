Наслідки ворожого удару по Дніпру. ФОТО
Поліція працює на місці ракетного удару в місті Дніпро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, внаслідок влучання в будинки у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі є постраждалі.
"26 листопада ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста. Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа. На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових РФ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначалося, вдень 26 листопада у Дніпрі прогриміли вибухи.
