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Латвія відправить в Україну ЗРК Stinger, гелікоптери, дрони і боєприпаси

stinger,стингер,стінгер

Латвія відправить Україні новий пакет військової допомоги, що включає зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, дрони і боєприпаси.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Цього тижня міністерка оборони Інара Мурнієце в рамках робочого візиту відвідала Україну, де в Києві зустрілася з міністром оборони Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри детально обговорили ефективність вже наданої Латвією підтримки та заплановані поставки військової підтримки Україні.

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"Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду і жителів Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати. Латвія і цьогоріч продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році", - сказала Мурнієце після зустрічі.

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У листопаді минулого року фонд Ziedot.lv розпочав кампанію зі збору коштів "Хороші новини". Протягом двох місяців під час кампанії було пожертвувано 439 768 євро, які підуть на закупівлю виробленої в Латвії військової техніки та спорядження.

25 січня в будівлі 19-го батальйону бойового забезпечення Земессардзе в Улброці відбудеться захід із відправлення першої партії техніки.

У ньому візьмуть участь міністерка оборони Інара Мурнієце, посол України в Латвії Олександр Міщенко, колишній командувач Національними збройними силами Латвії Раймонд Граубе, керівниця Ziedot.lv Рута Діманта, представник LV-Teh Угіс Свірідо, представник Global Wolf Motors Клавс Ашманіс і представники Збройних сил України.

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Міноборони повідомило на початку січня, що підтримка, яку Латвія надає Україні, становила 0,93% від ВВП, або понад 314 млн євро. Із цієї суми приблизно 300 млн євро - це військова підтримка, надана латвійським урядом Україні, а інша частина - кошти, пожертвувані латвійцями. Військова допомога Латвії Україні складається з боєприпасів, протитанкових засобів, зенітно-ракетних комплексів Stinger, безпілотних літальних апаратів, самохідних гаубиць, гелікоптерів, палива, індивідуального спорядження, сухих пайків для солдатів та інших необхідних предметів.

Автор: 

Латвія (1347) зброя (7460) допомога (8341) Stinger (20)


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Топ коментарі
+33
Латишам як справжнім друзям України-черговий респект...
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18.01.2023 15:11
+23
Латвія - ви красавчики!
Після Великої Перемоги Українського Народу передам вам домашнього сала!
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18.01.2023 15:17
+23
Маленька країна з великим серцем до України. Брати.
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18.01.2023 15:19
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Латишам як справжнім друзям України-черговий респект...
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18.01.2023 15:11 Відповісти
Латвія - ви красавчики!
Після Великої Перемоги Українського Народу передам вам домашнього сала!
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18.01.2023 15:17 Відповісти
Стосовно різноманітного сала то Латвія може нам фору дати. Я вперше побачив розмаїття виробів із свинини якраз у Латвії приїхавши до Юрмали у відпустку. Це ще при совку.
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18.01.2023 16:27 Відповісти
Дякуємо Брати!!!
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18.01.2023 15:18 Відповісти
Спасибо латвийцам, порядочные люди!
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18.01.2023 15:19 Відповісти
Маленька країна з великим серцем до України. Брати.
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18.01.2023 15:19 Відповісти
Ya rad byt' grazhdaninom Latvii(rodilsya zdes'),byt' ukraincem i rad za Angliyu gde zhivu i rabotayu 14 let.I rad chto u Ukrainy takie klasnye soyuzniki!
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18.01.2023 15:43 Відповісти
Дякуємо
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18.01.2023 15:44 Відповісти
Man prieks, ka varam palīdzēt! Slava Ukrainas varoņiem! 🇱🇻
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18.01.2023 15:57 Відповісти
🇦🇹🔱🔱🔱🇺🇦✊💪
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18.01.2023 15:57 Відповісти
Оце дiло
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18.01.2023 16:27 Відповісти
Коли допомога йде від маленьких та не дуже заможних країн то вона сприймається навіть зворушливо, я б сказав.
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18.01.2023 16:29 Відповісти
в Латвії геологи знайшли "військові шахти"
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18.01.2023 16:58 Відповісти
Dyakuemo Druzyam z krain Baltii ! Razom do Peremogi !✊
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18.01.2023 17:17 Відповісти
 
 