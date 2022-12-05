Украине не предоставляли разведданных по поводу предстоящего нападения РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не получал разведданных по поводу предстоящего вторжения России.

Об этом глава государства заявил в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Киеву никогда не предоставляли разведывательные данные о предстоящем нападении России.

"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они будут по тому или иному направлению", - отметил Зеленский.

Также президент Украины неоднократно пытался дозвониться до Путина накануне вторжения. Он хотел сказать ему, что это будет "большая ошибка, великая трагедия", но тот не отвечал на его звонки.

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Напомним, в конце ноября 2021 года глава ГУР МО Кирилл Буданов обнародовал информацию о том, что Россия готовит нападение на Украину зимой 2022 года.

По его словам, атака России против Украины запланирована на конец января или начало февраля 2022 года. Он отметил, что вторжение, вероятно, будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, десантно-штурмовые операции на востоке, высадки десанта в Одессе и Мариуполе и вторжение меньшего масштаба со стороны Беларуси.

18 февраля 2022 г. президент США Джо Байден сказал, что Россия хочет вторгнуться в Украину в течение следующих дней. Американский лидер уточнил, что он базируется на данных американской разведки.

В декабрьском интервью Spiegel экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Мюнхен 1938 года чем-то напоминает Бухарест 2008 года. По ее словам, тогда, а затем во время переговоров в Минске удалось выиграть время, нужное Украине, чтобы лучше отразить нападение России.

Отметим, Мюнхенское соглашение между Третьим рейхом, Великобританией, Францией и Италией было подписано в сентябре 1938 года и предусматривало передачу Судетской области (тогда Чехословакия) - Германии.

В Бухаресте в 2008 году состоялся саммит НАТО, в повестке которого, в частности, стояли вопросы присоединения к Плану действия по членству Украины и Грузии.