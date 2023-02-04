УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10925 відвідувачів онлайн
Новини
3 591 78

Авіакатастрофа у Броварах: за тиждень-два буде розшифрована чорна скринька, - Іонушас

бровари

Розслідування причин падіння гелікоптера ДСНС у Броварах, що призвело до загибелі 14 людей, зокрема й керівництва Міністерства внутрішніх справ України, досі триває. Розшифрування "чорної скриньки" буде здійснено за тиждень - два.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми знаємо, що під час таких подій дуже важлива інформація зі "скриньок". Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють з французькими колегами. Я сподіваюся, що за тиждень, максимум два буде розшифрована "чорна скринька", і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією загибелі Дениса Монастирського та інших посадовців", - сказав Іонушас.

Він зазначив, що зараз пріоритетними є версії про помилку пілота та технічну несправність вертольота. Також не виключається версія диверсії, але вона йде не однією з пріоритетних.

"Ви знаєте, що правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії, обшуки щодо відпрацювання цієї версії, вони рухаються за контрактами, на підставі яких було здійснено купівлю цих вертольотів", - додав депутат.

Також читайте: В Авакова відбулися обшуки у справі про падіння гвинтокрила у Броварах

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) авіакатастрофа (1097) Бровари (280) МВС (3501) обшук (1971) Монастирський Денис (392) Іонушас Сергій (23) вертоліт (877)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Не треба нам підміняти поняття!

ВИМАГАЮ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ:

