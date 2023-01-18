США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но без танков, - CNN

Соединенные Штаты готовятся в ближайшие дни объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в котором, как ожидается, не будет танков – Вашингтон пока не готов удовлетворить эту просьбу Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом телеканалу CNN сообщили два информированных американских чиновника.

Пока США уклоняются от предоставления Украине своих танков Abrams, хотя Великобритания и другие ключевые союзники готовятся предоставить танки, которые могут иметь решающее значение в войне, поскольку Киев готовится к возможному широкомасштабному российскому контрнаступлению.

Хотя американские чиновники публично поддерживают решение союзников по танкам, пока ни один из них не дал понять, что администрация Джо Байдена может изменить свое мнение и отправить американские танки Украине.

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В Пентагоне объясняют, что такое решение не связано с опасением эскалации в отношениях с Россией или рисков попадания в Москву американского вооружения. Беспокойство вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать 70-тонный Abrams и подойдет ли он украинским войскам.

Крупнейший на сегодняшний день пакет помощи по безопасности США, о котором было объявлено в начале января 2023 года, составлял более трех миллиардов долларов и включал первую партию боевых машин пехоты Bradley.

Отметим, что общая военная помощь администрации Байдена Украине составляет около 25 миллиардов долларов, из них более 24 миллиардов были предоставлены после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

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