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Новости Агрессия России против Украины Война
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США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но без танков, - CNN

нато,сша

Соединенные Штаты готовятся в ближайшие дни объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в котором, как ожидается, не будет танков – Вашингтон пока не готов удовлетворить эту просьбу Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом телеканалу CNN сообщили два информированных американских чиновника.

Пока США уклоняются от предоставления Украине своих танков Abrams, хотя Великобритания и другие ключевые союзники готовятся предоставить танки, которые могут иметь решающее значение в войне, поскольку Киев готовится к возможному широкомасштабному российскому контрнаступлению.

Хотя американские чиновники публично поддерживают решение союзников по танкам, пока ни один из них не дал понять, что администрация Джо Байдена может изменить свое мнение и отправить американские танки Украине.

Читайте также: Запад адаптирует военную помощь Украине, - Блинкен

В Пентагоне объясняют, что такое решение не связано с опасением эскалации в отношениях с Россией или рисков попадания в Москву американского вооружения. Беспокойство вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать 70-тонный Abrams и подойдет ли он украинским войскам.

Крупнейший на сегодняшний день пакет помощи по безопасности США, о котором было объявлено в начале января 2023 года, составлял более трех миллиардов долларов и включал первую партию боевых машин пехоты Bradley.

Отметим, что общая военная помощь администрации Байдена Украине составляет около 25 миллиардов долларов, из них более 24 миллиардов были предоставлены после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

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Автор: 

оружие (10203) помощь (7784) США (26511) CNN (117)


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Топ комментарии
+41
Начнем с ракет дальности 300+,а там дальше видно будет
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18.01.2023 19:38
+36
США расширяют объем передачи артиллерийских снарядов 155-мм до 1 МИЛЛИОНА !!!! Для этого будут задействованы склады США на территории Израиля и Южной Кореи
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18.01.2023 19:41
+20
Можно и с асфальтоукладчиков запускать!
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18.01.2023 19:58
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Страница 2 из 2
нет смысла нет бк. ракеты, авиация и беспилотники всякие ударные и камикадзе
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18.01.2023 22:01 Ответить
Та вони *********. Що ж так важко їм з тими танками? Американці. Хоч ви не тупіть. 16 танків Абрамс виділити можете і рембазу розгорнути для такої кількості не важко буде. Зробіть це щоб вже німцям було нікуди діватись.
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18.01.2023 19:58 Ответить
единственный смысл предоставления Абрамсов сейчас - это чтобы немцы открыли возможность для передач Леопардов.
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18.01.2023 19:59 Ответить
Правильно, поэтому Абрамсов и не будет, и Леопардов не будет.
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18.01.2023 20:23 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?*****************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid026ieTs4nPBWPRraQ4d115xzgUUS7vXqKAJ7Cc2ZnBoUBDQVUNhYXfdYPo6HL8wErwl?*****************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·

Україна просить у союзників 1 відсоток від тієї кількості танків, які у себе на озброєнні мають країни НАТО.

Як зазначає CNN, просити почали у квітні.

Але тоді кількість вбитих окупантами українських дітей ще була замалою.
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18.01.2023 20:05 Ответить
Правильно...а вдруг агент КГБ с 40 летним стажем Леонид Данилыч сдавший ядерное оружие Украины Ельцину захочет дойти на танках до Хабаровска..😁
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18.01.2023 20:10 Ответить
Значить будуть ракети. А танки нам Шольц не дасть.
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18.01.2023 20:12 Ответить
Будут ракеты, но такие чтобы путина не рассердить.
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18.01.2023 20:20 Ответить
Будуть такі ракети, що вам мало не здасться.
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18.01.2023 20:24 Ответить
США не намагатимуться скинути чинну владу в РФ.До нападу Росії на Сполучені Штати або на інші держави НАТО ми не будемо брати участь у цій війні, ми не будемо відправляти американських військових, щоби воювати в Україні або атакувати російську армію.Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів по об'єктах за її межами і не будемо надавати їй засоби для таких ударів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
Снимите розовую лапшу с ушей, маразматик ракеты не даст.
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18.01.2023 20:35 Ответить
Рабіновіча понесло!

Все дасть Байден і інших примусить.
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18.01.2023 20:52 Ответить
Готовы поспорить? Например проигравший перечисляет 200$ в фонд Порошенко.
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18.01.2023 21:06 Ответить
Бачу вам там нєхій шо робити, да, Рабіновіч?

