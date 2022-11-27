РУС
В большинстве регионов действуют стабилизационные графики, ситуация под контролем, - Зеленский об отключении электричества

зеленський

Помогая друг другу, мы пройдем эту зиму и попытку России использовать холод против людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил: "После массированного удара террористов в прошлую среду изо дня в день мы возобновляли генерацию и поставку электричества.

По состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики. Ситуация энергетиками контролируется. И я благодарю за это тысячи людей, которые по всему нашему государству работали круглосуточно, чтобы вернуть свет, вернуть людям воду, вернуть нам с вами тепло и связь".

Смотрите также: Террористы готовят новые удары, и пока у них есть ракеты - они не успокоятся, - Зеленский. ВИДЕО

"Я благодарю всех работников энергетических компаний, коммунальных служб, ремонтных бригад, областных властей, руководителей местных громад, которые помогали. Хочу поблагодарить также бизнес, который приобщился.

Украинское единство снова и снова демонстрирует свою силу, демонстрирует нашу результативность. Я благодарю всех украинских предпринимателей, которые сейчас делают свои офисы, отделения, кафе и другие объекты новыми "Пунктами несокрушимости". Которые делают все, чтобы помочь людям", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Вечером 26 ноября в стране могут увеличить количество отключений света, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) Тарифы на электроэнергию (2203) отключение света (435)
Брехня, майже цілий день без світла, на Київщині екстренні відключення по 10 годин
27.11.2022 22:50 Ответить
Ви ще дивуєтесь? Ця т.з. "влада" бреше за будь-якої нагоди. Суцільні понти, самозакоханість і жахлива непрофесійність. Вчорашні малороси, які дорвалися до влади і мімкрують під патріотів...
27.11.2022 22:54 Ответить
Триндьож

У Львові в районі з електроплитами де газу немає світло буває максимум 3 год на добу і то вночі переважно. Скоро мами стануть совами, щоб дітям їсти варити
27.11.2022 22:56 Ответить
Не забувайте про корупцію. Загалом вони там при владі щоб як омога більше вкрасти, закидуючи всіх своєю брехнею по ходу. Хіба ж не це основна робота гаварящої голови і актора?
показать весь комментарий
27.11.2022 23:20 Ответить
Та це дурник на побігеньках у коломойши. Шо йому напишуть, те й збреше. Воно саме двох слів зв'язати не може.
показать весь комментарий
27.11.2022 23:25 Ответить
Гірше, це підлеглий єрмаків і татарових, завдяки 72% гоїв цей веселий єврейський хлопець що у свій час не втік в Ізраїль тепер стане мільярдером і все в нього буде добре
показать весь комментарий
28.11.2022 11:26 Ответить
у нас якось півтори доби не було)) Київ...таке враження - все ліпістічєство у зебункері, кончі й Печерську))

хтось нехіло на свічках, батарейках й фонариках піднімається))
показать весь комментарий
27.11.2022 22:54 Ответить
Свет еще отключают и для того что бы чинить, потому как под напряжением не получится ремонтные работы проводить
показать весь комментарий
27.11.2022 23:00 Ответить
Куча дублирующих линий, о чем ты вообще? Отключают работающие линии чтобы их чинить?
показать весь комментарий
28.11.2022 01:39 Ответить
На експорті нехіло піднімаються))
показать весь комментарий
27.11.2022 23:23 Ответить
Ведущий новостей снова под дозой и опять в эфире!
показать весь комментарий
27.11.2022 23:19 Ответить
Насправді це дискримінаційні графіки відключення, там де проживають топ чиновники навіть не чули про відключення ,у нас є район боздош еліт, так там жодного разу не вимикали електрику ,село барвінок , проживає губернатор Микита теж без відключень ,село Білки ,прихвостень Балоги проживає,теж без відключень.
показать весь комментарий
27.11.2022 23:36 Ответить
Тобто люди без світла це перемога під контролем? Може розкажешь скількі коштів від тетемарафону пішло на закупівляю транформатарів та генераторів??Або скільки переплавили позаконкурсом за державні гроші асфальтоукладчиків та зробили буржуек для мерзнучих людей?
показать весь комментарий
27.11.2022 22:55 Ответить
Телемарафон,как и наркотический марафон,всегда стоит денег!а ещё это пропаганда!
показать весь комментарий
28.11.2022 06:08 Ответить
А можна всі ці висери в одну новину вмістити, а не накидати 10 разів?
показать весь комментарий
27.11.2022 22:58 Ответить
Уже краще вмістити всі його вечірні висери в один місячний дайджест.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:59 Ответить
И этот месячный дайджест использовать в качестве пытки
показать весь комментарий
27.11.2022 23:37 Ответить
Коли Шмаркля каже про те, що "все під контролем" - чекай лиха.
показать весь комментарий
27.11.2022 23:02 Ответить
Он и есть беда ходячая
показать весь комментарий
27.11.2022 23:42 Ответить
Київщина, по 2-3 години на добу останній тиждень, хто встиг взяти акумулятори з генератором той молодець. Можу сказати що далі краще не буде, кацапи знову тренуються і в найближчі дні знову будуть удари. На владу з державою надії нема, бережіть себе самі.
показать весь комментарий
27.11.2022 23:07 Ответить
Саме так. Влада просто некомпетентне брехливе лайно, їй плювати на людей. Готуймося виживати самі.
показать весь комментарий
27.11.2022 23:22 Ответить
Так ***** така влада? Можливо, ВСУ лад наведе ?
показать весь комментарий
27.11.2022 23:39 Ответить
А ну тихо! Ач, як розговорилися! Скільки вже вам казати: не розхитуйте човен, бо пацюків нудить...
показать весь комментарий
27.11.2022 23:58 Ответить
під чиїм контролем, кремлівського куєсоса бандіта ахмєтова?
показать весь комментарий
27.11.2022 23:09 Ответить
Знаємо твій підконтроль. Вже проходили.
показать весь комментарий
27.11.2022 23:10 Ответить
Ага, як сержант Журавель уже пройшов під контролем цього блазня і колаборанта. Царство йому небесне.
показать весь комментарий
27.11.2022 23:27 Ответить
Почему я не хочу вчитываться в его рассказы... . Свет вырубается как захочет. Но у них все под контролем)
показать весь комментарий
27.11.2022 23:25 Ответить
Мені це "під контролем" нагадує "всё идёт по плану"
показать весь комментарий
27.11.2022 23:39 Ответить
ну так !!! у нас на Львівщині, львівсьукий район вчора (27.11.2022) року світла не було 16 з 24 годин !!!
показать весь комментарий
28.11.2022 00:42 Ответить
На заході України світло 8-10 годин на добу.Дві години є а чотири немає
показать весь комментарий
27.11.2022 23:44 Ответить
27.11.2022 23:48 Ответить
не посольства потрібно виключати, бо це малоефективна акція !!! треба бити ракетами, яких у нас нажаль немає, бо зелена наркоманська влада, замість виробляти громи2, вільхи, нептуни, тощо, крала безбожно грощі на асфальті, по аналогічній інфаструктурі кацапів, бажано в районі мацкви, санкт-ленінграда, екатірінбурга, тощо !!!
показать весь комментарий
28.11.2022 00:41 Ответить
Під чиїм контролем ситуація ?
за кілометр від хати родичів знаходиться рес , біля нього десь 200 гектарів поля зайнято сонячними батареями , містечко на 10 тисяч мешканців , світла не було вже більше доби (!) ...

