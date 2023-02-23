РУС
Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье, - Минобороны РФ

приднестровье

Министерство обороны РФ обвиняет Украину в активной подготовке к вторжению в Приднестровье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В стране-агрессоре утверждают, что данная акция Вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.

"Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР", - говорится в пресс-службе.

Также отмечается якобы угроза "российскому миротворческому контингенту", который дислоцируется в Приднестровье.

Читайте также: Власти Молдовы опровергли заявление Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации против Приднестровья

Топ комментарии
+42
Так що тепер? Нападете на Україну?
23.02.2023 23:12
23.02.2023 23:12
+34
на болотах немає спокою тупізму
23.02.2023 23:10
23.02.2023 23:10
+22
и шо?
23.02.2023 23:10
23.02.2023 23:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на болотах немає спокою тупізму
23.02.2023 23:10
23.02.2023 23:10
Особенно фраза " мыротворцы" и это о кацапах..тьфу сюрреализм какафония слов и понятий с выворотом мозга и подменой понятий и терминов..о таки да...мир сошел с ума...
24.02.2023 01:06
24.02.2023 01:06
ПМР - головний біль силовиків України.

Міністерство нападу та могилізації московії заявило вчора, що «Україна готує збройну провокацію проти суверенного Придністров'я».

Ця заява може означати лише одне, що країна-терорист готує громадську думку до майбутніх терактів ФСБ у Придністров'ї.

Як тільки танкісти Командувача російської 14-ї армії генерал-лейтенанта Олександра Лебедя 2 березня 1992 року зробили кілька попереджувальних ударів з танкових гармат по жителям Бендер і з'явилися перші жертви «Русского мира» та зруйновані будинки, в Коблево, під Одесою, потягнулися жовті автобуси Ікаруси» з біженцями з ПМР.

З Коблево молдавани поступово перебралися до Одеси і ось уже понад 30 років торгують на «Привозі», переважно фруктами та цитрусовими. У перші роки еміграції прибульці орендували кімнати в районі «Привозу» на вулиці Лазарєва, де спали на підлозі, як корейці, по 15-20 осіб. Вранці вони варили на сніданок за допомогою електрокип'ятильника в умивальній раковині 20 порцій вермішелі та вирушали на роботу. Обважування у торговок йде «за повною програмою». У «придністровському кілограмі» зазвичай трохи більше семисот грамів.

За 30 років багато російськомовних «молдаванів» із сепаратисткого анклаву з чотирма громадянствами та чотирма паспортами (ПМР, Молдови, Румунії та України) вже обзавелися двома-трьома квартирами в Одесі.

Екс-губернатор Одеської області Батоно Міхо Саакашвілі намагався вжити екстрених заходів щодо зміцнення кордону Одеської області з кримінальним сусідом, але його постійно відволікали по дрібницях, то нелегальними парковками на 13-й станції Великого Фонтану, то похороном трупа мертвого дельфіна, якого шторм викинув на пляж.

