США подталкивают ЕС к более жесткой позиции относительно Китая, - FT
США подталкивают европейских союзников к более жесткой позиции по Пекину, пытаясь использовать свое лидерство в помощи Украине для получения большей поддержки со стороны стран НАТО в своих усилиях по противодействию Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом пишет FT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.
По словам людей, осведомленных о переговорах между США и их союзниками по НАТО, Вашингтон в последние недели лоббировал членов Альянса, чтобы они усилили риторику в отношении Китая и начали работать над конкретными действиями для сдерживания Пекина.
Президент США Джо Байден определил противодействие Китаю как свою главную внешнеполитическую цель в начале вступления в должность, но на его усилия повлияла сосредоточенность на вторжении России в Украину.
Однако даже на фоне войны РФ против Украины Вашингтон приложил целенаправленные усилия, чтобы снова вернуть Китай в повестку дня НАТО, заявили источники издания.
По их словам, США пытаются использовать действия, которые они предпринимают по отношению к Украине - включая то, что они являются крупнейшим поставщиком оружия и помощи для Киева, для более конкретной поддержки своей политики в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Сдвиги со стороны американцев в этом вопросе были заметны. Совершенно очевидно, что они решили, что сейчас пора двигаться дальше", - сказал один из собеседников FT на условиях анонимности.
Высокопоставленный американский чиновник отметил, что в июне страны НАТО согласовали новую стратегическую концепцию, направленную на решение системных проблем, возникающих со стороны Китая.
"Наши разговоры по этим вопросам продолжаются", - добавил чиновник.
Указывая на то, что 30 союзников по НАТО одобрили новую концепцию на саммите в Мадриде в июне, представитель Государственного департамента США отметил, что министры иностранных дел стран Альянса рассмотрят пути укрепления устойчивости и ответа на вызовы со стороны Китая на встрече в Бухаресте.
"Мы глубоко ценим и поощряем объединенный европейский подход к Китаю", - добавил чиновник.
Координация подходов стран НАТО к Китаю занимает ведущее место в перечне тем, которые будут обсуждаться на двухдневном заседании глав МИД.
"То, что мы начали делать в рамках НАТО – это думать о том, как Альянс может ответить на этот вызов [со стороны Китая] в конкретных сроках. Союзники будут стремиться реализовать то, что они подписали, перейти от того, что мы называем оценкой проблемы к ее решению", - заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.
Главы МИД стран НАТО обсудят новый доклад по Китаю, призванный усилить позицию Альянса, который на саммите в июне впервые определил Пекин как "вызов" своим "интересам, безопасности и ценностям".
По словам официальных лиц, в докладе будет рассмотрено военное развитие Китая, его усилия, направленные на влияние на НАТО и третьи страны, а также на отношения Пекина с Москвой.
Но многие европейские союзники обеспокоены тем, что подобные дискуссии могут отвлечь от того, что они считают более насущной потребностью — закрепить непоколебимую поддержку Украины.
Кроме того, в то время как ЕС также оценивает пути усиления своих торговых отношений с Китаем, ряд стран НАТО, включая Германию и Францию, не желают полностью согласовывать свою позицию по Пекину с позицией Вашингтона.
"Скажем так, Соединенные Штаты имеют определенную тенденцию к предписаниям не только по Китаю, но и по всему. Станем ли мы, скажем, полностью изолированы и окажемся между Китаем и Соединенными Штатами? Я так не думаю", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, допустивший, что Европа в конечном итоге станет ближе к позиции США.
Хотя полномасштабное вторжение России в Украину заставило Белый дом усилить свою приверженность европейской обороне, США четко дали понять, что это временная передышка на пути долгосрочного перехода к противодействию Китаю как своей главной стратегической политике обороны и безопасности.
В прошлом месяце администрация Байдена обнародовала свою стратегию национальной безопасности, в которой четко определила, что Китай является приоритетом даже несмотря на "непосредственную и постоянную" угрозу со стороны России.
Канада недавно объявила о своей первой Индо-Тихоокеанской стратегии, очертив новые расходы на борьбу с агрессивными действиями Китая.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на прошлой неделе, что Пекин "не противник", но подчеркнул, что Альянс должен реагировать на военную модернизацию Китая, сотрудничество Пекина с Россией и его попытки "контролировать критическую инфраструктуру в Европе".
"Поэтому все это заставляет союзников решать этот вопрос вместе. И это именно то, что мы будем делать, когда встретимся в Бухаресте", – подчеркнул Столтенберг.
Китай не устраивает нынешняя система мирового порядка, где превалируют западные ценности и стандарты, функционируют глобальные институты, подчиненные США. Пекин предлагает свою, по его утверждениям, более справедливую альтернативу нынешнему мировому порядку, где доминируют США, — "построение человеческого общества с общим будущим". Впрочем, риторика Китая не всегда совпадает с его действиями.
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Чому знакових? А ось - США поки не збираються визнавати РФ державою-спонсором тероризму. Вона "підсвічує" дивини в політиці США та Британії.
Ще цікава стаття - Bloomberg: Перемоги України можуть стати проблемою для США (https://zn.ua/ukr/WORLD/bloomberg-peremohi-ukrajini-mozhut-stati-problemoju-dlja-ssha.html)
Автор називає чотири причини, чому після визволення Херсона у Вашингтоні раптом почали говорити про переговори з Росією.
Враховуючи, яка різниця між потенціалами між Україною та Китаєм, стає трохи зрозуміло що щось не так...але ясно, що Україна "золота акція" в цій кривавій грі.
Щось конкретне тяжко коментувати не знаючи повного змісту "книги" тай події ще всі не відбулися, які можуть відбутися...
Сунак: «Підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція»
Головними викликами для Великої Британії сьогодні залишаються дії Росії та Китаю. Про це https://www.youtube.com/watch?v=YYI1VRepauA заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час першої зовнішньополітичної промови від початку своєї каденції.
Ну да, скористатися такою ситуацією для Заходу подарунок. Але ці подарунки робить Україна...якою ціною. Ще цікаво, як бачать на Заході майбутнє росії?