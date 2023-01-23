Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции "СН", призываем правоохранительные органы начать расследование, - Арахамия
Нардеп "Слуги народа" Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции.
Об этом в Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат.
За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции.
Что касается других форм ответственности, мы призываем правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание", - отметил он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" 39-летний Павел Халимон оказался в центре громкого скандала, приобретя дом-поместье на Печерских холмах в центре столицы. При этом стоило здание существенно ниже его рыночной стоимости.
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В 2019 безвідповідальні люди віддали країну на поталу зрадникам і мерзоті , яка згодом привела війну , смерть на нашу землю , і що саме болюче що ці Зевилупки зневажають і насміхаються з тих патріотів України які зараз гинуть на фронті.
Агент фсб єрмак через свого підручного зешмоню керує країною і за домовленістю з путлером просто вибивають українців.