РУС
И демократы, и республиканцы дальше поддерживают Украину, - Белый дом

сша,сенат

Демократы и республиканцы в американском Конгрессе демонстрируют совместную поддержку дальнейшей помощи Украины.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Когда дело доходит до вопроса о помощи Украине, я думаю здесь, наверное, надо сказать, что мы видим двухпартийную поддержку", - указала спикер.

Читайте также: США и страны G7 прижмут уклонение России от санкций, - Нуланд

Жан-Пьер отметила, что на этой неделе конгрессмены от Республиканской партии посещали Киев, где встречались с президентом Владимиром Зеленским, заверив в своей поддержке.

"Американцы знают, о чем здесь говорится. Они понимают, что на карту поставлена свобода, они понимают, что на карту поставлена демократия, и они понимают роль, которую мы играем как государство в глобальном контексте", - добавила представительница Белого дома.

Также читайте: США 24 февраля объявят о новом пакете помощи Украине на 2 млрд долл., – CNN

США (27706) поддержка (708) помощь и поддержка (884) Жан-Пьер Карин (56)
Сортировать:
Правильніше - демократи і справжні республіканці. Бо трампісти вже давно не є республіканцями, вони зрадили традиційну ідеологію партії...
24.02.2023 08:49 Ответить
Ага , так ми і повірили, де танки с екіпажами. Де літакі с екіпажами чому у Кувейту та Афганістані так , а В Україні Ні . Ми плять шо другий сорт . Ох і дограются Сполученні Штати.
24.02.2023 08:53 Ответить
Ned Stark Дуже, цікаво що вам особисто Трамп зробив, що він вам, не довподоби , Ізраїлю, він допоміг, столицю, перенести , в Єрусалім , а у вас
24.02.2023 09:00 Ответить
Зу ****** обнімався, з напівоголеними лярвами моделями в московії тусив (от такий він консерватор і за сімейні цінності).
Ну і головне - Україні зброю не давав. Я не говорю про Абрамси чи Ф-16. Скільки Стінгерів нам дав Трамп? 0! Скільки Бредлі дав? 0! Скільки арти дав? 0!
Джавелінів трохи дав, АЛЕ не безкоштовно - змусив нас купувати їх

А якщо хочете взнати про ідеологію трампістів - послухайте передачі такого фріка, як Такер Карлсон, він є мєсним соловйовим і фанатом Трампа! Багато чого цікавого дізнаєтеся про дружбу з кацапами...
24.02.2023 09:05 Ответить
Антиукраїнськими закликами здати ворогу Крим та відмовитись від рятівного для українського народу курсу до НАТО Трамп, намагаючись завадити передачі Україні танків, розвіяв останні сумніви у томи, що він справжній ворог України, Зараз Трамп обіцяє завершити війну за день, але увесь світ розуміє, що завершити її може один лише Путін і все інше - це лише здача України ворогу.
24.02.2023 09:25 Ответить
 
 