Запуская болванки с ядерных ракет, Россия пытается истощить украинскую ПВО, - Reuters

По оценке Пентагона Россия умышленно запускает по целям в Украине крылатые ракеты без ядерных боеголовок, чтобы попытаться истощить запасы украинской противовоздушной обороны.

Об этом во вторник журналистам сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Чиновника, который общался с Reuters на условиях анонимности, спросили об оценке британской разведки от 26 ноября. В ней говорилось, что Россия могла снять ядерные боеголовки с крылатых ракет и использовать их для ударов по Украине.

"Это безусловно то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить влияние систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы", - ответил представитель Пентагона.

Читайте также: В НАТО обсуждают возможность предоставления Украине комплексов ПВО Patriot, - Столтенберг

В американском оборонном ведомстве считают, что массированные ракетные удары РФ по Украине частично направлены на то, чтобы истощить запасы средств украинской противовоздушной обороны и окончательно добиться доминирования в небе.

По этой причине Соединенные Штаты и другие союзники сосредоточились на предоставлении Украине средств противовоздушной обороны – от устаревших систем советских времен до более современных западных.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, также выступавший на условиях анонимности на брифинге во вторник, признал, что США рассматривают возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как известно, США уже предоставили Украине ряд средств противовоздушной обороны, в частности, системы ПВО NASAMS, а также более 1400 зенитных систем Stinger и контрартиллерийские радары и радары воздушного наблюдения.

Читайте также: США рассматривают возможность передачи Украине комплексов Patriot, - CNN