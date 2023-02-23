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Новини Війна
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Кремль готує населення до затяжного конфлікту, - Генштаб ЗСУ

путін

Водночас у російському суспільстві зростає занепокоєння про майбутнє країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Кремль готує населення до затяжного конфлікту. На тлі відвертої невизначеності в заявах керівництва РФ, зростання економічної кризи та очікування чергової хвилі мобілізації в суспільстві зростає занепокоєння про майбутнє РФ, поширюються думки з приводу невиправданості цілей "спеціальної військової операції" щодо ціни, яку доведеться за це заплатити", - зазначив він.

Як зазначили у Генштабі, хоча керівництво Кремля стверджує, що цілі так званої "СВО" не змінилися, вони не дають відповіді на питання, як ці цілі будуть досягнуті.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Росія не хоче затягувати війну в Україні на роки, навпаки - вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше.

Також читайте: Росіяни могли перекинути свою авіацію з аеродрому "Енгельс-2" до Мурманської області, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6639) росія (65415)


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Топ коментарі
+15
***** воюватиме до останнього кацапа.
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23.02.2023 13:14
+13
@Hugo_StiglitzUA

·

https://twitter.com/Hugo_StiglitzUA/status/1628653334625222657 4 ч

А это не просто фотография. Это ваше будущее - вас выбросят на помойку истории. Потому, что Мировое общество в 21 веке никогда не примет жестоких отсталых людоедов образца начала 20 века. Ваше место у этих флагов, груды тел и мерзкий запах гниющего, разлагающегося общества.



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23.02.2023 13:26
+11
Тупой расейский биомусор всегда хотел ходить строем в лаптях и жрать ягель. И на конец мечта сбылась.
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23.02.2023 13:19
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ну пусть взатяжку сосут )
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23.02.2023 13:09 Відповісти
Співає ім пісеньку -- толі єще будєт -- о-ио-иои .
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23.02.2023 13:11 Відповісти
***** воюватиме до останнього кацапа.
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23.02.2023 13:14 Відповісти
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23.02.2023 13:22 Відповісти
Тільк кацапи з цим не погодяться - одні тікають з полю бою аж штани *******, а інші бунтують та відмовляються іти у наступ. Лише зекам-смертникам нікуди діватися, так і вони вже закінчуються, бо до півня Пригожина іти служити йому вже западло
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23.02.2023 13:26 Відповісти
РабZeя просрала все войны за 3-4 года...
рюSSka-японская 1904-05
рюSSka-турецкая 1853-55
рюSSka-французска 1805...1807-8 и 1812
первая мировая 1914-17
вторая мировая 1941-45...
Но это паБеда ..😁
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23.02.2023 13:18 Відповісти
Ох уж эти селюки с альтернативной историей. А не напомните нам тут пожалуйста, Украина в этих конфликтах что делала?
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23.02.2023 17:27 Відповісти
Тупой расейский биомусор всегда хотел ходить строем в лаптях и жрать ягель. И на конец мечта сбылась.
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23.02.2023 13:19 Відповісти
Михаил Лермонтов

ДУМА

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию - презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты - его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства -
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
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23.02.2023 13:19 Відповісти
Це що ж буданов говорив одне,а Штабу ЗСУ інше бачиться. Не можна щоб розвідник країни городив казна що. Є регламент комунікації, потрібно дотримуватися.
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23.02.2023 13:22 Відповісти
Розвідник заспокоює холопів а-ля Арестович, робота у нього така. На жаль, журналістів забов'язують його цитувати
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23.02.2023 13:33 Відповісти
А це його обов'язки? Ніхто не має зобов'язання когось цитувати, тим паче зарубіжні ресурси з яких його перли не злазять.
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23.02.2023 13:35 Відповісти
Темники і методички для ЗМІ ніхто не відміняв)
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23.02.2023 13:40 Відповісти
Олексій Громов - Кремль готує населення до затяжного конфлікту, - Генштаб ЗСУ

ГУР МО Кирило Буданов навпаки - вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше.

Дві протилежні думки?

