В большинстве регионов действуют стабилизационные графики, ситуация под контролем, - Зеленский об отключении электричества
Помогая друг другу, мы пройдем эту зиму и попытку России использовать холод против людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил: "После массированного удара террористов в прошлую среду изо дня в день мы возобновляли генерацию и поставку электричества.
По состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики. Ситуация энергетиками контролируется. И я благодарю за это тысячи людей, которые по всему нашему государству работали круглосуточно, чтобы вернуть свет, вернуть людям воду, вернуть нам с вами тепло и связь".
"Я благодарю всех работников энергетических компаний, коммунальных служб, ремонтных бригад, областных властей, руководителей местных громад, которые помогали. Хочу поблагодарить также бизнес, который приобщился.
Украинское единство снова и снова демонстрирует свою силу, демонстрирует нашу результативность. Я благодарю всех украинских предпринимателей, которые сейчас делают свои офисы, отделения, кафе и другие объекты новыми "Пунктами несокрушимости". Которые делают все, чтобы помочь людям", - подчеркнул Зеленский.
хтось нехіло на свічках, батарейках й фонариках піднімається))
У Львові в районі з електроплитами де газу немає світло буває максимум 3 год на добу і то вночі переважно. Скоро мами стануть совами, щоб дітям їсти варити
за кілометр від хати родичів знаходиться рес , біля нього десь 200 гектарів поля зайнято сонячними батареями , містечко на 10 тисяч мешканців , світла не було вже більше доби (!) ...
З.І. нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі ??
Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець
хоть бы свитер одел для приличия! изобразил бы что тоже мёрзнет, вместе с народом
Ленд-лиз США , спас Великобританию и Советы , от уничтожения .... для этого Черчилль прилетел в США.
Господин Зеленский, действуйте, как Черчилль - после подписания Ленд-лиза, через несколько дней, десятки кораблей и самолетов, были загружены вооружением (танки, самолеты, зенитки .....) , для Великобритании!