Путин зачитал обращение на фоне переодетых в военных сотрудников охраны. ФОТОрепортаж

Российский диктатор Путин записал новогоднее поздравление в окружении "военных". Однако в сети заметили женщину, которая уже неоднократно появлялась с Путиным в других "амплуа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Среди присутствующих "военных", стоящих позади Путина во время новогоднего поздравления, в сети пользователь заметили женщину. Она уже не в первый раз появляется на мероприятиях с Путиным.

На этот раз она изображает из себя военнослужащую.

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением.

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