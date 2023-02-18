УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11973 відвідувача онлайн
Новини
1 658 6

Бербок закликала союзників якнайшвидше долучитися до "танкової коаліції"

бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликала союзників якнайскоріше долучитися до "танкової коаліції" та відправити танки в Україну.

Про це вона заявила на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Абсолютним пріоритетом" вона назвала якнайскорішу передачу обіцяних танків. Тож треба прискоритися як з передачею техніки, так і з підготовкою екіпажів.

Згуртованість країн-союзниць у цьому питанні Бербок оцінила як "дуже високу" і не погодилась із припущенням, що партнерам по "танковій коаліції" бракує солідарності. Проблема із темпами в тому, що не так легко знайти такі машини, які можна було б передати та які придатні для використання на полі бою, пояснила вона.

Читайте: Танків Leopard 2 на два батальйони для України немає, - Пісторіус

Міністр нагадала, що Португалія і Норвегія вже оголосили про свій внесок, "але потрібні ще країни, які можуть долучитися".

"Ми звертаємося терміново до інших партнерів, які мають таку ж модель, як передаємо ми, щоб вони зробили це разом із нами", - закликала Бербок.

Вона наголосила на важливості саме сумісності озброєнь, які передаються, що значно підвищує їх ефективність. Досвід першого року війни показав, що навіть одні й ті ж моделі в різних країнах мають відмінності.

Також читайте: Усі, хто може надіслати танки України, повинні зробити це, - Шольц

Відповідаючи на запитання щодо літаків, Бербок сказала, що "дебати щодо цього не ведуться". Натомість з огляду на те, що Росія готує новий великий наступ і всі вже знають, що це означає масивні атаки на інфраструктуру, головним завданням наразі є зосередитися на забезпеченні України системами ППО.

"Ми разом маємо все зробити заради якнайскорішого завершення цієї війни", - підкреслила Бербок і знову спробувала звернутися до російського президента із закликом завершити війну. Вона нагадала, що до цього кремль закликають світові лідери вже майже рік, однак відповіддю російського президента було завжди ще більше насильство та ще більша кількість вбитих, зазначила політик.

Також читайте: Обіцяні Польщею танки прибудуть до України впродовж місяця-двох, - Дуда

Автор: 

Німеччина (7374) допомога (8367) танк (2071) Анналена Бербок (456)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.02.2023 11:40 Відповісти
Бербок оцінила як "дуже високу" і не погодилась із припущенням, що партнерам по "танковій коаліції" бракує солідарності. Проблема із темпами в тому, що не так легко знайти такі машини, які можна було б передати та які придатні для використання на полі бою, пояснила вона. - це ж як голку в копиці сіна шукати.Шукати треба те,про котре невідомо де воно ,а танки є всі один до одного на обліку де в якій країні.коли.яка модифікація були поставлені.Бербок.ще та фріцівська лапшерізка.
показати весь коментар
18.02.2023 11:44 Відповісти
Триндять про танки вже який місяць.
показати весь коментар
18.02.2023 11:45 Відповісти
А якби кораблики? Як думаєш?
показати весь коментар
18.02.2023 12:03 Відповісти
Бла бла бла... в итоге получился пшик. Как всегда с европейскими болтунами.
показати весь коментар
18.02.2023 11:47 Відповісти
АнгелЛена..не пугайте Мавзолейный Вермахт...один сдох 1 марта 1917 года, второй сдох 24 августа 1991 года...,а третий совсем недавно...под названием ОДКБ и СНГ .. рукожопые всегда все просирали... включая Югославию...
Пора спеть песню Миши Круга...
Владимирский Централ..за что ж ты рабZeю обосрал и обосцал....👹👺👽💀🦍🦍но так с КАЛен и не встал...🦍🦍🦍💥💥💥👹👺
показати весь коментар
18.02.2023 12:00 Відповісти
 
 