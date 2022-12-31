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Путин зачитал обращение на фоне переодетых в военных сотрудников охраны. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российский диктатор Путин записал новогоднее поздравление в окружении "военных". Однако в сети заметили женщину, которая уже неоднократно появлялась с Путиным в других "амплуа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Среди присутствующих "военных", стоящих позади Путина во время новогоднего поздравления, в сети пользователь заметили женщину. Она уже не в первый раз появляется на мероприятиях с Путиным.

На этот раз она изображает из себя военнослужащую.

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением.

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Путин зачитал обращение на фоне переодетых в военных сотрудников охраны 01

Путин зачитал обращение на фоне переодетых в военных сотрудников охраны 02
Путин зачитал обращение на фоне переодетых в военных сотрудников охраны 03
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Топ комментарии
+98
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31.12.2022 19:55
+35
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31.12.2022 20:19
+34
Тётка на 3-х фото одинаковая, а вот Куйлы везде разные.
Но ничего, ЗСУ всех их найдёт и закопает.
Слава Украине !!!
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31.12.2022 20:02
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Так ми тут вже розібрали..
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31.12.2022 19:53 Ответить
ця білява курва та решта орків лише фотообої для буйла.

але це вже дійсно стаї непоміченим, хоча б коси перефарбувала та вуса приклеїла, чи що? 😂
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31.12.2022 20:07 Ответить
она медик... реаниматор ... а не охранник ее задача пару минут секунд уже пока прибудет бригада медиков с аппаратурой правильно установить причину и начать немедля реанимацию.. думаю у нее вполне реальный мини дефлебриратор ждет в сумочке.. ампулы набранные препаратами Глюкозиды Андреналин Гистаминовый ряд Противо отрутные Крововяжущие, Инсулиновые. Антидеприсанты и Траквилизаторы Наркотики и Наркотические аналгетики и пару приборов- Трахеомная трубка и маска для ручного накачивания кислорода
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31.12.2022 20:25 Ответить
А может она дерьмо пукина в чемодан вылаживает?
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31.12.2022 20:32 Ответить
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31.12.2022 20:38 Ответить
Бажаю як найшвидше їй приступити до своїх прямих обовязків.
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31.12.2022 20:38 Ответить
Ні. якщо можна, то нехай почекає аж пульсу стабільно не стане.
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31.12.2022 21:16 Ответить
і не впоратись
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01.01.2023 00:48 Ответить
навіщо напрягатись? плебс хавает
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31.12.2022 21:20 Ответить
а може в них баби всі клони однакові і гидотні?
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31.12.2022 19:55 Ответить
Гидроцефальнi
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31.12.2022 20:04 Ответить
Вот ми зараз аса пушкіна зносимо кругом, а ві же русофоб був"

" едва ль найдете вы в россии
две пары стройных ног!
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31.12.2022 20:09 Ответить
нічого дивного, тоді поняття "нація" навіть у Європі тільки зародилося
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31.12.2022 21:14 Ответить
а, тоді зрозуміло!

чим більше бандерівського націоналізму, тим гарніші дівчата!

