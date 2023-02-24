И демократы, и республиканцы дальше поддерживают Украину, - Белый дом
Демократы и республиканцы в американском Конгрессе демонстрируют совместную поддержку дальнейшей помощи Украины.
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Когда дело доходит до вопроса о помощи Украине, я думаю здесь, наверное, надо сказать, что мы видим двухпартийную поддержку", - указала спикер.
Жан-Пьер отметила, что на этой неделе конгрессмены от Республиканской партии посещали Киев, где встречались с президентом Владимиром Зеленским, заверив в своей поддержке.
"Американцы знают, о чем здесь говорится. Они понимают, что на карту поставлена свобода, они понимают, что на карту поставлена демократия, и они понимают роль, которую мы играем как государство в глобальном контексте", - добавила представительница Белого дома.
лярвамимоделями в московії тусив (от такий він консерватор і за сімейні цінності).
Ну і головне - Україні зброю не давав. Я не говорю про Абрамси чи Ф-16. Скільки Стінгерів нам дав Трамп? 0! Скільки Бредлі дав? 0! Скільки арти дав? 0!
Джавелінів трохи дав, АЛЕ не безкоштовно - змусив нас купувати їх
А якщо хочете взнати про ідеологію трампістів - послухайте передачі такого фріка, як Такер Карлсон, він є мєсним соловйовим і фанатом Трампа! Багато чого цікавого дізнаєтеся про дружбу з кацапами...