И демократы, и республиканцы дальше поддерживают Украину, - Белый дом

Демократы и республиканцы в американском Конгрессе демонстрируют совместную поддержку дальнейшей помощи Украины.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Когда дело доходит до вопроса о помощи Украине, я думаю здесь, наверное, надо сказать, что мы видим двухпартийную поддержку", - указала спикер.

Жан-Пьер отметила, что на этой неделе конгрессмены от Республиканской партии посещали Киев, где встречались с президентом Владимиром Зеленским, заверив в своей поддержке.

"Американцы знают, о чем здесь говорится. Они понимают, что на карту поставлена свобода, они понимают, что на карту поставлена демократия, и они понимают роль, которую мы играем как государство в глобальном контексте", - добавила представительница Белого дома.

