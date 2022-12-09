США запровадять нові санкції проти Росії в п’ятницю, - WSJ

США мають намір у п’ятницю запровадити нові санкції проти Росії у зв’язку з використанням РФ іранських безпілотників в Україні і порушенням прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Основну частину запланованих санкцій буде запроваджено відповідно до глобального "Закону Магнітського". З його допомогою США притягають до відповідальності високопоставлених урядових, військових та ділових чиновників, звинувачених у порушенні прав людини та корупції.

Санкції заморозять будь-які активи, які перебувають під юрисдикцією США, і накладуть заборону на поїздки до США та на відносини з ними.

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Для урядових та ділових чиновників ці заходи можуть ускладнити їхні міжнародні поїздки та фінансування.

Серед тих, хто потрапить під санкції - чиновники, які, ймовірно, відповідальні за російські фільтраційні табори для українців.

Окремо адміністрація Байдена планує вдарити по кількох підприємствах російської оборонної промисловості, пов'язаних з передачею іранських військових безпілотників для використання по цілях в Україні.

Крім того, США підготували санкції проти Центральної виборчої комісії Росії, яка керує системою виборів, що вважається на Заході шахрайською.

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Адміністрація Байдена також збирається накласти санкції на близько 170 переважно китайських організацій, які ймовірно причетні до незаконного вилову риби в Тихому океані.