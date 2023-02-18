Бербок закликала союзників якнайшвидше долучитися до "танкової коаліції"

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликала союзників якнайскоріше долучитися до "танкової коаліції" та відправити танки в Україну.

Про це вона заявила на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Абсолютним пріоритетом" вона назвала якнайскорішу передачу обіцяних танків. Тож треба прискоритися як з передачею техніки, так і з підготовкою екіпажів.

Згуртованість країн-союзниць у цьому питанні Бербок оцінила як "дуже високу" і не погодилась із припущенням, що партнерам по "танковій коаліції" бракує солідарності. Проблема із темпами в тому, що не так легко знайти такі машини, які можна було б передати та які придатні для використання на полі бою, пояснила вона.

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Міністр нагадала, що Португалія і Норвегія вже оголосили про свій внесок, "але потрібні ще країни, які можуть долучитися".

"Ми звертаємося терміново до інших партнерів, які мають таку ж модель, як передаємо ми, щоб вони зробили це разом із нами", - закликала Бербок.

Вона наголосила на важливості саме сумісності озброєнь, які передаються, що значно підвищує їх ефективність. Досвід першого року війни показав, що навіть одні й ті ж моделі в різних країнах мають відмінності.

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Відповідаючи на запитання щодо літаків, Бербок сказала, що "дебати щодо цього не ведуться". Натомість з огляду на те, що Росія готує новий великий наступ і всі вже знають, що це означає масивні атаки на інфраструктуру, головним завданням наразі є зосередитися на забезпеченні України системами ППО.

"Ми разом маємо все зробити заради якнайскорішого завершення цієї війни", - підкреслила Бербок і знову спробувала звернутися до російського президента із закликом завершити війну. Вона нагадала, що до цього кремль закликають світові лідери вже майже рік, однак відповіддю російського президента було завжди ще більше насильство та ще більша кількість вбитих, зазначила політик.

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