ХТО ОБРАВ І ХТО ДОЗВОЛИВ МАРШРУТ ПРОЛЬОТУ НАД ЖИТЛОВИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА???!!!
показати весь коментар
04.02.2023 16:26
+4
..почитайте, що таке *Сертифікат Льотної придатності * і ким він видається! Тоді у Вас не буде потреби слухати непрофесійну маячню Шапошнікова і себе виставляти у такому ж світі. З біля 200 випущених 225-х ТІЛЬКИ !! три британських потерпіли аварії з технічних причин!!! НІХТО НЕ ЗАГИНУВ!!! І ОДНА!!! катастрофа у норвежців... де загинули люди!!! Британці ПРОДОВЖУЮТЬ експлатувати ці вертольоти по повній. Норги вимушені були після тимчасової заборони польотів EASA Н-225 взяти американські машини у лізінг, бо спинилися всі переміщення на бурові... і подалі так і стали використовувати Н-225..бо умови лізінгу американські виявилися значно кращі. Не слухайте маячню... яку пишуть люди... далекі від авіації. Ніколи EASA не дозволила б експлуатацію машин з неусунутими дефектами. Доречі Канада використовує біля 70 Н-225 ..і не мала НІ ОДНІЄЇ аварії чи катастрофи !!!
показати весь коментар
04.02.2023 16:35
+3
Брехня,відмазують Сабакова,який купив завідомо браковані гелікоптери.Ростіслав Шапошніков на своєму каналі чудово це розклав по поличках.
На цих гелікоптерах вже кілька разів за кордоном гинули люди,слідство довело,шо вони з недоліками.
І все одно Сабаков іх купив,звичайно за відкати.
показати весь коментар
04.02.2023 16:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми знаємо, я сподіваюся, всім відомо... Дуже цінна інформація від людини, яка в розслідуванні не залучена.
показати весь коментар
04.02.2023 16:01 Відповісти
Були вкиди що пілоти не зорієнтувались .
показати весь коментар
04.02.2023 16:07 Відповісти
Брехня,відмазують Сабакова,який купив завідомо браковані гелікоптери.Ростіслав Шапошніков на своєму каналі чудово це розклав по поличках.
На цих гелікоптерах вже кілька разів за кордоном гинули люди,слідство довело,шо вони з недоліками.
І все одно Сабаков іх купив,звичайно за відкати.
показати весь коментар
04.02.2023 16:16 Відповісти
Це болюча тема для деяких. Він мовчить хто був у долі, і хто скільки отримав. А ті, що були в долі, не надто хочуть з ним лаятися.
показати весь коментар
04.02.2023 16:31 Відповісти
..почитайте, що таке *Сертифікат Льотної придатності * і ким він видається! Тоді у Вас не буде потреби слухати непрофесійну маячню Шапошнікова і себе виставляти у такому ж світі. З біля 200 випущених 225-х ТІЛЬКИ !! три британських потерпіли аварії з технічних причин!!! НІХТО НЕ ЗАГИНУВ!!! І ОДНА!!! катастрофа у норвежців... де загинули люди!!! Британці ПРОДОВЖУЮТЬ експлатувати ці вертольоти по повній. Норги вимушені були після тимчасової заборони польотів EASA Н-225 взяти американські машини у лізінг, бо спинилися всі переміщення на бурові... і подалі так і стали використовувати Н-225..бо умови лізінгу американські виявилися значно кращі. Не слухайте маячню... яку пишуть люди... далекі від авіації. Ніколи EASA не дозволила б експлуатацію машин з неусунутими дефектами. Доречі Канада використовує біля 70 Н-225 ..і не мала НІ ОДНІЄЇ аварії чи катастрофи !!!
показати весь коментар
04.02.2023 16:35 Відповісти
Таке враження,що ви відмазуєте Авакова.І аварій було не одна,а кілька.Спочатку дивиться ролик,про який я згадав,а потім кажіть своє.https://www.youtube.com/watch?v=euj7bBzmBZo&t=32s
показати весь коментар
04.02.2023 16:57 Відповісти
..я не збираюсь слухати цього ИКСПЕРДА!!! Повторюю!! Аварій по технічним причинам було ТРИ!!! Всі БРИТАНСЬКІ!!! Цей клоун навіть не знає... що тоді НЕ ЗАГИНУЛИ люди..а стверджує...що загинули 19 людей! ОДНА!!! катастрофа..у Норвегії..де загинуло 13 людей!!! Коли людина меле маячню..Ви дивитися? Який ХЛАМ можна закупити ...якщо машина має Сертифікат Льотної Придатності і продається не французським урядом..а ведучим авіаційним виробником ЕЙРБАСОМ!!! яка і несе ПОВНУ відповідальність за технічний стан машин. Я не Авакова відмазую... Я дурня..який несе маячню у вашому ролику слухати не хочу. Це стосовно вертольота Н-225.. І трошки розберіться...що таке аварія і катастрофа. Якщо не знаєте...то аварія... це авіаційна пригода без людських жертв. Катастрофа - з людськими жертвами. Нічого розумного стосовно Н-225 цей клоун не сказав. Те що він несе попри вертольота... мені нецікаво!
показати весь коментар
04.02.2023 17:08 Відповісти
Ти якийсь дуболом.І після тої інфи,що я приведу внизу,ти будешь мені доказувати,що з гелікоптером усе у порядку???

10 травня 2012 - EC225 LP (G-REDW): аварійна посадка на воду в Північному морі на схід від Абердіна через поломку головної коробки передач, що призвела до роз'єднання приводу обох механічних масляних насосів. Аварійна система змащування коробки передач працювала, але відображала помилковий попереджувальний індикатор через неправильну специфікацію реле тиску. Постраждалих немає.22 жовтня 2012 - EC225 LP (G-CHCN, компанія CHC Scotia): аварійна посадка і затоплення в Північному морі поблизу Шетландських островів через причину, аналогічну попередньому інциденту: відмова масляних насосів та помилкове попередження про несправність аварійної системи. Жертв немає.29 квітня 2016 - EC225 LP (LN-OJF, компанія CHC Helicopter): гелікоптер, який перевозив нафтовиків з платформи Gullfaks B у Північному морі, розбився поблизу норвезького острова. Через руйнування шестерні в редукторі ******** гвинта він від'єднався від гелікоптера, який упав та вибухнув від удару. Загинули два члени екіпажу та 11 пасажирів.
Після катастрофи EC225 в Норвегії в 2016 році було виявлено потенційну проблему безпеки з несучим гвинтом, і деякі оператори стали відмовлятися від експлуатації гелікоптера.
показати весь коментар
04.02.2023 19:56 Відповісти
... для тих... хто вміє читати..та не вміє думати!! Після останньої НОРВЕЖСЬКОЇ катастрофи... В ЯКІЙ ЗАГИНУЛИ люди... EASA призупинила польоти вертольотів. Ейрбас провів детальне розсідування причин катастрофи ТА УСУНУВ !!! виявлені дефекти. Після усунення проблем та випробування EASA поновила *Сертифікат Льотної придатності** визнавши вертоліт Н-225 безпечним у використанні. На сьогодні у світі експлуатується біля двохсот вертольотів цієї моделі!!!! За СІМ!!! років експлуатаціїї НЕ СТАЛОСЯ НІ ОДНІЄЇ катастрофи.
І ТІЛЬКИ ДУБОЛОМАМ в УКРАЇНІ **ВПАРЮЮТЬ** непридатні вертольоти!!! Може почнете вже думати сьогодняшнім днем... ???

