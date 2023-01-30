В МИД Ирана вызвали украинского дипломата, - Al Arabiya
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Временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в МИД Ирана в связи с ударами беспилотников по иранским объектам в ночь на воскресенье.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Al Arabiya.
"В понедельник Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев его страны по удару беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан", - отмечает издание.
По данным Al Arabiya, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: "Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала".
Напомним, вечером 28 января в иранском городе Исфаган на заводе, производящем дроны, произошел взрыв. Позже стало известно, что военные объекты Ирана атаковали беспилотники.
СМИ сообщили, что Израиль нанес тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.
Вечером 29 января в Иране снова раздавались взрывы.
Пожалуйста, подождите...
якщо серйозно то жаль що не ми.
Цеж не ми!
Це все дісіптікони, не інакше...
P S Згадується так званий "волгодонський синдром"