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Новости Война
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Украине не предоставляли разведданных по поводу предстоящего нападения РФ, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не получал разведданных по поводу предстоящего вторжения России.

Об этом глава государства заявил в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Киеву никогда не предоставляли разведывательные данные о предстоящем нападении России.

"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они будут по тому или иному направлению", - отметил Зеленский.

Также президент Украины неоднократно пытался дозвониться до Путина накануне вторжения. Он хотел сказать ему, что это будет "большая ошибка, великая трагедия", но тот не отвечал на его звонки.

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Напомним, в конце ноября 2021 года глава ГУР МО Кирилл Буданов обнародовал информацию о том, что Россия готовит нападение на Украину зимой 2022 года.

По его словам, атака России против Украины запланирована на конец января или начало февраля 2022 года. Он отметил, что вторжение, вероятно, будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, десантно-штурмовые операции на востоке, высадки десанта в Одессе и Мариуполе и вторжение меньшего масштаба со стороны Беларуси.

18 февраля 2022 г. президент США Джо Байден сказал, что Россия хочет вторгнуться в Украину в течение следующих дней. Американский лидер уточнил, что он базируется на данных американской разведки.

В декабрьском интервью  Spiegel экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Мюнхен 1938 года чем-то напоминает Бухарест 2008 года. По ее словам, тогда, а затем во время переговоров в Минске удалось выиграть время, нужное Украине, чтобы лучше отразить нападение России.

Отметим, Мюнхенское соглашение между Третьим рейхом, Великобританией, Францией и Италией было подписано в сентябре 1938 года и предусматривало передачу Судетской области (тогда Чехословакия) - Германии.

В Бухаресте в 2008 году состоялся саммит НАТО, в повестке которого, в частности, стояли вопросы присоединения к Плану действия по членству Украины и Грузии.

Зеленский Владимир (20239) разведка (4170)


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Топ комментарии
+91
Я один бачу кейс психіатрії?
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05.12.2022 11:18
+78
Він сподівався на свій таємний договір з Пу, за яким він здав південь, відкрив їм ворота, все розмінував. За це Пу обіцяв що візьме тільки південь заради води в Крим і цим задовольниться. Але віроломно обманув бубочку, напав зо всіх сторін і намагався захопити всю Україну, і взагалі посягнув на святе - на саму бубочку.
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05.12.2022 11:22
+63
3.14здить і не спльовує зелений ноаркоман !!!



