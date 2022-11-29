США підштовхують ЄС до більш жорсткої позиції щодо Китаю, - FT

США підштовхують європейських союзників до більш жорсткої позиції щодо Пекіна, намагаючись використати своє лідерство у допомозі Україні для отримання більшої підтримки з боку країн НАТО у своїх зусиллях з протидії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це пише FT, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

За словами людей, поінформованих про переговори між США та їхніми союзниками по НАТО, Вашингтон останніми тижнями лобіював членів Альянсу, щоб вони посилили риторику щодо Китаю і почали працювати над конкретними діями для стримування Пекіна.

Президент США Джо Байден визначив протидію Китаю як свою головну зовнішньополітичну мету на початку вступу на посаду, але на його зусилля вплинула зосередженість на вторгненні Росії в Україну.

Однак навіть на тлі війни РФ проти України Вашингтон доклав цілеспрямованих зусиль, щоб знову повернути Китай у порядок денний НАТО, заявили джерела видання.

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За їхніми словами, США намагаються використати дії, які вони вживають щодо України - включаючи те, що вони є найбільшим постачальником зброї та допомоги для Києва, для більш конкретної підтримки своєї політики в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Зрушення з боку американців у цьому питанні були помітними. Цілком очевидно, що вони вирішили, що зараз настав час рухатися далі", - сказав один зі співрозмовників FT на умовах анонімності.

Відповідаючи на запитання про такий поштовх, високопоставлений американський чиновник зазначив, що в червні країни НАТО погодили нову стратегічну концепцію, яка спрямована на вирішення системних проблем, що виникають з боку Китаю.

"Наші розмови щодо цих питань тривають", - додав посадовець.

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Посилаючись на те, що 30 союзників по НАТО схвалили нову концепцію на саміті в Мадриді в червні, представник Державного департаменту США зазначив, що міністри закордонних справ країн Альянсу розглянуть шляхи зміцнення стійкості і відповіді на виклики з боку Китаю на зустрічі в Бухаресті.

"Ми глибоко цінуємо і заохочуємо об'єднаний європейський підхід до Китаю", - додав посадовець.

Координація підходів країн НАТО до Китаю посідає чільне місце в переліку тем, які обговорюватимуться на дводенному засіданні глав МЗС.

"Те, що ми почали робити в рамках НАТО, - це думати про те, як Альянс може відповісти на цей виклик [з боку Китаю] в конкретних термінах. Союзники будуть прагнути реалізувати те, що вони підписали, перейти від того, що ми називаємо оцінкою проблеми, до її вирішення", - заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

Глави МЗС країн НАТО обговорять нову доповідь щодо Китаю, покликану посилити позицію Альянсу, який на саміті в червні вперше визначив Пекін як "виклик" своїм "інтересам, безпеці і цінностям".

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За словами офіційних осіб, у доповіді буде розглянуто військовий розвиток Китаю, його зусилля, спрямовані на вплив на НАТО і треті країни, а також відносини Пекіна з Москвою.

Але багато європейських союзників стурбовані, що подібні дискусії можуть відволікти від того, що вони вважають більш нагальною потребою - закріпити непохитну підтримку України.

Крім того, в той час як ЄС також оцінює шляхи посилення своїх торговельних відносин з Китаєм, низка країн НАТО, включаючи Німеччину і Францію, не бажають повністю узгоджувати свою позицію щодо Пекіна з позицією Вашингтона.

"Скажімо так, Сполучені Штати мають певну тенденцію до приписів не тільки щодо Китаю, але й щодо всього. Чи станемо ми, скажімо, повністю ізольованими і опинимося посередині між Китаєм і Сполученими Штатами? Я так не думаю", - сказав високопоставлений чиновник ЄС, який припустив, що Європа в кінцевому підсумку стане ближчою до позиції США.

Хоча повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило Білий дім посилити свою прихильність до європейської оборони, США чітко дали зрозуміти, що це тимчасовий перепочинок на шляху довгострокового переходу до протидії Китаю як своєї головної стратегічної політики оборони і безпеки.

Минулого місяця адміністрація Байдена оприлюднила свою стратегію національної безпеки, в якій чітко визначила, що Китай є пріоритетом, навіть попри "безпосередню і постійну" загрозу з боку Росії.

Канада нещодавно оголосила про свою першу Індо-Тихоокеанську стратегію, окресливши нові витрати на боротьбу з агресивними діями Китаю.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив минулого тижня, що Пекін "не є супротивником", але підкреслив, що Альянс повинен реагувати на військову модернізацію Китаю, співпрацю Пекіна з Росією і його спроби "контролювати критичну інфраструктуру в Європі".

"Тож усе це змушує союзників вирішувати це питання разом. І це саме те, що ми будемо робити, коли зустрінемося в Бухаресті", - підкреслив Столтенберг.

Китай не влаштовує нинішня система світового порядку, де превалюють західні цінності та стандарти, функціонують глобальні інститути, "підпорядковані США". Пекін пропонує власну, за його твердженнями, більш справедливу альтернативу нинішньому світовому порядку, де домінують США, - "побудову людського суспільства зі спільним майбутнім". Втім, риторика Китаю не завжди збігається з його діями.