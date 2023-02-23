То, что Китай начал говорить об Украине - очень неплохо, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает положительным сам факт появления предложений Китая по завершению войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.
"Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Сейчас рано ставить диагноз этому документу. В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, - очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо", - сказал президент.
"Будем делать выводы, когда увидим конкретику", - сказал Зеленский,
При этом, отметил он, "Украине было бы желательно встречаться с Китаем". "Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали".
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поделился с ним ключевыми позициями "мирного плана", который будет детально изучен украинской стороной после полного получения текста.