Десятки типів літаків та вертольотів зупиняли в процесі експлуатації з за виявлених конструктивних, чи технічних недоліків!!! Як приклад....!!Зупиняли на півроку літаки Іл-76 з за виявлених недоліків у конструкції двигуна Д-30КП після двох катастроф. Зупиняли польоти Ан-124 після руйнування обтікача носової частини та катастрофи. Не буду згадувати останні катастрофи новітніх В-737...та зупинення їх експуатації. Вже ДВА роки проводяться випробування та усунення недоліків. Випробувальні польоти закінчені і літак буде допущений до експлуатації.
показати весь коментар
04.02.2023 21:51 Відповісти
Так званий експерт - скільки було аварій та катастроф, наприклад, з Боїнгами, Аербасами, Ту, Іл, я вже не кажу про військові літаки. І щось вони продовжують літати. Кожна аварія (катастрофа) розслідується фахівцями КБ, завода-виробника і, якщо причиною є технічний недолік, то по-перше припиняються польоти цього типу літака (гвинтокрила), досліджується всі ЛА даного типу, випускається бюллетень щодо виконання робіт для усунення технічного недоліку на цих типах ЛА і після цього КБ і виробником надається дозвіл на польоти. Ваші всі домисли ( профанські) не мають жодного підгрунтя поки не будуть досліджені всі причини катастрофи, починючи з планування польоту, підготовки льотчиків, наземної підготовки гвинтокрила до польоту, управління польотом і таке ін.
показати весь коментар
04.02.2023 16:48 Відповісти
Спочатку дивиться сюжет,про який я згадав,потім щось калякайте.
показати весь коментар
04.02.2023 16:53 Відповісти
Не надо им отвечать всерьез,срать в коментах за мелкий прайс-это их поганая работа.Ишь как фамилию Авакова переврал,небось всю ночь думал...
показати весь коментар
04.02.2023 16:56 Відповісти
К ботам меня приравнял?Коррупционера защищаешь?А Если ты не в курсе,то поясняю-Сабаковым его называют тут на Цензоре уже давно.Так что мне не надо было целую ночь думать.
показати весь коментар
04.02.2023 17:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=euj7bBzmBZo&t=32s
показати весь коментар
04.02.2023 16:58 Відповісти
Лучше объясните,если вы разбираетесь,почему нужно столько времени на расшифровку?
показати весь коментар
04.02.2023 16:58 Відповісти
Буде імітація бурхливоі діяльності.А правду нам все одно не роскажуть.
показати весь коментар
04.02.2023 17:07 Відповісти
Не треба нам підміняти поняття!

