Бербок призвала союзников как можно быстрее присоединиться к "танковой коалиции"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала союзников как можно скорее присоединиться к "танковой коалиции" и отправить танки в Украину.

Об этом она заявила во время Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Абсолютным приоритетом" она назвала скорейшую передачу обещанных танков. Так что надо ускориться как с передачей техники, так и с подготовкой экипажей.

Сплоченность стран-союзниц в этом вопросе Бербок оценила как "очень высокую" и не согласилась с предположением, что партнерам по "танковой коалиции" не хватает солидарности. Проблема с темпами в том, что не так легко найти машины, которые можно было бы передать и которые пригодны для использования на поле боя, пояснила она.

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Министр напомнила, что Португалия и Норвегия уже объявили о своем вкладе, "но нужны еще страны, которые могут присоединиться".

"Мы обращаемся срочно к другим партнерам, которые имеют такую же модель, как мы передаем, чтобы они сделали это вместе с нами", - призвала Бербок.

Она отметила важность именно совместимости передаваемых вооружений, что значительно повышает их эффективность. Опыт первого года войны показал, что даже одни и те же модели в разных странах имеют отличия.

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Відповідаючи на запитання щодо літаків, Бербок сказала, що "дебати щодо цього не ведуться". Натомість з огляду на те, що Росія готує новий великий наступ і всі вже знають, що це означає масивні атаки на інфраструктуру, головним завданням наразі є зосередитися на забезпеченні України системами ППО.

"Ми разом маємо все зробити заради якнайскорішого завершення цієї війни", - підкреслила Бербок і знову спробувала звернутися до російського президента із закликом завершити війну. Вона нагадала, що до цього кремль закликають світові лідери вже майже рік, однак відповіддю російського президента було завжди ще більше насильство та ще більша кількість вбитих, зазначила політик.

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