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Новости Помощь Украине Война
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США выделяют $125 млн на восстановление энергосистемы Украины

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Соединенные Штаты направят 125 миллионов долларов, чтобы Украина могла приобрести детали и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам устранить последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

В частности, предполагается приобретение резервного питания для систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения Киева. Финансирование также поможет восполнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

Указанные 125 миллионов долларов будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

Напомним, 14 января энергетическая инфраструктура Украины подверглась 12-й ракетному удару России.

Украина сохранила управляемость и целостность энергосистемы, но существует существенный дефицит в системе.

Повреждены объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков тепловых электростанций на западе страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, из-за чего с 15 января применяются аварийные отключения.

Так генерация не покрывает четверть потребления, в 8 областях используются аварийные отключения.

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Автор: 

США (26511) энергетика (2553) восстановления (144)


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18.01.2023 20:42 Ответить
Блин, такое впечатление, что без света сидит Германия, а не Украина.
Ни лайков, ни комментов в тему...
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18.01.2023 21:02 Ответить
Это так на цензоре норма и постоянно например в этой ниже теме я вообще 1 пока можете зайти и добавить за компанию
140 млн евро на тепло для Киева: Кличко обсудил с руководителями **** помощь столице Источник:
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18.01.2023 21:44 Ответить
Зелень стирить половину.
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18.01.2023 21:02 Ответить
Не спеши. Если верить прогнозам самого Полтавы, то эта война лет на 5 разтянется. Так что всем хватит....
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18.01.2023 21:08 Ответить
Війна триває вже дев'ятий рік.
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18.01.2023 21:10 Ответить
Я в курсе. Это к тому что 9+5.
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18.01.2023 21:14 Ответить
Жить бы мне,в такой стране

Чтобы ею гордиться...
Только довелося мне..
В таком говне родиться...
Эльдар Рязанов . кинорежиссёр, поэт, сценарист и просто крутой Мужик..
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18.01.2023 21:20 Ответить
Опаньки! Схоже у Кирюши Тимошенко зьявиться ще один Порше. І не тільки Порше і не тільки в нього. А ми так і будемо 5 - 7 годин на добу бачити світло.
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18.01.2023 21:26 Ответить
 
 