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Новости Война
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Запуская болванки с ядерных ракет, Россия пытается истощить украинскую ПВО, - Reuters

ракета,обстріл

По оценке Пентагона Россия умышленно запускает по целям в Украине крылатые ракеты без ядерных боеголовок, чтобы попытаться истощить запасы украинской противовоздушной обороны.

Об этом во вторник журналистам сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Чиновника, который общался с Reuters на условиях анонимности, спросили об оценке британской разведки от 26 ноября. В ней говорилось, что Россия могла снять ядерные боеголовки с крылатых ракет и использовать их для ударов по Украине.

"Это безусловно то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить влияние систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы", - ответил представитель Пентагона.

Читайте также: В НАТО обсуждают возможность предоставления Украине комплексов ПВО Patriot, - Столтенберг

В американском оборонном ведомстве считают, что массированные ракетные удары РФ по Украине частично направлены на то, чтобы истощить запасы средств украинской противовоздушной обороны и окончательно добиться доминирования в небе.

По этой причине Соединенные Штаты и другие союзники сосредоточились на предоставлении Украине средств противовоздушной обороны – от устаревших систем советских времен до более современных западных.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, также выступавший на условиях анонимности на брифинге во вторник, признал, что США рассматривают возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как известно, США уже предоставили Украине ряд средств противовоздушной обороны, в частности, системы ПВО NASAMS, а также более 1400 зенитных систем Stinger и контрартиллерийские радары и радары воздушного наблюдения.

Читайте также: США рассматривают возможность передачи Украине комплексов Patriot, - CNN

Автор: 

ПВО (2889) Пентагон (1472) россия (96442)


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Топ комментарии
+6
Росія зумисне запускає по цілях в Україні крилаті ракети без ядерних боєголовок, щоб спробувати виснажити запаси української протиповітряної оборони. Джерело:
Аможет они с одной стороны - просто проверяют их способность преодолевать ПРО, а с другой стороны - приучают ракетчиков без тени сомнения запускать именно эти ракеты, а потом просто снарядят пусковые ракетами со штатными головками, а не с болванками? Ну чтобы не возникло вдруг неожиданного саботажа и отказов от пусков ...
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29.11.2022 23:14 Ответить
+5
Доводиться збивати будь-яку ракету, який б заряд
вона не несла: простий, ядерний чи болванку. Звичайно, нам
треба більше ракет і більше більш ********.
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29.11.2022 23:27 Ответить
+2
Жги ишо! Смешно пишешь.
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29.11.2022 23:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Росія зумисне запускає по цілях в Україні крилаті ракети без ядерних боєголовок, щоб спробувати виснажити запаси української протиповітряної оборони. Джерело:
Аможет они с одной стороны - просто проверяют их способность преодолевать ПРО, а с другой стороны - приучают ракетчиков без тени сомнения запускать именно эти ракеты, а потом просто снарядят пусковые ракетами со штатными головками, а не с болванками? Ну чтобы не возникло вдруг неожиданного саботажа и отказов от пусков ...
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29.11.2022 23:14 Ответить
Ну или точнее не ракетчиков, а самолетчиков. Они же вроде под Тушки заточены, эти ракеты.
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29.11.2022 23:17 Ответить
Можна теж саме,але українською,не дуже зрозуміло.
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29.11.2022 23:32 Ответить
Жги ишо! Смешно пишешь.
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29.11.2022 23:22 Ответить
твоя версія має право бути
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29.11.2022 23:29 Ответить
Доводиться збивати будь-яку ракету, який б заряд
вона не несла: простий, ядерний чи болванку. Звичайно, нам
треба більше ракет і більше більш ********.
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29.11.2022 23:27 Ответить
Сраный медведев - фак ю твая порванная дупа !
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29.11.2022 23:39 Ответить
Колись кацапські рукожопи забудуть зняти ядерну боєголовку з ракети

а наші не зібьють

і буде ядерна війна
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30.11.2022 00:01 Ответить
Буде величезна стурбованість, нажаль. Це ж буде диво, як Україна спромоглася збереги ракети з ядерними боєголовками, а потім сама по собі ними влупила.
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30.11.2022 00:44 Ответить
Правильно каже Латвія,що пора вже нам ті ракети знищити....бо ПРО це добре,але не все
вдається перехватить....і це єдиний козир,який залишився у рашистів....
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30.11.2022 00:04 Ответить
Ну пусть попробуют виснажити. Точных рает уже понты осталось, склонен верить ГУР МО, так как по шахедам дали абсолютно точную информацию.
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30.11.2022 00:10 Ответить
а ми не виготовили 50 ракет щоб дістати до того аеродрому одним залпом? і виснажити ті літаючі пепелаци
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30.11.2022 00:14 Ответить
А там, глядишь, и армия Венка подойдет - да, *****?
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30.11.2022 00:14 Ответить
Просто с обычными боеголовками уже заканчиваются.
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30.11.2022 02:16 Ответить
Що зробив укроборонпром за 8 років кривавої війни з москалями?
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30.11.2022 03:39 Ответить
 
 