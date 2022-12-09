США введут новые санкции против России в пятницу, - WSJ
США намерены в пятницу ввести новые санкции против России в связи с использованием РФ иранских беспилотников в Украине и нарушением прав человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Основная часть запланированных санкций будет введена в соответствии с глобальным "Законом Магнитского". С его помощью США привлекают к ответственности высокопоставленных правительственных, военных и деловых чиновников, обвиненных в нарушении прав человека и коррупции.
Санкции заморозят любые находящиеся под юрисдикцией США активы и наложат запрет на поездки в США и на отношения с ними.
Для правительственных и деловых чиновников эти меры могут осложнить их международные поездки и финансирование.
Среди попавших под санкции - чиновники, которые, вероятно, ответственны за российские фильтрационные лагеря для украинцев.
Отдельно администрация Байдена планирует ударить по нескольким предприятиям российской оборонной промышленности, связанным с передачей иранских военных беспилотников для использования в целях Украины.
Кроме того, США подготовили санкции против Центральной избирательной комиссии России, которая управляет системой выборов, считающейся на Западе мошеннической.
Администрация Байдена также собирается наложить санкции на около 170 преимущественно китайских организаций, предположительно причастных к незаконному вылову рыбы в Тихом океане.
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