ВИМАГАЮ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ:

ХТО ОБРАВ І ХТО ДОЗВОЛИВ МАРШРУТ ПРОЛЬОТУ НАД ЖИТЛОВИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА???!!!
показати весь коментар
04.02.2023 16:26 Відповісти
закон не писан небожителям
показати весь коментар
04.02.2023 16:36 Відповісти
ВИМАГАЮ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ:

ХТО ОБРАВ І ХТО ДОЗВОЛИВ МАРШРУТ ПРОЛЬОТУ НАД ЖИТЛОВИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА???!!!
коли літаки та вертольоти сідають у Жулянах!! Чим відрізняється політ над Броварами від польоту над Києвом, Чернівцями, Львівом....? Про інші країни промовчимо!
показати весь коментар
04.02.2023 16:42 Відповісти
Ти хоч знаєш де ті Жуляни?
Львівом, ***!
показати весь коментар
04.02.2023 16:48 Відповісти
..я то знаю.... і Жуляни і всі інші!! А ВИ? Чи то Ваше ГАВ!! щось хоче довести?
показати весь коментар
04.02.2023 16:54 Відповісти
Придурошне, над Києвом, Львовом, Чернівцями ніхто не літає.
Всі аеропорти на околиці і до них існують відповідні коридори.

Глобус купи, валянок!
показати весь коментар
04.02.2023 16:59 Відповісти
Дурак? Не з Києва? Літаки з Жулян так гарно летять над багатоповерхівками. Всі кияни знають.
показати весь коментар
04.02.2023 17:04 Відповісти
Ти дальше вокзалу в Києві не був, то ж і несеш маячню.
показати весь коментар
04.02.2023 17:09 Відповісти
Ти типовий рагульний бик, який приписує людям бажане, не запитавши хто вони.
показати весь коментар
04.02.2023 17:12 Відповісти
А що про тебе питати.
Видно пана по халявах, як кажуть.
Селюк, що вступив у мусора, що б не працювати.
Зараз відмазуєш собакова.
показати весь коментар
04.02.2023 17:18 Відповісти
Твої слова говорять про тебе. Ти, рагульок, як далеко вже від вокзалу від'їжджав?
показати весь коментар
04.02.2023 17:13 Відповісти
..я вже навіть не знаю..що цьому дурноголовому АНУ відповісти!! Це просто жах... !! Може його Жуляни та Київ у Глевасі, де і його **жуляни** розташовані!!!? Це навіть вже не смішно... коли людина стверджує..що Жуляни на околиці...?___ Це вже не діагноз!!!
показати весь коментар
04.02.2023 17:14 Відповісти
Та він Жулян не бачив ніколи. То шизік.
показати весь коментар
04.02.2023 17:21 Відповісти
..значить Глеваха...)))
показати весь коментар
04.02.2023 17:42 Відповісти
https://www.google.com/maps/@50.3758866,30.416915,12.21z https://www.google.com/maps/@50.3758866,30.416915,12.21z

показати весь коментар
04.02.2023 17:17 Відповісти
Що за координати?
показати весь коментар
04.02.2023 17:23 Відповісти
Не напрягайся.
Тобі це важко, буде пучити.
показати весь коментар
04.02.2023 17:26 Відповісти
..то очі свої ... протри..дурноголове!! Подивись..куди спрямовані напрямки ЗПС..і кудою заходять на посадку та злітають літаки.... Тебе не у Глевасі випадково прописали?
показати весь коментар
04.02.2023 17:41 Відповісти
Він Глеваху на мапі ще не знайшов.
показати весь коментар
04.02.2023 17:47 Відповісти
БЛ@ ШО ТАМ ЗА ШИФР !!!??? ШИФРОВАЛЬЩИКИ ВЫ КОНКРЕТНЫЕ !!!
показати весь коментар
04.02.2023 16:37 Відповісти
Морзянка.
показати весь коментар
04.02.2023 16:42 Відповісти
МОРОЗКА )
показати весь коментар
04.02.2023 16:51 Відповісти
Намагнічений сталевий дріт.
показати весь коментар
04.02.2023 17:08 Відповісти
Шо там не ясно? , мусора по беспределу вбили дітей бо небожітелі ногами не
ходять
показати весь коментар
04.02.2023 16:46 Відповісти
Як ти з таким світоглядом в США живеш?
показати весь коментар
04.02.2023 17:01 Відповісти
Причина давно всім відома, це розпіздяйство
показати весь коментар
04.02.2023 16:56 Відповісти
Розшифрують і шо? По катастрофі в Чугуєві розшифрували? Що було оприлюднено? Нічого. Чи льотне училище це військова сфера і оприлюдненню не підлягає? Гаразд. А ДСНС? Теж нічого не оприлюднять. Лише свої "висновки", які невідомо (нам) на чому грунтуються.
показати весь коментар
04.02.2023 17:00 Відповісти
..чугуєвська оприюднена для військових авіаційних спеціалістів. Всі катастрофи у цівільній авіації розслідуються та пубікуються до широкого доступу на сайті Державіасужби avia.gov.ua. Там виходить помісячний бюллетень з описом всіх авіаційних випадків українських літаків. Такох випадки з літаками іноземної регистрації , що виникають на території України. Ніяких секретних приховувань.
Катастрофа у Чугуєві.. бажання командування виконати план підготовки курсантів в умовах невистачання палива. Це неофіційний висновок, бо з кінця 2019 року паливо у ВПС поставляолося обмежено..а з літа 20 року зовсім не поставлялося. Армія і ВПС зеленим непотрібні були. Тому й насадили в літак кучу курсантів... А офіційно... Винні керівники... які це допустили... плюс неправильні дії в аварійній ситуації КПС та бортінженера. Що можна сказати... якщо КПС мав загаьний наліт всього біля 500 годин і навчав курсантів..))) Розсідування цієї катастрофи буде на сайті стовідсотково.
показати весь коментар
04.02.2023 17:35 Відповісти
З висновками я знайомий. З яких також слідують невірні дії пілотів в аварійній ситуації. Це взагалі причина 90% катастроф.