Я спорила раніше лише на барель нафти, зараз з нафтою нєпоняткі.
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18.01.2023 21:10 Ответить
Нет, я был уверен что вы откажетесь.
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18.01.2023 21:35 Ответить
Я не відмовляюсь, я спорю. Тільки не на 200$, а на 1000 000$.
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18.01.2023 22:02 Ответить
К сожалению, у вас нет этой суммы, чтобы я мог поддержать такую ставку.
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18.01.2023 22:08 Ответить
А якщо я позичу її у Порошенка? У нього вона точно є. Він хоч і не шкодує грошей на допомогу армії та українцям , але ж мільйон у нього точно ще залишився.
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18.01.2023 22:22 Ответить
Что ж, покажете договор заема, тогда обсудим условия.
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18.01.2023 22:28 Ответить
Не пропонуйте мені подібних дурниць, щоб потім не давати задню.
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18.01.2023 22:46 Ответить
К сожалению? Понятно
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19.01.2023 06:40 Ответить
Насчет танков Абрамс. На учениях в Германии, у Абрамса сломался 1 каток. Его замена заняла 5 дней!!! И это в Германии, где не стреляют и где все налажено для этих работ. Сможет ли Абрамсы обслуживать Украина?
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18.01.2023 20:17 Ответить
То технічний персонал ще часів фрау Меркель. Трохи того. Балуваний.
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19.01.2023 01:14 Ответить
Поскачимо на кониках
В ондатрових будьонівках
І в норкових шубкАх
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18.01.2023 20:18 Ответить
Корчинский и Арестович давние братаны Дугина.. кажись с 2005 года..
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18.01.2023 20:18 Ответить
значит и Шольц не даст...
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18.01.2023 20:19 Ответить
А ніхто не дасть. Будемо з повітря русню брати.
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18.01.2023 20:25 Ответить
... полагаю, что не ранее того как начнут давать танки гаранты Будапештского Меморандума.
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18.01.2023 20:32 Ответить
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18.01.2023 20:24 Ответить
...отдаш, а то мы тебе Петруху не отдадим!
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18.01.2023 20:34 Ответить
Будь ласка:
10 пускових установок HIMARS, з ракетами MGM-140 ATACMS на 300 км
5-6 ударних безпілотників MQ-9 Reaper (для початку);
10 Ударних безпілотників mq-1 Grey Eagle;
Як умога більше 155 мм снарядів, бажано Excalibur
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18.01.2023 20:24 Ответить
Без шансів. Адже це буде "ескалація".
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18.01.2023 20:32 Ответить
Не будет беспилотников, уже говорили же что боятся что собьют или захватят россияне. Кстати тоже самое может быть и с танками... Боятся что в реальном бою, окажется что абрамсы не такие уж и хорошие как их рекламируют.
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18.01.2023 20:43 Ответить
Тот рипер сбили над йеменом уже давно,и все заинтересованные лица (от Ирана,до Китая с РФ) получили обломки и изучили.
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18.01.2023 21:56 Ответить
що за наївний пост,знаєте коли американці перестали літати дронами над Іраном? коли ті завалили глобал хоук,і чим? с-300,чим більший дрон тим він легша ціль,великі дрони не працюють де є хоч натяк на якесь ппо,бо це буде їх перший і останній виліт,тому і не дають.
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19.01.2023 05:13 Ответить
ЗеКодломойским чувакам Оманским дадут пулемет Максим и Анку пулемётчицу..типа Марьяны Безмозглой или Ленки Скумбрии по 8 гривен...
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18.01.2023 20:25 Ответить
"...в якому,як очікується...не буде танків ...." 🤦
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18.01.2023 20:31 Ответить
Такое ощущение что Америке и западу выгодно затягивание войны. Выгодно когда Украина воюет и истощает рашку. Запад не хочет нашей быстрой победы, по этому и даёт оружия по капле, только чтобы мы могли поддерживать боевые действия. Если бы запад и Америка захотели нашей быстрой победы, они бы дали нам томогавки, атакамсы, абрамсы, самолёты и прочее вооружение в достаточном количестве, которое бы быстро завершило войну в нашу пользу.Чтобы победить нынешнюю рашу нам нужно не так уж и много. И это точно у запада есть. Украина умеет воевать и умеет освобождать свои территории. Запад это увидел. Но к сожалению наша быстрая победа западу не нужна. По этому и будут дальше жевать сопли, по капле давать вооружение, месяцами эти капли обсуждать и мусолить
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18.01.2023 20:32 Ответить
Долго еще год или два Украина в таком темпе не сможет долго воевать у нас просто в три раза меньше людского ресурса даже всех мужиков заберут если не дадут массово тяжелого вооружения через год два мужского населения у нас не будет в отличии от кацапов которых просто больше население так что только за счет тяжелого вооружения мы сможем победить несмотря что там людей больше но если будет так как весь 2022 год давать ложками чтоб держались через год два будет как в лугандоне одни бабы остануться
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18.01.2023 21:03 Ответить
Та тут диванні вояки впевнено скажуть, що в нас втрат в 3-5-10 разів меньше, тому вони перші закінчаться.
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18.01.2023 21:29 Ответить
В нас реального населення менше разів в 5,ніж кацапів
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18.01.2023 21:40 Ответить
Та хто ж спорить.
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18.01.2023 21:41 Ответить
хватит уже *******! про мифические 140 млн кацапов ты забыл написать
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18.01.2023 22:49 Ответить
Даже если их 100 млн ,то у нас я думаю реальных 20-25 (не больше).
Так что минимум 4-5 раз разница,а по мужскому полу наверное ещё больше разница
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18.01.2023 22:57 Ответить
Ещё добавьте наёмников из средней Азии, таджиков, киргизов и даже казахов их явно большь чем добровольцев из западных стран.
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19.01.2023 08:52 Ответить
так тебе скажет Генштаб ВСУ если очень попросишь а не диванные вояки

