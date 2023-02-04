Авиакатастрофа в Броварах: через неделю-две будет расшифрован черный ящик, - Ионушас

Расследование причин падения вертолета ГСЧС в Броварах, что привело к гибели 14 человек, в том числе и руководства Министерства внутренних дел Украины, продолжается. Расшифровка черного ящика будет осуществлена через неделю - две.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы знаем, что во время таких событий очень важна информация из ящиков. Я знаю, что наши правоохранители уже работают с французскими коллегами. Я надеюсь, что через неделю, максимум две, будет расшифрован черный ящик, и после того мы сможем более подробно ознакомиться с наиболее приоритетной версией гибели Дениса Монастырского и других чиновников", - сказал Ионушас.

Он отметил, что сейчас приоритетны версии об ошибке пилота и технической неисправности вертолета. Также не исключается версия диверсии, но она идет не одной из приоритетных.

"Вы знаете, что правоохранители уже совершили определенные процессуальные действия, обыски по отработке этой версии, они двигаются по контрактам, на основании которых была совершена покупка этих вертолетов", - добавил депутат.

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Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.