"насадили в літак кучу курсантів" не проблема, якщо не перевантаження.

Про нестачу палива не чув. На avia.gov.ua не був. Там можна побачити графіки керування з чорної скриньки і почути переговори в кабіні?
показати весь коментар
04.02.2023 17:46 Відповісти
А підкажіть де на avia.gov.ua матеріали про авіакатастрофи (чи конкретно по Чугуєву). Бо там ліс "Діяльність ДАСУ", "Запобігання корупції", "Льотна придатність"... Як я ненавиджу такі сайти. На mak-ru все просто і зрозуміло.
показати весь коментар
04.02.2023 18:03 Відповісти
.я не можу Вам надати щлях ..де знайти Бюлетені..бо у Туреччині неможливо вийте на сайти..де є допис GOV... Навіть з під VPN. І це проблема. Але вони там 100 відсотково. Помісячні... поквартальні ..і річні. Переговорів у кабіні там не викладають. Результати розшифрування чорних скриньок також.
Ну я МАК не вважаю за об*єктивну установу..враховуючи те, що ця організація вже кілька років ... не менш пяти не має НІЯКИХ прав на проведення розслідувань. Це контора **рога та копита**... ЇЇ зауваження та рекомендації ніхто у світі не сприймає і не використовує. Навіть у рашці.

