США виділяють $125 млн на відновлення енергосистеми України

Сполучені Штати скерують 125 мільйонів доларів, щоб Україна могла придбати деталі та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Зокрема, передбачається придбання резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.

Вказані 125 мільйонів доларів будуть виділені в межах додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі значний дефіцит, генерація не покриває чверть споживання, у 8 областях аварійні відключення, - "Укренерго"

Нагадаємо, 14 січня енергетична інфраструктура України зазнала 12-го ракетного удару Росії.

Україна зберегла керованість та цілісність енергосистеми, але в системі існує суттєвий дефіцит.

Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків теплових електростанцій на заході країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, через що з 15 січня застосовуються аварійні відключення.

З усім тим генерація не покриває чверть споживання, у 8 областях застосовуються аварійні відключення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 40% українців сильно відчувають вплив відсутності електроенергії, - опитування. ІНФОГРАФІКА