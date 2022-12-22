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Иран угрожает Зеленскому: Наше терпение касательно обвинений не безгранично

зеленський,канаані

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани раскритиковал речь президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США. Иран возмутил слова о военной поддержке Тегераном Москвы в войне против Украины.

Комментарий Канаани опубликован на сайте иранского МИДа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В нем утверждается, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.

"Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным", - заявил представитель иранского МИД.

Читайте: Украина имеет полную информацию о поставках Ираном дронов для РФ, - Данилов

Также Канаани посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".

Напомним, в речи перед обеими палатами Конгресса глава государства в очередной раз заявил о военной поддержке Ираном России.

"Когда Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, Россия нашла сообщника в этой геноцидной политике - Иран. Иранские убийственные дроны, которые идут в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого. Вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас", - сказал он.

Также читайте: У США нет подтверждений, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты, - Белый дом

Зеленский Владимир (20232) Иран (1773) угрозы (850)


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Топ комментарии
+113
та кого **** твое мнение, иди *****
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22.12.2022 17:09
+57
А то шо? Ще одного літака зіб'єте? Але "мопєди" то таки ваших рук справа. Кацапи їх не виготовляють
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22.12.2022 17:12
+47
Сборище лживых передастов , а не страна. Рядом страны Персидского залива : ОАЭ, Катар, Бахрейн и т.д живут себе припеваючи, торгуют нефтью, взамен получают все блага цивилизации. Эти же ублюдки особо не жируют ( у докера з.п. была 400 долларов) , отравляют жизнь всему миру и дрючат своих же граждан, благодаря кучке мудаков с полотенцами на голове.
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22.12.2022 19:27
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Насєр, шоб в тебе ножки не боліли, коли ти ***** топать будеш. Овцейоб сраний.
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22.12.2022 18:10 Ответить
терпілос пустельний, ти нам ще за літак відповіси
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22.12.2022 18:13 Ответить
Зеля правду сказав, куча брехливого гівна відреаугавала, все норм. Вони з рашкою зараз будуть кучкуватися.
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22.12.2022 18:17 Ответить
а чо "будуть"? Вони вже зкучкувалися. Іран вже давно прийняв рішення на чиєму він боці, коли відкинув пропозиції США по зняття санкцій і прозорій ядерній програмі в обмін на видобуток і продажу нафти для компенсації витиснення рашки.
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22.12.2022 18:21 Ответить
І що ж ви зробите?
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22.12.2022 18:19 Ответить
Віслюка ви@буть.
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22.12.2022 18:27 Ответить
Ну лично я бы не смеялся и не недооценивал такую мощную в военно-промышленном плане страну как Иран, у меня и так отключения электричества по несколько раз в день на 4 часа и это только по графикам, Иран может сильно ухудшить ситуацию расширением поставок дронов и поставками баллистических, крылатых ракет. В худшем случае может использовать Украину как тестовый полигон, как Россия делала это с Сирией
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23.12.2022 04:48 Ответить
Коротко: Нассер в Канаві
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22.12.2022 18:19 Ответить
Нехай Иранські Аятоли в сразу запхають свое терпіння. Терпіння українського народу закінчилися!

Треба закривати всі бізнес структури Іраньскі в Україні. Неможліво пояснити світу та й собі, чтому Україна взагалі торгували з цією террористичною країною, агресивною до своїх сусідів так само як Московія?!!

Навіщо у нас з Іраном було літако-сполученяя? Чи робити бізнес на крові - це ОК для нас, головне аби кров була не наша?
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22.12.2022 18:24 Ответить
Высшее военно-политическое руководство Ирана - это мрази и подонки, лживые черти, банда кровавых убийц, такие же как и на московии. И вот только сейчас они стали показывать свое "истинное лицо".
Для начала нужно подать иски в международные суды с требованием выплат многомиллионных компенсаций от Ирана семьям погибших в авиакатастрофе (сбитого по приказу руководства Ирана) нашего самолета. Выгнать с нашей страны иранских псевдо-бизнесменов проходимцев типа Али Реза Резазаде), задушить весь иранский бизнес у нас. Прессовать гандонов по полной.
А по-хорошему ***** Аяттола Хамейни и генералы КСИР должны быть утилизированы.
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22.12.2022 18:26 Ответить
Коли буде розрив дипвідносин з цими дірявими чалмоносцями?
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22.12.2022 18:26 Ответить
бородатые фанатики точно так же как и карлик сбили пассажирский украинский самолет. карлик правда сбил их уже 2 - борт Качинского + малазийский Боинг.
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22.12.2022 18:33 Ответить
Пора уже навести порядок в этой стране и помочь несчастным иранцам.
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22.12.2022 18:38 Ответить
Вы ***** с полотенцами на голове **************,что после кацапов дадим ***** и вам.
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22.12.2022 18:38 Ответить
Там черга стоїть хто хоче дати пізди цим довбойобам, від Ірака до США
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23.12.2022 04:46 Ответить
иран угрожает Зеленскому???
ирану надо подмыться

