РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11507 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
4 418 58
взятка (5946) приговор (1095) домашний арест (169) Антикоррупционный суд (1071) Лозинский Василий (16)

ВАКС отправил под домашний арест экс-замминистра развития громад Лозинского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

лозинський

Высший антикоррупционный суд избрал для экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заседание суда.

Как отмечается, домашний арест будет действовать до 22 марта. Лозинский обязан прибывать на вызовы к следователю и в суд, не обсуждать с другими фигурантами обстоятельства дела, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Судья ВАКС Ярослав Шкодин решил не отправлять подозреваемого в коррупции экс-чиновника под стражу. Впрочем, судья считает, что подозрение Лозинскому обосновано, а такая мера пресечения нивелирует все риски.

Читайте также: $400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал еще одного фигуранта с залогом 805 200 грн

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.

Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозинского подозревают в хищении бюджетных средств, его уволили.

24 января ВАКС арестовал предпринимателя Сергея Кривого, вероятного организатора предоставления взятки экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры с альтернативой внесения залога 100 000 472 грн.

Также ВАКС назначил Роману Китнеру по делу о взятке экс-заместителю министра развития громад Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 805 200 гривен залога.

Пособнику Кривого Николаю Лукашику, которому были подконтрольны предприятия, с которыми заключали договоры поставки, избрали арест с альтернативой внесения залога почти в размере 27 млн грн.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Звичайно під домайній арешт, що таке 400 тисяч доларів США? Це пиляка для "слуг", зароблених на горі українців, вони вдень заробляють більше.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:47
+15
Ну ось, перший крок до втечі зроблено.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:47
+15
Вкрав би 5 кг м'яса в "Сільпо", посадили б на 5 років. Суддю треба теж садити.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можна його вдома і зарізати нахх?
показать весь комментарий
24.01.2023 20:46 Ответить
А шмигаля, його компаньона? Вони що, знущаються над Україною і США?
показать весь комментарий
24.01.2023 21:12 Ответить
Це рахується адекватним коментом, під яким ставлять лайки? Люди, ви люди?
показать весь комментарий
24.01.2023 21:17 Ответить
Чого так чекали для реєстрації? Певне дуже шкодуєте за хабарником?
показать весь комментарий
24.01.2023 21:39 Ответить
Ні, просто з мого ніку мене банять за прохання писати тільки достовірну інформацію (стосується попередніх тем). Зайшов під ніком сина.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:47 Ответить
Не можна, а необхідно!
показать весь комментарий
25.01.2023 01:54 Ответить
не можна! Треба, щоб всіх здав!
показать весь комментарий
25.01.2023 02:40 Ответить
Звичайно під домайній арешт, що таке 400 тисяч доларів США? Це пиляка для "слуг", зароблених на горі українців, вони вдень заробляють більше.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:47 Ответить
Та конечно. Арест дали потому, что не захотел позолотить ручку. Если бы позолотил, то его бы никто не трогал, как и тысяч воров до него. Дали предупреждение, если одумается, то пограничники получат приказ смотреть в другую сторону, когда он будет выезжать на Кипр или куда получше. И они выполнят приказ, там такая структура испокон веков существует, с нуля нужно собирать новых погранцов, чтобы это пресекать.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:51 Ответить
Ну ось, перший крок до втечі зроблено.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:47 Ответить
Вкрав би 5 кг м'яса в "Сільпо", посадили б на 5 років. Суддю треба теж садити.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:14 Ответить
На палю тварюку!
показать весь комментарий
24.01.2023 20:49 Ответить
Ну как всегда, а потом в коляске инвалидной пару раз на суд привезут и велят вернуть 1000 гривен.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:49 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2023 22:27 Ответить
домой чтоб нычки с баблом передать благотворителям... на этом занавес
показать весь комментарий
24.01.2023 20:53 Ответить
А повестку ему уже выписали? Или таким уважаемым людям нельзя, а токо холопам с села?
показать весь комментарий
24.01.2023 20:56 Ответить
покидьки
показать весь комментарий
24.01.2023 20:58 Ответить
Тобто транш 400 000 $ це не вся сума. Рішення суду чомусь не здивувало. Спргнозувати дії українських судів без всяких гадалок і кодексів можна на 100 % без всяких варіантів.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:59 Ответить
З якого дива?Щоб втік,чи з подільниками "порішав"?Он Малюська недавно знову виліз з рекламою платних камер в буцегарні ,хоч туди посадіть того корупціонера.Простий Вася за менше зло вже б СІЗО сидів,а для пліснявих закони не писані
показать весь комментарий
24.01.2023 21:00 Ответить

