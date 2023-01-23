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Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции "СН", призываем правоохранительные органы начать расследование, - Арахамия

халімон

Нардеп "Слуги народа" Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции.

Об этом в Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат.

За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции.

Что касается других форм ответственности, мы призываем правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание", - отметил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" 39-летний Павел Халимон оказался в центре громкого скандала, приобретя дом-поместье на Печерских холмах в центре столицы. При этом стоило здание существенно ниже его рыночной стоимости.

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увольнение (2674) Арахамия Давид (988) Слуга народа (2628) Халимон Павел (17)


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Топ комментарии
+61
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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23.01.2023 12:24
+59
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23.01.2023 12:27
+35
Щось перелякана мавпа махає шашкою наліво-направо. До чого б це?
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23.01.2023 12:24
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Самі тупі ,самі безпардоні нікчеми ,самі антиукраїнські вилупки і ви отримаєте партію слуга народу і їх поводиря агрохімію.
В 2019 безвідповідальні люди віддали країну на поталу зрадникам і мерзоті , яка згодом привела війну , смерть на нашу землю , і що саме болюче що ці Зевилупки зневажають і насміхаються з тих патріотів України які зараз гинуть на фронті.
Агент фсб єрмак через свого підручного зешмоню керує країною і за домовленістю з путлером просто вибивають українців.
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23.01.2023 21:53 Ответить
НЕ звільняти і позбавляти грмадянства треба, а відкривати кримінальні справи !!! Усе інше розраховане на лохів.
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24.01.2023 07:02 Ответить
І , головне, справедливий суд (самому смішно), типу, під домашнй арешт, щоб опинились у СА чи ОАЕ. Але, при "нашій" судовій системі це майже неможливо.
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24.01.2023 07:07 Ответить
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