6 151 67

То, что Китай начал говорить об Украине - очень неплохо, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает положительным сам факт появления предложений Китая по завершению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

"Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Сейчас рано ставить диагноз этому документу. В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, - очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо", - сказал президент.

"Будем делать выводы, когда увидим конкретику", - сказал Зеленский,

При этом, отметил он, "Украине было бы желательно встречаться с Китаем". "Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали".

"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поделился с ним ключевыми позициями "мирного плана", который будет детально изучен украинской стороной после полного получения текста.

Китай пообещал опубликовать свою мирную инициативу в первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным сам факт появления предложений Китая по завершению украинско-российской войны

+26
Що воно меле??? Китай почав, і почав з того що звинуватив Україну в торгівлі західною зброєю. Негайно розбудіть спічрайтера, той хоч Чер раз щось більш-менш адекватне пише.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:41 Ответить
+25
Особливо "добре" що китайська наволоч заговорила про ніби- то контрабанду зброї, яку Україна отримала від друзів з цивілізованих країн... Так, пане преЗедент?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:42 Ответить
+22
Китай хоче припинити постачання західної зброї в Україну, це добре ,пане президент?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:45 Ответить
але погано те, що саме він почав говорити.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:37 Ответить
Особо плохого ничего китайцы не сказали
показать весь комментарий
23.02.2023 17:22 Ответить
китайці наші вороги, які прагнуть знищення України і те, що Китай почав говорити про Україну це дуже погано, бо це значить, що вони таки влізуть і військовою допомогою
показать весь комментарий
23.02.2023 17:26 Ответить
Які нам китайці вороги? Які прагнуть знищення?! Не смішно навіть. Інша справа що «через нас» з'ясовують стосунки з США..
показать весь комментарий
23.02.2023 17:31 Ответить
через Україну головний союзник Китая - росія - може опинитися в дуже слабкій позиції, що лишить Китай сам на сам з США коли вони через пару років підуть окуповувати Тайвань. Немає росії = немає Тайвані. Відповідно Китай зацікавлений в знищенні України.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:36 Ответить
Результат московії в Україні ніяк не впливає на успіх Китаю з Тайванем. Тут впливають дії США в цілому.
Скоріше Китай одноосібно хоче отримати Московію у вигляді васала, щоб не ділити ресурси з США. З тої причини США не хочуть розвалу Московії, щоб ресурси не дістались виключно Китаю. Недавно з товаришем розмовляв і «пожартував, що не здивуюся якщо Абрамси поїдуть до Московії коли на неї Китай нападе. (Він доречі імпортує з Китаю, дружина спілкується з власниками підприємств, так як часто вони одноокого займаються спілкуванням по зовнішнім контрактам, так з розмов вони добре пам'ятають свою колишні територіі).
показать весь комментарий
23.02.2023 18:50 Ответить
зараз 2023 рік. Ресурси не мають ніякого значення. Точніше мають для дуже відсталих країн. І Китай не в їх числі. Перестаньте вже жити в примітивних казочках про "ресурси". А от росія відволікає світ від Тайваню. Доки росія воює в Україні і створює світу проблеми - Тайвань менше захищений. Тайвань - це справжній Китай і тому для "КНР" він як Україна для русні. Доки існує Тайвань - в них фейкова історія. І саме тому Китай допомагає росії убивать українців тими ж Шахедами. Ні це не іранський дрон. Але його зручно називати іранським. Поки що.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:55 Ответить
Сподіваюся що про ресурси то ви так пожартували. Для прикладу вивчіть питання по титану. Ресурси в принципі можна купити, але набагато, набагато краще коли ти їх продаєш. Науковий ресурс, наприклад технології акож можна розглядати як ресурс, і захід їх старанно оберігає. Ще є людський ресурс - тут захід використовує Китай. І так далі.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:03 Ответить
Поклади викопних ресурсів східної України оцінюють в $12трлн. Як думаєте, нікому не цікаві?
показать весь комментарий
23.02.2023 19:05 Ответить
Китайцы Украине не враги . Китаю выгодна слабая расия .Китайцы сейчас уже получают от расии дешевле нефть и газ и другие ресурсы . Так что китайцы по любому будут на стороне Украины ,а не рашки
показать весь комментарий
23.02.2023 17:36 Ответить
якщо вони нам не вороги - чому вони допомагають росії нас убивати "іранськими" Шахедами? Чи коли Шахед убиває українців - це так китайці на нашій стороні?
показать весь комментарий
23.02.2023 18:37 Ответить
ТУПОЙ , ще тупее ⁉️🤬 китайцы говорят одно , делают другое! Войну называют « конфликтом», разрешали ***** развязать полномасштабное нападение, но только после олимпиады , СЕЙЧАС уже тайно помогают , а подготовили и военные поставки
показать весь комментарий
23.02.2023 17:49 Ответить
Як пророкує Портніков. перші корупційні договорняки з відбудови України ОПУбордель почне саме з Китаєм - тому й не здивуюсь якщо Арахамія дістане знову цитатник компартї Китаю
показать весь комментарий
23.02.2023 19:10 Ответить
Господя, яке воно тупе
показать весь комментарий
23.02.2023 19:33 Ответить
nehai Kytai spochatku skazhe vidpovid' na putannya: Ukraina - tse vid "okraina", chy vid "kraina"?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:38 Ответить
З тими пропозиціями нехай би він краще взагалі мовчав!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:40 Ответить
Уважайте мнение своего резидента даже если оно не совпадает с Вашим.И не забывайте что его избрало конституционное большинство украинцев.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:43 Ответить
это большинство - 43%?
показать весь комментарий
23.02.2023 18:28 Ответить
Що воно меле??? Китай почав, і почав з того що звинуватив Україну в торгівлі західною зброєю. Негайно розбудіть спічрайтера, той хоч Чер раз щось більш-менш адекватне пише.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:41 Ответить
А Китай що нам зброю поставля, мабть цим займаються призначені Заходом аудитори.
Стосовно заяви, так це говорить про те що китайці зайняли сторону росії, тому ідуть нах.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:45 Ответить
Ну правильно, а до чого тоді оце "непогано що Китай почав говорити про Україну". Де логіка?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:52 Ответить
Китай визначився зі своєю позицією. Завжди краще коли знаєш хто з тобою, а хто проти.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:02 Ответить
Допустимо він так вважає. Китай проти нас, тоді оце до чого?
Водночас, зазначив він, "Україні було б бажано зустрічатися з Китаєм".