Відповідь завтра дасть Китай - черговими "мирними ініціативами"
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23.02.2023 13:23 Відповісти
китайці крутяться..ім )(уйло обіцяв перемогу в перші дні...китайці сказали давай роби,але нічого не вийшло...потім на зустрічі в Алма-Аті..Сі проігнорував пуйла..потім медвед писав листа,його китайці послали за кораблем..Китаю війна не вигідна в звязку з падінням економіки і на )(уйла вони вже не покладаються він їх *********...якшо вдасться "мирний план" насадити Україні то Сі буде номер 1 у світі миротворцем
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23.02.2023 13:32 Відповісти
Забыл три войны с Финляндией за 5 лет... уникальный случай..
30 ноября 1939-40
25 июня 1941 год и в 1944 году Сралин опять напал Финляндию...😝
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23.02.2023 13:24 Відповісти
всьо ідьот па плану..
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23.02.2023 13:25 Відповісти
ще мінімум 2 роки, при умові, що підтримка заходу не зійде нанівець.
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23.02.2023 13:25 Відповісти
невідомо,що буде ...правильніше Хто буде в Білому домі
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23.02.2023 13:33 Відповісти
у Білому домі будуть американці. китайці занадто слабкі, щоби туди потрапити.
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23.02.2023 13:36 Відповісти
Какие 2 года!!! лет 15 минимум - столько смогут без проблем врачи держать в рабочем состояние их фюрера
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23.02.2023 14:41 Відповісти
@Hugo_StiglitzUA

·

https://twitter.com/Hugo_StiglitzUA/status/1628653334625222657 4 ч

А это не просто фотография. Это ваше будущее - вас выбросят на помойку истории. Потому, что Мировое общество в 21 веке никогда не примет жестоких отсталых людоедов образца начала 20 века. Ваше место у этих флагов, груды тел и мерзкий запах гниющего, разлагающегося общества.



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23.02.2023 13:26 Відповісти
А **** бункерному ещё остаётся. Выбор небольшой. Благо - стадо туповатое
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23.02.2023 13:31 Відповісти
Кто то из моцкалей писателей однажды вбросил в Ютьюб такую статистику...
1910 год население рабZeи 110 млн.,население Китая 112 млн.
Год 2010 население Китая полтора млрд,население рабZeи 112 млн..., пока царапал вспомнил...,Андрей Купцов...
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23.02.2023 13:35 Відповісти
З такими упоротим і слухняним населенням можна воювати нескінченно! Путіну вдалося більш-менш непомітно підготувати мокшів до "вони в пекло, а ми до раю"
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23.02.2023 13:36 Відповісти
Зараз це вже міф і ці мокші тікають з полю бою та бунтують, а далі будуть ще більше тікати та бунтувати.
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23.02.2023 14:35 Відповісти
Ніхто нікуди не буде тікати! По-перше, позаду Москва. По-друге, позаду кадирівці. Зараз у Чечні та Дагестані прискорено тренують нових вертухаїв для холопів! Ви не уявляєте, які вони ефективні на росії
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23.02.2023 15:01 Відповісти
Та драпають тільки так - навіть на цьому сайті були такі ролики. І головне, що що ніякі кадирівці їх не зупиняють. Такі заградотряди - це така страшна лякалка, щоб залякати українців величезною навалою ворожих солдат. Звичайно, вони є, але вони розстрілюють і знищують лише безправних зеків-смертників, а ось почати розстрілювати свої чмобіків Ху#ло ніколи не наважиться, бо кишка тонка
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23.02.2023 15:22 Відповісти
Сегодня население рабZeи 78 млн..потому и засекретили данные переписи поголовья проведенные в 2021 году...
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23.02.2023 13:42 Відповісти
Всему миру давно пора было изменить отношение к кровавой лубянской московии. Реальность в том, что эта дикая безмозглая банда варваров нормой считает состояние войны, а не мира (в отличии от всех цивилиз. стран). Временные перерывы между войнами для них тяжелы и невыносимы, но в такие периоды они неизменно усиленно готовятся к очередн. реваншу. Реваншизм во всех тамошних тупых нищих мозгах зреет постоянно (как дерьмо с дрожжами в их обожаемых дерев. сортирах). Выход только в полн. разоружении (намного более сильном, чем с Герм. и Японией после 45-го), дроблении и внешнем управлении. Других вариантов просто нет...
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23.02.2023 13:46 Відповісти
Да, согласен. Но с такой постановкой задачи Украине не справиться. Или вы предлагает нам всем умереть ради благородной цели? Тогда вы на кацапской стороне, уж извините.
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23.02.2023 15:39 Відповісти
Що б вони там собі і думали і хотіли,-найнеприємніша новина для них ,це те що з 24.02.2022 Історію для них пишуть "грамотні літописці з ЗСУ "під керівництвом Залужного і при допомозі вільного світу...
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23.02.2023 14:06 Відповісти
Эта вонючая кацапская помойка - камень на шее у человечества
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23.02.2023 14:26 Відповісти
Готовность номер 1
https://t.me/nevzorovtv/8007?comment=5562679
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23.02.2023 15:03 Відповісти
 
 