З Днем народження пана Степана Бандери, Україно !
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01.01.2023 01:00 Ответить
***** - сцикло...
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31.12.2022 19:55 Ответить
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31.12.2022 20:19 Ответить
...плешивое *****!
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31.12.2022 20:25 Ответить
Голомозе
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31.12.2022 20:27 Ответить
🤢🤮
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31.12.2022 19:55 Ответить
Що один пітарас, що інша *******. І так все зрозуміло.
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31.12.2022 19:55 Ответить
Мог сделать надувные фигурки и одевать их в разные одёжки.
Или картонный фон - это дешевле.
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31.12.2022 19:55 Ответить
так тут же настоящие фалосодержатели фекалоносцы-водолазы
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31.12.2022 19:57 Ответить
Теракотову гвардію хай собі забацає,азіопи таке **********...З днем народження пана Степана,народе!
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01.01.2023 07:37 Ответить
*********** маскарад 😁
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31.12.2022 19:55 Ответить
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31.12.2022 19:55 Ответить
сказочньій долбо**** и его свита......
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31.12.2022 19:55 Ответить
... їй було так затишно, по-домашньому в дупі пуйла
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31.12.2022 19:55 Ответить
Путин поспешно поздравил с новым годом, чтобы не вечером на всякий во время ударов по Москве, молодец. Ему ж в бункер надо успеть.
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31.12.2022 19:56 Ответить
Какое вонючее убожество....
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31.12.2022 19:58 Ответить
у каддафі теж були баби охоронці і пуйло пішло по стежці друга муаммара. сподіваюсь, що й закінчить так як каддафі.
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31.12.2022 19:58 Ответить
І у кожного в задниці мікрофон )
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31.12.2022 19:58 Ответить
Мерзота іп@на!!!
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31.12.2022 19:59 Ответить
Осталось ей "груз200" из себя изобразить на пару с ******.
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31.12.2022 19:59 Ответить
Хорёк в своем репертуаре😂😂😂
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31.12.2022 20:00 Ответить
Тётка на 3-х фото одинаковая, а вот Куйлы везде разные.
Но ничего, ЗСУ всех их найдёт и закопает.
Слава Украине !!!
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31.12.2022 20:02 Ответить
Художествєнний фільм "Раз куйло, два куйло. Трі куйло."
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31.12.2022 20:11 Ответить
тупин - ******
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31.12.2022 20:02 Ответить
Новогоднее поздравление

…Когда на экране появился Президент, Вера Ивановна и гости, кроме четырнадцатилетнего Владика, встали и взяли наполненные шампанским бокалы. Президента в семье Кузьминых чтили и уважали.

- Владька, встань! Президент же! - Вера Ивановна потеребила подростка за футболку, и тот нехотя поднялся.

Президент молчал.

«Волнуется, наверное», - подумал Александр Павлович, муж Веры Ивановны, отец семейства и человек труда.

Шурин Александра Павловича Михаил нетерпеливо посматривал на запотевшую бутылку водочки. Владька со скучающим видом смотрел в экран сотового телефона, его старшая сестра Нинка пыталась справиться с чрезвычайно сильной и громкой икотой, из-за неудачных попыток надолго задержать дыхание она стала красной и запыхавшейся.

Президент молчал и, не мигая, смотрел на празднующих с экрана телевизора.

Александр Павлович нервно кашлянул. Михаил почесал небритую щеку. Нинка как-то особенно громко икнула.

Президент молчал. Александр Павлович не выдержал президентского взгляда и отвел глаза.

«Неужели в отставку подаст? - испуганно подумала Вера Ивановна. - Как Ельцин тогда…» Она даже захотела перекреститься, но в руке был бокал с советским шампанским, и это ее почему-то остановило.

- Ну чего он тянет-то? - недовольно промямлил Михаил. Ему хотелось водочки, и молчание Президента его начинало раздражать. - Так ничего не успеем…

- Да заткнись ты! - нервно прервал шурина Александр Павлович, - может, война началась!

От такого своего неожиданного предположения отцу семейства стало совсем жутко. Он поставил бокал на стол - аккурат между сельдью под шубой и оливье - и принялся нервно стряхивать с себя несуществующую пыль, стараясь не смотреть Президенту в глаза.

- Косяк какой-то, - хихикнул Владик. - Запись не ту поставили. Надо же так облажаться. Кому-то будет звездец!

Александр Павлович отвесил сыну подзатыльник.

- Звездец - это не мат! - возмутился Владик.

Александр Павлович не ответил.

- А где это он? - спросила Нинка, кивнув на экран. Только сейчас все заметили, что Президент стоит не на фоне вечернего Кремля, а в каком-то мрачном помещении.

