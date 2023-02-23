Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье, - Минобороны РФ

Министерство обороны РФ обвиняет Украину в активной подготовке к вторжению в Приднестровье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В стране-агрессоре утверждают, что данная акция Вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.

"Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР", - говорится в пресс-службе.

Также отмечается якобы угроза "российскому миротворческому контингенту", который дислоцируется в Приднестровье.