З.І. нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі ??
показать весь комментарий
28.11.2022 00:42 Ответить
ефективність цих батерей, зараз 5-10% максимум, 8 годин на добу - це є, як нажуть у нас, нічого !!!
показать весь комментарий
28.11.2022 00:48 Ответить
Воно само вже не знає, про що розказує
показать весь комментарий
28.11.2022 02:08 Ответить
висновок - ел.енергія продають за кордон, в цьому вся біда.
Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець
показать весь комментарий
28.11.2022 00:49 Ответить
Ну так, у нас (Київ, Поділ) у неділю ввечері вимкнули за графіком, але увімкнули приблизно на 1.5 години пізніше. Я все розумію - війна, але треба казати правду.
показать весь комментарий
28.11.2022 01:02 Ответить
Головний енергетик країни?
показать весь комментарий
28.11.2022 01:09 Ответить
Вийди з бункера і подивися що робиться в державі, малорос довбаний...
показать весь комментарий
28.11.2022 01:31 Ответить
"день за днем ми відновлювали генерацію й постачання електрики" - мы толкали паровоз

хоть бы свитер одел для приличия! изобразил бы что тоже мёрзнет, вместе с народом
показать весь комментарий
28.11.2022 01:43 Ответить
В США обратили внимание, ни Президент Украины, ни его окружение не вспоминают о Ленд-лизе - каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев и разрушенные города.
Ленд-лиз США , спас Великобританию и Советы , от уничтожения .... для этого Черчилль прилетел в США.

Господин Зеленский, действуйте, как Черчилль - после подписания Ленд-лиза, через несколько дней, десятки кораблей и самолетов, были загружены вооружением (танки, самолеты, зенитки .....) , для Великобритании!
показать весь комментарий
28.11.2022 02:08 Ответить
"я дякую" ..що то за "зелена куйня,котру не покладеш замість масла на хліб і не дасиш своїм дітям зїсти,не покладеш в гаманець, бо вона не вартує гроша .як і не включиш світло .котрого немає по 12 годин на добу.?
показать весь комментарий
28.11.2022 03:00 Ответить
Особенно в Буковели на бенининых курортах, там где ты Оманский Осел катался на лыжах за месяц до войны и снимал видосики для ЗЕБилов!!!
показать весь комментарий
28.11.2022 06:05 Ответить
На коломойського заводі Жидачівський ЦПК електроенергія подається постійно для "папи"все,люди навколо потерплять.
показать весь комментарий
28.11.2022 06:29 Ответить
Країні потрібна нова енергетика - це сенс незалежності та розвитку країни, - досі "розвивались" лише гаманці монополістів, які й призвели до поточної ситуації - хтось має калькулятор в голові щоб це порахувати? https://drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing
показать весь комментарий
28.11.2022 08:47 Ответить
Так, потрібна. Вже давно потрібна. Та з вашої презентації абсолютно незрозуміло, що ви пропонуєте і на яких принципах. Має патент в Україні, щоб ознайомитись з розробкою?
показать весь комментарий
28.11.2022 10:01 Ответить
Київщина. Світло по 2 години на день і по 4-6 вночі. Без претензій, але брехня не потрібна.
показать весь комментарий
28.11.2022 09:48 Ответить
Невже, на рівні держави, не можна вирішити питання, поставки генераторів в країну по нормальних цінах? Невже в Китаї ціна виросла теж в десять раз?
показать весь комментарий
28.11.2022 09:52 Ответить
Знову ви брешете,неШановний неПане неПреЗЕдент,світло дають раз на добу максимум на 3 години переважно вночі.Брех(уй)ло.
показать весь комментарий
28.11.2022 10:56 Ответить
 
 