«В бункере снимали? - лихорадочно подумал Александр Павлович. - Точно война будет. Вот ведь жопа». Воевать Александр Павлович категорически не хотел, а кроме того, боялся за сына.

Президент все так же молчал, и казалось, что ничего говорить он уже не намерен, но неожиданно изображение дернулось, потом на секунду исчезло и появилось вновь. Президент заговорил.

- Дорогие россияне! Дорогие соотечественники! Заканчивается 20… год. Этот год был не простым для вас. Непростое экономическое положение, повышение цен и тарифов, неожиданные финансовые трудности и проблемы, связанные с банковской сферой - все это коснулось почти каждого из вас. Я бы мог сказать, что наступающий 20… год будет лучше, что он принесет нам экономическое улучшение и потерянную стабильность. Но я не буду обманывать ни вас, ни себя…

- Вот ****! - неожиданно возмутился Михаил.

- Дорогие россияне! - продолжал Президент. - На миру и смерть красна! Эта русская народная поговорка ярко и точно характеризует все то, что предстоит вам в ближайшие дни. Я буду краток: 20… года не будет. После моего обращения на всей территории Российской Федерации, включая Крым, начнется Кормление личинок Непредставимого Пхы. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что бежать бесполезно. И я прошу вас принять смерть достойно, подобно тому, как это делали наши предки: Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, Иван Сусанин, семья последнего Императора Николая Второго, Александр Матросов и многие другие…

- Чего это он гонит такое? - Владик посмотрел на отца. Александр Павлович, бледный как смерть, механически теребил себя за запястье. Сына он не слышал.

Президент тем временем уже заканчивал свою новогоднюю речь. Как и обещал, он был краток.

- Потратьте эти последние часы и дни на общение с родными и близкими, на изучение нашей родной истории, на занятия зимними видами спорта и на посещение Храмов. И помните: вы отдаете вашу жизнь ради великой Цели, что есть подлинное счастье. С праздником.

После последней фразы Президента, празднующие по некой внутренней многолетней инерции подняли бокалы, но чокаться все же не стали. Ясности не было. Зато был отчетливый страх.

Президент исчез с экрана. Вместо него на черном фоне начали мелькать какие-то непонятные белые знаки.

«Двенадцать», - отметила Вера Ивановна, глянув на настенные часы. Но вместо ожидаемого боя курантов из телевизора раздался тревожный набатный звон, а за окном раздались первые душераздирающие крики...

«Александр Блог. "Оккультные корни Энергетической Сверх-державы. Часть одиннадцатая: Великое Кормление"»
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31.12.2022 20:04 Ответить
Здохніть, мразоти рашисткі! Хай всі страждання світу будуть ваші!
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31.12.2022 20:05 Ответить
Пару хвилин тому назад, Президент України П. О.Порошенко з дружиною привітав українців і бійців з Новим роком!
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31.12.2022 20:05 Ответить
Плешивое ******.
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31.12.2022 20:06 Ответить
кацапи не люди
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31.12.2022 20:06 Ответить
Або двійник Хутіна несвіжий, або його зморщена харя вселяє надію.
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31.12.2022 20:06 Ответить
А може та баба і є справжній путін?
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31.12.2022 20:07 Ответить
Я от думаю... А може ***** так боїться за своє життя що зробив операцію зі зміни статі і ота шмара на всіх фото- то і є справжній *****, котрий фоткається з типу двійником?
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31.12.2022 20:07 Ответить
Кіно.. дешеве і тупе..
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31.12.2022 20:08 Ответить
это очень хорошо. крыса боится, это значит что ЯО не будет применять...
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31.12.2022 20:11 Ответить
Стадо схавало. Цель достигнута. Явамниверю, вывсеврети.
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31.12.2022 20:19 Ответить
Путін ****** тварь і мерзота здохни вже.
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31.12.2022 20:21 Ответить
Аминь!
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31.12.2022 20:25 Ответить
він сдох давно. Подивіться на дві фотографії, де він стоїть обличчям до нас. Вони навіть не схожі. Це зовсім різні люди. При чому один молодше років на 20, той що на верхній фотографії.
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31.12.2022 22:15 Ответить
Потемкин заклав традиції ...
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31.12.2022 20:21 Ответить
щенок ******

