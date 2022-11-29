США подталкивают ЕС к более жесткой позиции относительно Китая, - FT

США подталкивают европейских союзников к более жесткой позиции по Пекину, пытаясь использовать свое лидерство в помощи Украине для получения большей поддержки со стороны стран НАТО в своих усилиях по противодействию Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом пишет FT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

По словам людей, осведомленных о переговорах между США и их союзниками по НАТО, Вашингтон в последние недели лоббировал членов Альянса, чтобы они усилили риторику в отношении Китая и начали работать над конкретными действиями для сдерживания Пекина.

Президент США Джо Байден определил противодействие Китаю как свою главную внешнеполитическую цель в начале вступления в должность, но на его усилия повлияла сосредоточенность на вторжении России в Украину.

Однако даже на фоне войны РФ против Украины Вашингтон приложил целенаправленные усилия, чтобы снова вернуть Китай в повестку дня НАТО, заявили источники издания.

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По их словам, США пытаются использовать действия, которые они предпринимают по отношению к Украине - включая то, что они являются крупнейшим поставщиком оружия и помощи для Киева, для более конкретной поддержки своей политики в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Сдвиги со стороны американцев в этом вопросе были заметны. Совершенно очевидно, что они решили, что сейчас пора двигаться дальше", - сказал один из собеседников FT на условиях анонимности.

Высокопоставленный американский чиновник отметил, что в июне страны НАТО согласовали новую стратегическую концепцию, направленную на решение системных проблем, возникающих со стороны Китая.

"Наши разговоры по этим вопросам продолжаются", - добавил чиновник.

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Указывая на то, что 30 союзников по НАТО одобрили новую концепцию на саммите в Мадриде в июне, представитель Государственного департамента США отметил, что министры иностранных дел стран Альянса рассмотрят пути укрепления устойчивости и ответа на вызовы со стороны Китая на встрече в Бухаресте.

"Мы глубоко ценим и поощряем объединенный европейский подход к Китаю", - добавил чиновник.

Координация подходов стран НАТО к Китаю занимает ведущее место в перечне тем, которые будут обсуждаться на двухдневном заседании глав МИД.

"То, что мы начали делать в рамках НАТО – это думать о том, как Альянс может ответить на этот вызов [со стороны Китая] в конкретных сроках. Союзники будут стремиться реализовать то, что они подписали, перейти от того, что мы называем оценкой проблемы к ее решению", - заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.

Главы МИД стран НАТО обсудят новый доклад по Китаю, призванный усилить позицию Альянса, который на саммите в июне впервые определил Пекин как "вызов" своим "интересам, безопасности и ценностям".

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По словам официальных лиц, в докладе будет рассмотрено военное развитие Китая, его усилия, направленные на влияние на НАТО и третьи страны, а также на отношения Пекина с Москвой.

Но многие европейские союзники обеспокоены тем, что подобные дискуссии могут отвлечь от того, что они считают более насущной потребностью — закрепить непоколебимую поддержку Украины.

Кроме того, в то время как ЕС также оценивает пути усиления своих торговых отношений с Китаем, ряд стран НАТО, включая Германию и Францию, не желают полностью согласовывать свою позицию по Пекину с позицией Вашингтона.

"Скажем так, Соединенные Штаты имеют определенную тенденцию к предписаниям не только по Китаю, но и по всему. Станем ли мы, скажем, полностью изолированы и окажемся между Китаем и Соединенными Штатами? Я так не думаю", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, допустивший, что Европа в конечном итоге станет ближе к позиции США.

Хотя полномасштабное вторжение России в Украину заставило Белый дом усилить свою приверженность европейской обороне, США четко дали понять, что это временная передышка на пути долгосрочного перехода к противодействию Китаю как своей главной стратегической политике обороны и безопасности.

В прошлом месяце администрация Байдена обнародовала свою стратегию национальной безопасности, в которой четко определила, что Китай является приоритетом даже несмотря на "непосредственную и постоянную" угрозу со стороны России.

Канада недавно объявила о своей первой Индо-Тихоокеанской стратегии, очертив новые расходы на борьбу с агрессивными действиями Китая.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на прошлой неделе, что Пекин "не противник", но подчеркнул, что Альянс должен реагировать на военную модернизацию Китая, сотрудничество Пекина с Россией и его попытки "контролировать критическую инфраструктуру в Европе".

"Поэтому все это заставляет союзников решать этот вопрос вместе. И это именно то, что мы будем делать, когда встретимся в Бухаресте", – подчеркнул Столтенберг.

Китай не устраивает нынешняя система мирового порядка, где превалируют западные ценности и стандарты, функционируют глобальные институты, подчиненные США. Пекин предлагает свою, по его утверждениям, более справедливую альтернативу нынешнему мировому порядку, где доминируют США, — "построение человеческого общества с общим будущим". Впрочем, риторика Китая не всегда совпадает с его действиями.