То, что Китай начал говорить об Украине - очень неплохо, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает положительным сам факт появления предложений Китая по завершению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

"Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Сейчас рано ставить диагноз этому документу. В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, - очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо", - сказал президент.

"Будем делать выводы, когда увидим конкретику", - сказал Зеленский,

При этом, отметил он, "Украине было бы желательно встречаться с Китаем". "Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали".

"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поделился с ним ключевыми позициями "мирного плана", который будет детально изучен украинской стороной после полного получения текста.

Китай пообещал опубликовать свою мирную инициативу в первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным сам факт появления предложений Китая по завершению украинско-российской войны

Также читайте: Лерос отстранен от участия в работе ВР до конца войны: Он связывает это с критикой Ермака