Запускаючи болванки з ядерних ракет, Росія намагається виснажити українську ППО, - Reuters
За оцінкою Пентагону, Росія зумисне запускає по цілях в Україні крилаті ракети без ядерних боєголовок, щоб спробувати виснажити запаси української протиповітряної оборони.
Про це у вівторок журналістам повідомив високопосадовець Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Посадовця, який спілкувався з Reuters на умовах анонімності, спитали про оцінку британської розвідки від 26 листопада. У ній ішлося про те, що Росія могла зняти ядерні боєголовки з крилатих ракет і використати їх для ударів по Україні.
"Це, безумовно, те, що вони намагаються зробити, щоб пом'якшити вплив систем протиповітряної оборони, які використовують українці", - відповів на це представник Пентагону.
В американському оборонному відомстві вважають, що масовані ракетні удари РФ по Україні частково спрямовані на те, щоб виснажити запаси засобів української протиповітряної оборони та остаточно домогтися домінування в небі.
З цієї причини Сполучені Штати та інші союзники зосередилися на наданні Україні засобів протиповітряної оборони - від застарілих систем радянських часів до більш сучасних західних.
Високопоставлений представник американського оборонного відомства, який також виступав на умовах анонімності на брифінгу у вівторок, визнав, що США розглядають можливість передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.
Як відомо, США вже надали Україні низку засобів протиповітряної оборони, зокрема системи ППО NASAMS, а також понад 1400 зенітних систем Stinger та контрартилерійські радари і радари повітряного спостереження.
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Аможет они с одной стороны - просто проверяют их способность преодолевать ПРО, а с другой стороны - приучают ракетчиков без тени сомнения запускать именно эти ракеты, а потом просто снарядят пусковые ракетами со штатными головками, а не с болванками? Ну чтобы не возникло вдруг неожиданного саботажа и отказов от пусков ...
вона не несла: простий, ядерний чи болванку. Звичайно, нам
треба більше ракет і більше більш ********.
а наші не зібьють
і буде ядерна війна
вдається перехватить....і це єдиний козир,який залишився у рашистів....