Авіакатастрофа у Броварах: за тиждень-два буде розшифрована чорна скринька, - Іонушас
Розслідування причин падіння гелікоптера ДСНС у Броварах, що призвело до загибелі 14 людей, зокрема й керівництва Міністерства внутрішніх справ України, досі триває. Розшифрування "чорної скриньки" буде здійснено за тиждень - два.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми знаємо, що під час таких подій дуже важлива інформація зі "скриньок". Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють з французькими колегами. Я сподіваюся, що за тиждень, максимум два буде розшифрована "чорна скринька", і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією загибелі Дениса Монастирського та інших посадовців", - сказав Іонушас.
Він зазначив, що зараз пріоритетними є версії про помилку пілота та технічну несправність вертольота. Також не виключається версія диверсії, але вона йде не однією з пріоритетних.
"Ви знаєте, що правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії, обшуки щодо відпрацювання цієї версії, вони рухаються за контрактами, на підставі яких було здійснено купівлю цих вертольотів", - додав депутат.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.
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На цих гелікоптерах вже кілька разів за кордоном гинули люди,слідство довело,шо вони з недоліками.
І все одно Сабаков іх купив,звичайно за відкати.
10 травня 2012 - EC225 LP (G-REDW): аварійна посадка на воду в Північному морі на схід від Абердіна через поломку головної коробки передач, що призвела до роз'єднання приводу обох механічних масляних насосів. Аварійна система змащування коробки передач працювала, але відображала помилковий попереджувальний індикатор через неправильну специфікацію реле тиску. Постраждалих немає.22 жовтня 2012 - EC225 LP (G-CHCN, компанія CHC Scotia): аварійна посадка і затоплення в Північному морі поблизу Шетландських островів через причину, аналогічну попередньому інциденту: відмова масляних насосів та помилкове попередження про несправність аварійної системи. Жертв немає.29 квітня 2016 - EC225 LP (LN-OJF, компанія CHC Helicopter): гелікоптер, який перевозив нафтовиків з платформи Gullfaks B у Північному морі, розбився поблизу норвезького острова. Через руйнування шестерні в редукторі ******** гвинта він від'єднався від гелікоптера, який упав та вибухнув від удару. Загинули два члени екіпажу та 11 пасажирів.
Після катастрофи EC225 в Норвегії в 2016 році було виявлено потенційну проблему безпеки з несучим гвинтом, і деякі оператори стали відмовлятися від експлуатації гелікоптера.
І ТІЛЬКИ ДУБОЛОМАМ в УКРАЇНІ **ВПАРЮЮТЬ** непридатні вертольоти!!! Може почнете вже думати сьогодняшнім днем... ???
Десятки типів літаків та вертольотів зупиняли в процесі експлуатації з за виявлених конструктивних, чи технічних недоліків!!! Як приклад....!!Зупиняли на півроку літаки Іл-76 з за виявлених недоліків у конструкції двигуна Д-30КП після двох катастроф. Зупиняли польоти Ан-124 після руйнування обтікача носової частини та катастрофи. Не буду згадувати останні катастрофи новітніх В-737...та зупинення їх експуатації. Вже ДВА роки проводяться випробування та усунення недоліків. Випробувальні польоти закінчені і літак буде допущений до експлуатації.
ВИМАГАЮ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ:
ХТО ОБРАВ І ХТО ДОЗВОЛИВ МАРШРУТ ПРОЛЬОТУ НАД ЖИТЛОВИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА???!!!
ХТО ОБРАВ І ХТО ДОЗВОЛИВ МАРШРУТ ПРОЛЬОТУ НАД ЖИТЛОВИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА???!!!
коли літаки та вертольоти сідають у Жулянах!! Чим відрізняється політ над Броварами від польоту над Києвом, Чернівцями, Львівом....? Про інші країни промовчимо!
Львівом, ***!
Всі аеропорти на околиці і до них існують відповідні коридори.
Глобус купи, валянок!
Видно пана по халявах, як кажуть.
Селюк, що вступив у мусора, що б не працювати.
Зараз відмазуєш собакова.
Тобі це важко, буде пучити.
ходять
Катастрофа у Чугуєві.. бажання командування виконати план підготовки курсантів в умовах невистачання палива. Це неофіційний висновок, бо з кінця 2019 року паливо у ВПС поставляолося обмежено..а з літа 20 року зовсім не поставлялося. Армія і ВПС зеленим непотрібні були. Тому й насадили в літак кучу курсантів... А офіційно... Винні керівники... які це допустили... плюс неправильні дії в аварійній ситуації КПС та бортінженера. Що можна сказати... якщо КПС мав загаьний наліт всього біля 500 годин і навчав курсантів..))) Розсідування цієї катастрофи буде на сайті стовідсотково.
"насадили в літак кучу курсантів" не проблема, якщо не перевантаження.
Про нестачу палива не чув. На avia.gov.ua не був. Там можна побачити графіки керування з чорної скриньки і почути переговори в кабіні?
Ну я МАК не вважаю за об*єктивну установу..враховуючи те, що ця організація вже кілька років ... не менш пяти не має НІЯКИХ прав на проведення розслідувань. Це контора **рога та копита**... ЇЇ зауваження та рекомендації ніхто у світі не сприймає і не використовує. Навіть у рашці.
На сайті нашому нема розслідувань військової авіації. Тільки цівільні...ДСНС.. спеціальні... тощо. Тому про Чугуїв там НІЧОГО.
