Испания пока не планирует поставлять Украине танки
Испания пока не намерена направлять тяжелое вооружение в Украину
Об этом министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У Испании нет планов поставлять танки", - сказал он во время прошедшей в рамках Всемирного экономического форума дискуссии, в которой также приняли участие президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа.
"В данный момент нет", - подтвердил Альбарес позже в беседе с корреспондентом испанского издания "Мундо" позицию испанских властей.
В то же время он отметил, что на следующей встрече министров обороны стран-союзниц (по НАТО) Испания поддержит меры ради "лучшего для Украины".
Ранее стало известно, что Лондон намерен поставить Киеву танки Challenger 2 уже в ближайшие недели. О готовности передать Украине танки Leopard заявили и в Варшаве, в то время как в Берлине по вопросу о поставках танков Киеву пока не определились.
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Скоріш за все стоіть завдання локалізувати війну, послабити расею та водночас посилити армії країн НАТО. Окрім цього визначиться ******* місце майже усіх країн світу Це великий геополітичний процес ні на один рік. Можливо все тільки починається.
є вирази "Зайняти місце в строю", "Тримати стрій"....
це ще із старих добрих часів, коли воювали Воїни і командували Полководці.
бо у фаланзі воїн прикривав своїм щитом побратима ліворуч
як можуть прикрити щитами один одного члени НАТО ?
Стільки ж важливих державних справ.
Можно её и Арестовича. На выбор, так сказать.