В МИД Ирана вызвали украинского дипломата, - Al Arabiya

Временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в МИД Ирана в связи с ударами беспилотников по иранским объектам в ночь на воскресенье.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Al Arabiya.

"В понедельник Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев его страны по удару беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан", - отмечает издание.

По данным Al Arabiya, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: "Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала".

Напомним, вечером 28 января в иранском городе Исфаган на заводе, производящем дроны, произошел взрыв. Позже стало известно, что военные объекты Ирана атаковали беспилотники.

СМИ сообщили, что Израиль нанес тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Вечером 29 января в Иране снова раздавались взрывы.

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