Иран угрожает Зеленскому: Наше терпение касательно обвинений не безгранично

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани раскритиковал речь президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США. Иран возмутил слова о военной поддержке Тегераном Москвы в войне против Украины.

Комментарий Канаани опубликован на сайте иранского МИДа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В нем утверждается, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.

"Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным", - заявил представитель иранского МИД.

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Также Канаани посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".

Напомним, в речи перед обеими палатами Конгресса глава государства в очередной раз заявил о военной поддержке Ираном России.

"Когда Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, Россия нашла сообщника в этой геноцидной политике - Иран. Иранские убийственные дроны, которые идут в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого. Вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас", - сказал он.

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