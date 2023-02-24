І демократи, і республіканці надалі підтримують Україну, - Білий дім
Демократи та республіканці в американському Конгресі демонструють спільну підтримку подальшої допомоги України.
Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Коли справа доходить до питання допомоги Україні, я думаю тут, напевно, треба сказати, що ми бачимо двопартійну підтримку", - сказала спікер.
Жан-П'єр зазначила, що цього тижня конгресмени від Республіканської партії відвідували Київ, де зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським, запевнивши у своїй підтримці.
"Американці знають, про що тут мовиться. Вони розуміють, що на карту поставлена свобода, вони розуміють, що на карту поставлена демократія, і вони розуміють роль, яку ми відіграємо як держава в глобальному контексті", - додала представниця Білого дому.
лярвамимоделями в московії тусив (от такий він консерватор і за сімейні цінності).
Ну і головне - Україні зброю не давав. Я не говорю про Абрамси чи Ф-16. Скільки Стінгерів нам дав Трамп? 0! Скільки Бредлі дав? 0! Скільки арти дав? 0!
Джавелінів трохи дав, АЛЕ не безкоштовно - змусив нас купувати їх
А якщо хочете взнати про ідеологію трампістів - послухайте передачі такого фріка, як Такер Карлсон, він є мєсним соловйовим і фанатом Трампа! Багато чого цікавого дізнаєтеся про дружбу з кацапами...