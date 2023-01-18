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США виділяють $125 млн на відновлення енергосистеми України

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Сполучені Штати скерують 125 мільйонів доларів, щоб Україна могла придбати деталі та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Зокрема, передбачається придбання резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.

Вказані 125 мільйонів доларів будуть виділені в межах додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі значний дефіцит, генерація не покриває чверть споживання, у 8 областях аварійні відключення, - "Укренерго"

Нагадаємо, 14 січня енергетична інфраструктура України зазнала 12-го ракетного удару Росії. 

Україна зберегла керованість та цілісність енергосистеми, але в системі існує суттєвий дефіцит.

Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків теплових електростанцій на заході країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, через що з 15 січня застосовуються аварійні відключення.

З усім тим генерація не покриває чверть споживання, у 8 областях застосовуються аварійні відключення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 40% українців сильно відчувають вплив відсутності електроенергії, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

США (22769) енергетика (2594) відновлення (572)


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18.01.2023 20:42 Відповісти
Блин, такое впечатление, что без света сидит Германия, а не Украина.
Ни лайков, ни комментов в тему...
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18.01.2023 21:02 Відповісти
Это так на цензоре норма и постоянно например в этой ниже теме я вообще 1 пока можете зайти и добавить за компанию
140 млн евро на тепло для Киева: Кличко обсудил с руководителями **** помощь столице Источник:
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18.01.2023 21:44 Відповісти
Зелень стирить половину.
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18.01.2023 21:02 Відповісти
Не спеши. Если верить прогнозам самого Полтавы, то эта война лет на 5 разтянется. Так что всем хватит....
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18.01.2023 21:08 Відповісти
Війна триває вже дев'ятий рік.
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18.01.2023 21:10 Відповісти
Я в курсе. Это к тому что 9+5.
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18.01.2023 21:14 Відповісти
Жить бы мне,в такой стране

Чтобы ею гордиться...
Только довелося мне..
В таком говне родиться...
Эльдар Рязанов . кинорежиссёр, поэт, сценарист и просто крутой Мужик..
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18.01.2023 21:20 Відповісти
Опаньки! Схоже у Кирюши Тимошенко зьявиться ще один Порше. І не тільки Порше і не тільки в нього. А ми так і будемо 5 - 7 годин на добу бачити світло.
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18.01.2023 21:26 Відповісти
 
 