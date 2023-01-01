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Несмотря на значительные потери, российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий на Бахмутском направлении, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 01.01.2023 года по российскому вторжению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 35 авиационных ударов, в частности, применил БПЛА "Шахед-136", все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, и по детской больнице города Херсон.

Опасность авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Противник, только за вчера потерявший 760 человек убитыми, продолжает попытки наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Херсонском – перегруппировывает войска.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясна Поляна Черниговской области; Нововасиловка, Винторовка, Чернацкое, Уланово, Студенок, Ходыно, Искрисковщина, Краснополье и Угроеды на Сумщине и Мороховец, Зеленое, Старица, Огурцово, Малая Волчья, Милово, Волчанск, Двуречная, Московка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Масютовка, Орлянское, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Ольшаны и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площанка, Невское, Ямполевка, Торское и Диброва Луганской области.

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На Бахмутском направлении от огня разнокалиберной артиллерии пострадали районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Озеряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении снова обстреляны Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник оказал огненное влияние по Времовке, Великой Новоселке, Пречистовке, Угледару и Никольскому Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеский огонь фиксировался около более 15 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Зализничное, Чаривное и Новоданиловка на Запорожье и Новоселка Херсонской области.

На Херсонском направлении от огня противника пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Львово, Ивановка, Ингулец, Инженерное, Антоновка и Херсон.

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С целью дестабилизации гуманитарной ситуации на временно занятых территориях Херсонской области и принуждения местного населения к так называемой "добровольной эвакуации" российские оккупационные войска обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселения между указанными населенными пунктами.

Во временно оккупированном украинском Крыму продолжаются меры по мобилизации. Военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году.

Враг продолжает использовать гражданские учреждения для проведения лечения вооруженных российских оккупантов. В частности, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" и лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск. Кроме того, в помещении местного роддома, оборудованом под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнер".

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники противника".

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Топ комментарии
+12
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01.01.2023 19:05
+10
Усім нашім військовим, що зараз захищають Україну- вітання💛💙🇺🇦. Кожної миті ми пам'ятаємо, тих,хто нас береже.
Низькій уклін, вам, воїни.👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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01.01.2023 19:04
+9
и о погоде)))
////
ВСУ вылажила трупами "наших мальчиков" партрет Бэндэры ))))

https://t.me/hyevuy_dnepr/44513

В мережу злили фото, як це було !!!
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01.01.2023 19:18
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Правила форума Совет форумчан
Усім нашім військовим, що зараз захищають Україну- вітання💛💙🇺🇦. Кожної миті ми пам'ятаємо, тих,хто нас береже.
Низькій уклін, вам, воїни.👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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01.01.2023 19:04 Ответить
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01.01.2023 19:05 Ответить
наш мудрий і простий народ після того, як наш великий керманич забахав промову на Новий Рік такими картинками не візьмеш вже.

Наш мудрий і простий народ зараз так👇

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01.01.2023 19:14 Ответить
Ніяка промова не поверне загиблих, майже у кожного своє горе,дякуючи цій алеї "слави".
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01.01.2023 19:27 Ответить
у моєї покійної бабусі більшовики заморили голодом майже всю її родину, багатьох репресували - вона дивом вижила.

Я спитав її хто такий був Сталін? Вона відповіла - "Велика людина, майже свята".

І тоді не було телемарофонів, і Сралін уже був у опалі.

У нашого народу на нещастя коротка пам'ять - не згадають Чонгар, забудуть і вмираючого Журавеля
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01.01.2023 19:36 Ответить
Тебе знайдуть і знищать.
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01.01.2023 21:18 Ответить
Не потрібно так думати про людей. Зе не панацея,а кара. Війна розставила пріоритети. Люди пишуть Слава ЗСУ, а не зе.Є випадки,але за оплату
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01.01.2023 22:12 Ответить
У мене новорічне побажання для російських окупантів : Швабру вам в ср.ку так , щоб голова не хиталась ! Всім !
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01.01.2023 19:05 Ответить
Наступали и будут наступать!
Ибо потерь - нет !
Сам телевизор сказал !
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01.01.2023 19:07 Ответить
Нема чому дивуватись, вже всі москальські ************* чітко складали що для рази не існує межі втрат. Правда британська розвідка недавно писала що ***** може зупинити 300тисяч дохлих зольдатен. Коли вже у нас будуть якісь потужні москалокомилки, тіпа агс але калібром під 60мм або шарікові бомби щоб тих зомбаків засипати квадратними метрами
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01.01.2023 19:08 Ответить
и о погоде)))
////
ВСУ вылажила трупами "наших мальчиков" партрет Бэндэры ))))

https://t.me/hyevuy_dnepr/44513

В мережу злили фото, як це було !!!
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01.01.2023 19:18 Ответить
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01.01.2023 19:27 Ответить
Таке відчуття, що під Бахмутом вони звільняють місце у в'язницях для політичних
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01.01.2023 19:45 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.01.2023 19:55 Ответить
русню не простим!! путлер и ватники это изгои цивилизации и никакие раскаяния не поменяют мнения что они ****** в 90%
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01.01.2023 21:15 Ответить
Свіжачок бавовни:
"Появилась информация, что ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ в оккупированной Макеевке, уничтожено около 600 оккупантов
Местные паблики пишут, что захватчики обустроили лагерь для мобилизованных в здании бывшего 19-го профтехучилища. В результате мощного удара были ликвидированы около 600 оккупантов, много "трёхсотых".
Ждём подтверждения от Генштаба".

Инсайдер UA
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01.01.2023 22:31 Ответить
В ці *ураження живої сили * увійшли . мабуть. і 600 рашистів в Макіївці . пту-19. пишуть. що в новорічну ніч в 00-00 Хаймерсом знесено до пилюки.
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01.01.2023 22:35 Ответить
 
 