и тренироваться стоять раком, ублюдки...
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22.12.2022 18:40 Ответить
іранці б карщє не *******, бо коли будуть розхєрачувати іранський террористів через пару років, Україна буде першою у списку на допомогу коаліційним силам. іранці щє за літак не понесли покарання
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22.12.2022 18:43 Ответить
поехавшие чес они нас напугать могут пришлют куйлу хезболоидов или поделится с куйлом опытом атак волнам как против Ирака
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22.12.2022 18:46 Ответить
Ишаков боевых пришлют.
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22.12.2022 21:29 Ответить
А то що?
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22.12.2022 18:56 Ответить
проклянут.
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22.12.2022 21:24 Ответить
Идет иран нах...
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22.12.2022 18:58 Ответить
шахедское терпіло,йди позагрожуй головному придурку який у вас там в чалмє ходить.
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22.12.2022 19:01 Ответить
подстилка кремлевская сдохни в угол...
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22.12.2022 19:09 Ответить
рушникоГолові нажерлись халявної пиЖЖеної пшениці від *****, от і тявкають.
Цікаво як будуть тявкати коли жерти не буде що...
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22.12.2022 19:20 Ответить
как самолет сбить так они норм, на мороз упали, а тут ты посмотри на них.. черти
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22.12.2022 19:24 Ответить
Усі пам'ятають як вони Пилипка включали коли збили наш пассажирський літак ..Прийде час і до Ірану ...Тегеран за 2-3 неділі .
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22.12.2022 19:26 Ответить
Сборище лживых передастов , а не страна. Рядом страны Персидского залива : ОАЭ, Катар, Бахрейн и т.д живут себе припеваючи, торгуют нефтью, взамен получают все блага цивилизации. Эти же ублюдки особо не жируют ( у докера з.п. была 400 долларов) , отравляют жизнь всему миру и дрючат своих же граждан, благодаря кучке мудаков с полотенцами на голове.
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22.12.2022 19:27 Ответить
американцы их называют "тряпкоголовые".
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22.12.2022 21:25 Ответить
Ну пусть будут " тряпкоголовыми".
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22.12.2022 21:28 Ответить
Кто передаст, Гиви передаст?
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23.12.2022 05:09 Ответить
Рузький корабль пішов на х@й, іранський віслюк- теж!
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22.12.2022 19:36 Ответить
Говнюки! А про наш Боинг уже забыли сволочи? Все морозятся и не признают окончательно свою вину.
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22.12.2022 19:40 Ответить
Нехай Ізраїль дасть відповідь за Зе.
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22.12.2022 19:40 Ответить
Чурбан,нах...- це туди
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22.12.2022 19:46 Ответить
Чому ж тоді вас тіпає від пропозиції провести розслідування ООН?
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22.12.2022 19:59 Ответить
нахабно бреше, як і путін. нехай на п*дора відповість.
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22.12.2022 20:41 Ответить
Нассер если не можеш вякать на Аятолу , закрой свою вонючую пасть , тебе еще прейдется отвечать за срань иранскую...
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22.12.2022 20:46 Ответить
Було бажання закидати посольство Ірану тухлими салом з непрацюючого холодильника. Але воно на зло ворогам не протухло.
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22.12.2022 21:08 Ответить
облить ворота посольства свиной мочой.
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22.12.2022 21:27 Ответить
От людоедов ничего хорошего ожидать не приходится.
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22.12.2022 21:46 Ответить
эти ****** персы и нам 40 лет грозят.только Израиль на все их угрозы отвечает почти ежедневными ударами по их базам в сирии.
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22.12.2022 21:55 Ответить
Кто бы шо не говорил, но около 4 500 назад часть наших предков ушла на юга, шобы создать страну Иран... Другая часть , но около 1200 лет назад пошла в Приильменье, строить каазлабадию... И вот шо получилось из отщепенцев.
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22.12.2022 22:06 Ответить