Стало відомо, що Зеленський офіційно призначив Олексія Кулебу (звільненого тільки но з очільників Київської ОВА))))) заступником голови ОП!
показать весь комментарий
24.01.2023 21:01 Ответить
****** в ліжках поміняли місцями!
показать весь комментарий
24.01.2023 21:02 Ответить
25 000, таке собі ....
показать весь комментарий
24.01.2023 21:41 Ответить
тут немає слів-занавіс-95 шапіто форева
показать весь комментарий
24.01.2023 21:07 Ответить
У справі Шаповала невинних людей тримали у вязниці , а тут просто кричущий факт корупціі , підриву національної безпеки і ще багато всьго у ЧАС ВІЙНИ !!!
І мерзоту відпускають до дому !!!!???
Постараємося зробити все можливе щоб ПЕС був хочпід якимось контролем .
показать весь комментарий
24.01.2023 21:11 Ответить
Интересно, а если бы какой-нибудь боец дезертировал с фронта - его бы тоже отправили под домашний арест ?
На одной чаше - измученный обстрелами, раненный солдат, на другой - холёный, зажравшийся государственный служащий.
По ходу, судью надо свозить на передор под Бахмут, на пару недель !!!
показать весь комментарий
24.01.2023 21:11 Ответить
Та зараз! Суддя ще буде пенсію підвищену вимагать!
показать весь комментарий
24.01.2023 21:35 Ответить
Если отправили домой то скоро уедет на лечение за границу.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:12 Ответить
И попросит политическое убежище...
показать весь комментарий
24.01.2023 21:15 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2023 21:15 Ответить
Дивився пряму трансляцію. Реально, це не докази. Це туфта. Якщо ви вже взялись, то хоча б постарайтесь виглядати достойно. Або це з самого початку було відомо, що буде гарна вистава ціною нервів і здоров'я.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:28 Ответить
Андруша, відпочинь.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:42 Ответить
Дядьку, замість того, щоб з моськи робити слона, вони б краще пробували зв'язати Лозинського і вертоліт, який, падаючи, горів. Де сиділо ДВОЄ керівників не останнього міністерства. А ще цікаво, кому на думку спало об'єднати всі гроші на відновлення держави в одних руках...
показать весь комментарий
24.01.2023 21:56 Ответить
Ну що за дитяче питання. Тому, хто возив його до США, щоб показати, яка це важлива людина.
показать весь комментарий
25.01.2023 00:32 Ответить
у бліндаж під Бахмутом його, нехай хоть кашу варить
показать весь комментарий
24.01.2023 21:28 Ответить
а в сізо некомфортно?
показать весь комментарий
24.01.2023 21:34 Ответить
Як можна відправляти під домашній арешт топ-чиновника якого ловлять на хабарі майже півмільйона доларів??? У той час як країна воює, люди втрачають життя, готові віддати останнє аби захистити державу
показать весь комментарий
24.01.2023 22:10 Ответить
Бо агрохімія сказав, що будуть саджати весною, а зараз тільки січень ☹️
показать весь комментарий
24.01.2023 22:31 Ответить
А почему только под домашний?яТам реступление на лицо.Ручной генпрокурор Ермака действует под его диктовку
показать весь комментарий
24.01.2023 22:31 Ответить
В Україні треба поміняти всю систему керування державою,на перше місце поставити закон і людину,все повинно бути для благополуччя людини.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:38 Ответить
Вже завтра він за кордоном. А потім можно і в розшук об'являть. Отак ЗеВлада і бореться з корупцією. А ви 73% дебілів уже після завтра забудете за цього лозинського.
І після всього цього ми ще вимагаємо поваги від Європи
показать весь комментарий
24.01.2023 22:42 Ответить
Порошенко это Мать Тереза по сравнению с Барыгами Зеленского, как Халимоны Арахамски Гетьманцевнячат

Бабушка украинской коррупции: Да она святая женщина по сравнению с этими додиками!
показать весь комментарий
24.01.2023 23:01 Ответить
Охреніти можна...і це в час війни. Хто ще вірить в сонцеликого непогрішного?
показать весь комментарий
24.01.2023 23:08 Ответить
Застава,домашній арешт...Це боротьба з корупцією в особливо великих розмірах, під час війни?
показать весь комментарий
24.01.2023 23:54 Ответить
Цирк.
показать весь комментарий
25.01.2023 00:01 Ответить
шапіто
показать весь комментарий
25.01.2023 01:02 Ответить
Напомнить сколько чинушь из под домашнего за бугор смылись? Даже с браслетами.....
показать весь комментарий
25.01.2023 00:12 Ответить
а що, домашній арешт навіть без застави?

Суддю на мило!
показать весь комментарий
25.01.2023 02:42 Ответить
Как говориться -ворон ворону глаз не выклюет.
показать весь комментарий
25.01.2023 08:12 Ответить
 
 