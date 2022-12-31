Путін зачитав звернення на фоні перевдягнених у військових співробітників охорони. ФОТОрепортаж

Російський диктатор Путін записав новорічне привітання в оточенні "військових". Проте у мережі помітили жінку, яка вже неодноразово з’являлась із Путіним в інших "амплуа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед присутніх "військових", які стоять позаду Путіна під час новорічного привітання, у мережі користувач помітили жінку. Вона вже не вперше з'являється на заходах із Путіним.

Цього разу вона зображує з себе військову.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін звернувся до росіян із новорічним привітанням.

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