или давай, набрось что у нас потери 1:10, и уже миллион ВСУ полягло самому не смешно, долбодятел?
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18.01.2023 22:52 Ответить
Ти та сама диванна вояка, як я подивлюся, якій сраку защемило від написаного?
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18.01.2023 23:01 Ответить
какого мужского населения у тебя меньше, если ВСУ 500 тыс, а кацапов завели 300 тыс?
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18.01.2023 22:50 Ответить
Це все так, але це очевидні речі ще з березня-квітня 2022 року...
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18.01.2023 21:58 Ответить
Схоже на те. Адже захід поки ще не готовий до масштабної сухопутної війни у разі чого. Але він готується.
До того ж не потрібно забувати що у рамках всього світу наша війна - лише фрагмент. Звісно головний (хто ж спериічається) але ж такі фрагмент.
Інші фрагменти, які повинні стати на місце:
- країни Перської затоки: Іран будує балістичні ракети та ЯО, отже повинні остаточно визначитись глобальні гео- гравці - Ізраїль та Турція (кожен веде свою гру), повинні нарешті визначитись Саудівська Аравія та ОАЕ (довбодятли сц...ко "ні ми не будемо збільшувати видобуток нафти" - ідіоти - та незабаром ваша нафта на...й нікому потрібна на буде - США та Європа йдуть в зелену енергетику - збільшуйте зараз, робить ціну $30 та йдіть під крило дяді СЭМа")
- Китай, який як та балувана Галя "хочу і рибку з'їсти і на х... сісти" - мутить воду в ЮВА
Доки все це не займе свої місця як пазли, а воно займе - та країна N 1 не покаже хто в будинку хазяїн (а вона покаже) - то ця війна не закінчиться
Ітоги війни - довготривалий мир на земної кулі, та всі шавки по своїх місцях.
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18.01.2023 22:29 Ответить
Забув додати, що до того ж йде боротьба за "душу" великих країн Африки та Латинської Америки- найбільших спожирачів углеводородів (для них та зелена енергетика все одно що політ за межі сонячної системи). А в тому регіоні шось нарешті потрібно вирішувати з Венесуелою, чії нафтові запаси в першій п'ятірці - а вона під санкціями.
Цей пазл врешті решт також повинен стати на місце
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18.01.2023 22:40 Ответить
тОмогавки, к сожалению, так, так понятно
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19.01.2023 06:42 Ответить
Джо Байден и Борис Джонсонюк сдают Украину...
Зрада короче..., А спасет РАБzzeю только Сидзиньпин...и премьер Индии Моди 😁😁😁
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18.01.2023 20:55 Ответить
Занепокоєння викликає те, наскільки складно експлуатувати і обслуговувати 70-тонний Abrams і чи підійде він українським військам. Джерело:

