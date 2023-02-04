Авіакатастрофа у Броварах: за тиждень-два буде розшифрована чорна скринька, - Іонушас

Розслідування причин падіння гелікоптера ДСНС у Броварах, що призвело до загибелі 14 людей, зокрема й керівництва Міністерства внутрішніх справ України, досі триває. Розшифрування "чорної скриньки" буде здійснено за тиждень - два.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми знаємо, що під час таких подій дуже важлива інформація зі "скриньок". Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють з французькими колегами. Я сподіваюся, що за тиждень, максимум два буде розшифрована "чорна скринька", і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією загибелі Дениса Монастирського та інших посадовців", - сказав Іонушас.

Він зазначив, що зараз пріоритетними є версії про помилку пілота та технічну несправність вертольота. Також не виключається версія диверсії, але вона йде не однією з пріоритетних.

"Ви знаєте, що правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії, обшуки щодо відпрацювання цієї версії, вони рухаються за контрактами, на підставі яких було здійснено купівлю цих вертольотів", - додав депутат.

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Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.