На сайті нашому нема розслідувань військової авіації. Тільки цівільні...ДСНС.. спеціальні... тощо. Тому про Чугуїв там НІЧОГО.
Насадити в літак кучу курсантів..ПРОБЛЕМА!!! Там були курсанти-штурмани і курсанти -пілоти. Це не перевантаження.. На Ан-26ш десять навчальних місць ддя курсантів-штурманів. На борту 27 ... Сім єкіпаж!! 20 інших... Були курсанти-пілоти...два..чи три... що МІНЯЛИСЯ !! і сідали на робоче місце У ПОЛЬОТІ!! Дике порушення! Курсантів штурманів..більше десяти... ПОРУШЕННЯ. Літали з конве*єру... Це після посадки ..не зупиняючись зразу злітає. Дике порушення! Недосвідчений КПС... І враховуючи те, що на правому сидінні курсант... а значить ПУСТЕ МІСЦЕ... ніхто не підкаже і не допоможе! Нестача палива... не в літаку. А загальний дефіцит у ВПС у 20 році і пізніше.
показати весь коментар
04.02.2023 18:38 Відповісти
А я як раз про дані чорних скриньок, які включають і переговори.
Я не вважаю МАК за об'єктивну чи необ'єктивну установу. Їх рекомендації в основному звучать як "покращіть підготовку пілотів". Можливо я бачив лише такі рекомендації через вибірковість інцидентів, якими я цікавився.
Але вони не боялися публікувати дані чорних скриньок, включаючи переговори в кабіні, не дивлячись на їх жахливість і ганебність. Як для прикладу катастрофа в Пермі 2008 року. Де командир за офіційними даними (не МАКа) був п'яний. А за моїми враженнями з голосів в кабіні обидва пілоти були вторчені. І не вміли літати без автопілота, а автопілот не вміли налаштовувати (на що МАК вказав в непрямій експертній формі, бо його задача не висновки, а встановлення фактів). Полубочка в залізницю, 88 трупів і істошний крик (мабуть другого пілота молододебіла), коли він побачив землю перед зіткненням. МАК не побоявся опублікувати. А наші чого бояться?
показати весь коментар
04.02.2023 19:03 Відповісти
... результати розшифровки... що відбувалося у кабіні.. параметри польоту 99 відсотків слухачів НЕ ЗРОЗУМІЮТЬ. А от понавидумувати можуть стовідсотково всякої несенитниці. От навіть Ви... пишете..що слухали переговори у кабіні... і що написали? Не вміли без автопілота... не вміли налаштовувати. А те ..що автопілот включається на В-737 однією кнопкою..Ви і гадки не маєте. Тим більше не розумієте для чого автопілот..і як його використовують у польоті... на посадці... тощо.
А причина то в іншому. То що п*яні. ясно...

Непосредственной причиной авиационного происшествия явилась потеря пространственной ориентировки экипажем, в первую очередь КВС, осуществлявшим активное пилотирование самолёта на заключительном этапе полёта, что привело к перевороту самолёта через левое крыло, его вводу в интенсивное снижение и столкновению с землёй. Потеря пространственной ориентировки произошла при полёте ночью, в облаках, с отключёнными автопилотом и автоматом тяги. Фактором, способствовавшим потере пространственной ориентировки и неспособности к её восстановлению, явился недостаточный уровень профессиональной подготовки экипажа в части техники пилотирования воздушного судна, https://ru.wikipedia.org/wiki/Crew_resource_management управления ресурсами и приобретения навыков по выводу из сложных пространственных положений самолёта с прямой индикацией авиагоризонтов, установленных на зарубежных и современных отечественных воздушных судах. Данная индикация отличается от индикации, применяемой на типах воздушных судов, освоенных членами экипажа ранее (Ту-134, Ан-2).

А все значно ПРОСТІШЕ!!! Банально перепутав індікацію ... На наших літаках... відносно землі... на імпортних..Земля..відносно літака.
От тому і не публікують на загальний огляд...бо маячні буде по горло.. І маячня у пресі..на ТБ...
показати весь коментар
04.02.2023 19:32 Відповісти
Ага. Я не розумію.
А ви матеріали почитайте, і записи послухайте. Як вони їбалися з автопілотом, щоб зробити коло над аеропортом. Бо "нештатна" ситуація виникла, диспетчер відправив на коло.
Автопілот не вмикається однією кнопкою, бо ти маєш ще поставити йому задачу. На автопілоті немає кнопки "зробити *******".
"потеря пространственной ориентировки экипажем, в первую очередь КВС" полягала в тому, що після фрази "что это мы такое делаем" (уяви собі, що це каже пілот літака, на якому ти летиш), КВС заклав штурвал в протилежну сторону від тієї, що мала б вирівняти літак. Тобто сам його завалив. Це пояснюють тим, що прилад індикації горизонту в "буржуйських" літаках і радянських літаках показує по різному. Це справді так.