Придністров'я сьогодні, це тютюновий, алкогольний та наркотрафік, що викликає головний біль у силовиків України.
24.02.2023 09:19
24.02.2023 09:19
Все хорошо. Но наркотрафик и контрабанда вызывает у силовиков не головную боль, а прибыль.
24.02.2023 10:06
24.02.2023 10:06
дельфина жалко. Намного более жалко, чем 147000 убитых мразей
24.02.2023 10:39
24.02.2023 10:39
А что ? Это исконно украинские земли. Защитим население Приднестровья от угнетения со стороны Молдовы.
23.02.2023 23:10
23.02.2023 23:10
Ніякого там "миротворчого контингенту" немає. Є загарбницькі війська, які попри численні резолюції ООН, порушуючи міжнародні правила, відмовляються іти вслід за руським кораблем з території Молдови. Миротворство і фашистська Росія не мають нічого спільного.
24.02.2023 00:26
24.02.2023 00:26
и шо?
23.02.2023 23:10
23.02.2023 23:10
Так що тепер? Нападете на Україну?
23.02.2023 23:12
23.02.2023 23:12
Краще одночасно - промова Президента в унісон з Химерами. А за поребриком голосом покійного Левітана скажуть: "... без объявления войны...".
23.02.2023 23:35
23.02.2023 23:35
там Хаймарсы не потребуются. Достаточно нескольких мотоциклетов с пулеметами
23.02.2023 23:37
23.02.2023 23:37
Жалко хаймарсів на це лайно, минами закидати та артою
24.02.2023 01:06
24.02.2023 01:06
куда полонених будемо дівати? на обмін?
23.02.2023 23:14
23.02.2023 23:14
23.02.2023 23:23
23.02.2023 23:23
Агутін?
23.02.2023 23:50
23.02.2023 23:50
Да вроде
23.02.2023 23:59
23.02.2023 23:59
Лахудрин!
24.02.2023 13:22
24.02.2023 13:22
розстріляти *****
24.02.2023 01:05
24.02.2023 01:05
да ето так.
23.02.2023 23:15
23.02.2023 23:15
А чого б і так? Ліквідувати загрозу на південному напрямку, щоб вивільнити ресурси для сходу. Ну і база в Колбасній зайвою не буде.
І до того ж, це не буде визнано порушенням міжнародного права, адже пмр це молдова.
23.02.2023 23:17
23.02.2023 23:17
да но только в том случае если будет официальная просьба Молдовы о военной помощи
24.02.2023 00:08
24.02.2023 00:08
буде! Не сумнівайся.....
24.02.2023 00:14
24.02.2023 00:14
ну фіксується скупчення, а что "сверхдержава" может сделать без возможности их снабжения и помощи каким-либо способом? Приднестровский гнойник сотрут, даже и войны никакой не будет. Румыны будут не против (член НАТО), а последние заявления молдавских политиков как-бы намекают
23.02.2023 23:17
23.02.2023 23:17
Ммм... нападут наверное?
23.02.2023 23:18
23.02.2023 23:18
********.
23.02.2023 23:18
23.02.2023 23:18
а смысл? сидят там 1000 орков, и пусть сидят дальше. это не наша земля и не наша война
23.02.2023 23:19
23.02.2023 23:19
Відповили вище. 1.Не буде загрози з того боку і війська можуть допомогти на сході. 2. Величезний клад снарядів. 3. Просто насцяти путіну на обличчя
23.02.2023 23:26
23.02.2023 23:26
4. Обмінний фонд на азовців.
23.02.2023 23:31
23.02.2023 23:31
насцяти путіну на обличчя - это кстати тоже да
23.02.2023 23:35
23.02.2023 23:35
пусть Молдова сама решает свои проблемы. у нее хватит сил это сделать, если поддержки из рф не будет. а для Украины это будет вмешательство в ее внутренние дела
23.02.2023 23:37
23.02.2023 23:37
бльо. На днях боевая крылатая ракета вошла в наше воздушное пространство из приднестровья. Откуда она там появилась, нас не *бет. Есть данные радаров.
Прекрасный повод за несколько дней покончить с этим гнойником, согласовав с Молдавией и Румынией.
Кацапы и не дернутся, ибо нет возможностей никаких противодействовать.
Даже если они взорвут артиллерийские склады, нам это на руку, климат станет теплее, меньше платить за отопление
23.02.2023 23:47
23.02.2023 23:47
********** ЗСУ не завадять та зайвими не будуть, тож якщо хочуть їх підірвати то лише із собою це роблять, не так боляче буде потім!
24.02.2023 09:45
24.02.2023 09:45
Придністров'є це тепер справа Україна бо там орки, ********* це справа України бо там орки, Кубань це справа України бо там орки
