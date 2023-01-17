Испания пока не планирует поставлять Украине танки

Испания пока не намерена направлять тяжелое вооружение в Украину

Об этом министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У Испании нет планов поставлять танки", - сказал он во время прошедшей в рамках Всемирного экономического форума дискуссии, в которой также приняли участие президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа.

"В данный момент нет", - подтвердил Альбарес позже в беседе с корреспондентом испанского издания "Мундо" позицию испанских властей.

В то же время он отметил, что на следующей встрече министров обороны стран-союзниц (по НАТО) Испания поддержит меры ради "лучшего для Украины".

Ранее стало известно, что Лондон намерен поставить Киеву танки Challenger 2 уже в ближайшие недели. О готовности передать Украине танки Leopard заявили и в Варшаве, в то время как в Берлине по вопросу о поставках танков Киеву пока не определились.

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