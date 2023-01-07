ПЦУ, вероятно, сможет и дальше служить в Лавре, - Еленский

Рождественская служба Православной церкви Украины в Успенском соборе Киево-Печерской лавры может быть не последним богослужением.

Об этом глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сказал Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лавра принадлежит государству и государство дает возможность служить в ней, это его выбор, это его решение. Думаю, что это далеко не в последний раз, когда ПЦУ будет служить в соборах Лавры. Очевидно монастырская братия, и не только Киево-Печерской лавры, будет решать: будут ли они принадлежать к Московскому патриархату или – как это есть настроение среди многих священников, духовенства, среди монашества – они эту связь прервут", – сказал Еленский.

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Относительно роли в передаче Лавры ПЦУ президента Владимира Зеленского, глава ГЭСС выразил мнение, что каждый президент Украины "рано или поздно" осознает важность духовной независимости.

"Каждый президент Украины рано или поздно (очевидно, кроме Януковича) понимает важность духовной независимости Украины. Мне кажется, что президент (Зеленский. – Ред.) достаточно глубоко постиг эту проблему. Безусловно, заслуга его очевидна", – подчеркнул он.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в праздник Рождества Христова по юлианскому календарю, 7 января, совершает богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Это стало возможным после того, как государство вернуло в свою собственность два ключевых храма Киево-Печерской лавры – Свято-Успенский собор и Трапезную церковь. Пока неизвестно, будут ли эти храмы переданы в длительную аренду ПЦУ.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Заповедник "Киево-Печерская лавра" дал ПЦУ разрешение на проведение богослужений на один день 7 января.