Публікація правди не має залежати від того що "99 відсотків слухачів НЕ ЗРОЗУМІЮТЬ". Це не привід приховати від "одного відсотка". А цей відсоток не такий уже й один.
показати весь коментар
04.02.2023 19:51 Відповісти
Те, що я говорив. Висновки МАК дуже абстрактні і обтічні. Не треба з них намагатися реверсувати істину. Істина в детальних фактах.
показати весь коментар
04.02.2023 19:56 Відповісти
Шановний! Я сорок років і навіть сьогодні вночі ...включаю та виключаю по кілька разів згадуваємий Вами автопілот. Нема там нічого складного...БО!! Автопілот не предназначений для ВИПРАВЛЕННЯ помилок. Велика проблема серед льотного складу цівільної авіації, це ПОСТІЙНЕ !! використовування автопілота...як у горизонтальному польоті..так і при заходах на посадку та виходу на друге коло! Пілоти буквально бояться пілотувати вручну...бо це має недоліки та й пасажири будуть невдоволені. І коли відмовляють ті ж системи автопілота...то починаються потуги... вилазить слаба техніка пілотування... похибки...і поганий результат. У західних авіакомпаніях перевагу віддають автоматичному пілотуванню... Це перейнято і у нас. Тому нічого дивного... що плутають авіагоризонти... зменшують швидкість ..дивлячись на прилад... яки показує узли...а рахують у кілометрах... Все буває! Повірте..що саме просте..це виконувати політ та посадку в автоматичному режимі. Нфякої проблеми від слова ЗОВСІМ!!! А от як відмовить щось... чи КГС в аеропорту..чи КГС на літаку... і беремо ручками...тут все... і штанці мокрі і спина у воді... )))
показати весь коментар
04.02.2023 22:12 Відповісти
Немає проблем з використанням автопілота. Біда тих пілотів була в тому, ні автопілот вони не змогли запрограмувати, ні вручну літати.
Але слухаю вас, і думаю. Автопілот це помічник пілота, щоб йому нудно не було штурвал тримати годинами. Як круїз-контроль в автомобілі. Але коли автопілот починає замінювати вміння пілота, це катастрофа. Пілот завжди повинен вміти водити літак досконало, бо що інакше буде в нештатній ситуації. В ідеалі пілот має бути як Гімлі Глайдер.
показати весь коментар
04.02.2023 22:32 Відповісти
..**налаштовувати** по Вашому автопіот ... нема ніякої складності. Я Вам писав..всього про ОДНУ кнопку. Виведи літак у стабілізаційний політ...і нажимай. Як у наборі... так і при зниженні.. Я не кажу вже про горизонт. І ..знаєте... я не правий...!! Автопіот для багатьох і кнопка..дійсно буває рятівною.
Після катастрофи у Ростові еміратського літака... Державіаслужба провела дослідження вихидів на друге коло екіпажів українських авіакомпаній. Виявилося... що з 100 виходів тільки П*ЯТЬ виконали у РУЧНОМУ режимі. Це була дійсно катастрофічна інформація. Це тільки по пасажирських літаках. На транспортних всі виходи виконують ТІЛЬКИ в ручному режимі. І тоді взялися за голову. Ввели у тренажну підготовку обов*язковий пункт... і багато чого. Але західні тренажерні компекси з нерозумінням підійшли до цього.
Може чули.... ? Пілот на Заході став оператором-сімулятора. І враховуючи те... що перевірки льотного скаду виконують виключно на тренажерах... що знищує відчуття небезпеки... то говорити нема про що. А далі думайте самі! От і все!
показати весь коментар
04.02.2023 22:45 Відповісти
Для нормального пілота немає складності, а для тих вторчених ввести траєкторію в автопілот стало непереборною задачею.
Не бачу нічого поганого в тренажерах. Навпаки, саме на тренажерах можна спробувати всі складні ситуації, які без тренажерів можна було б пояснювати лише крейдою на дошці.
Не впевнений, що тренажер знищує відчуття небезпеки. На тренажері так, ви в безпеці, і можете, як в комп'ютерній грі спробувати все. І це ж добре, що можете спробувати. А за штурвалом реального літака я сумніваюся, що пілоти почуваються "як в симуляторі". Хіба якісь неадеквати.