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05.12.2022 11:19
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Страница 3 из 3
От свистить і не червоніє. Це ж треба бути таким безсоромно брехливим.
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05.12.2022 12:57 Ответить
циничная и наглая ж.....я мерзота врет и не краснеет а за его враньем стоят в колонах в раю= стоят десятки невино убитых и тысячи -убитых не за что мирных жителей -матерей-детей -стариков-солдат !
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06.12.2022 13:53 Ответить
разведданых небыло, и поэтому мы разминировали Чонгар за день до вторжения, так просто совпалось
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05.12.2022 12:58 Ответить
За рік а не за день
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05.12.2022 14:28 Ответить
А за день відвели від Чонгара війска щоб під ногами російськи вояк не бовталися.
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05.12.2022 18:38 Ответить
клоун строіть з себе ще і дурника...
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05.12.2022 13:00 Ответить
Йому це не потрібно. Він такий від народження.
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06.12.2022 11:03 Ответить
ЯКЕ КОНЧЕНЕ це ze!
сцить нам в очі і бреше що це Божа роса.
ну-ну, це на яких довбо*ятлів розраховано, на 45,39% (чітай по ze - 73,02%)?
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05.12.2022 13:04 Ответить
Невiрно, бо 73% - це вiд 45.39% (максимум з электорату, котрий прийняв участь у виборах).
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05.12.2022 13:30 Ответить
Не було там навіть і 45%, не більше 15-20%
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06.12.2022 22:50 Ответить
Так дешево в отказную,... Ты(ви) а кто тебя дурака за язык тянул, намедне забахвалиться, шо ты(вы) знал о нападении еще с сентября прошлого года.
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05.12.2022 13:16 Ответить
"Усі подонки, один я - Д'Артаньян!" (с) БоНеВтік
І на жаль, багато хто у це вірить.
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05.12.2022 13:18 Ответить
Президент хотів щоб назвали і фамілію резидента а то що посольства виїжджали то це на травневі шашлики
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05.12.2022 13:18 Ответить
цієй мерзоті брехати, як дурню з гори котитись... воно за все життя жодного слова правди не сказало, достатньо згадати про зрив спецоперації по "вагнерівцям", як воно та Єрмак брехали та викручувалися... воно добре розуміє, що ігнорування попереджень від партнерів про початок бойових дій це в майбутньому стаття карного кодексу, бо це призвело до жахливих втрат і людей і територій. Це стаття 111 КК України - державна зрада та невиконання своїх обов"язків, як голови держави.
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05.12.2022 13:20 Ответить
може цечерез просраний вагнергейт)
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05.12.2022 13:25 Ответить
Это отдельная статья.
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05.12.2022 13:32 Ответить
Паскудо бреше,як дихае.
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05.12.2022 13:35 Ответить
А вот это залёт. По полной, Вова. Ты не просто сбрехал, мерзкий, сыкливый и воровитый жидёныш (никакого антисемитизма), ты ПЛЮНУЛ в лицо США и Британии. Посмотрим на их реакцию. Впрочем, так люди умные, промолчат, но вот когда ты, гнида, будешь пыжиться для второй президентской каденции, они много интересного вкинут по тебе, так что вместо второй каденции тебе, утырок, будет обеспечен первый срок.
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05.12.2022 13:35 Ответить
Я б сказав: "ненадавали 28 разів!"
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05.12.2022 13:38 Ответить
с...ка брехлива
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05.12.2022 13:47 Ответить
Ну, і для чого тоді Данілов перевдягнувся?
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05.12.2022 13:51 Ответить
А он из себя изображал педика в трауре.
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05.12.2022 18:37 Ответить
Ага, і спецоперації ГУР МО по найманцям "Вагнера" теж ніколи не було. Ми ж не можемо не повірити Єрмакові, чи не так?
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05.12.2022 13:52 Ответить
Брехлива потвора! Але це вибір "мудрого наріду"! Більше жовтої води в очі зелебобам!
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05.12.2022 13:54 Ответить
даже Лукашенко знал "откуда готовилось нападение"
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05.12.2022 14:08 Ответить
Хіба перший раз воно бреше?
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05.12.2022 14:13 Ответить
Слабак, звонить хотел.. а не нужно было. А вот прочему людей не отселил с Бучи и Ирпеня после войны спросим!
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05.12.2022 14:15 Ответить
ЯКЩО ВОНО НЕСЕ ТАКУ ХРІНЬ, ТО ВВАЖАЄ УКРАЇНЦІВ НЕДОУМКАМИ, А МОЖЛИВО ВСЕ НАВПАКИ... ? Питання ріторичне.
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05.12.2022 14:18 Ответить
ось ця карта була у вільному доступі мінімум за 2-3 тижні до вторгнення

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05.12.2022 14:19 Ответить
Покажіть президенту, бо йому не показували
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06.12.2022 11:07 Ответить
То есть, Буданов имел информацию и оповещал о ней, находясь в США. Но президенту и главнокомандующему эту информацию разведки США и др.стран просто не дал. И до сих пор Зеленский не предпринял никаких мер против начальника гру Буданова.
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05.12.2022 14:20 Ответить
https://twitter.com/i/status/1592199202343620608 https://twitter.com/i/status/1592199202343620608

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05.12.2022 14:36 Ответить
Разваедданные, говориш? Спутниковые снимки может? Так они сверхсекретные, их НИКОМУ не дают!
Балабол.
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05.12.2022 14:36 Ответить
Вам же выше намекнули, мол, какой спрос с вылитого мистера Бина.
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05.12.2022 14:39 Ответить
Свята правда!
Аффтарскій калектів кварталу95 брехати не буде!
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05.12.2022 14:47 Ответить
Бреше шо кацап.
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05.12.2022 15:01 Ответить
Я вже кажись попереджував тут усіх "ах ті ***** стгатегов с симптомом шизи номер п,ять" -не лізте давать коменти в те, в чому барани, й в чому самі по макушкку ріпи в гівні, ба більше того, казав про те, що йде часова зміна циклу розвитку з тим , що Біблія називає суд, тож, якщо хтось скучив за джунглями - ***** делать, даже не задумаюсь, бо "своїм" ***** вломлю більше, аніж "не своїм", щоб хватило не тільки на хліб мазать. Те, як ви знаєте ЗАКОН, та як бачили час, говорить про "дуже велику" любов до БОГА, тож - адекватна буде й відповідь. АРХАНГЕЛ МИХАЙЛО(ПАСПОРТ ВІД БОГА, ЩО ТАКИМ ЯВЛЯЮСЬ, МАЮ)
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05.12.2022 16:53 Ответить
Навіть діти бачили ті карти що ходили в інтернет-виданнях. А йому повилазило? І, якщо дані були в змі, то розвідка точно ті данні мала і надавала, тицяла майже а пику. А зараз воно думає що в українців пам'ять як у гуппі
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05.12.2022 20:31 Ответить
яке ж воно кочене чмо! .....
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05.12.2022 22:36 Ответить
Тобто, ЗЄ каже, що міністри оборони США та Великобританії брешуть.