ПУТИН - ***** ла-ла-ла-ла-ла....
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31.12.2022 20:28 Ответить
вони давно своїм лохам з нього нового парашного сусіка ліплять, з цією блудницею )) тільки 12 апостолів постоянно міняють ще з часів коли він уху єл з ними случайно ))
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31.12.2022 20:39 Ответить
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31.12.2022 20:39 Ответить
Спустіть на Новий Рік гарний дрон посеред Кремля. Це був би гарний феєрверк
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31.12.2022 20:44 Ответить
Тем более 30 плюс лет назад Руст уже это делал. На примитивном легком самолете.
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31.12.2022 20:50 Ответить
Ждём-с фото кэгэбэшного шныра на фоне кремлёвской стены!
И "Лебединое озеро" по первому каналу....
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31.12.2022 20:46 Ответить
Бажаю ,що він здох в цьому прийдешньому році.
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31.12.2022 20:56 Ответить
Подивіться на їхні перекошені кацапські рила! Це просто жах!
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31.12.2022 20:58 Ответить
а само *****? этож безжизненная маска... мумия..
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31.12.2022 21:03 Ответить
Заголовок статьи в корне не правильній. Должно быть: ***** зачитало звернення....
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31.12.2022 21:01 Ответить
***

и маленького роста
когда поломан копчик
веселым быть не просто))
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31.12.2022 21:02 Ответить
Жіночка мабуть вже майором буде...
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31.12.2022 21:06 Ответить
Вона підполковником.....
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31.12.2022 21:10 Ответить
А може вже й під генералом-полковником
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31.12.2022 21:38 Ответить
Коментарі бомба
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31.12.2022 21:14 Ответить
Путін зачитав звернення на фоні перевдягнених у військових співробітників охорони

Перевдягнений у Путіна зачитав звернення на фоні перевдягнених у військових співробітників охорони.
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31.12.2022 21:35 Ответить
Двадцять третій на порозі
Той, хто з нами - знає
Переможе Україна
А ***** сконає!
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31.12.2022 21:57 Ответить
Хіба ці ідіоти не бачать, що то дві різних...не повертається язик сказати людини...то два різних ху.ла. Очі, форма бровей, форма рота, форма обличчя, я в шоці просто. Боже, що це за нелюди? І хто насправді воює проти нас?
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31.12.2022 22:12 Ответить
🇺🇦 Новорічне привітання Гетьмана
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31.12.2022 22:13 Ответить
🤣🤣🤣 Ой господи, я не можу. Гетьман то сильно сказано.
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31.12.2022 22:16 Ответить
это все врусскоговорящие не могут 😂😂😂😂😂😂

а квартал дивитися напевно можете? Порошенко у вас як кістка в горлі, подавилися, не можете проковтнути, то хоч квартал подивіться
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31.12.2022 22:42 Ответить
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31.12.2022 22:41 Ответить
мем зьявився задовго до вітання буйла.

українські креативники, припиніть працювати на рашку !
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01.01.2023 01:03 Ответить
такие курвы аля распятые мальчики - должны понести наказание первыми, даже перед куйлом...
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31.12.2022 22:45 Ответить
То хромакей був.
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31.12.2022 22:48 Ответить
******** вже й грим не допомагає прикрити абслютну ********** організЬму.
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01.01.2023 00:06 Ответить
вже недалекий той час, коли навіть пиріжки на чорній площаді будуть продаваться за гривні...
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01.01.2023 06:51 Ответить
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01.01.2023 19:32 Ответить
 
 