"Ми на рівні дипломатів цей сигнал передали", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3401720
показать весь комментарий
23.02.2023 17:13 Ответить
На рівні дипломатів… з якого року там не призначений посол?
показать весь комментарий
23.02.2023 17:33 Ответить
А це до того, що ми завжди відкриті до розумного діалогу.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:44 Ответить
Я спочатку неуважно глянув - Що воно меле? Розбудіть снайпера
показать весь комментарий
23.02.2023 21:09 Ответить
Особливо "добре" що китайська наволоч заговорила про ніби- то контрабанду зброї, яку Україна отримала від друзів з цивілізованих країн... Так, пане преЗедент?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:42 Ответить
воно хворе з дитинства
показать весь комментарий
23.02.2023 17:11 Ответить
Резидент
показать весь комментарий
23.02.2023 18:22 Ответить
Китай хоче припинити постачання західної зброї в Україну, це добре ,пане президент?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:45 Ответить
Це хуцпа !
показать весь комментарий
23.02.2023 20:07 Ответить
А там так і написано. До гадалки не ходи.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:11 Ответить
може зелупа не хрипіти буде а нарешті, після 3-х років відсутності, призначить в Китай адекватного посла, щоб він ці питання розрулювава? хоча ні, краще зелупа хай нікого не призначає, вистачило мінетчиці в Болгарії
показать весь комментарий
23.02.2023 16:45 Ответить
Насправді не все так райдужно як вважає пан президент,цей план це прикриття якоїсь свині яку нам готують китайці.Уявіть по китайському тв розказують що це росія жертва,там немає свободи слова тому ми мало знаємо про справжні наміри КНР.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:45 Ответить
Ну это Китай тепер решил словить волну хайпа!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:51 Ответить
дибіл.Просто дибіл.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:52 Ответить
апануться... абасраться... великий ухилянт сделал оценку отношений... поц, попроси помощь такому же шлёцу куляйбе...
показать весь комментарий
23.02.2023 16:53 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 16:55 Ответить
блаЗЄнський -- дурник.
Ніколи червоні з жодної країни не будуть приятелями України. Але хіба це може осягнути ця совкова криворізька квартальна наволоч?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:56 Ответить
Ну, нам не обов'язково приятелювати, достатньо щоб вони не були ворогами
показать весь комментарий
23.02.2023 17:35 Ответить
Вибору нема: червоні всі і завжди можуть бути лише ворогами України.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:48 Ответить
Запускайте арахамію!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:57 Ответить
https://youtu.be/MARnELmdgIs ...