показати весь коментар
04.02.2023 22:57 Відповісти
.. тобто у Вас буде однаке відчуття... коли у Вас виключають двигун на тренажері... чи у повітрі? Раніш літали реально по колу..без пасажирів... виключали двигун і тренувалися. Прийшов час економії. Перейшли на тренажер. Тоді так з однаковим відчуттям небезпеки не звинувачуйте екіпаж в їх непридатності вийти з аварійної ситуації. Спокійної ночі!
показати весь коментар
04.02.2023 23:05 Відповісти
Тут я згоден. Коли нештатна ситуація стається в реальності, відчуття інші. Але я гадаю, що пілоти не повинні піддаватися емоціям, різниця лише в емоціях, а мислити раціонально.
На тренажерах можна відіграти ситуації, які неможливо відтренувати в реальності.
А для тренування емоцій варто пройти і тренування з вимкненням двигуна в повітрі в реальності.
показати весь коментар
04.02.2023 23:23 Відповісти
Гімлі Глайдер до того, як стати пілотом цивільної авіації, був планеристом аматором. Він спробував і відчув. І вів металеву тушу за своїм відчуттям. Але від пілотів не вимагається відлітати на планерах. Їм це може замінити симулятор. Щоб спробувати і зрозуміти.
показати весь коментар
04.02.2023 23:11 Відповісти
..у мене був один знайомий... старий льотчик ..починавший ще на Лі-2... Він казав.. Льотчиками не стають.. їми народжуються..і порівнював з художниками... Картини можуть малювати багато людей..але купляють за великі гроші не у всіх! Найкращого!
показати весь коментар
04.02.2023 23:16 Відповісти
Це справжні льотчики. Але, навіть судячи з ваших слів, не всі такі.
показати весь коментар
04.02.2023 23:28 Відповісти
А що в нас перейнято, то не треба. В нас гарно літають. МАУ була в топах по безпеці. Жодної катастрофи за 30 років, поки їх в Ірані не збили. А на Мрії відлітали все, поки вона не була знищена артилерійським обстрілом росіян.
показати весь коментар
04.02.2023 22:47 Відповісти
.. про МАУ Ви нічого не знаєте... І тим більш в її безпечності. А що значить.. ВАШЕ на Мрії відлітали все, поки вона не була знищена артилерійським обстрілом росіян.
показати весь коментар
04.02.2023 22:50 Відповісти
..на сайті Державіаслужби бюлетені за кілька останніх років є.. Порийтеся... Там відкриються Ваші очі стосовно МАУ!))))
показати весь коментар
04.02.2023 22:52 Відповісти
Я дійсно мало знаю. Я лише про статистику. Які були авіакатастрофи МАУ за 30 років?
показати весь коментар
04.02.2023 23:00 Відповісти
...відсутність катастроф..це не свідоцтво безаварійної роботи! .... У Европі у EASA до війни був баловий рейтинг по результатам інспекцій МАУ інспекторами EASA. І він часами був не дуже високий. І літаки зупиняли до усунення недоілків... та багато чого. Навіть незадовіьне ведення льотної документації...)))
показати весь коментар
04.02.2023 23:11 Відповісти
Нє, ну сервіс МАУ і все таке не критикував лише лінивий. Трохи говно, то правда. Але статистична безпека була така. Це теж підраховується.
показати весь коментар
04.02.2023 23:26 Відповісти
"Чорний ящик" розкладе всі крапки над "і" Головне завдання - щоб данні ящика не зникли і не затеємничилися))))
показати весь коментар
04.02.2023 18:12 Відповісти
Ненадежная машина

Опять наверное камнем вниз полетел из-за проблем с винтом
показати весь коментар
04.02.2023 18:14 Відповісти
Почему опять?
показати весь коментар
04.02.2023 18:38 Відповісти
Потому что несколько почти одинаковых крушений было

показати весь коментар
04.02.2023 19:08 Відповісти
Сколько? И почему одинаковых?
показати весь коментар
04.02.2023 19:26 Відповісти
Надіюсь не на Мігмі зашифровували бортову інформацію. І для її "розшифровки" не знадобиться квантовий компьютер
показати весь коментар
04.02.2023 18:40 Відповісти
Розлідуйте, розлідуйте, певно пару років ваше розслідування займе. І х.р що буде ясно.
показати весь коментар
04.02.2023 18:56 Відповісти
 
 