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ПЦУ, вероятно, сможет и дальше служить в Лавре, - Еленский

Новости Цензор.НЕТ Общество

єленський

Рождественская служба Православной церкви Украины в Успенском соборе Киево-Печерской лавры может быть не последним богослужением.

Об этом глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сказал Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лавра принадлежит государству и государство дает возможность служить в ней, это его выбор, это его решение. Думаю, что это далеко не в последний раз, когда ПЦУ будет служить в соборах Лавры. Очевидно монастырская братия, и не только Киево-Печерской лавры, будет решать: будут ли они принадлежать к Московскому патриархату или – как это есть настроение среди многих священников, духовенства, среди монашества – они эту связь прервут", – сказал Еленский.

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Относительно роли в передаче Лавры ПЦУ президента Владимира Зеленского, глава ГЭСС выразил мнение, что каждый президент Украины "рано или поздно" осознает важность духовной независимости.

"Каждый президент Украины рано или поздно (очевидно, кроме Януковича) понимает важность духовной независимости Украины. Мне кажется, что президент (Зеленский. – Ред.) достаточно глубоко постиг эту проблему. Безусловно, заслуга его очевидна", – подчеркнул он.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в праздник Рождества Христова по юлианскому календарю, 7 января, совершает богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Это стало возможным после того, как государство вернуло в свою собственность два ключевых храма Киево-Печерской лавры – Свято-Успенский собор и Трапезную церковь. Пока неизвестно, будут ли эти храмы переданы в длительную аренду ПЦУ.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Заповедник "Киево-Печерская лавра" дал ПЦУ разрешение на проведение богослужений на один день 7 января.
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Топ комментарии
+37
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07.01.2023 12:14
+30
Українська церква в останнє проводила літургію в Києво-Печерській лаврі в середині 17ст. І цей факт досі вважався нормальним!
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07.01.2023 12:10
+26
Україна - справжня Русь, а РФ - Московія.

Росія таке ж має відношення до Русі, як морська свинка до моря
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07.01.2023 12:11
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Українська церква в останнє проводила літургію в Києво-Печерській лаврі в середині 17ст. І цей факт досі вважався нормальним!
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07.01.2023 12:10 Ответить


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07.01.2023 12:17 Ответить
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07.01.2023 12:26 Ответить
Кончена ідіотка, тобі місце на Кульпаркові зарезервоване!
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07.01.2023 19:43 Ответить
Дмитро Чекалкин1 годину тому

КиївМіськБудда: Ще кілька років Єдиного Марафону і кожен школяр знатиме, що Томос і Безвіз для України Зеленський особисто виборов у Омані.
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07.01.2023 12:33 Ответить
Думаю, що це далеко не останній раз, коли ПЦУ буде служити в соборах Лаври Джерело: https://censor.net/ua/n3391822
====================
А якщо не думати а просто віддати усі Лаври в оренду ПЦУ на 99 років?
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07.01.2023 15:22 Ответить
І обов'язково потрібно захистити сальдо та йому подібних. Бо воно ще той вірянин.
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07.01.2023 13:22 Ответить
Додай скрін з її ФБ за 2019 рік, де вона це називає "політичним піаром Порошенко". Для повноти картини.
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07.01.2023 13:47 Ответить
А Зе тут до чого, щоб нагадати про "термос", так ми не рибки гуппі, пам'ятаемо всі вибрики Зе- влади та створюємо кримінальну справу!
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07.01.2023 19:42 Ответить
Обижаете. Пан "термос великолепный" лично его добыл. Гниды лицемерные
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07.01.2023 12:19 Ответить
А одногоршковый друг генералиссимуса -ублюдок баканов уже арестован? Дает показания ?
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07.01.2023 12:26 Ответить
Україна - справжня Русь, а РФ - Московія.