Это Иран испытывают терпение Украины и НАТО. Потому что сейчас ракеты разнесут всю военную инфраструктуру Ирана и все склады - по щелчку пальца. И уничтожены будут все злодеи террористы - дронами и ракетами! Они забыли про иранского генерала Сулеймани, которого американцы считают виновным в смертях солдат США на Ближнем Востоке. в 2020 году ЦРУ поразила две машины, которые выезжали из аэропорта в Багдаде, в одной из которых находился иранский генерал Сулеймани. А в начале августа 2022-го дроны ЦРУ нанесли несколько смертельных ракетных ударов по кабульскому пентхаусу лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири. американские спецслужбы способны поступить с Путиным так же, как с лидером Аль-Каиды. Но надо понимать, что ПВО, которая защищает Путина, а также переносные ЗРК и система радаров могут помешать ликвидации этого террориста. Потому удар будет такой массированный, что не хватит зарядов ПВО. И все будет лететь по Путину, Скабеевой, Соловьеву, Шойгу, Медведеву, Патрушеву, думе, по олигархам, по всем террористам! Это будет конвейер НАТО - мы вооружаемся всеми странами вместе. - (Украина уже де-факто в НАТО)
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22.12.2022 22:08 Ответить
аятола ***** подзабыл как точно в джип ****** американская ракета из беспилотника . бац и хенераля нема . поэтому аятолам в тегеране надо быть акуратнее в поездках и высказываниях потому что где то в арканзасе за пультом сидит пилот и через спутник наблюдает за аятолой
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23.12.2022 06:22 Ответить
А Україна ще годує зерном цих пукіністів іранців?!
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22.12.2022 22:45 Ответить
Эта мразь брехливая, точно такая же, как и сам ху.ло!
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22.12.2022 23:04 Ответить
Вах-вах,какой страшный иранский ******....Я два часа катаюсь от смеха уже...Очень страшно,прям очень..Не раздражали бы нас и весь мир,******ы тупые.Израилю еще поугрожайте,вояки куевы.Собрать вас всех и выдворить из Украины,всех кто имеет Иранский паспорт...просто выдворить,не вдаваясь в подробности-кто из вас хороший,кто плохой.Все нах... на выход.
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22.12.2022 23:12 Ответить
а иран разве официально не страна террорист? под санкциями они за что?
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22.12.2022 23:54 Ответить
Іранських студентів зібрати, дать 24години на збори, всіх персів(що овцейобів ну і їхніх не бритих кобилиць - ***** ЗЕ БІТТЕН. чучело з полотенцем на його тупій безтолковці.
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22.12.2022 23:58 Ответить
Шановне товариство! Мене особисто цікавить, бо інформації не було: вони розрахувались із родинами за вбивство Українського екіпажу літака чи ні? За вартість літака я не питаю, бо це власність МАУ бені коломойського, то його проблеми відсудить вартість збитого літака у міжнародних судах. А беня -це не Українець., а запроданець, йому глибоко начхати на те, що коїться в Україні.
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23.12.2022 00:27 Ответить
Після кацапів займемся дератизацією Ірану
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23.12.2022 01:29 Ответить
Ох допіздяться ті рушникоголові керманичі, що бороди тих аятолів на персидські килими підуть, а голови замість нічних горщиків.
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23.12.2022 03:02 Ответить
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23.12.2022 03:17 Ответить
ну персы всегда были гнилью... от них другого ожидать не надо... их надо п*здить... это они понимают...
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23.12.2022 07:08 Ответить
Іран прагне розширити поставки передового озброєння Росії. Про це попередив у четвер, 22 грудня, директор ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа.

"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони (іранська влада) намагаються тримати в таємниці - про поглиблення і збільшення поставок передової зброї в Росію, розширення проекту зі збагачення урану", - сказав Барнеа.
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23.12.2022 07:29 Ответить
Абсолютно незамаскована брехливість іранців перевершує брехливість інших азіатів - рашистів.

Колись їм ще свідомо збитий український пасажирський літак відгикнеться криваво.
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23.12.2022 08:52 Ответить
..и что этой рвани исламской не понравилось? у ***** научился свистеть,мракобес
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23.12.2022 08:55 Ответить
чииивооой?! притащите этого мудилу в Украину и ткните мордой в его Шахеда. по-другому они не понимают. насрал, и, типа, это не я.
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23.12.2022 12:38 Ответить
и то будет отбрыкиваться и орать, шо оно Геранью пахнет.
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23.12.2022 12:40 Ответить
******* треба їх, *******! Повикидати всіх з України, а інших *******! Іран був гімно і гімном лишиться, лише тотальна "розмотка" допоможе. А полізуть, кулями з салом нафаршируємо. Придурки релігійні.
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23.12.2022 18:18 Ответить
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