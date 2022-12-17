РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5793 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
14 278 21
Греф (21) Путин (29858) Набиуллина (10)

За месяц до вторжения в Украину Путина предупреждали о катастрофических последствиях, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Доверенные лица президента России Владимира Путина за месяц до вторжения в Украину предупреждали о катастрофических последствиях для экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, тогда резиденцию Путина под Москвой посетили исполнительный директор "Сбербанка" Герман Греф и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Оба считаются технократами в команде российского президента, обычно выражающими свое мнение.

Греф выступил с 39-страничной презентацией, в которой предупреждал о катастрофических последствиях, если напряженность вокруг Украины, которая тогда уже достигла апогея, еще больше обострится. В частности они считали, что жесткие санкции вызовут панику на финансовых рынках и могут отбросить российскую экономику на десятилетия назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед вторжением в Украину Путин приказал Кадырову убить Зеленского, - WSJ

Падение ВВП России за два года оценивалось в 30% в долларовом выражении, а инфляция могла заставить Центробанк поднять ставку до 35%, сократив реальные доходы на 20%. Также Путину говорили, что качество жизни россиян будет отставать даже от развивающихся стран, поскольку ограничения на импорт заставили бы страну буквально бороться за предметы первой необходимости – лекарства и продукты питания.

По словам источников FT, пока Греф рассказывал о возможных последствиях, Путин прервал его и спросил, что Россия должна сделать во избежание худших санкций. У него не было четкого решения и он не рискнул сказать, что президенту РФ грозит геополитическая катастрофа.

Также собеседники отмечают, что они покинули встречу, не узнав, что именно планировал Путин и учел ли он их предупреждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры возможны, но не с нацистской Россией и после освобождения оккупированных территорий, - Зеленский

"Они были достаточно храбры, чтобы попросить его о встрече. Но они не смогли доставить уведомление. Они не смогли дать единого ответа", - отметил один из источников.

Когда западные страны исключили Россию из глобальных финансовых рынков и цепочек поставок, технократы пришли на помощь Кремлю, применив навыки управления экономикой, чтобы разрядить кризис. При этом они добились того, что их собственные апокалиптические прогнозы не оправдались.

По словам бывших чиновников, вместо того, чтобы порвать с Путиным, технократы закрепили за собой роль его помощников, используя свой опыт и инструменты, чтобы смягчить удар западных санкций и сохранить единство российской экономики военного времени.

В результате российская экономика избежала самых драматичных прогнозов западных экономистов о влиянии санкций, при этом удар по ВВП в этом году, вероятно, составит около 3,5–5,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Индии Моди призвал российского диктатора Путина к "диалогу и дипломатии"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Если падение не произошло ,значит это не санкции , а профанация.
показать весь комментарий
17.12.2022 00:31
+16
показать весь комментарий
17.12.2022 00:24
+15
***** розраховував що колективний Захід не буде робити різких рухів. Так і сталося. Але ***** не міг навіть уявити всю повноту наслідків бо він тупий гопник з пітерської підворітні. Він навіть не усвідомлює в своєму бункері що викреслив роzію з ******** цивілізації. Сам ***** уявляв себе могутнім удавом - "вєлікім Пу" і навіть уявити не міг що в історію і у всі словники світу він увійде як "*****".
показать весь комментарий
17.12.2022 00:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.12.2022 00:24 Ответить
Бабка путанга, яка мріє знищити світ. Смішно , що поки світ їй це дозволяє.
показать весь комментарий
17.12.2022 00:45 Ответить
статтю писала людина далека від путінських реалій. кремльовський педофіл прислуховується тільки до своєї манічкі, а не грефів і **********
показать весь комментарий
17.12.2022 00:30 Ответить
Если падение не произошло ,значит это не санкции , а профанация.
показать весь комментарий
17.12.2022 00:31 Ответить
***** розраховував що колективний Захід не буде робити різких рухів. Так і сталося. Але ***** не міг навіть уявити всю повноту наслідків бо він тупий гопник з пітерської підворітні. Він навіть не усвідомлює в своєму бункері що викреслив роzію з ******** цивілізації. Сам ***** уявляв себе могутнім удавом - "вєлікім Пу" і навіть уявити не міг що в історію і у всі словники світу він увійде як "*****".
показать весь комментарий
17.12.2022 00:46 Ответить
Сдается, что туфта это. Набиулина, как глава ЦБ ни сном ни духом не знала об войне. Весь экономический блок был абсолютно не готов к тем "санкциям о которых Набиуллина предупреждала". Коротышку она предупреждала, а сама себя забыла предупредить?
показать весь комментарий
17.12.2022 00:34 Ответить
Абсолютно точное замечание. ни набиулина ни греф ничего не знали.
показать весь комментарий
17.12.2022 00:58 Ответить
Справедливости ради. После вторжения в Украину ********* подала в отставку. Не отставку пуйло не принял.
показать весь комментарий
17.12.2022 19:06 Ответить
Не вірю!

