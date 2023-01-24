ВАКС отправил под домашний арест экс-замминистра развития громад Лозинского

Высший антикоррупционный суд избрал для экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заседание суда.

Как отмечается, домашний арест будет действовать до 22 марта. Лозинский обязан прибывать на вызовы к следователю и в суд, не обсуждать с другими фигурантами обстоятельства дела, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Судья ВАКС Ярослав Шкодин решил не отправлять подозреваемого в коррупции экс-чиновника под стражу. Впрочем, судья считает, что подозрение Лозинскому обосновано, а такая мера пресечения нивелирует все риски.

Читайте также: $400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал еще одного фигуранта с залогом 805 200 грн

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.

Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозинского подозревают в хищении бюджетных средств, его уволили.

24 января ВАКС арестовал предпринимателя Сергея Кривого, вероятного организатора предоставления взятки экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры с альтернативой внесения залога 100 000 472 грн.

Также ВАКС назначил Роману Китнеру по делу о взятке экс-заместителю министра развития громад Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 805 200 гривен залога.

Пособнику Кривого Николаю Лукашику, которому были подконтрольны предприятия, с которыми заключали договоры поставки, избрали арест с альтернативой внесения залога почти в размере 27 млн грн.