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Иран (1561) дипломаты (610)

В МИД Ирана вызвали украинского дипломата, - Al Arabiya

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

іран

Временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в МИД Ирана в связи с ударами беспилотников по иранским объектам в ночь на воскресенье.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Al Arabiya.

"В понедельник Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев его страны по удару беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан", - отмечает издание.

По данным Al Arabiya, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: "Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала".

Напомним, вечером 28 января в иранском городе Исфаган на заводе, производящем дроны, произошел взрыв. Позже стало известно, что военные объекты Ирана атаковали беспилотники.

СМИ сообщили, что Израиль нанес тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Вечером 29 января в Иране снова раздавались взрывы.

Также читайте: США предполагают возможность военных действий против Ирана, - Блинкен
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Топ комментарии
+38
Чого викликали?Хочуть виплатити за український збитий літак?
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30.01.2023 11:58
+28
якщо не ми то не ми.

якщо серйозно то жаль що не ми.
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30.01.2023 12:00
+23
Ісламські мракобіси мусять піти лісом: тут інтереси України і Ізраїлю співпадають на 100%.
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30.01.2023 12:02
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Правила форума Совет форумчан
Ми дістаємо вже до Ірану? Далі буде.
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30.01.2023 11:56 Ответить
Так, дістаємо через Twitter.
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30.01.2023 12:29 Ответить
Обісрались обісранці..
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30.01.2023 11:57 Ответить
Аятоллы засуетились
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30.01.2023 11:58 Ответить
Чого викликали?Хочуть виплатити за український збитий літак?
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30.01.2023 11:58 Ответить
подляку не дають спокою лаври Люсі-падпалковніка.
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30.01.2023 11:59 Ответить
Навіщо? Настамнєт
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30.01.2023 12:00 Ответить
якщо не ми то не ми.