Росія таке ж має відношення до Русі, як морська свинка до моря
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07.01.2023 12:11 Ответить
В світовій історії відома лише одна Русь - це Київська.... Всі інші - це фантазії московитів....
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07.01.2023 12:24 Ответить
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07.01.2023 12:12 Ответить
Може іконостас і не чайник, але сруські попи-каZZапи, а це вже тавро каїна
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07.01.2023 13:19 Ответить
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ГУНДЯЕВСКИЙ САТАНАТ НЕ СМОГ.
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07.01.2023 12:12 Ответить
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07.01.2023 12:14 Ответить
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07.01.2023 12:22 Ответить
А чому ймовірно? Цілком закономірно!
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07.01.2023 12:19 Ответить
Що закономірно? закономірно тій мерзоті мішки на голову, в скотовозку і за парєбрік, а не Лавра! І то в кращому для них випадку, а насправді просто винищити, як вони винищували нас впродовж віків. І гріху б не було.
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07.01.2023 12:26 Ответить
О, обізвалось чмо кацапське. Не переймайся, є кому то зробити. Будете запарєбрік летіти, аж закуриться, мерзото, за вами.
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07.01.2023 13:04 Ответить
Послати, а чи само згинеш?
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07.01.2023 13:10 Ответить
Того, що пересував граніци, термос і віру на хліб мастив, шашлики смажив, заглядал в глаза, дагаварівался пасрєдінє в Омані, а тепер невтік? Його обсирати? А в тому хіба є потреба? Він і його оточення самі непогано справляються. Он ти, як стараєшся, падлюко. От тільки слізьми і кров`ю людською всі ті ваші старання замішані.
згинь, гидото, згинь...
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07.01.2023 13:25 Ответить
Ще раз, нема потреби, ти стараєшся на відмінно. От тільки дебільне, не розумієш того.
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07.01.2023 13:34 Ответить
Між якими українцями, скотино? Хто тут українці? Впороті сектанти, що ***** моляться сьогодні, то українці?! Мерзота то кацапська, малороси, а не українці. Українці сьогодні на фронті воюють, армії допомагають, а не кремлівському сатані моляться. Українцем воно себе вважає, нечисть. Маєш шанс - вибирай, а ні то згинь!
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07.01.2023 13:31 Ответить
Молодець! Так і треба діяти!
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07.01.2023 15:47 Ответить
кацапские попы разворовали церкви, их нельзя впускать
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07.01.2023 12:21 Ответить
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07.01.2023 12:36 Ответить
А коли це у Люсі сталося чергове загострення?
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07.01.2023 12:44 Ответить
1 січня,якщо не помиляюся.
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07.01.2023 12:46 Ответить
Боооже, яке воно кончене.
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07.01.2023 13:15 Ответить
Не треба монархію. Давайте гетьманат. Я вже бачу Вову на коні, з булавою та шашкою, попереду війська.
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07.01.2023 13:49 Ответить
Четыреждыуклонившийся огетьманенный Валадимир зеПервый-Оманский собственной персоной
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07.01.2023 14:35 Ответить
Негайно звільнити з посади януківського директора заповідника!Це падло має нагороди від Паші Мерседеса і роками годувався з його рук.Не дивно що тепер ця ****** зайняла промосковську позицію і захищає УПЦМП
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07.01.2023 12:46 Ответить
Кацапську ФСБ секту "масковскава патріярхата" слід визнати терористичною організацію та позбавити всього майна і заборонити її діяльність. Всі агенти (які називають себе служителями цієї секти) мають бути заарештовані та обміняні на наших полонених. Адепти секти мають бути позбавлені права працювати на державних посадах та не допускатися до роботи в системі освіти та науки. Все майно секти має бути конфісковане на користь держави, а дозвіл на служіння в храмах мають отримувати лише ті релігійні організації, які жодним чином не пов'язані з агресором.
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07.01.2023 12:55 Ответить
"Мені здається, що президент (Зеленський. - Ред.) достатьно глибоко осягнув цю проблему. Безумовно, заслуга його очевидна", -туфта.Головна заслуга Зеленського що не вмішувався
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07.01.2023 12:57 Ответить
Погано лише, що глибина там не така вже і глибока.. Наскільки зміг- настільки і осягнув.
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07.01.2023 12:58 Ответить
нічерта він "осягнув".Він просто шмат лайна що пливе за течією
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07.01.2023 13:08 Ответить
Осягнув-осягнув!
Зараз він добре розуміє, що омріяний другий срок може бути за ст. 111 ч.2 КК.
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07.01.2023 13:14 Ответить
Тобто поки що дали один раз Різдво відсвяткувати
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07.01.2023 12:57 Ответить
Не ЙМОВІРНО, а ТІЛЬКИ!
А гнид сруських обмінять на українських бранців срусні. Нехай черті бородаті піZZдують на парашистан.
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07.01.2023 13:12 Ответить
може ще один орден лисому? за термос?
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07.01.2023 13:18 Ответить
Не "ймовірно" і не "зможе", а "служитиме".
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07.01.2023 13:25 Ответить
Украину нужно зачищать от таких гандонов как Рудик Ткаченко и этот Еленский. Кто вы вообще сволочи? Идет страшная война и пока вот это говно не будет ФИЗИЧЕСКИ уничтожено - толку не будет. Разрешения? Пошлт на х.. со своими разрешениями мрази. Выгнали за час российскую поповскую шоблу и конец. Проблема Украины в том что много проросийского говна сидит во власти - поэтому и не хотят давать достаточно оружия.
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07.01.2023 14:18 Ответить
,вероятно, сможет,--- ты охренел *********! Абсолютно, навсегда и вовеки веков теперь!!! Аминь.
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07.01.2023 15:21 Ответить
Не може, а повинна !
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07.01.2023 15:40 Ответить
Як це ймовірно?
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07.01.2023 16:21 Ответить
Зе влада пробує перефарбувати Кацапський патріархат, бо дуже голоси адептів кацапської секти їм треба на виборах
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07.01.2023 19:14 Ответить
как это вероятно?!всех кацапских попов на нары а ПЦУ обязаны служить во всех храмах Украины!
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07.01.2023 20:01 Ответить
что значит ЙМОВІРНО???? если не они - то кто????
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07.01.2023 23:27 Ответить
 
 