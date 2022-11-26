УКР
Наслідки ворожого удару по Дніпру. ФОТО

Поліція працює на місці ракетного удару в місті Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок влучання в будинки у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі є постраждалі.

"26 листопада ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста. Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа. На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи у Дніпрі: частково зруйновано 7 приватних будинків, шестеро постраждалих. Здійнялася пожежа,. ФОТО

Наслідки ворожого удару по Дніпру 01
Наслідки ворожого удару по Дніпру 02
Наслідки ворожого удару по Дніпру 03

Як зазначалося, вдень 26 листопада у Дніпрі прогриміли вибухи.

вибух (4627) Дніпро (3366) обстріл (30991)
РусоФашисти , коли ви всі здохнете ?
26.11.2022 14:51 Відповісти
Фото для підтвердження москальської пропаганди,що вони нищать військову інфраструктуру вважаючи на життя мирних українців(((((((((((((
26.11.2022 14:57 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
26.11.2022 15:06 Відповісти
Так що то було ..тривога спрацювала через 2 хв
26.11.2022 15:14 Відповісти
 
 