Насадити в літак кучу курсантів..ПРОБЛЕМА!!! Там були курсанти-штурмани і курсанти -пілоти. Це не перевантаження.. На Ан-26ш десять навчальних місць ддя курсантів-штурманів. На борту 27 ... Сім єкіпаж!! 20 інших... Були курсанти-пілоти...два..чи три... що МІНЯЛИСЯ !! і сідали на робоче місце У ПОЛЬОТІ!! Дике порушення! Курсантів штурманів..більше десяти... ПОРУШЕННЯ. Літали з конве*єру... Це після посадки ..не зупиняючись зразу злітає. Дике порушення! Недосвідчений КПС... І враховуючи те, що на правому сидінні курсант... а значить ПУСТЕ МІСЦЕ... ніхто не підкаже і не допоможе! Нестача палива... не в літаку. А загальний дефіцит у ВПС у 20 році і пізніше.
Я не вважаю МАК за об'єктивну чи необ'єктивну установу. Їх рекомендації в основному звучать як "покращіть підготовку пілотів". Можливо я бачив лише такі рекомендації через вибірковість інцидентів, якими я цікавився.
Але вони не боялися публікувати дані чорних скриньок, включаючи переговори в кабіні, не дивлячись на їх жахливість і ганебність. Як для прикладу катастрофа в Пермі 2008 року. Де командир за офіційними даними (не МАКа) був п'яний. А за моїми враженнями з голосів в кабіні обидва пілоти були вторчені. І не вміли літати без автопілота, а автопілот не вміли налаштовувати (на що МАК вказав в непрямій експертній формі, бо його задача не висновки, а встановлення фактів). Полубочка в залізницю, 88 трупів і істошний крик (мабуть другого пілота молододебіла), коли він побачив землю перед зіткненням. МАК не побоявся опублікувати. А наші чого бояться?
А причина то в іншому. То що п*яні. ясно...
Непосредственной причиной авиационного происшествия явилась потеря пространственной ориентировки экипажем, в первую очередь КВС, осуществлявшим активное пилотирование самолёта на заключительном этапе полёта, что привело к перевороту самолёта через левое крыло, его вводу в интенсивное снижение и столкновению с землёй. Потеря пространственной ориентировки произошла при полёте ночью, в облаках, с отключёнными автопилотом и автоматом тяги. Фактором, способствовавшим потере пространственной ориентировки и неспособности к её восстановлению, явился недостаточный уровень профессиональной подготовки экипажа в части техники пилотирования воздушного судна, https://ru.wikipedia.org/wiki/Crew_resource_management управления ресурсами и приобретения навыков по выводу из сложных пространственных положений самолёта с прямой индикацией авиагоризонтов, установленных на зарубежных и современных отечественных воздушных судах. Данная индикация отличается от индикации, применяемой на типах воздушных судов, освоенных членами экипажа ранее (Ту-134, Ан-2).
А все значно ПРОСТІШЕ!!! Банально перепутав індікацію ... На наших літаках... відносно землі... на імпортних..Земля..відносно літака.
От тому і не публікують на загальний огляд...бо маячні буде по горло.. І маячня у пресі..на ТБ...
А ви матеріали почитайте, і записи послухайте. Як вони їбалися з автопілотом, щоб зробити коло над аеропортом. Бо "нештатна" ситуація виникла, диспетчер відправив на коло.
Автопілот не вмикається однією кнопкою, бо ти маєш ще поставити йому задачу. На автопілоті немає кнопки "зробити *******".
"потеря пространственной ориентировки экипажем, в первую очередь КВС" полягала в тому, що після фрази "что это мы такое делаем" (уяви собі, що це каже пілот літака, на якому ти летиш), КВС заклав штурвал в протилежну сторону від тієї, що мала б вирівняти літак. Тобто сам його завалив. Це пояснюють тим, що прилад індикації горизонту в "буржуйських" літаках і радянських літаках показує по різному. Це справді так.
Публікація правди не має залежати від того що "99 відсотків слухачів НЕ ЗРОЗУМІЮТЬ". Це не привід приховати від "одного відсотка". А цей відсоток не такий уже й один.
Але слухаю вас, і думаю. Автопілот це помічник пілота, щоб йому нудно не було штурвал тримати годинами. Як круїз-контроль в автомобілі. Але коли автопілот починає замінювати вміння пілота, це катастрофа. Пілот завжди повинен вміти водити літак досконало, бо що інакше буде в нештатній ситуації. В ідеалі пілот має бути як Гімлі Глайдер.
Після катастрофи у Ростові еміратського літака... Державіаслужба провела дослідження вихидів на друге коло екіпажів українських авіакомпаній. Виявилося... що з 100 виходів тільки П*ЯТЬ виконали у РУЧНОМУ режимі. Це була дійсно катастрофічна інформація. Це тільки по пасажирських літаках. На транспортних всі виходи виконують ТІЛЬКИ в ручному режимі. І тоді взялися за голову. Ввели у тренажну підготовку обов*язковий пункт... і багато чого. Але західні тренажерні компекси з нерозумінням підійшли до цього.
Може чули.... ? Пілот на Заході став оператором-сімулятора. І враховуючи те... що перевірки льотного скаду виконують виключно на тренажерах... що знищує відчуття небезпеки... то говорити нема про що. А далі думайте самі! От і все!
Не бачу нічого поганого в тренажерах. Навпаки, саме на тренажерах можна спробувати всі складні ситуації, які без тренажерів можна було б пояснювати лише крейдою на дошці.
Не впевнений, що тренажер знищує відчуття небезпеки. На тренажері так, ви в безпеці, і можете, як в комп'ютерній грі спробувати все. І це ж добре, що можете спробувати. А за штурвалом реального літака я сумніваюся, що пілоти почуваються "як в симуляторі". Хіба якісь неадеквати.
На тренажерах можна відіграти ситуації, які неможливо відтренувати в реальності.
А для тренування емоцій варто пройти і тренування з вимкненням двигуна в повітрі в реальності.
Опять наверное камнем вниз полетел из-за проблем с винтом