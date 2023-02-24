І демократи, і республіканці надалі підтримують Україну, - Білий дім

Демократи та республіканці в американському Конгресі демонструють спільну підтримку подальшої допомоги України.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Коли справа доходить до питання допомоги Україні, я думаю тут, напевно, треба сказати, що ми бачимо двопартійну підтримку", - сказала спікер.

Жан-П'єр зазначила, що цього тижня конгресмени від Республіканської партії відвідували Київ, де зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським, запевнивши у своїй підтримці.

"Американці знають, про що тут мовиться. Вони розуміють, що на карту поставлена свобода, вони розуміють, що на карту поставлена демократія, і вони розуміють роль, яку ми відіграємо як держава в глобальному контексті", - додала представниця Білого дому.

