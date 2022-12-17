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За місяць до вторгнення в Україну Путіна попереджали про катастрофічні наслідки, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Довірені особи президента Росії Володимира Путіна за місяць до вторгнення в Україну попереджали його про катастрофічні наслідки для економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, тоді резиденцію Путіна під Москвою відвідали виконавчий директор "Сбербанку" Герман Греф та голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Обидва вважаються технократами у команді російського президента, які зазвичай висловлюють свою думку.

Греф виступив із 39-сторінковою презентацією, в якій попереджав про катастрофічні наслідки, якщо напруженість навколо України, яка тоді вже досягла апогею, ще більше загостриться. Зокрема, вони вважали, що жорсткі санкції викличуть паніку на фінансових ринках та можуть відкинути російську економіку на десятиліття назад.

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Падіння ВВП Росії за два роки оцінювалося 30% у доларовому вираженні, а інфляція могла змусити Центробанк підняти ставку до 35%, скоротивши реальні доходи на 20%. Також Путіну говорили, що якість життя росіян відставатиме навіть від країн, що розвиваються, оскільки обмеження на імпорт змусили б країну буквально боротися за предмети першої необхідності - ліки та продукти харчування.

За словами джерел FT, поки Греф розповідав про можливі наслідки, Путін перервав його і запитав, що Росія має зробити, щоб уникнути найгірших санкцій. Він не мав чіткого рішення і не ризикнув сказати, що президенту РФ загрожує геополітична катастрофа.

Також співрозмовники зазначають, що вони залишили зустріч, не дізнавшись, що саме планував Путін і чи врахував він їх попередження.

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"Вони були досить хоробрими, щоб попросити його про зустріч. Але вони не змогли доставити повідомлення. Вони не змогли дати єдиної відповіді", - зазначило одне з джерел.

Але коли західні країни виключили Росію з глобальних фінансових ринків та ланцюжків поставок, технократи прийшли на допомогу Кремлю, застосувавши навички управління економікою, щоб розрядити кризу. При цьому вони досягли того, що їхні власні апокаліптичні прогнози не справдилися.

За словами колишніх чиновників, замість того, щоб порвати з Путіним, технократи закріпили за собою роль його помічників, використовуючи свій досвід та інструменти, щоб пом'якшити удар західних санкцій та зберегти єдність російської економіки воєнного часу.

В результаті російська економіка уникла найдраматичніших прогнозів західних економістів про вплив санкцій, при цьому удар по ВВП цього року, ймовірно, становитиме близько 3,5–5,5%.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Если падение не произошло ,значит это не санкции , а профанация.
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17.12.2022 00:31
+16
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17.12.2022 00:24
+15
***** розраховував що колективний Захід не буде робити різких рухів. Так і сталося. Але ***** не міг навіть уявити всю повноту наслідків бо він тупий гопник з пітерської підворітні. Він навіть не усвідомлює в своєму бункері що викреслив роzію з ******** цивілізації. Сам ***** уявляв себе могутнім удавом - "вєлікім Пу" і навіть уявити не міг що в історію і у всі словники світу він увійде як "*****".
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17.12.2022 00:46
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17.12.2022 00:24 Відповісти
Бабка путанга, яка мріє знищити світ. Смішно , що поки світ їй це дозволяє.
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17.12.2022 00:45 Відповісти
статтю писала людина далека від путінських реалій. кремльовський педофіл прислуховується тільки до своєї манічкі, а не грефів і **********
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17.12.2022 00:30 Відповісти
Если падение не произошло ,значит это не санкции , а профанация.
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17.12.2022 00:31 Відповісти
***** розраховував що колективний Захід не буде робити різких рухів. Так і сталося. Але ***** не міг навіть уявити всю повноту наслідків бо він тупий гопник з пітерської підворітні. Він навіть не усвідомлює в своєму бункері що викреслив роzію з ******** цивілізації. Сам ***** уявляв себе могутнім удавом - "вєлікім Пу" і навіть уявити не міг що в історію і у всі словники світу він увійде як "*****".
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17.12.2022 00:46 Відповісти
Сдается, что туфта это. Набиулина, как глава ЦБ ни сном ни духом не знала об войне. Весь экономический блок был абсолютно не готов к тем "санкциям о которых Набиуллина предупреждала". Коротышку она предупреждала, а сама себя забыла предупредить?
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17.12.2022 00:34 Відповісти
Абсолютно точное замечание. ни набиулина ни греф ничего не знали.
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17.12.2022 00:58 Відповісти
Справедливости ради. После вторжения в Украину ********* подала в отставку. Не отставку пуйло не принял.
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17.12.2022 19:06 Відповісти
Не вірю!

Ніхто ***** не попереджав, там просто немає таких сміливих.
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17.12.2022 00:43 Відповісти
Презентація "хароших узких".
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17.12.2022 00:47 Відповісти
всі розумники, що вирішують працювати на чорта, отримують одну й ту саму розплату.
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17.12.2022 00:51 Відповісти
Нам намагаються втюхати мульку про "вялікіх тєхнократов роzіі". А там їх нема! Ніякого розуму взагалі не потрібно для того щоб проїдати національні фонди. І в 2023 а це передвиборчий для ***** рік, проїдять усе до останнього. А ще покладуть 200 000 кацапів на "алтарь служєнія" амбіціям *****. А далі внутрішні процеси набудуть дуже трагічного для кацапів забарвлення - ***** перетвориться на ********...
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17.12.2022 00:53 Відповісти
останнє речення каже все, що треба знати про "санкції"! Україні "допомагають" і економіка обвалилась на -35%, а мосКАЛЛі під "санкціями" і обвалились тільки на -3,5%!
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17.12.2022 00:57 Відповісти
3,5-5,5% : Эти цифры ЦБ РФ буквально рисует.
И курс доллара тоже - рисует.
А недвигу в москве продают с "дисконтом" 40-60%. Рынок не обманешь...
Еще Наполеон говорил.
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17.12.2022 01:04 Відповісти
а можна посилання на сайт з продажу нерухомості в москві зі знижкою -60% ??
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17.12.2022 06:08 Відповісти
почитайте:

https://journal.tinkoff.ru/real-estate-final/

В риелторских компаниях зафиксировали больший рост числа квартир в продаже. «По моим наблюдениям, объем предложения на вторичном рынке жилья столицы с марта по октябрь увеличился в два раза, и он продолжает пополняться новыми объектами. Во-первых, в этот период на рынок вернулись некоторые продавцы, которые ранее, в феврале, на время отложили продажу квартиры. Во-вторых, выставили квартиры на продажу собственники, которые уехали или планируют уехать за границу», - уточнила руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/635fba7d9a79477858b09e7b

Цены в агентствах стоят по-прежнему. Но реально продавцы
часто уходят вполовину. Хочешь продать - уходи в половину.

Учитесь читать между строк. Там цензура.

По официозу - коррекция цен в 1-2%.
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17.12.2022 06:33 Відповісти
З такими "санкціями" і шаріков врятував би економіку від катастрофи.
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17.12.2022 07:05 Відповісти
Зимнюю войну Финляндии в 1940 году хмырь Сралин просрал в чистую
Слава Маршалу Маннергейму 💪✊
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17.12.2022 09:44 Відповісти
И в чем эти "катастрофические последствия" для рашки? Пол Украины в руинах и без света, а мордор как жил так и живет, и доллар у них по 50....это и есть "катастрофические последствия"???
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17.12.2022 10:23 Відповісти
Вот вам и санкции вашу мать
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17.12.2022 11:24 Відповісти
 
 