На мій погляд очевидно, що бреше знов ЗЄ.
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06.12.2022 09:35 Ответить
Это брехня геббельсовского уровня .
Тот говорил, "чтоб в ложь поверили она должна быть чудовищной..."
Зеля чудовищно брешет. Чудовищно и смешно. Ведь фактов о предупреждениях немало.
НО! Не глядя на огромное количество зафиксированных фактов - он продолжает - как ни в чём ни бывало - ссать в глаза.
Тупой? Дурной? Подлый? #какаяразница?
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06.12.2022 09:51 Ответить



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06.12.2022 09:52 Ответить
Зелені ********.
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06.12.2022 11:09 Ответить
я вже реально не знаю - чи він це спеціально робить чи просто придурок?...
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06.12.2022 10:03 Ответить
Схоже навпаки, він має всіх нас за придурків і придурки виберуть його повторно, сценаристи зліплять з нього образ боневтіка і єрмак,татаров та арахамія можуть ні про що не хвилюватись ₴
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06.12.2022 11:19 Ответить
Здається в клінічній психіатрії є термін "заперечення реальности". Гадаю собі, в якій пропорції з брехливістю змішано "заперечення реальности" боневтіка...
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06.12.2022 12:46 Ответить
Как говорят мудрецы - Чем больше ты доверился человеку, тем больший у него соблазн тебя предать.
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06.12.2022 10:38 Ответить
Щиро сподіваюся, що наші союзники адекватно оцінюють недолугість та неадкватність Зеленського і серйозно спілкуються напряму з тими посадовцями, хто дійсно переймається вирішенням нагальних проблем.
А Зеленський так, "дурілка картонная".
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06.12.2022 10:57 Ответить
Він все правильно говорить ,просто ви не чуєте.УКРАЇНІ не надавали Йому надавали,а УКРАЇНІ ні
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06.12.2022 11:01 Ответить
И у нас полно дегенератов, которые в это верят(((
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06.12.2022 11:44 Ответить
Врет. Это его обычное состояние. Да и все его помощнички такие же вруны.
Но это все только для самоуспокоения. Даже республиканцы в Конгрессе уверены, что и не скрывается, что Гнусавый и его камарилья воруют деньги американских налогоплательщиков.
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06.12.2022 11:48 Ответить
https://t.me/pecherhill/820
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06.12.2022 12:26 Ответить
.

Зе-банько, досить вже брехати! тебе попереджували ще з жовтня 2021 року.

i ти, i вся твоя шобла будете вiдповiдати за окупацiю Херсону та майже всього узбережжя.

будуть вам i припинення ракетобудування i нормального фiнансування ЗСУ, i заглядання в дупу пуйла, i оманськi посиденьки, i вагнергейт, i багато чого iншого...
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06.12.2022 12:38 Ответить
Також президент України неодноразово намагався додзвонитися до Путіна напередодні вторгнення. Він хотів сказати йому, що це буде "велика помилка, велика трагедія", але той не відповідав на його дзвінки.
-----------------
Довбойоб маньяку дзвонив попередити: Якщо Ви мене згвалтуєте і вб'єте, це буде велика помилка, велика трагедія.

Тупо тормоз, місце якого за гратами разом з Подоляком, Єрмаком,Арахамієй, Верещук
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06.12.2022 12:55 Ответить
До шута починає доходити, що доведеться відповідати
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06.12.2022 13:04 Ответить
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