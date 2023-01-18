США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но без танков, - CNN
Соединенные Штаты готовятся в ближайшие дни объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в котором, как ожидается, не будет танков – Вашингтон пока не готов удовлетворить эту просьбу Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом телеканалу CNN сообщили два информированных американских чиновника.
Пока США уклоняются от предоставления Украине своих танков Abrams, хотя Великобритания и другие ключевые союзники готовятся предоставить танки, которые могут иметь решающее значение в войне, поскольку Киев готовится к возможному широкомасштабному российскому контрнаступлению.
Хотя американские чиновники публично поддерживают решение союзников по танкам, пока ни один из них не дал понять, что администрация Джо Байдена может изменить свое мнение и отправить американские танки Украине.
В Пентагоне объясняют, что такое решение не связано с опасением эскалации в отношениях с Россией или рисков попадания в Москву американского вооружения. Беспокойство вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать 70-тонный Abrams и подойдет ли он украинским войскам.
Крупнейший на сегодняшний день пакет помощи по безопасности США, о котором было объявлено в начале января 2023 года, составлял более трех миллиардов долларов и включал первую партию боевых машин пехоты Bradley.
Отметим, что общая военная помощь администрации Байдена Украине составляет около 25 миллиардов долларов, из них более 24 миллиардов были предоставлены после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
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Україна просить у союзників 1 відсоток від тієї кількості танків, які у себе на озброєнні мають країни НАТО.
Як зазначає CNN, просити почали у квітні.
Але тоді кількість вбитих окупантами українських дітей ще була замалою.
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
Снимите розовую лапшу с ушей, маразматик ракеты не даст.
Все дасть Байден і інших примусить.
Я спорила раніше лише на барель нафти, зараз з нафтою нєпоняткі.
В ондатрових будьонівках
І в норкових шубкАх
10 пускових установок HIMARS, з ракетами MGM-140 ATACMS на 300 км
5-6 ударних безпілотників MQ-9 Reaper (для початку);
10 Ударних безпілотників mq-1 Grey Eagle;
Як умога більше 155 мм снарядів, бажано Excalibur
Так что минимум 4-5 раз разница,а по мужскому полу наверное ещё больше разница
или давай, набрось что у нас потери 1:10, и уже миллион ВСУ полягло самому не смешно, долбодятел?
До того ж не потрібно забувати що у рамках всього світу наша війна - лише фрагмент. Звісно головний (хто ж спериічається) але ж такі фрагмент.
Інші фрагменти, які повинні стати на місце:
- країни Перської затоки: Іран будує балістичні ракети та ЯО, отже повинні остаточно визначитись глобальні гео- гравці - Ізраїль та Турція (кожен веде свою гру), повинні нарешті визначитись Саудівська Аравія та ОАЕ (довбодятли сц...ко "ні ми не будемо збільшувати видобуток нафти" - ідіоти - та незабаром ваша нафта на...й нікому потрібна на буде - США та Європа йдуть в зелену енергетику - збільшуйте зараз, робить ціну $30 та йдіть під крило дяді СЭМа")
- Китай, який як та балувана Галя "хочу і рибку з'їсти і на х... сісти" - мутить воду в ЮВА
Доки все це не займе свої місця як пазли, а воно займе - та країна N 1 не покаже хто в будинку хазяїн (а вона покаже) - то ця війна не закінчиться
Ітоги війни - довготривалий мир на земної кулі, та всі шавки по своїх місцях.
Цей пазл врешті решт також повинен стати на місце
Зрада короче..., А спасет РАБzzeю только Сидзиньпин...и премьер Индии Моди 😁😁😁
Абрамс М1-А1 важить 57 тон, Леопард 2 А4 важить 55 тон. Під 70 тон важать самі останні модифікації Абрамсів. Як Абрамс, так і Леопард, це важкі танк. Але якщо нам підійде Леопард, то і Абрамс також підійде.
Без танків і винищувачів все це соплєжуйство по колу від США
У ПЛАНІ ВЧИТИСЬ І КРЕАТИВНО АДАПТУВАТИСЬ І АДАПТУВАТИ ЗБРОЮ АМЕРИКАНЦІ З УКРАЇНЦЯМИ І ПОРЯД НЕ СТОЯТЬ ДЕБІЛИ
70 тоний Абрамс це останнє покоління, нам піпійде і перше покоління Абрамсів - 55, 60 тон
А на складах США багато Абрамсів законсервовано
До речі, Путин навпаки, стратегічно завжди програє. От у останньому інтерв'ю Лаврова він говорить, що не уявляє собі, як Росія житиме після війни. Оце і є визнання стратегічної поразки. Бо стратегія - це про майбутнє, а не про "здесь и сейчас". А майбутнє зовсім темне. То для чого це все?
А тепер про Вьетнам. У Вьетнаму тепер США найкращій друг і джерело інвестицій (разом з Японією). І навіть комуністи, дивлячись на Південну і Північну Корею дуже жалкують, що тоді переміг Ханой а не Сайгон. І оце якраз теж про стратегію. Увесь регіон прийшов до висновку, що опиратися Штатам - це сама дурна думка, яка може прийти в голову. Тому навіть Індонезія вже дружить зі Штатами (а не з Китаем). Бо стратегія, це про щось глибше, ніж тупо загарбати непотрібний нікому Крим, і там сами залізти в петлю.