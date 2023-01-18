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Латвия отправит в Украину ЗРК Stinger, вертолеты, дроны и боеприпасы

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Латвия отправит Украине новый пакет военной помощи, включающий зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, дроны и боеприпасы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

На этой неделе министерша обороны Инара Мурниеце в рамках рабочего визита посетила Украину, где в Киеве встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым. В ходе встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине.

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"Во время беседы с министром обороны Украины я подтвердила твердую поддержку правительства и жителей Латвии Украины в этой страшной войне. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки – зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты. Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня, планируется увеличить интенсивность обучения и научить как минимум вдвое больше украинцев, как мы это делали в 2022 году", - сказала Мурниеце после встречи.

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В ноябре прошлого года фонд Ziedot.lv начал кампанию по сбору средств "Хорошие новости". В течение двух месяцев во время кампании пожертвовали 439 768 евро, которые пойдут на закупку произведенной в Латвии военной техники и снаряжения.

25 января в здании 19-го батальона боевого обеспечения Земессардзе в Улброке состоится мероприятие по отправке первой партии техники.

В нем примут участие министерша обороны Инара Мурниеце, посол Украины в Латвии Александр Мищенко, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе, руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, представитель LV-Teh Угис Свиридо, представитель Global Wolf Motors Клавных .

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Минобороны сообщило в начале января, что поддержка, оказываемая Латвией Украине, составила 0,93% от ВВП, или более 314 млн евро. Из этой суммы примерно 300 млн евро – это военная поддержка, оказанная латвийским правительством Украине, а остальная часть – средства, пожертвованные латвийцами. Военная помощь Латвии Украины состоит из боеприпасов, противотанковых средств, зенитно-ракетных комплексов Stinger, беспилотных летательных аппаратов, самоходных гаубиц, вертолетов, топлива, индивидуального снаряжения, сухих пайков для солдат и других необходимых предметов.

Латвия (1331) оружие (10203) помощь (7784) Stinger (16)


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Топ комментарии
+33
Латишам як справжнім друзям України-черговий респект...
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18.01.2023 15:11
+23
Латвія - ви красавчики!
Після Великої Перемоги Українського Народу передам вам домашнього сала!
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18.01.2023 15:17
+23
Маленька країна з великим серцем до України. Брати.
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18.01.2023 15:19
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Латишам як справжнім друзям України-черговий респект...
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18.01.2023 15:11 Ответить
Латвія - ви красавчики!
Після Великої Перемоги Українського Народу передам вам домашнього сала!
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18.01.2023 15:17 Ответить
Стосовно різноманітного сала то Латвія може нам фору дати. Я вперше побачив розмаїття виробів із свинини якраз у Латвії приїхавши до Юрмали у відпустку. Це ще при совку.
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18.01.2023 16:27 Ответить
Дякуємо Брати!!!
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18.01.2023 15:18 Ответить
Спасибо латвийцам, порядочные люди!
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18.01.2023 15:19 Ответить
Маленька країна з великим серцем до України. Брати.
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18.01.2023 15:19 Ответить
Ya rad byt' grazhdaninom Latvii(rodilsya zdes'),byt' ukraincem i rad za Angliyu gde zhivu i rabotayu 14 let.I rad chto u Ukrainy takie klasnye soyuzniki!
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18.01.2023 15:43 Ответить
Дякуємо
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18.01.2023 15:44 Ответить
Man prieks, ka varam palīdzēt! Slava Ukrainas varoņiem! 🇱🇻
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18.01.2023 15:57 Ответить
🇦🇹🔱🔱🔱🇺🇦✊💪
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18.01.2023 15:57 Ответить
Оце дiло
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18.01.2023 16:27 Ответить
Коли допомога йде від маленьких та не дуже заможних країн то вона сприймається навіть зворушливо, я б сказав.
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18.01.2023 16:29 Ответить
в Латвії геологи знайшли "військові шахти"
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18.01.2023 16:58 Ответить
Dyakuemo Druzyam z krain Baltii ! Razom do Peremogi !✊
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18.01.2023 17:17 Ответить
 
 