Ніхто ***** не попереджав, там просто немає таких сміливих.
показать весь комментарий
17.12.2022 00:43 Ответить
Презентація "хароших узких".
показать весь комментарий
17.12.2022 00:47 Ответить
всі розумники, що вирішують працювати на чорта, отримують одну й ту саму розплату.
показать весь комментарий
17.12.2022 00:51 Ответить
Нам намагаються втюхати мульку про "вялікіх тєхнократов роzіі". А там їх нема! Ніякого розуму взагалі не потрібно для того щоб проїдати національні фонди. І в 2023 а це передвиборчий для ***** рік, проїдять усе до останнього. А ще покладуть 200 000 кацапів на "алтарь служєнія" амбіціям *****. А далі внутрішні процеси набудуть дуже трагічного для кацапів забарвлення - ***** перетвориться на ********...
показать весь комментарий
17.12.2022 00:53 Ответить
останнє речення каже все, що треба знати про "санкції"! Україні "допомагають" і економіка обвалилась на -35%, а мосКАЛЛі під "санкціями" і обвалились тільки на -3,5%!
показать весь комментарий
17.12.2022 00:57 Ответить
3,5-5,5% : Эти цифры ЦБ РФ буквально рисует.
И курс доллара тоже - рисует.
А недвигу в москве продают с "дисконтом" 40-60%. Рынок не обманешь...
Еще Наполеон говорил.
показать весь комментарий
17.12.2022 01:04 Ответить
а можна посилання на сайт з продажу нерухомості в москві зі знижкою -60% ??
показать весь комментарий
17.12.2022 06:08 Ответить
почитайте:

https://journal.tinkoff.ru/real-estate-final/

В риелторских компаниях зафиксировали больший рост числа квартир в продаже. «По моим наблюдениям, объем предложения на вторичном рынке жилья столицы с марта по октябрь увеличился в два раза, и он продолжает пополняться новыми объектами. Во-первых, в этот период на рынок вернулись некоторые продавцы, которые ранее, в феврале, на время отложили продажу квартиры. Во-вторых, выставили квартиры на продажу собственники, которые уехали или планируют уехать за границу», - уточнила руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/635fba7d9a79477858b09e7b

Цены в агентствах стоят по-прежнему. Но реально продавцы
часто уходят вполовину. Хочешь продать - уходи в половину.

Учитесь читать между строк. Там цензура.

По официозу - коррекция цен в 1-2%.
показать весь комментарий
17.12.2022 06:33 Ответить
З такими "санкціями" і шаріков врятував би економіку від катастрофи.
показать весь комментарий
17.12.2022 07:05 Ответить
Зимнюю войну Финляндии в 1940 году хмырь Сралин просрал в чистую
Слава Маршалу Маннергейму 💪✊
показать весь комментарий
17.12.2022 09:44 Ответить
И в чем эти "катастрофические последствия" для рашки? Пол Украины в руинах и без света, а мордор как жил так и живет, и доллар у них по 50....это и есть "катастрофические последствия"???
показать весь комментарий
17.12.2022 10:23 Ответить
Вот вам и санкции вашу мать
показать весь комментарий
17.12.2022 11:24 Ответить
 
 