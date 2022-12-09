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США запровадять нові санкції проти Росії в п’ятницю, - WSJ

санкції

США мають намір у п’ятницю запровадити нові санкції проти Росії у зв’язку з використанням РФ іранських безпілотників в Україні і порушенням прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Основну частину запланованих санкцій буде запроваджено відповідно до глобального "Закону Магнітського". З його допомогою США притягають до відповідальності високопоставлених урядових, військових та ділових чиновників, звинувачених у порушенні прав людини та корупції.

Санкції заморозять будь-які активи, які перебувають під юрисдикцією США, і накладуть заборону на поїздки до США та на відносини з ними.

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Для урядових та ділових чиновників ці заходи можуть ускладнити їхні міжнародні поїздки та фінансування.

Серед тих, хто потрапить під санкції - чиновники, які, ймовірно, відповідальні за російські фільтраційні табори для українців.

Окремо адміністрація Байдена планує вдарити по кількох підприємствах російської оборонної промисловості, пов'язаних з передачею іранських військових безпілотників для використання по цілях в Україні.

Крім того, США підготували санкції проти Центральної виборчої комісії Росії, яка керує системою виборів, що вважається на Заході шахрайською.

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Адміністрація Байдена також збирається накласти санкції на близько 170 переважно китайських організацій, які ймовірно причетні до незаконного вилову риби в Тихому океані.

Автор: 

росія (65010) санкції (11794) США (22643)


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Найкраща санкція - далекобійна зброя, якою можна ******* в тил оркам!
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09.12.2022 09:47 Відповісти
Хмырю мавзолейному дадут титул главный Лузер 21 века..а Байден даст миллиард долларов..типа именной Чек...как когда то миллиардер Арманд Хаммер дал такой же чек Володе чЛенину на покупку зерна голодающим Поволжья в 1922 году...🤣👹но вождь Мирового Дебилизма закупил в Германии оружие винтовки и патроны... чтобы Басмачи из Средней Азии не завалили мавзолейных крыс пролетайрята краснопузого 👹👹👹👹🦍🦍🦍🤣🤣🤣
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09.12.2022 11:01 Відповісти
Давайте поболе санкций, чтобьі завалить,развалить рашку как гнилую тьікву
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12.12.2022 21:43 Відповісти
 
 