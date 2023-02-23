Кремль готовит население к затяжному конфликту, - Генштаб ВСУ

В то же время в российском обществе растет беспокойство о будущем страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Кремль готовит население к затяжному конфликту. На фоне откровенной неопределенности в заявлениях руководства РФ, роста экономического кризиса и ожидания очередной волны мобилизации в обществе растет обеспокоенность о будущем РФ, распространяются мнения по поводу неоправданности целей "специальной военной операции" по цене, которую придется за это заплатить", - отметил он.

Как отметили в Генштабе, хотя руководство Кремля утверждает, что цели так называемой СВО не изменились, они не дают ответа на вопрос, как эти цели будут достигнуты.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Россия не хочет затягивать войну в Украине на годы, наоборот - она пытается добиться хоть каких-то успехов и закончить ее как можно скорее.

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