Кремль готує населення до затяжного конфлікту, - Генштаб ЗСУ

Водночас у російському суспільстві зростає занепокоєння про майбутнє країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Кремль готує населення до затяжного конфлікту. На тлі відвертої невизначеності в заявах керівництва РФ, зростання економічної кризи та очікування чергової хвилі мобілізації в суспільстві зростає занепокоєння про майбутнє РФ, поширюються думки з приводу невиправданості цілей "спеціальної військової операції" щодо ціни, яку доведеться за це заплатити", - зазначив він.

Як зазначили у Генштабі, хоча керівництво Кремля стверджує, що цілі так званої "СВО" не змінилися, вони не дають відповіді на питання, як ці цілі будуть досягнуті.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Росія не хоче затягувати війну в Україні на роки, навпаки - вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше.

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