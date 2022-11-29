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Новини Війна
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Запускаючи болванки з ядерних ракет, Росія намагається виснажити українську ППО, - Reuters

ракета,обстріл

За оцінкою Пентагону, Росія зумисне запускає по цілях в Україні крилаті ракети без ядерних боєголовок, щоб спробувати виснажити запаси української протиповітряної оборони.

Про це у вівторок журналістам повідомив високопосадовець Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Посадовця, який спілкувався з Reuters на умовах анонімності, спитали про оцінку британської розвідки від 26 листопада. У ній ішлося про те, що Росія могла зняти ядерні боєголовки з крилатих ракет і використати їх для ударів по Україні.

"Це, безумовно, те, що вони намагаються зробити, щоб пом'якшити вплив систем протиповітряної оборони, які використовують українці", - відповів на це представник Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають можливість передачі Україні комплексів Patriot, - CNN

В американському оборонному відомстві вважають, що масовані ракетні удари РФ по Україні частково спрямовані на те, щоб виснажити запаси засобів української протиповітряної оборони та остаточно домогтися домінування в небі.

З цієї причини Сполучені Штати та інші союзники зосередилися на наданні Україні засобів протиповітряної оборони - від застарілих систем радянських часів до більш сучасних західних.

Високопоставлений представник американського оборонного відомства, який також виступав на умовах анонімності на брифінгу у вівторок, визнав, що США розглядають можливість передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як відомо, США вже надали Україні низку засобів протиповітряної оборони, зокрема системи ППО NASAMS, а також понад 1400 зенітних систем Stinger та контрартилерійські радари і радари повітряного спостереження.

Також читайте: В НАТО обговорюють можливість надання Україні комплексів ППО Patriot, - Столтенберг

Автор: 

ППО (3331) Пентагон (1441) розвідка (3894) росія (66461)


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Топ коментарі
+6
Росія зумисне запускає по цілях в Україні крилаті ракети без ядерних боєголовок, щоб спробувати виснажити запаси української протиповітряної оборони. Джерело:
Аможет они с одной стороны - просто проверяют их способность преодолевать ПРО, а с другой стороны - приучают ракетчиков без тени сомнения запускать именно эти ракеты, а потом просто снарядят пусковые ракетами со штатными головками, а не с болванками? Ну чтобы не возникло вдруг неожиданного саботажа и отказов от пусков ...
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29.11.2022 23:14 Відповісти
+5
Доводиться збивати будь-яку ракету, який б заряд
вона не несла: простий, ядерний чи болванку. Звичайно, нам
треба більше ракет і більше більш ********.
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29.11.2022 23:27 Відповісти
+2
Жги ишо! Смешно пишешь.
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29.11.2022 23:22 Відповісти
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Росія зумисне запускає по цілях в Україні крилаті ракети без ядерних боєголовок, щоб спробувати виснажити запаси української протиповітряної оборони. Джерело:
Аможет они с одной стороны - просто проверяют их способность преодолевать ПРО, а с другой стороны - приучают ракетчиков без тени сомнения запускать именно эти ракеты, а потом просто снарядят пусковые ракетами со штатными головками, а не с болванками? Ну чтобы не возникло вдруг неожиданного саботажа и отказов от пусков ...
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29.11.2022 23:14 Відповісти
Ну или точнее не ракетчиков, а самолетчиков. Они же вроде под Тушки заточены, эти ракеты.
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29.11.2022 23:17 Відповісти
Можна теж саме,але українською,не дуже зрозуміло.
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29.11.2022 23:32 Відповісти
Жги ишо! Смешно пишешь.
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29.11.2022 23:22 Відповісти
твоя версія має право бути
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29.11.2022 23:29 Відповісти
Доводиться збивати будь-яку ракету, який б заряд
вона не несла: простий, ядерний чи болванку. Звичайно, нам
треба більше ракет і більше більш ********.
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29.11.2022 23:27 Відповісти
Сраный медведев - фак ю твая порванная дупа !
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29.11.2022 23:39 Відповісти
Колись кацапські рукожопи забудуть зняти ядерну боєголовку з ракети

а наші не зібьють

і буде ядерна війна
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30.11.2022 00:01 Відповісти
Буде величезна стурбованість, нажаль. Це ж буде диво, як Україна спромоглася збереги ракети з ядерними боєголовками, а потім сама по собі ними влупила.
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30.11.2022 00:44 Відповісти
Правильно каже Латвія,що пора вже нам ті ракети знищити....бо ПРО це добре,але не все
вдається перехватить....і це єдиний козир,який залишився у рашистів....
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30.11.2022 00:04 Відповісти
Ну пусть попробуют виснажити. Точных рает уже понты осталось, склонен верить ГУР МО, так как по шахедам дали абсолютно точную информацию.
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30.11.2022 00:10 Відповісти
а ми не виготовили 50 ракет щоб дістати до того аеродрому одним залпом? і виснажити ті літаючі пепелаци
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30.11.2022 00:14 Відповісти
А там, глядишь, и армия Венка подойдет - да, *****?
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30.11.2022 00:14 Відповісти
Просто с обычными боеголовками уже заканчиваются.
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30.11.2022 02:16 Відповісти
Що зробив укроборонпром за 8 років кривавої війни з москалями?
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30.11.2022 03:39 Відповісти
 
 