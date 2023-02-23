Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье, - Минобороны РФ
Министерство обороны РФ обвиняет Украину в активной подготовке к вторжению в Приднестровье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
В стране-агрессоре утверждают, что данная акция Вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.
"Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР", - говорится в пресс-службе.
Также отмечается якобы угроза "российскому миротворческому контингенту", который дислоцируется в Приднестровье.
Міністерство нападу та могилізації московії заявило вчора, що «Україна готує збройну провокацію проти суверенного Придністров'я».
Ця заява може означати лише одне, що країна-терорист готує громадську думку до майбутніх терактів ФСБ у Придністров'ї.
Як тільки танкісти Командувача російської 14-ї армії генерал-лейтенанта Олександра Лебедя 2 березня 1992 року зробили кілька попереджувальних ударів з танкових гармат по жителям Бендер і з'явилися перші жертви «Русского мира» та зруйновані будинки, в Коблево, під Одесою, потягнулися жовті автобуси Ікаруси» з біженцями з ПМР.
З Коблево молдавани поступово перебралися до Одеси і ось уже понад 30 років торгують на «Привозі», переважно фруктами та цитрусовими. У перші роки еміграції прибульці орендували кімнати в районі «Привозу» на вулиці Лазарєва, де спали на підлозі, як корейці, по 15-20 осіб. Вранці вони варили на сніданок за допомогою електрокип'ятильника в умивальній раковині 20 порцій вермішелі та вирушали на роботу. Обважування у торговок йде «за повною програмою». У «придністровському кілограмі» зазвичай трохи більше семисот грамів.
За 30 років багато російськомовних «молдаванів» із сепаратисткого анклаву з чотирма громадянствами та чотирма паспортами (ПМР, Молдови, Румунії та України) вже обзавелися двома-трьома квартирами в Одесі.
Екс-губернатор Одеської області Батоно Міхо Саакашвілі намагався вжити екстрених заходів щодо зміцнення кордону Одеської області з кримінальним сусідом, але його постійно відволікали по дрібницях, то нелегальними парковками на 13-й станції Великого Фонтану, то похороном трупа мертвого дельфіна, якого шторм викинув на пляж.
Придністров'я сьогодні, це тютюновий, алкогольний та наркотрафік, що викликає головний біль у силовиків України.
І до того ж, це не буде визнано порушенням міжнародного права, адже пмр це молдова.
Прекрасный повод за несколько дней покончить с этим гнойником, согласовав с Молдавией и Румынией.
Кацапы и не дернутся, ибо нет возможностей никаких противодействовать.
Даже если они взорвут артиллерийские склады, нам это на руку, климат станет теплее, меньше платить за отопление
рус сдафайся сопротивление бесполезно!!
И о миротворцах - они могут быть только от ООН.
И помочь гадюшнику сухопутно *****армия тоже никак не сможет.
Це "спєцапірація по ДЕпідератізаціі Придністров'я"...
звільнення Молдови від рашистських фашистів