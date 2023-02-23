Кремль готовит население к затяжному конфликту, - Генштаб ВСУ
В то же время в российском обществе растет беспокойство о будущем страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
"Кремль готовит население к затяжному конфликту. На фоне откровенной неопределенности в заявлениях руководства РФ, роста экономического кризиса и ожидания очередной волны мобилизации в обществе растет обеспокоенность о будущем РФ, распространяются мнения по поводу неоправданности целей "специальной военной операции" по цене, которую придется за это заплатить", - отметил он.
Как отметили в Генштабе, хотя руководство Кремля утверждает, что цели так называемой СВО не изменились, они не дают ответа на вопрос, как эти цели будут достигнуты.
Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Россия не хочет затягивать войну в Украине на годы, наоборот - она пытается добиться хоть каких-то успехов и закончить ее как можно скорее.
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Но это паБеда ..😁
ДУМА
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию - презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты - его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства -
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
ГУР МО Кирило Буданов навпаки - вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше.
Дві протилежні думки?
Відповідь завтра дасть Китай - черговими "мирними ініціативами"
30 ноября 1939-40
25 июня 1941 год и в 1944 году Сралин опять напал Финляндию...😝
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https://twitter.com/Hugo_StiglitzUA/status/1628653334625222657 4 ч
А это не просто фотография. Это ваше будущее - вас выбросят на помойку истории. Потому, что Мировое общество в 21 веке никогда не примет жестоких отсталых людоедов образца начала 20 века. Ваше место у этих флагов, груды тел и мерзкий запах гниющего, разлагающегося общества.
1910 год население рабZeи 110 млн.,население Китая 112 млн.
Год 2010 население Китая полтора млрд,население рабZeи 112 млн..., пока царапал вспомнил...,Андрей Купцов...
https://t.me/nevzorovtv/8007?comment=5562679