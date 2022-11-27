В большинстве регионов действуют стабилизационные графики, ситуация под контролем, - Зеленский об отключении электричества

Помогая друг другу, мы пройдем эту зиму и попытку России использовать холод против людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил: "После массированного удара террористов в прошлую среду изо дня в день мы возобновляли генерацию и поставку электричества.

По состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики. Ситуация энергетиками контролируется. И я благодарю за это тысячи людей, которые по всему нашему государству работали круглосуточно, чтобы вернуть свет, вернуть людям воду, вернуть нам с вами тепло и связь".

"Я благодарю всех работников энергетических компаний, коммунальных служб, ремонтных бригад, областных властей, руководителей местных громад, которые помогали. Хочу поблагодарить также бизнес, который приобщился.

Украинское единство снова и снова демонстрирует свою силу, демонстрирует нашу результативность. Я благодарю всех украинских предпринимателей, которые сейчас делают свои офисы, отделения, кафе и другие объекты новыми "Пунктами несокрушимости". Которые делают все, чтобы помочь людям", - подчеркнул Зеленский.