24.02.2023 01:04
24.02.2023 01:04
Вариант три самый ценный
24.02.2023 02:51
24.02.2023 02:51
ті орки що там сидять вже давно в тій дірі сірій такій гешефт мають, шо клали вони на ту смердючу росію менше за все їм потрібно щоб дебіли руські привернули до них увагу
23.02.2023 23:35
23.02.2023 23:35
сидять собі орки біля Одесси... Це неприємливо
24.02.2023 01:02
24.02.2023 01:02
Там нічого готувати. 1200 складських вертухаїв можна депортувати в будь який момент. Потрібно лише офіційний мандат Молдови та Румунії. Це контрабандистське гніздо вже всім набридло. Єдина проблема це електрика для Молдови яка виробляється Тирасполем з безкоштовного кацапського газу. Саме за ці кошти існує ця помийка. В ідеалі спершу "електрифікація" Молдови, потім Україна перекриває газову трубу. І "свято незалежності в придністровї" відразу закінчується.
23.02.2023 23:20
23.02.2023 23:20
Ця помийка існує на 80% на конрабанді - і це влаштовує всіх
23.02.2023 23:44
23.02.2023 23:44
Придністровя існує тільки завдяки корупції в Україні.
24.02.2023 01:21
24.02.2023 01:21
Газпромовская труба к Приднестровскому региону Молдовы проходит через территорию, подконтрольную законному правительству Молдовы. Нет электрики - нет газа.
24.02.2023 08:23
24.02.2023 08:23
За дурною головою і ногам нема покою. Україна всемогутня, кругом встига підгадити росії, навіть в ліфті насцяти.
23.02.2023 23:24
23.02.2023 23:24
Чьтота гаварішь, рузьге?
23.02.2023 23:25
23.02.2023 23:25
23.02.2023 23:25
23.02.2023 23:25
Куда там "вторгаться" ******** москвин, Там відстань від кордону до Дністра в безлічі локацій менша ніж від дому до найближчого Атб, до 1 км.
23.02.2023 23:27
23.02.2023 23:27
Свинособачий анклав на границе Украины нужно ликвидировать!
23.02.2023 23:28
23.02.2023 23:28
Що? Страшно падли?
23.02.2023 23:31
23.02.2023 23:31
Тривожна....
23.02.2023 23:31
23.02.2023 23:31
денацификация демилитаризация орков...
23.02.2023 23:32
23.02.2023 23:32
В насікомих на балотах загострення на тлі дня кірзаваго презерватива
23.02.2023 23:34
23.02.2023 23:34
Рота боевых голубей и полк боевых комаров по поддержке 44 хаймарсов готов к атаке на беззащитных узких ванек мирно спящих на складах в калбасной
23.02.2023 23:34
23.02.2023 23:34
вони уже не сплять.... Кака ють!
23.02.2023 23:37
23.02.2023 23:37
Ликвидация Приднестровья ускорит развал рыфы.
23.02.2023 23:36
23.02.2023 23:36
А смысл тогда Одессу захватывать?
24.02.2023 00:15
24.02.2023 00:15
А сенс утримувати там про всяк випадок підрозділи ЗСУ замість використання їх на фронті?! А так звільнили Молдову від псевдомиротворців та продовжили вже діяти без побоювань атаки з цього боку!!!
24.02.2023 09:40
24.02.2023 09:40
Это специальная военная операция по денацификации и демилитаризации оккупированных территорий Молдовы.
23.02.2023 23:38
23.02.2023 23:38
Весь житель деревня на регистрация!.
рус сдафайся сопротивление бесполезно!!
23.02.2023 23:45
23.02.2023 23:45
Теперь уже всё равно. С капитуляцией рашки ПМР и так исчезнет.
23.02.2023 23:47
23.02.2023 23:47
Час МАЄ значення, бо чим швидше буде ліквідована МОЖЛМВА загроза з боку "ПМР" тим швидше буде відкинута необхідність утримання українських військ на кордонах з Молдовою та з'явиться можливість їх використання на інших напрямках для прискорення визволення України. Окрім того це ще більше зменшить загрозу десанту Рашистів на чорноморське узбережжя України бо варіанту удару з "ПМР" в тил ЗСУ вже у роССійських агресорів не буде!!!
24.02.2023 09:28
24.02.2023 09:28
основано чтобы жить за счет молдовы и Украины
23.02.2023 23:50
23.02.2023 23:50
ПМР - есть такая страна? Первый раз слышу? Если будет у Молдовы приглашение провести совместную инспекцию приграничных территорий, то решение будут принимать соответствующие ведомства Украины и Молдовы, не спрашивая разрешения у других стран.

