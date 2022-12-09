США введут новые санкции против России в пятницу, - WSJ

США намерены в пятницу ввести новые санкции против России в связи с использованием РФ иранских беспилотников в Украине и нарушением прав человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Основная часть запланированных санкций будет введена в соответствии с глобальным "Законом Магнитского". С его помощью США привлекают к ответственности высокопоставленных правительственных, военных и деловых чиновников, обвиненных в нарушении прав человека и коррупции.

Санкции заморозят любые находящиеся под юрисдикцией США активы и наложат запрет на поездки в США и на отношения с ними.

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Для правительственных и деловых чиновников эти меры могут осложнить их международные поездки и финансирование.

Среди попавших под санкции - чиновники, которые, вероятно, ответственны за российские фильтрационные лагеря для украинцев.

Отдельно администрация Байдена планирует ударить по нескольким предприятиям российской оборонной промышленности, связанным с передачей иранских военных беспилотников для использования в целях Украины.

Кроме того, США подготовили санкции против Центральной избирательной комиссии России, которая управляет системой выборов, считающейся на Западе мошеннической.

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Администрация Байдена также собирается наложить санкции на около 170 преимущественно китайских организаций, предположительно причастных к незаконному вылову рыбы в Тихом океане.