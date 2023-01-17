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Испания пока не планирует поставлять Украине танки

альбарес,мануель,хосе

Испания пока не намерена направлять тяжелое вооружение в Украину

Об этом министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У Испании нет планов поставлять танки", - сказал он во время прошедшей в рамках Всемирного экономического форума дискуссии, в которой также приняли участие президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа.

"В данный момент нет", - подтвердил Альбарес позже в беседе с корреспондентом испанского издания "Мундо" позицию испанских властей.

В то же время он отметил, что на следующей встрече министров обороны стран-союзниц (по НАТО) Испания поддержит меры ради "лучшего для Украины".

Ранее стало известно, что Лондон намерен поставить Киеву танки Challenger 2 уже в ближайшие недели. О готовности передать Украине танки Leopard заявили и в Варшаве, в то время как в Берлине по вопросу о поставках танков Киеву пока не определились.

Читайте также: Канада пока не обсуждает поставки Leopard 2 Украине, - Трюдо

Автор: 

Испания (860) оружие (10203) помощь (7784) танк (2250) Альбарес Хосе Мануэль (15)


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Топ комментарии
+7
Відпрацьовують, повії європейські, єлітні сцукі.
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17.01.2023 15:14
+6
🤣
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17.01.2023 15:10
+6
На жаль,не можна провчити європейських "тугодумів", пропустивши кацапську орду нашою територією далі в Європу. Прикрились Україною,як буферною зоною і "думають", "непокояться", "стурбовуються", " розмірковують", "вагаються", "обіцяють"...
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17.01.2023 15:31
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мабуть бояться що продамо як колись своє сплавили за понюшку табаку
https://www.youtube.com/watch?v=J2NGtfbrefE
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17.01.2023 15:04 Ответить
Ну конечно. Именно этого и боятся. Там же дебилы у власти.
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17.01.2023 17:04 Ответить
🤣
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17.01.2023 15:10 Ответить
Відпрацьовують, повії європейські, єлітні сцукі.
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17.01.2023 15:14 Ответить
Це може свідчити про те, що заходу потрібна перемога України тільки після ослаблення расеї. Тобто ні про яку швидку перемогу не йдеться нажаль.
Скоріш за все стоіть завдання локалізувати війну, послабити расею та водночас посилити армії країн НАТО. Окрім цього визначиться ******* місце майже усіх країн світу Це великий геополітичний процес ні на один рік. Можливо все тільки починається.
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17.01.2023 15:19 Ответить
схоже так, а Україна тоді - "расходник"....
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17.01.2023 15:22 Ответить
Важко нам буде. Іноді здається , що саме страшне у нас ще попереду.
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17.01.2023 15:25 Ответить
плять, оце так НАТА !!!!

є вирази "Зайняти місце в строю", "Тримати стрій"....
це ще із старих добрих часів, коли воювали Воїни і командували Полководці.
бо у фаланзі воїн прикривав своїм щитом побратима ліворуч

як можуть прикрити щитами один одного члени НАТО ?
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17.01.2023 15:21 Ответить
Ви просто уявіть собі, як саме і кого своїм щитом прикриє Туреччина і вам стане ясна відповідь на ваше питання.
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17.01.2023 16:30 Ответить
На жаль,не можна провчити європейських "тугодумів", пропустивши кацапську орду нашою територією далі в Європу. Прикрились Україною,як буферною зоною і "думають", "непокояться", "стурбовуються", " розмірковують", "вагаються", "обіцяють"...
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17.01.2023 15:31 Ответить
Диванные паникеры и боты успокойтесь. Заявление "Испания пока не планирует поставить танки " это чисто технически ход. Эта страна будет поставлять и танки и все все..
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17.01.2023 15:43 Ответить
Саме так, тим паче Іспанія «тихо» допомагає з початку 22року. Не всі хочуть розголос
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17.01.2023 18:33 Ответить
Так-так, не на часі, не на часі... Треба посидіти, подивитися, подумати. У носі поколупатися, потилицю почухати, труси поправити, прищики на лобі повидушувати, рибок в акваріуиі погодувати, на футбол сходити, пива попити, тєлік подивитися.

Стільки ж важливих державних справ.
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17.01.2023 15:50 Ответить
Надо не вые...ся и истерить, а искать подходы к испанцам... направить туда эту сексологиню к примеру ) испанцы баб любят ))
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17.01.2023 15:56 Ответить
У тебя несколько устаревшее представление о европейцах.
Можно её и Арестовича. На выбор, так сказать.
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17.01.2023 16:09 Ответить
Хочешь шоб было как с Болгарией?
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17.01.2023 16:18 Ответить
З іспанцями все в порядку. Вони уникають розголосу, при тому допомагають нам.
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17.01.2023 18:34 Ответить
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17.01.2023 16:20 Ответить
 
 