И о миротворцах - они могут быть только от ООН.
23.02.2023 23:55
23.02.2023 23:55
Ликвидация ПМР будет иметь ошеломляющий информационный эффект, который нанесет колоссальный удар по величию ************. В их информационной матрице будут потеряны земли отвоеванные у Молдовы в 1990 году и какой же ***** будет собиратель земель, после ****** Приднестровья? Так и кацапский имперский народ может сказать, что царь ненастоящий.
И помочь гадюшнику сухопутно *****армия тоже никак не сможет.
23.02.2023 23:56
23.02.2023 23:56
повод есть прекрасный. Недавно с той территории к нам прилетела крылатая ракета (или две). Это факт. Начать совместно с Молдовой специальную военную операцию по демилитаризации приднестровья, а результат - начало Вашего поста. После окончания спецоперации территория будет однозначно принадлежать Молдове
24.02.2023 00:09
24.02.2023 00:09
Ця дура санду має просто сказати "так", і за тиждень кацапів там більше не буде
24.02.2023 00:59
24.02.2023 00:59
Захопимо і викопаємо там нове море на її місці. А потім і Азовське море треба розширити аж до Північного Льодовитого океану.
24.02.2023 00:04
24.02.2023 00:04
24.02.2023 00:20
24.02.2023 00:20
то не Україна, то місцеві шахтарі та фермери, зброю знайшли у виноградниках.
24.02.2023 00:22
24.02.2023 00:22
Где ваші даказатільсва? Ві всьо врьоті!
24.02.2023 00:25
24.02.2023 00:25
УЖЕ ВСЕ ПОНЯЛИ ЧТО РФ ЛЖЁТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24.02.2023 00:37
24.02.2023 00:37
Саме так, бо який же то "напад", якщо то звільнення Молдови та відновлення контролю над "ПМР" ЗАКОННОЇ влади на СПКОНВІЧНИХ землях Молдови у міжнародно визнаних кордонах?!
24.02.2023 09:22
24.02.2023 09:22
П*здьож!
Це "спєцапірація по ДЕпідератізаціі Придністров'я"...
24.02.2023 00:45
24.02.2023 00:45
Настамнєт, це самооборона Молдови готується захистити молдован від нацистів
24.02.2023 00:57
24.02.2023 00:57
яке вторгнення це просто маленька спецоперація,
звільнення Молдови від рашистських фашистів
24.02.2023 01:32
24.02.2023 01:32
а почємуби і нєт
24.02.2023 01:39
24.02.2023 01:39
И шо? Взрывайте свои склады, пока мы их не взорвали
24.02.2023 02:48
24.02.2023 02:48
Таки думаю как приедут новые танчики, можно было бы потренироваться на Приднестровье с ними.
24.02.2023 02:54
24.02.2023 02:54
Це вже занадто, бо для ЦЬОГО "Леопарди" та "Абрамси" точно не потрібні!
24.02.2023 09:18
24.02.2023 09:18
Та в качестве тренировки. Лучше чем по полигонам гонять.
24.02.2023 10:10
24.02.2023 10:10
A как вы хотели, выродки? Пришло время давить этот гнойник под боком Украины. Хотя учитывая, что там служат только местные украинцы и молдоване, операция пройдет безболезнено. Немного анестезии Хаймарсами и чуть-чуть хирургического вмешательства Джавелинами.
24.02.2023 04:43
24.02.2023 04:43
Україна не окупант....ПМР - внутрішнє діло Молдови. Нам своє робить....
24.02.2023 05:59
24.02.2023 05:59
Но мы протянем руку помощи братскому народу Молдовы в его борьбе с русским нацизмом.
24.02.2023 08:25
24.02.2023 08:25
Как вы там говорили, кацапы? Нас там нет!
24.02.2023 08:24
24.02.2023 08:24
Було б правильно зачистити це кубло окупантів
24.02.2023 09:07
24.02.2023 09:07
Не знаю як з політичної, а з військової точки зору виключення загрози нападу з боку "ПМР" шляхом визволення Молдови від роССійських псевдомиротворців та підтриманних ними молдовських колаборантів є доцільним, бо дозволить зняти війська з під кордонів з Молдовою та направити їх туди де вони більш потрібні для оборони від рашистського агресора та контрнаступу ЗСУ для визволення окупованих роССійськими нацистами територій України. Сподіваюсь що це не викличе якихось непорозумінь з Молдовою та міжнародним співтовариством і буде оформлено відповідним чином!!!
24.02.2023 09:16
24.02.2023 09:16
Додам, що особисто в мене, та й у багатьох інших мешканців Одещини Є привід думати, що звільнення Молдови від рашистів дійсно відбудеться і найближчим часом!
24.02.2023 09:51
24.02.2023 09:51
Нєт, ето нє всьо так однозначно. Це ввічливі люди
24.02.2023 13:19
24.02.2023 13:19
А после демилитаризации и денацификации Приднестровья, можно провести референдум среди ограниченного контингента молдавских, румынских и украинских военных на предмет того, что так называемая ПМР является неотъемлемой частью Молдовы.
24.02.2023 16:54
24.02.2023 16:54
 
 