УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8085 відвідувачів онлайн
Новини
804 5

І демократи, і республіканці надалі підтримують Україну, - Білий дім

сша,сенат

Демократи та республіканці в американському Конгресі демонструють спільну підтримку подальшої допомоги України.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Коли справа доходить до питання допомоги Україні, я думаю тут, напевно, треба сказати, що ми бачимо двопартійну підтримку", - сказала спікер.

Читайте: Байден: Путін рік тому думав швидко взяти Київ, але зустрів сміливість українців

Жан-П'єр зазначила, що цього тижня конгресмени від Республіканської партії відвідували Київ, де зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським, запевнивши у своїй підтримці.

"Американці знають, про що тут мовиться. Вони розуміють, що на карту поставлена свобода, вони розуміють, що на карту поставлена демократія, і вони розуміють роль, яку ми відіграємо як держава в глобальному контексті", - додала представниця Білого дому.

Також читайте: США 24 лютого оголосять про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд дол., – CNN

Автор: 

США (24070) підтримка (637) допомога і підтримка (1178) Жан-П’єр Карін (69)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильніше - демократи і справжні республіканці. Бо трампісти вже давно не є республіканцями, вони зрадили традиційну ідеологію партії...
показати весь коментар
24.02.2023 08:49 Відповісти
Ага , так ми і повірили, де танки с екіпажами. Де літакі с екіпажами чому у Кувейту та Афганістані так , а В Україні Ні . Ми плять шо другий сорт . Ох і дограются Сполученні Штати.
показати весь коментар
24.02.2023 08:53 Відповісти
Ned Stark Дуже, цікаво що вам особисто Трамп зробив, що він вам, не довподоби , Ізраїлю, він допоміг, столицю, перенести , в Єрусалім , а у вас
показати весь коментар
24.02.2023 09:00 Відповісти
Зу ****** обнімався, з напівоголеними лярвами моделями в московії тусив (от такий він консерватор і за сімейні цінності).
Ну і головне - Україні зброю не давав. Я не говорю про Абрамси чи Ф-16. Скільки Стінгерів нам дав Трамп? 0! Скільки Бредлі дав? 0! Скільки арти дав? 0!
Джавелінів трохи дав, АЛЕ не безкоштовно - змусив нас купувати їх

А якщо хочете взнати про ідеологію трампістів - послухайте передачі такого фріка, як Такер Карлсон, він є мєсним соловйовим і фанатом Трампа! Багато чого цікавого дізнаєтеся про дружбу з кацапами...
показати весь коментар
24.02.2023 09:05 Відповісти
Антиукраїнськими закликами здати ворогу Крим та відмовитись від рятівного для українського народу курсу до НАТО Трамп, намагаючись завадити передачі Україні танків, розвіяв останні сумніви у томи, що він справжній ворог України, Зараз Трамп обіцяє завершити війну за день, але увесь світ розуміє, що завершити її може один лише Путін і все інше - це лише здача України ворогу.
показати весь коментар
24.02.2023 09:25 Відповісти
 
 