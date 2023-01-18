США выделяют $125 млн на восстановление энергосистемы Украины

Соединенные Штаты направят 125 миллионов долларов, чтобы Украина могла приобрести детали и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам устранить последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

В частности, предполагается приобретение резервного питания для систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения Киева. Финансирование также поможет восполнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

Указанные 125 миллионов долларов будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

Напомним, 14 января энергетическая инфраструктура Украины подверглась 12-й ракетному удару России.

Украина сохранила управляемость и целостность энергосистемы, но существует существенный дефицит в системе.

Повреждены объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков тепловых электростанций на западе страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, из-за чего с 15 января применяются аварийные отключения.

Так генерация не покрывает четверть потребления, в 8 областях используются аварийные отключения.

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