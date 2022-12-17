За місяць до вторгнення в Україну Путіна попереджали про катастрофічні наслідки, - Financial Times

Довірені особи президента Росії Володимира Путіна за місяць до вторгнення в Україну попереджали його про катастрофічні наслідки для економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, тоді резиденцію Путіна під Москвою відвідали виконавчий директор "Сбербанку" Герман Греф та голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Обидва вважаються технократами у команді російського президента, які зазвичай висловлюють свою думку.

Греф виступив із 39-сторінковою презентацією, в якій попереджав про катастрофічні наслідки, якщо напруженість навколо України, яка тоді вже досягла апогею, ще більше загостриться. Зокрема, вони вважали, що жорсткі санкції викличуть паніку на фінансових ринках та можуть відкинути російську економіку на десятиліття назад.

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Падіння ВВП Росії за два роки оцінювалося 30% у доларовому вираженні, а інфляція могла змусити Центробанк підняти ставку до 35%, скоротивши реальні доходи на 20%. Також Путіну говорили, що якість життя росіян відставатиме навіть від країн, що розвиваються, оскільки обмеження на імпорт змусили б країну буквально боротися за предмети першої необхідності - ліки та продукти харчування.

За словами джерел FT, поки Греф розповідав про можливі наслідки, Путін перервав його і запитав, що Росія має зробити, щоб уникнути найгірших санкцій. Він не мав чіткого рішення і не ризикнув сказати, що президенту РФ загрожує геополітична катастрофа.

Також співрозмовники зазначають, що вони залишили зустріч, не дізнавшись, що саме планував Путін і чи врахував він їх попередження.

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"Вони були досить хоробрими, щоб попросити його про зустріч. Але вони не змогли доставити повідомлення. Вони не змогли дати єдиної відповіді", - зазначило одне з джерел.

Але коли західні країни виключили Росію з глобальних фінансових ринків та ланцюжків поставок, технократи прийшли на допомогу Кремлю, застосувавши навички управління економікою, щоб розрядити кризу. При цьому вони досягли того, що їхні власні апокаліптичні прогнози не справдилися.

За словами колишніх чиновників, замість того, щоб порвати з Путіним, технократи закріпили за собою роль його помічників, використовуючи свій досвід та інструменти, щоб пом'якшити удар західних санкцій та зберегти єдність російської економіки воєнного часу.

В результаті російська економіка уникла найдраматичніших прогнозів західних економістів про вплив санкцій, при цьому удар по ВВП цього року, ймовірно, становитиме близько 3,5–5,5%.

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