якщо серйозно то жаль що не ми.
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30.01.2023 12:00 Ответить
еврейцам спасиба )))
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30.01.2023 14:55 Ответить
Ще одній потворі потрібно затулити пельку.
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30.01.2023 12:00 Ответить
До речі, є версія, шо удари могли завдати не ізраїльтяни, і не амерканці, а... азербайджанці. Справа в тім, що між іраном та Азербайджан вже давно визріває конфлікт. Плюс Азербайджан активно співробітничає з Ізраїлем, в тому числі у сфері постачання безпілотників. Так що цілком можливо, що це вони так постаралися...
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30.01.2023 12:00 Ответить
на одному ТГ каналі взагалі є інфо що об'єкти здав путлер в обмін на лікування
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30.01.2023 12:04 Ответить
А можна посилання?
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30.01.2023 12:04 Ответить
ТГ канал Генерал СВР
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30.01.2023 12:09 Ответить
У цього генерала свр, м'яко кажучи, суперечлива репутація. Ну і версія якась ДУЖЕ конспірологічна )) Але у наш час все можливо ))
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30.01.2023 12:15 Ответить
Скотоложці в платтях зрозуміли, що вони не безсмертні і нароссія вже нічим не допоможе
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30.01.2023 12:01 Ответить
Зачем в стране этих дикарей держать дипмиссию? Из-за наших придуравошных девок, которые до знакомства с иранцем не знали где тот Иран на карте ,но выскочивших замуж за бармалея и настрогавшие кучу детей ?
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30.01.2023 12:01 Ответить
не плутай злочинну владу та народ, бо хтось так само погано і про Україну може сказати подивившись на "яйця" Рєзнікова
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30.01.2023 12:05 Ответить
Ісламські мракобіси мусять піти лісом: тут інтереси України і Ізраїлю співпадають на 100%.
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30.01.2023 12:02 Ответить
Нє, ну це звичайно нам лестить! 😁Але навіть такий невиправний оптиміст, як я маю сумнів стосовно того, що це ми удар нанесли. 😊
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30.01.2023 12:03 Ответить
И чё? Разорвет дипломатические отношения? Ну и идите *****
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30.01.2023 12:05 Ответить
всі зосередились на факту виклика посла, на характинистиках Ірану, але ніхто не помічає що причина довгий тупий язик подоляка
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30.01.2023 12:07 Ответить
А може ви помітите,як басмачі збили український літак і роблять вигляд що так і треба? Може їх ще в дупу поцілувати?
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30.01.2023 12:12 Ответить
то довгий тупий язик подоляка ні до чого?
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30.01.2023 12:33 Ответить
Ну якщо вже боятися іранських терористів кривим словом образити,то я вже тоді не знаю. Що це,як не комплекс неповноцінності?🤷
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30.01.2023 12:44 Ответить
А Украина здесь при чём? Полотенцеголовые совсем уже попутали.
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30.01.2023 12:09 Ответить
Прийшов, послав ублюдків на йух, розвернувся і пішов. Коротко і зрозуміло.
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30.01.2023 12:13 Ответить
Викликали, то й викликали. Що далі? У відповідь треба сказати, що якщо і далі будете з північним китаєм співпрацювати, то і в тюрбан аятолі щось прилетіти може. А далі хай думають.
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30.01.2023 12:14 Ответить
Тануна, а хто такий Подоляк, що з-за нього шканадаль влаштовувати?
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30.01.2023 12:24 Ответить
Радник керівника оп - у нас же влада радників. Чи зрадників...
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30.01.2023 13:14 Ответить
сказати, що занепокоєний і пообіцяти повернутись до питання після виплат Україні за збитий PS752
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30.01.2023 12:30 Ответить
Дуже цікаво. Тобто, коли їх ******** безпілотники винищують українців, це нормас. Коли гніди збивають наш літак, це теж нормас. А коли хтось з наших запостив шось в фейсбук, то це зашквар. Це "дипломатія" зразку 17 століття, чи школа мзс лаврова і машки-два-стакана?
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30.01.2023 12:31 Ответить
Подляк не з наших, це ворог...
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30.01.2023 12:50 Ответить
Подоляку потрібно прикусити язик за зубами ,(:як це роблять ізраільтяни), а не ляпати що попало 😠
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30.01.2023 12:32 Ответить
Йому того язика треба відрізати на#уй
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30.01.2023 13:12 Ответить
Подоляки-арахамії-арестовичі .. - безмозглі *********, нариваються на міжнародній скандали. Що в розумного на умі - те в дурня на язиці...
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30.01.2023 12:41 Ответить
А от цікаво: викликали б того повіреного, якби не попередження подоляка? Бо вже і так до3,14зділись, і кожен хоче бути першим серед попереджальників
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30.01.2023 13:11 Ответить
Так і шо?
Цеж не ми!
Це все дісіптікони, не інакше...
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30.01.2023 13:14 Ответить
ну раз вже викликали, то нехай нагадає за збитий літак МАУ!
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30.01.2023 13:20 Ответить
Нельзя, тогда точно на нас свалят, и Дронов добавят " по справедливости"
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30.01.2023 16:02 Ответить
Зверніть увагу, Ізраїль мовчить,а у подоляка рот відкрився автоматично і пішло ляпання язиком.Що це,українська особливість?
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30.01.2023 13:21 Ответить
А ми тут до чого і яким боком? Те, що Подоляк ляпає - так він піздабол рівня арестовича.
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30.01.2023 14:05 Ответить
Йа плакалъ ...
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30.01.2023 14:09 Ответить
подоляк це кінчений зелений подонок,тільки ляпае своїм вонючим писком,а іранцям мало дали,треба повторити.
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30.01.2023 14:44 Ответить
Не факт, але можливо викликали щоб звинуватити в співучасті і знайти причину постачати мордеру балістичні ракети, а взагалі де гарантія що в теракті не замішаний кремль, щоб звинуватити потім нас і домогтися поставки ракет, адже вони з Ізраїлем у дружніх відносинах, тим більше після приходу засранця нетаньяхо, а нашому раднику бменше треба було натякати, так про всяк випадок
P S Згадується так званий "волгодонський синдром"
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30.01.2023 14:47 Ответить
ЧУРКИ ДУРНЫЕ !!!
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30.01.2023 15:57 Ответить
Подоляку можно было и не трындеть.
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30.01.2023 16:12 Ответить
Я б дуже сміявся, якби дипломат відповів - співробітник президентського завгоспа не є політичною персоною.
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30.01.2023 17:43 Ответить
а что дипотношения с этими мразями до сих пор не разорваны?!
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30.01.2023 19:09 Ответить
 
 