Абрамс М1-А1 важить 57 тон, Леопард 2 А4 важить 55 тон. Під 70 тон важать самі останні модифікації Абрамсів. Як Абрамс, так і Леопард, це важкі танк. Але якщо нам підійде Леопард, то і Абрамс також підійде.
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18.01.2023 20:57 Ответить
а викупити т-72, що Україна попродала у країни Африки і Азії багатий американский барин не може?
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18.01.2023 20:59 Ответить
на кіпрі є 50 т-80у,ще десь 80 т-80 є в Пд Кореї,це уже 130 досить свіжих і рухливих танків,на які не треба перенавчатись... про те скільки т-72 розчинилось на теренах Африки і Південно-Східної Азії я взагалі мовчу,це сотні машин.
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19.01.2023 05:17 Ответить
Як же важко приймати рішення про танки для України як що в американській школі тебе вчили що вся Східна Європа то росія
Без танків і винищувачів все це соплєжуйство по колу від США
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18.01.2023 21:55 Ответить
Ну ну , я так думаю американцы , просто сами хотят повоевать У ***** с Украиной не получилось , так он может двинуть на Молдову и Румынию , а в Венгрии его ждут И мечта немцев о создании ГДР 2 осуществится и война сразу закончится , эта
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18.01.2023 21:58 Ответить
Як Пуйло піде на Молдову чи Румунію, не захопивши усю південну Україну?
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18.01.2023 22:01 Ответить
по баллистической траектории
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18.01.2023 22:54 Ответить
"Ми вам не дозволимо програти, але ваша впевнена перемога теж у наші плани не входить, тому вибачайте" - приблизно так це все виглядає з боку США.
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18.01.2023 22:00 Ответить
Занепокоєння викликає те, наскільки складно експлуатувати і обслуговувати 70-тонний Abrams і чи підійде він українським військам. Джерело:
У ПЛАНІ ВЧИТИСЬ І КРЕАТИВНО АДАПТУВАТИСЬ І АДАПТУВАТИ ЗБРОЮ АМЕРИКАНЦІ З УКРАЇНЦЯМИ І ПОРЯД НЕ СТОЯТЬ ДЕБІЛИ
 70 тоний Абрамс це останнє покоління, нам піпійде і перше покоління Абрамсів - 55, 60 тон
А на складах США багато Абрамсів законсервовано
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18.01.2023 22:02 Ответить
США выиграли 1-ю и 2-ю мировые войны, курица ты безголовая!
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18.01.2023 22:55 Ответить
Ирак ******** или игилу проиграли?В Корее всё таки ничья получилась.Ну а Сирию просто сдали пуйлу, ирану и туркам.Во Вьетнаме и Афганистане только обосрались
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18.01.2023 23:56 Ответить
А "В'єтнам, Афганістан, Ірак, Сірія, Корея" напали на США? Ты конкретно *******, набутылочница лишнехромосомная?
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19.01.2023 00:02 Ответить
США інколи програють тактично, але завжди виграють стратегічно. Наприклад, в Афганістані закладена бомба уповільненої дії, бо велика частина народу там спробувала інше життя, тому Талібану важко буде утвердити там свої порядки, він завжди матиме в країні кучу ворогів. Рано чи пізно, ця бомба вибухне. І Штати не збиралися переводити Афганістан у категорію союзників Заходу прямо зараз, бо це наразі неможливо. Можете найти свідченні цього в інтернеті. Від самого початку перебування в Афганістані спецслужби знали, що Штати там не надовго. Але своєю присутністю вони 10 років стабілізували ситуацію в регіоні, роблячи послугу сусідам Афганістану. Тепер вони цієї послуги ні Росії ні Китаю не роблять. Хто від цього виграє? Так, Афганістан програє так чи інакше, адже там закладено бомбу, яку в потрібний час підірвуть. Але Штати нічого і не винні Афганістану. Не кажучи вже про те, що вони надали йому все необхідне, щоб утриматися на потрібному боці, але він сам не захотів. В зовнішній політиці, до речі, взагалі ніхто нікому нічого не винен. Тому і захід Штатів в Афганістан, і вихід Штатів були зроблені своєчасно, були осмисленими, а не вимушеними, і були доречними.
До речі, Путин навпаки, стратегічно завжди програє. От у останньому інтерв'ю Лаврова він говорить, що не уявляє собі, як Росія житиме після війни. Оце і є визнання стратегічної поразки. Бо стратегія - це про майбутнє, а не про "здесь и сейчас". А майбутнє зовсім темне. То для чого це все?
А тепер про Вьетнам. У Вьетнаму тепер США найкращій друг і джерело інвестицій (разом з Японією). І навіть комуністи, дивлячись на Південну і Північну Корею дуже жалкують, що тоді переміг Ханой а не Сайгон. І оце якраз теж про стратегію. Увесь регіон прийшов до висновку, що опиратися Штатам - це сама дурна думка, яка може прийти в голову. Тому навіть Індонезія вже дружить зі Штатами (а не з Китаем). Бо стратегія, це про щось глибше, ніж тупо загарбати непотрібний нікому Крим, і там сами залізти в петлю.
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19.01.2023 11:17 Ответить
Ты даже не курица, ты петушок
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19.01.2023 06:44 Ответить
Кацапка, ты палишься со своими маасковскими анекдотами!
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19.01.2023 00:01 Ответить
Я довго мовчав...Та ще помовчу...
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18.01.2023 22:17 Ответить
Пусть вместо танков дадут пару десятков Рипперов. И операторов к ним. Операторы сидят в глубоком тылу и хрен докажешь что это граждане США а не Украины. Да и иностранные граждане в частном порядке в составе ЗСУ-это не нарушение ни законов Украины ни международных законов. Где тяжелые ударные беспилотники,которые могут залететь глубоко в тыл противника и нанести серьезный ракетнобомбовый удар? У США этих Рипперов как говна
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18.01.2023 22:58 Ответить
Bradley більше танків знищує ніж Abrams. Почитайте історії, як Бредлі нищили радянські танки в Іраку
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19.01.2023 01:38 Ответить
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