Саммит Будапештской девятки по факту поставил Плешивого педофила и убийцы на Колени после выступления Джо Байдена 👍👍👍крысы Сливайте воду 👹🦍🦍🦍🦍
показать весь комментарий
23.02.2023 17:02 Ответить
Китай то є повна Автократія. У нас часом не беруть ( у багатьох питаннях ) з Сі ? Вже часом страшно телевізор брехливий дивитися і брехунів-похвальків слухати.. Війни виграють тільки по Правді. Правда лікує, брехня вбиває...
показать весь комментарий
23.02.2023 17:11 Ответить
Тут важливо,ЩО Китай говорить про Україну.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:15 Ответить
Ну що тепер час китайцям подивитися в очі???
І пошукати миру???
🤦🤦🤦🤦
показать весь комментарий
23.02.2023 17:17 Ответить
Зеля хоча б чув про будапештський меморандум?
показать весь комментарий
23.02.2023 17:18 Ответить
Китай это транслятор между Украиной и Помойкой. Украине не нужно ничего доказывать Китаю, а достаточно им сказать что украинцы будут бить кацапов до тех пор, пока они не свалят с Украины, выплатят репарации и в мешках привезут всех преступников в Гаагу. Китай так и оттранслирует этот сигнал рашистам.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:23 Ответить
зелений довбойоб
Китай заявив про контрабанду зброї з України: У МЗС закликали "не бути інструментом в руках російської пропаганди" Джерело:
показать весь комментарий
23.02.2023 17:24 Ответить
Не бачив, не знаю, рано діагноз- доктор Пільюлькін.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:27 Ответить
Не погано було б нагадати Китаю,що вони є підписантами Будапештського меморандуму....Але за це чомусь в Україні всі мовчать?
показать весь комментарий
23.02.2023 17:33 Ответить
Підписали, з застереженнями, типу гарантують безпеку в разі використання ЯЗ чи погроза нею третіми країнами, з цього контексту - непідписантами. Хитродупі.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:46 Ответить
Юань падає, чому б і про Україну не згадати.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:44 Ответить
Аби брякнути хайп да
показать весь комментарий
23.02.2023 18:10 Ответить
Китай и Украина являются естественными союзниками: часть Китайской территории тоже оккупирована Россией.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:19 Ответить
Китай - ворог України.

Ніколи автократичні комуністи не стануть союзниками свободи та демократії.

Не кажучи вже про те, що у Китая взагалі нема союзників. Для Китая всі інші країни є ворогами, маріонетками або харчем.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:20 Ответить
Это правильно пока не появляется общий враг. Так во время второй мировой войны союзниками стали несовместимые "друзья" - Сталин и Рузвельт. Гитлер не верил в прочность этого союза, ждал его развала и...поплатился за оптимизм.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:30 Ответить
Стосовно комуністичних ублюдків це завжди вірно.

Китай буде підтримувати РФ. Бо це їх маріонетка і їх харч.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:44 Ответить
Тут для когось важливо, що почали говорити. А що говорять, і що пропонують, і на чию користь ролі не грає?
показать весь комментарий
23.02.2023 18:23 Ответить
Для того, що б Китай говорив про Україну не з позиції паРаші, треба було розумного посла туди назначити, а його, здається, й досі немає.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:42 Ответить
Ти вже в очку куйла бачив мир і схоже тебе це нічому не навчило!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:59 Ответить
Вже хоче подивитися в очко Сі Цзінь Піня і побачити там мир..
показать весь комментарий
23.02.2023 20:21 Ответить
Те, що Китай почав говорити про Україну - дуже непогано, - Зеленський.
А що говорить неважливо, так?
Чи він, навіть, і не слухав такого собі Ван Ї?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:27 Ответить
Ідіот...
показать весь комментарий
23.02.2023 22:17 Ответить
Це не шоу 95 кварталу де можна говорити будь що, тут важливо що саме говорить Китай!
показать весь комментарий
23.02.2023 22:32 Ответить
 
 