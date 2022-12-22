Иран угрожает Зеленскому: Наше терпение касательно обвинений не безгранично
Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани раскритиковал речь президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США. Иран возмутил слова о военной поддержке Тегераном Москвы в войне против Украины.
Комментарий Канаани опубликован на сайте иранского МИДа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В нем утверждается, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.
"Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным", - заявил представитель иранского МИД.
Также Канаани посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".
Напомним, в речи перед обеими палатами Конгресса глава государства в очередной раз заявил о военной поддержке Ираном России.
"Когда Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, Россия нашла сообщника в этой геноцидной политике - Иран. Иранские убийственные дроны, которые идут в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого. Вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас", - сказал он.
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Треба закривати всі бізнес структури Іраньскі в Україні. Неможліво пояснити світу та й собі, чтому Україна взагалі торгували з цією террористичною країною, агресивною до своїх сусідів так само як Московія?!!
Навіщо у нас з Іраном було літако-сполученяя? Чи робити бізнес на крові - це ОК для нас, головне аби кров була не наша?
Для начала нужно подать иски в международные суды с требованием выплат многомиллионных компенсаций от Ирана семьям погибших в авиакатастрофе (сбитого по приказу руководства Ирана) нашего самолета. Выгнать с нашей страны иранских псевдо-бизнесменов проходимцев типа Али Реза Резазаде), задушить весь иранский бизнес у нас. Прессовать гандонов по полной.
А по-хорошему ***** Аяттола Хамейни и генералы КСИР должны быть утилизированы.
ирану надо подмыться
и тренироваться стоять раком, ублюдки...
Цікаво як будуть тявкати коли жерти не буде що...
"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони (іранська влада) намагаються тримати в таємниці - про поглиблення і збільшення поставок передової зброї в Росію, розширення проекту зі збагачення урану", - сказав Барнеа.
Колись їм ще свідомо збитий український пасажирський літак відгикнеться криваво.